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Новини Політика України
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Естонія (1034) Євросоюз (7016) Кулеба Дмитро (3165) Кальюлайд Керсті (59)

Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав недоречною заяву президента Естонії Керсті Кальюлайд про те, що Україні для вступу в Євросоюз знадобиться щонайменше 20 років.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми розчаровані такими заявами і вважаємо їх недоречними. Ми довели цю позицію в МЗС Естонії, до посла Естонії в Україні. Вважаємо, що такі речі не повинні звучати від друзів і партнерів", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що йому було дивним почути ці слова від естонського лідера після їх спілкування на "Кримській платформі" і заходів на День Незалежності України.

"Трохи більше 20 років тому західні країни таким же менторським тоном говорили естонцям, литовцям, латишам, що потрібно 20-30 років для ЄС і НАТО дозріти. Тому, безумовно, мені було дивно чути ці слова від президента Естонії. Я з нею розмовляв на саміті "Кримської платформи", і вона була оптимістичною. Я не знаю, що на неї вплинуло на інтерв'ю, але ці заяви не відповідають дружньому характеру наших відносин", - сказав Кулеба.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в інтерв'ю президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу, Україні доведеться багато працювати впродовж 20 років. За її словами, ні Україна, ні Грузія, ні Молдова, все ще не відповідають вимогам членства в ЄС.
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Топ коментарі
+51
Да,неуместны.Нужно не меньше 30 лет с такой коррупцией и "талантами" у власти
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27.08.2021 23:03
+51
после ухода Пороха "неуместных" слов становится все больше

совпадение ?
не думаю Кулеба: Слова президента Эстонии о том, что Украине нужно 20 лет для вступления в ЕС, неуместны - Цензор.НЕТ 8046
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27.08.2021 23:05
+49
с такими *профи* у власти как сейчас и 100 лет мало....
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27.08.2021 23:03
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Читайте правду:

Сергей Фурса
27.08.2021 13:0720 років до вступу в ЄС? Чому не треба шукати зраду в словах президентки Естонії

*************
Не лише Керсті так вважає. Принаймі, всі притомні експерти нині так волають.
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27.08.2021 23:32 Відповісти
Може, хто в курсі: чи вніс Зеленський в Декларацію про доходи той недешевий велосипед, що подарувала йому президент Естонії?
Особисто, я не чув
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27.08.2021 23:36 Відповісти
Начальник Китая Сидзинпинь запретил китайцам ездить на РАБссию...,притчем с мая месяца китайцы внезапно исчезли из РАБссии от Владивостока до Удмуртии...
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27.08.2021 23:37 Відповісти
Она о своем опыте говорила, наши местные бандиты их людей кинули, у нас все тут поделено между олигархами, криминальными авторитетами, спецслужбами, хотя это все одно... все зоны и сферы влияния, и что она должна после этого сказать, чего кстати Кулеба не говорит об инвестициях, правосудии, там верховенстве права?
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27.08.2021 23:38 Відповісти
Естонія - член ЄС. Її згода необхідна для прийому до Євроспільноти нових членів так само, як згода Німеччини, чи Франції. А хто такий Кулєба?
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27.08.2021 23:38 Відповісти
Знай меру и в речи, и в молчании. . /Публий Сир /
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27.08.2021 23:39 Відповісти
С какого ей церемонится с охреневшим идиотом,который делает то,что приличному человеку за всю жизнь даже в голову не придет
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28.08.2021 08:05 Відповісти
Все правильно она сказала.
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27.08.2021 23:41 Відповісти
Никто сейчас "ни гроша не поставит" за Украину, нарид которой 73% выбрал Президентом клоуна, отводящим свои войска. И Кулеба, как Министр Иностранных дел как никто должен это понимать. Поэтому это не только недипломатичный высер, а прямая попытка оскорбить (да, в некоторой степени лояльной к рабсее) президента Эстонии. Вы, мля, организовали эту бессмысленную платформу ни о чем. Теперь вы же, мля, кидаетесь какашками после ее проведения. Ну что же, очередная зепобеда, напоминающая драку после свадьбы.
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27.08.2021 23:48 Відповісти
Это больше напоминает анал без табу для гостей свадьбы.
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28.08.2021 01:13 Відповісти
лучший комент этой темы! Спасибо, Игорь.
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28.08.2021 19:49 Відповісти
Тебе этот текст Скабеева писала, кацапчег?
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28.08.2021 12:47 Відповісти
Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні - Цензор.НЕТ 4039 Ото ты тупоВАТЫЙ, однако... Кацапчег... Если тебе тексты Подоляк пишет, то это не значит что все комментаторы тут проплаченные.
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28.08.2021 14:02 Відповісти
Угу. Давай по накатанной: "кацап, зебил, Подоляк". Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні - Цензор.НЕТ 3062
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28.08.2021 14:54 Відповісти
А у тебя лично есть мысли об эффективности этой платформы, или только штампами говорить умеешь?
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28.08.2021 15:56 Відповісти
Вывод простой...Порошенки Кулеби и Зели опустили Мавзолевных баранов Путлера и ОЛЬГИ **********...и это ФАКТ... Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні - Цензор.НЕТ 2661 Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні - Цензор.НЕТ 2661
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27.08.2021 23:50 Відповісти
Кулеба: Слова президента Эстонии о том, что Украине нужно 20 лет для вступления в ЕС, неуместны, президент Зеленский вполне может править ещё лет сорок Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні - Цензор.НЕТ 152
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27.08.2021 23:53 Відповісти
Вовочка подарил своим друзьям-олигархам 100 млрд. грн.
А простому народу - буй... 😡
Зеленский подписал Закон № 3508-д " Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" по которому около 100 млрд. гривен задолженности за потребленный теплогенерирующим объектами крупнейших украинских олигархов, подлежат списанию и частичной реструктуризации.
В то же время, долги населения перед этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.

Напоминаем, данный законопроект в ВР поддержали:
Фракція "СЛУГА НАРОДУ" За: 225
Фракція "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За: 20
Фракція "Батьківщина" За:19
tZE
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28.08.2021 00:18 Відповісти
А так жить проще. Траектория в соответствии с минимумом затрат энергии. Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні - Цензор.НЕТ 7141 Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні - Цензор.НЕТ 7141 Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні - Цензор.НЕТ 7141.
Там так проще, безопаснее и выгоднее (в персональном смысле) Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні - Цензор.НЕТ 9394
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28.08.2021 05:15 Відповісти
-*матькивщина*,мать ее ,ау,сулима ифан,тебя опять в навоз мордой макнули
- этА другое,это не то, тюлька одна працюэ...
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28.08.2021 09:22 Відповісти
ЗЕле ведь нужно купаться в теплой ванне и слышать то что он хочет, и тогда может быть он закончит как последний король Франции и его Мария Антуанетта
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28.08.2021 00:27 Відповісти
В зеркало глянь---там ещё одна неуместность, или несовместимость. Правду сказала тётя из Эстонии. До сих пор у нас не одно сми или тв-канал и близко не делает в доходчивой форме выкладки экспертов и прочих по части нашей страны, событий, случаев, аналитические подачи тоже мы не знаем, нет доступа к известным мировым лидерам по сми. Там есть приговоры такие---что читать не охота до конца. Реально и авторитетно.
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28.08.2021 00:43 Відповісти
Я не уверен, что в течении 10 лет ЕС не распадётся))
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28.08.2021 00:57 Відповісти
Твоя уверенность ничего не стоит и никого тут не интересует, хрюсская ванга . Ты не слышишь еще треск на Моржовии ,это уже трещит по швам вЯликая Засраха...
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28.08.2021 09:26 Відповісти
Вам не - 20, а життя не вистачить відмитись...
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28.08.2021 01:21 Відповісти
Пока не сдохнут последние комсомольцы и НКГБшники
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28.08.2021 02:35 Відповісти
Не смотря на полностью провальную внешнюю политику зевладой и Кулебой лично, эта мадам - прокацапская шмара.
До этого она заявляла что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории. Чем удивляет теперь МИД ее высер про ЕС?
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28.08.2021 02:44 Відповісти
Судебная реформа нужна и всё будет! Т.к это безопасность, уверенность и крепкие правила для бизнеса. Можно даже иностранных судей пригнать. Да, с большой з.п. из бюджета. Да, ещё и затраты на переводчиков. Но менталитет другой, и отношение ко взяткам- "не, не слышал и слушать не хочу!".
Немного их и нужно. Только в роли "локомотива".
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28.08.2021 03:29 Відповісти
«- Вы верный друг отечества! - торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. - Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли».- Скажите, - спросил Кислярский жалобно, - а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.- Я думаю, - сказал Ипполит Матвеевич, - что торг здесь неуместен!Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало: «Браво, Киса, браво, что значит дипломатическая школа!» Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні - Цензор.НЕТ 4127
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28.08.2021 05:07 Відповісти
кулеба прихарчевался при охметовском кловане,
конечно правда глаза колет ...
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28.08.2021 05:35 Відповісти
...м-да, сейчас подвезут Тяжелую Артиллерю: мосье Данилов, заряжай!
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28.08.2021 05:46 Відповісти
правдивый человек и 100 лет не хватит, так что верной дорогой идем товарищи
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28.08.2021 06:05 Відповісти
Не напрягайся,никто с твоей свинособачией быть не собирается
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28.08.2021 08:00 Відповісти
Вам прямо в очі сказали що нинішня влада злодії та брехуни, що ще потрібно?
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28.08.2021 06:40 Відповісти


Скільки, часу потрібно європейській Українській державі, щоб приєднатися до братніх країн Євросоюзу до дружнього союзу з НАТО? Для порівняння країни Балтії, а ці країни були колоніями як і Україна в складі кривавої в'язниці народів комуно - фашистського срср до 1991 року. До НАТО і Євросоюзу вони змогли приєднатися тільки через 13 років. Польща і республіка Словенія також змогли приєднатися до Євросоюзу через 13 років після проголошення незалежності. А ось Хорватія приєдналася до ЄС тільки через 22 роки - після проголошення незалежності ..... Україна відновила свою незалежність вже як 30 років і по ідеї давно повинна бути в ЄС і НАТО .... А чому Україна поки не в дружній сім'ї братніх народів ЄС, НАТО, так це в першу чергу залежить від успішного проведення всіх- всіх реформ в нашій країні, і знищення кривавих бандитів сепаратистів і кремлівських фашистів нелюдей кацапів окупантів на Сході України і в Криму.
Але сам історичний процес приєднання він вже в повному розпалі і його вже не зупинити нікому, навіть нашому лютому кривавому ворогові окупанту нашої святої української землі Криму і Донбасу цим проклятим кривавим кремлівським фашистам )(уйла і продажній п'ятій прокремлівській колоні в Україні....
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28.08.2021 06:59 Відповісти
Так вона вже не президент , бо естонський парламент проголосував щоб гнати її підсрачниками геть і оголосив цмпічмент . От вона і гадить кругом .
Зараз світ змінюється стрімко . Через 20 років ніякої Естонії може вже не бути .
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28.08.2021 07:25 Відповісти
как и украины?))) ты классический идиот
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28.08.2021 08:06 Відповісти
Може вона закинула собі за комірець пляшку другу горілочки,та почала перемовини?
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28.08.2021 07:37 Відповісти
Ця "тітка" послідовна, змушена сказати прямо, якщо не зрозуміли її натяк з подарунком для ЗЕ велосипеда.
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28.08.2021 07:57 Відповісти
Странно было слышать такие слова после общения на платформе?а ты представь ,как она охренела узнав,что твоя зекрыса нанимает гопников с зеленкой -тогда врубишься,что ничего странного нет
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28.08.2021 07:58 Відповісти
Уверены ,что зе нанял,а не ввх?
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28.08.2021 08:40 Відповісти
Ну тогда совсем нам звиздец,если нанятого пуйлом гопника ,при сотни свидетелей,менты потащили спасать в зеофис
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28.08.2021 09:09 Відповісти
классический зеленый идиот)))) слова про инвестиции в украину чистая правда. с половины инвесторов просто кидают
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28.08.2021 08:05 Відповісти
В СЕЛІ ТИНІВКА НА УМАНЩИНІ НЕВІДОМИЙ ПІДПАЛИВ СОЛОМУ ФЕРМЕРУ ІНОЗЕМЦЮ
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28.08.2021 08:28 Відповісти
С таким мудрым наридом через 20 лет и самой Украины может уже не быть
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28.08.2021 08:54 Відповісти
Кулеба , думаешь - вероятрнее 30 ?
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28.08.2021 09:06 Відповісти
Кулеба, зніми рожеві окуляри і перестань видавати бажане за дійсне. Ми, 30 років ідем вперед, з головою повернутою назад. Так, нормальні люди не ходять. Заспокойся - вона все правильно сказала.
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28.08.2021 09:52 Відповісти
интересно, на чём зарабатывает кулеба? возит дипломатической почтой кокаин и контрабанду? раздаёт дипломатические паспорта бизнесменам? продает территорию МИДа, посольств или сдает её в аренду? приватизирует ведомственные санатории? незаконно начисляет зарплаты и премии, мертвым душам, и три года назад уволенным сотрудникам? собирает поборы с начальников департаментов и отделов? берет взятки при приеме на работу в МИД?
как вы думаете?
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28.08.2021 09:55 Відповісти
и я того же мнения.. 20 лет это только после того как зеленский исчезнет из власти, пока он у власти то тут и считать нечего
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28.08.2021 10:10 Відповісти
смените идиота и завтра будем в НАТО.....
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28.08.2021 10:13 Відповісти
Нам ні НАТО ні ЄС не світить поки при владі клоун і зрадник.
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28.08.2021 10:28 Відповісти
Коррупция наш рулевой. Зато свинарник, благодаря этой коррупции, уже по всему миру. Вы можете свалить хоть в Европу, хоть в США, купить дом за несколько миллионов и проснувшись утром увидеть на вашей лужайке какающего негра, араба, цыгана или латиноса(нужное подчеркнуть). А по телевизору вам вдалбывают в голову, что это всё оптический обман зрения. Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні - Цензор.НЕТ 153
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28.08.2021 11:13 Відповісти
А наприклад Польща, яка інтегрувалася в ЄС в 2004 році, і від моменту підписання нею угоди про асоціацію до вступу пройшло більше 13 років. Поляки відразу ж отримали величезні субсидії від ЄС 85 млрд євро. А в бюджеті ЄС на 2014-2020 рр. для Польщі виділили вже 105,8 млрд євро. І тут же злісна профашистська личакова паРаша (росія) пригрозила Польщі повним закриттям свого ринку. І що, тепер ми бачимо що навіть без ринку паРаші ВВП на душу населення Польщі за перші 10 років в ЄС збільшився на 70% і продовжив стрімко зростати. Якщо ці темпи збережуться, в Польщі скоро рівень життя буде такою ж, як у Німеччині чи Франції. Уже в ЄС Польща змогла створити привабливий інвестиційний клімат - і туди ринув західний капітал. У підсумку за невеликий час перебування в ЄС Польща на багато обігнала жахливу личакову ********* паРашу (росію) з її незліченними природними багатствами, по ВВП на душу населення. А Україна вона вже давно почала процес приєднання до братніх країн ЄС, а скільки триватиме цей процес 13 або менше років ... але все одно Україна по любому буде успішною європейською державою в ЄС і НАТО як би цього не хотів наш лютий ворог окупант українських територій Криму і Донбасу проклята фашистська паРаша кривавого маніяка )(уйла.-
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28.08.2021 11:17 Відповісти
Неудобная правда она ни кому не нравится. От быта до государства. Нужно все было начинать в 1991 году, тридцать лет назад. А у нас все свелось к появлению олигархов и прослойки очень богатых людей. Но нужно признать что " шоковой терапии" внутри страны не кто не хотел, а власти хотели сохранить рейтинги, так что было не до непопулярных решений. ( таких, которые проводились в Прибалтике и бывших странах Варшавского договора) Поэтому идя на поводу популизма, потакая желания низов не попадать под " шоковую терапию", продолжали и продолжаем медленно стагнировать .. и ожидать чуда. Тридцать лет ушли в некуда. Поэтому еще 20 лет.. это не гарантия, это шанс. Который тоже маловероятно будет использован ( тем более в связи с оккупацией двух регионов, потери экономического потенциала, расходов на безопасность, гибридная война в конце концов, отсутствия реформ не на бумаге, и по прежнему неготовность населения на "затягивание поясов" ( тем более что "жирок" за 30 лет иссяк и затягивать уже некуда.) Так что про "20 лет" эстонка нам "польстила".
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28.08.2021 11:21 Відповісти
Хамить не надо, господа коментаторы! Президент Эстонии сказала своё мнение. И оно достаточно обоснованно. Тем более, что избрание Зеленского отбросило Украину резко назад. Реформ нет, движения в Европу нет, армия не поддерживается. Есть пустая болтовня и имитация.
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28.08.2021 11:32 Відповісти
вообще то про 20 лет это она еще оптимистично так
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28.08.2021 11:38 Відповісти
Радоваться НЕЧЕМУ,конечно. Но и о подводных камнях не нужно забывать.)
Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні - Цензор.НЕТ 6977
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28.08.2021 11:47 Відповісти
Жодна цивілізована країна не пустить в свій город Бєню і Ахметова. США пустили, тепер сидять з збанкрутілими заводами.
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28.08.2021 14:38 Відповісти
Розірвав рф за 3 хв! Глава МЗС Австрії назвав московію "джунглями" https://www.youtube.com/watch?v=xFZG7lVJaEI
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28.08.2021 14:41 Відповісти
Треба брати до уваги, що генетично єстоньці і рюзьгіє найбільш генетично споріднені народи.Генетику під підлогу не сховаешь.
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28.08.2021 14:44 Відповісти
Умные люди им правду сказали, а эти, как дети обижаются.
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28.08.2021 15:36 Відповісти
..какой толк от эстонии в нато и ес!?..разве что только из жалости под свой зонтик ее нищенскую взяли, от московита защитив..и вот теперь уже понты поучительные несутся с пальцами веером у комсомолки бывшей, распушенными...а если нато вдруг передумает?)...куда, в какое место, вяличие денется, угадайте из одного раза?)))
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28.08.2021 16:36 Відповісти
Согласен, неуместны. С Зеленским Украина вступит только в состав роCCии, по частям. Сегодня тяжелой артиллерией обстреляли Авдеевку, раненые и разрушения украинские - военные и политики молчат!
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28.08.2021 16:48 Відповісти
Які 20 років? Це у Естонії треба 20 років копирсатись.

А у нас: 10 персон з ОП на чолі з пре3,14здентом та дєРмаком з родичами та стількі ж бЄнєй, фІрташей, аХметів, ... на коли в центрі Києва.
Далі- ретельна чистка судової та правоохоронних систем та органів державної безпеки.
І попередження тим, хто хоче надбати таку ж долю зі зграї можновладців.

Гарантую повну демократію, політичну волю та економічний прогрес до руху України до Олімпу процвітання! Максимум за 2 роки!
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28.08.2021 17:42 Відповісти
Да нет, 20 лет Украине явно мало. А если выберут Клоуна на повторный срок, то и за 50 не вступим.
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28.08.2021 19:06 Відповісти
якби в 2019 придуркуватий нарiд не вибрав би прорашистського колаборанта-малоросса шмарклю, якби президентом знову б став гетьман Порошенко, то вже до кiнця 2023-2024 р. отримали б i план вступу до НАТО i можливо, що стали би кандидатами до вступу в ЕС.
а так, поки вiслюк заглядав пуйлу у сраку та бачив там мир, поки Ненька деградувала та вiддалялась вiд Европи...регрес...тому добавляйле ще рокiв...15-20-ть...
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28.08.2021 20:24 Відповісти
Как у нас борются с коррупцией, олигархией, как демократизируют систему, то наверно еще лет через 20 скажут, что нам до ЕС еще не меньше чем 20 лет.
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28.08.2021 20:36 Відповісти
аби не було зелених шмарклей, це було б можливо набагато раніше...
але ж знайшлися уставшиє...
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28.08.2021 20:51 Відповісти
Кулеба чем слушал? она не говорила что нас через 20 лет примут в ЕС, Она сказала что для вступления в ЕС Украине нужно минимум 20 лет РАБОТАТЬ.
А это две большие разницы.
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28.08.2021 20:54 Відповісти
Керсті Кальюлайд ще великий оптиміст, бо як The cattle зможе продовжити свою каденцію на другий термін то Україна як держава зникне.
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28.08.2021 21:28 Відповісти
Нужно не 20 лет, а 120. Те вопроы, которые развивающиеся страны решают за 5 минут, ЗеУкраина решает годами. Сколько нужно времени, чтобы решить вопрос с судами ? Не знаете ? Ровно 5 минут, учитесь у тех, кто прошел этот путь.
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28.08.2021 21:43 Відповісти
кулеба аж ніяк не тягне на обличчя україни як міністр, дрібний, жовчний чоловічок із замашками молодого колгоспного бухгалтера-касира. Вірно сказано -кидається какашками в спину. Йому молдаванка прямо сказала - ти не міністр. ти тряпка. Такий зараз і потрібен нашому дуету.
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28.08.2021 21:49 Відповісти
Недоречний сам шмаркля в ролі президента, а разом з ним вся його камаріл'я.
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29.08.2021 00:46 Відповісти
Сьогодні ми набагато далі від Євросоюзу та НАТО ніж були три роки назад. Саме для цього клоуна зробили прєзідєнтом. Основна проблема це корупція і галопуюча дурість державних інституцій. Для того щоб нас прийняли ми 1) маємо докласти реальних зусиль і звільнити власну землю від окупантів, 2) подолати корупцію і 3) мати розвинуту економіку та інфраструктуру. Думаєте 20 років вистачить якщо за 30 зроблено лише перші кроки в цьому напрямку?
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29.08.2021 03:16 Відповісти
Вообще то для начала движения вперед в Европу надо уничтожить такую очень маленькую прослоечку олигархов под
названием "прошарок кровосисей", которые пьют кровь с украинского народа...
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29.08.2021 07:48 Відповісти
В смысле, неуместны? Может Керсти Кальюлайд была необоснованно оптимистичной? Может надо было сказать 40 лет или 60? Ведь 20 лет - это если упорно работать в нужном направлении. А это самое нужное направление ещё надо найти, а потом ещё развернуться в его сторону.
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29.08.2021 08:08 Відповісти
Где Эстония и где Украина?
В Рейтинге стран мира по уровню процветания (The Legatum Prosperity Index) от британского аналитического центра The Legatum Institute за 2020 год из 167 государств Эстония заняла 21 место (опередив Францию, Бельгию, Испанию, короче - дохрена приличных стран), Украина заняла 92 место (на 12 позиций отставши от Молдовы).
Эстония на передовых позициях в Европе, Украина - в глубокой ЖОПЕ.
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29.08.2021 08:16 Відповісти
дурачек кулеба то ли не понял, то ли сделал обиженную мину. эти слова касались не столько Украины, сколько ее прошлого, настоящего и возможно будущего руководства. и 20 это очень оптимистический сценарий. а сопливые телодвижения можно отнести на счёт оправдания своей никчёмной деятельности и вкусного пирога с маслом, медом и икрой.
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29.08.2021 10:03 Відповісти
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