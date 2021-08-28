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Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два російські обстріли, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

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Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два російські обстріли, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Від початку поточної доби суботи, 28 серпня, на Донбасі зафіксовано два обстріли з боку російсько-окупаційних військ, українські воїни не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці у фейсбуці.

"Станом на 7:00 28 серпня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат унаслідок ворожого вогню за поточну добу серед українських військових немає", - сказано в повідомленні.

Зокрема, неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Водночас за минулу добу, 27 серпня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, унаслідок чого загинув український військовослужбовець.

Читайте також: Українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ тричі порушили режим "тиші". У районі Авдіївки ворог бив із 82-мм мінометів, поблизу Оріхового - з ПТРК, - штаб ООС

Зокрема, поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Південного найманці обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Новолуганського ворог двічі відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів. Біля Новоолександрівки противник обстріляв українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У районі Зайцевого ворог відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів.

"Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - підкреслили в штабі.
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Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два російські обстріли, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6883
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28.08.2021 08:32 Відповісти
Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два російські обстріли, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3596
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28.08.2021 08:35 Відповісти
из рашаговносми :
ВСУ ведут массированный огонь по ДНР.

Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два російські обстріли, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6191С 6:10 28 августа карательные подразделения украинской армии открыли огонь из 120-мм миномётов со своих позиций в Авдеевке. Под ударом оказался посёлок Минеральное: по нему было выпущено 18 мин.

В ответ на массированный обстрел подразделения Народной милиции ДНР отработали по позициям врага, подавив все его огневые точки.
Однако спустя два часа каратели ВСУ снова ударили по Минеральному. В 8:40 по посёлку было выпущено 12 мин 120 мм с позиций в Авдеевке.
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28.08.2021 10:03 Відповісти
Авдос Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два російські обстріли, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4556
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28.08.2021 10:19 Відповісти
Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два російські обстріли, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9170
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28.08.2021 08:37 Відповісти
Обстрел Авдеевки с Донецка с тяжелой артиллерии начался в 06.10 за 30 минут прилетело около 30 снарядов в р-н ЖД вокзала. второй обстрел начался в 08.50 туда же прилетело около 35 снарядов длился 50 минут. Украина не отвечала.
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28.08.2021 09:53 Відповісти
Главнає пірістать стєлять.
Зєліку хай краще подгон храброї трави на пару тижнів.
А то дує дічку від якої ізмєна б'є.
Огидно вже.
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28.08.2021 09:59 Відповісти
 
 