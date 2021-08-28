Розвідка США вважає правдоподібними версії як про природне, так і лабораторне походження коронавірусу, - звіт
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Розвідка США розкрила нові дані про походження коронавірусу. У них йдеться про те, що COVID-19 не був розроблений, як біологічна зброя.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Офісу директора Національної розвідки США.
Розвідка досі не дійшла єдиної думки про походження коронавірусу. Там існують розбіжності з приводу версій. Одна з версій свідчить про те, що вірус передався від тварини людині природним шляхом. Друга - коронавірус виник унаслідок витоку з лабораторії в Ухані. Розвідка вважає обидві версії правдоподібними.
"Вивчивши всі дані розвідки, розвідувальна спільнота США не має єдиної думки з двох ключових теорій походження COVID-19. Всі розвідувальні агентства вважають імовірними дві гіпотези: природна передача від зараженої тварини і лабораторний інцидент", - йдеться в доповіді.
Однак розвідка спростовує версію, що вірус був створений як біологічна зброя.
"Ми вважаємо, що вірус (COVID-19) не був розроблений як біологічна зброя. Більшість відомств також із низьким ступенем впевненості вважають, що SARS-CoV-2, ймовірно, не був створений за допомогою генної інженерії", - йдеться в доповіді розвідки.
Будь ласка, зачекайте...
одинаковая вероятность да и нет
я тоже так могу ....
Прошли времена Рейгана - деградация
WorldOnAlert
@worldonalert
It's always the same with Joe Biden, when he claims he will respond or even retaliate, you can be sure, he will do nothing. Russia, China, Iran, Belarus, Taliban, ISIS. The list is long and he is in office since only 7 months.
С Джо Байденом всегда то же самое: когда он заявляет, что ответит или даже отомстит, можете быть уверены, он ничего не сделает. Россия, Китай, Иран, Беларусь, Талибан, ИГИЛ. Список длинный, и он находится у власти всего 7 месяцев.
кацапские уши торчат незамаскированные
_Байден - длбб и ничтожество, холуй путлера.
_Вероятность 50%: или встречу динозавра, или не встречу... Снова эта проклятая неопределённость! (с)
_Ну что на это скажешь?..
Отлично знают, что это био оружие от кятая. Уверен, полученное от па-Раши и потом доработанное.
Андрей Мальгин
Если в июле ни разу не умерло больше 800 человек в день, а за месяц умерло 50.000, то сколько же дней было в июле?
Более того, я вас озадачу, вирус не просто был специально разработан ( и не в первый раз! за нашу историю цивилизаций), ему даже разработчик присвоил название...оно ему очень нравилось....!!!
Так вот первоначальная версия вируса.....ДО ПОЖАРА!!.....имел название ...АПОКАЛИПСИС!
Я особо хочу подчеркнуть, это было задолго до пандемии!!!
И еще одно....маленькие зеленые называют его ....ты наша НАДЕЖДА!...вы понимаете, смысл этого слова????