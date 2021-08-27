Вашингтон не передбачає дипломатичної присутності в Афганістані після 31 серпня, - Білий дім

США не мають наміру зберігати дипломатичну присутність в Афганістані після 31 серпня.

Як передет Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в п'ятницю прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі.

"Ми не прогнозуємо цього. Ми не передбачаємо дипломатичної присутності в Афганістані", - сказала Псакі, відповідаючи на питання, чи буде у США дипломатична присутність в Афганістані з 1 вересня.

Псакі зазначила, що США чітко продемонстрували позицію, "виводячи (дипломатичний) персонал до 31 серпня".

"Я не думаю, що ми зробили будь-які інші висновки", - додала представник Білого дому.

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Раніше в п'ятницю видання The Washington Post з посиланням на джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що рух "Талібан" звернувся до Вашингтону з проханням зберегти дипломатичну присутність в Афганістані і після закінчення виведення американського військового контингенту 31 серпня.

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, попередив, що не має наміру терпіти перебування іноземних військ на своїй території після 31 серпня, у зв'язку з чим західні країни поспішають евакуювати всіх охочих до цієї дати.

Як повідомлялося, Італія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Польща і Угорщина вже завершили евакуацію людей з Афганістану.