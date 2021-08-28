Розвідка США вважає правдоподібними версії як про природне, так і лабораторне походження коронавірусу, - звіт

Розвідка США розкрила нові дані про походження коронавірусу. У них йдеться про те, що COVID-19 не був розроблений, як біологічна зброя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Офісу директора Національної розвідки США.

Розвідка досі не дійшла єдиної думки про походження коронавірусу. Там існують розбіжності з приводу версій. Одна з версій свідчить про те, що вірус передався від тварини людині природним шляхом. Друга - коронавірус виник унаслідок витоку з лабораторії в Ухані. Розвідка вважає обидві версії правдоподібними.

"Вивчивши всі дані розвідки, розвідувальна спільнота США не має єдиної думки з двох ключових теорій походження COVID-19. Всі розвідувальні агентства вважають імовірними дві гіпотези: природна передача від зараженої тварини і лабораторний інцидент", - йдеться в доповіді.

Однак розвідка спростовує версію, що вірус був створений як біологічна зброя.

"Ми вважаємо, що вірус (COVID-19) не був розроблений як біологічна зброя. Більшість відомств також із низьким ступенем впевненості вважають, що SARS-CoV-2, ймовірно, не був створений за допомогою генної інженерії", - йдеться в доповіді розвідки.

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