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У центрі Києві обмежать рух транспорту через забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України"

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У центрі Києві обмежать рух транспорту через забіг

У центрі Києва в суботу, 28 серпня, відбудеться IV всеукраїнський патріотичний забіг у пам'ять про загиблих воїнів "Шаную воїнів, біжу за Героїв України", тож частково буде обмежено рух.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Забіг відбудеться з 9:45 до 14:00 за маршрутом: вулиця Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні) – вулиця Велика Васильківська – Павла Скоропадського – Басейна – Еспланадна – територія НСК "Олімпійський" – вулиця Саксаганського – Шота Руставелі – Басейна – Павла Скоропадського – Велика Васильківська – вулиця Хрещатик.

Ініціатором проведення забігу виступила ГО "Славні епохи України".

За інформацією організаторів, метою забігу є вшанування пам'яті загиблих воїнів АТО/ООС, висловлення подяки військовослужбовцям та їхнім родинам за внесок у збереження територіальної цілісності і національної гідності країни.

Всі охочі зможуть долучитися і пробігти 2, 5 або 10 км за будь-кого з українських воїнів, які загинули, захищаючи незалежність держави. Участь у заході - безкоштовна.

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Цього року забіг відбуватиметься і в інших містах України.

Забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" започаткував у 2018 році Олег Дурмасенко – батько загиблого героя російсько-української війни. Перший щорічний забіг відбувся 25 серпня 2018 року в Києві. Він зібрав понад 300 учасників, серед яких учасники бойових дій на сході України, родичі, близькі та побратими загиблих воїнів, представники посольства Великої Британії, військовий аташе посольства США. Спеціально запрошеним гостем забігу був засновник американської організації "Шануй та пам’ятай" і організатор всеамериканського забігу за загиблих воїнів Джордж Лутц.

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Забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" проводиться за підтримки Міністерства у справах ветеранів України. До Організаційного комітету забігу входять представники ГО "Славетні епохи України", КУ "Київський міський Палац ветеранів", КБУ "Київський міський центр допомоги учасникам АТО", ГС "Національна рада спортивної реабілітації захисників України", ГО "Об’єднані війною. 90 батальйон", ГО "Українська асоціація інвалідів АТО", Київська спілка ветеранів АТО Подільського району, Департамент молоді та спорту КМДА.
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Топ коментарі
+7
Вдумайтесь... Цей слоган мабуть євреї вигадали - "Чествую воинов, бегу за Героев Украины". Щось більш дурнувате важко навіть придумати.
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28.08.2021 08:56
+6
А если НИЧЕМ не помагают реально? То это смаое простое....да ещё и бабла спишут как "празднование " 30 лет Независимости.
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28.08.2021 08:58
+4
Офис Зе плесени всячески примазывается к Патриотизму и защитникам украины. режисеров для видосиков у Квартала 95 ооооочень много и получают бабла за сценарии.
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28.08.2021 08:57
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Сьогодні ще робочий день. Ох
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28.08.2021 08:49 Відповісти
Вдумайтесь... Цей слоган мабуть євреї вигадали - "Чествую воинов, бегу за Героев Украины". Щось більш дурнувате важко навіть придумати.
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28.08.2021 08:56 Відповісти
А если НИЧЕМ не помагают реально? То это смаое простое....да ещё и бабла спишут как "празднование " 30 лет Независимости.
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28.08.2021 08:58 Відповісти
что-то Кличко так и не сняли)))
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28.08.2021 10:00 Відповісти
Забіг Шаную воїнів, біжу за героїв України - всеукраїнський щорічний забіг.
Трагічна та водночас піднесена атмосфера. Подяки за участь в забігу вручали матері загиблих. Я чув, що вони казали одна одній - "Дивись, ось той що за твого біжить"

В центре Киеве ограничат движение транспорта из-за забега "Чествую воинов, бегу за Героев Украины" - Цензор.НЕТ 2817
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28.08.2021 09:01 Відповісти
Это почти что - ьсубе за за партию голос и чествую рабиновича! Действительно дурня какая то! Воевать надо или стену и ров с крокодилами строить! Иначе наши парни гибнут а мы их чествуем… бегуны мля….
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28.08.2021 11:32 Відповісти
Офис Зе плесени всячески примазывается к Патриотизму и защитникам украины. режисеров для видосиков у Квартала 95 ооооочень много и получают бабла за сценарии.
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28.08.2021 08:57 Відповісти
Декілька днів тому справжній президент, справжньої країни на вбивство своїх воїнів сказав: Ми відшукаємо їх(вбивців) і знищимо... В Україні: Ми згадаємо про своїх героїв, побвгавши по цетральній вулиці столиці....
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28.08.2021 09:06 Відповісти
За героїв треба воювати,знищуючи ворогів і зовні,і всередині,треба відстоювати гідність і правду...Навряд чи полеглим героям потрібно,щоб за них біг якийсь чиновник,фоткаючись на кожному розі і зігріваючись думкою про вчорашній хабар...Це рафінована показуха,перейнята,до речі,Кличком у Садового...Тут у Львові частенько проводять оті забіги,пробіги,перегони...Буквально в минулі вихідні люди знову в забитих маршрутках,стоячи в трафіках спостерігали,як якісь в майках якоїсь холєри шастали по центру...І все під такими лозунгами шо хрєн рипнешся...
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28.08.2021 09:25 Відповісти
Денег семьям погибших жалко отдавать, а забег - самое оно. Пиар под патриотичный лозунг и, главное, бесплатно
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28.08.2021 12:05 Відповісти
Может хоть погода разойдётся...
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28.08.2021 09:28 Відповісти
За Героев Украины надо стрелять, а не бежать.
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28.08.2021 10:27 Відповісти
Нельзя эти сраные забеги устраивать там, где они не вызывают армагеддон?
В Макарове, Брусилове, Радомышле.
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28.08.2021 10:47 Відповісти
Коробит тебя , чучело совковое? У центрі Києві обмежать рух транспорту через забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" - Цензор.НЕТ 9119
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28.08.2021 11:07 Відповісти
Тебя в Урбпинске это должно интересовать меньше всего.
Бригадир приказал топить за ьилона - вали на свою ветку.
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28.08.2021 11:23 Відповісти
Уймись болезный, воевать надо а не забеги и запрыги устраивать. Хочется помочь - езжай воюй или хотя бы землю копай и помогай нашим солдатам обустраивать взводный или ротный опорные пункты. У нас любят ходить с офигенно огромными прапорами, пускать шары, петь на Майдане песни, со слюной у рта доказывать свой патриотизм (откосив при этом от АТО). А где конкретная помощь? Полная кухня и баловство всё это и фальш.
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28.08.2021 11:25 Відповісти
Чествовать воинов надо было , когда шли колонны настоящих воинов, ветеранов войны за Независимость.
А теперь их чествовать забегами (запрыгами и т.п.) будут здоровые откосившие от призыва, такие как Зю
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28.08.2021 11:15 Відповісти
Якщо на українців не вплинули мільйонні голодомори, репресії,депортації, окупація Криму донбасу, вбитих росіянами 13000 українців і вони не "побігли" як прибалти 1991 році до цивілізованого Європи, ЄС, НАТО - то їм (українцям) тим паче вже не допоможуть ніякі пробіги, сумні пісні, прапорці. Здається, це в генах у українців мати талант просерати всі шанси, які їм посилає доля. Це як у циган в генах бути жебраками немитими (скільки б їм не надавали житло, роботу), так і гени менталітет українця - болтатись в вічному мєждужоп'ї
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28.08.2021 12:35 Відповісти
А про який саме "ШАНС" ідеться ?
Найменшого шансу ніхто поки що не давав.
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28.08.2021 13:24 Відповісти
Люди, которые платят налоги за которые содержится армия или непосредственно занятые на оборонных предприятиях не могут нормально добраться на работу, потому, что в очередной раз тут устраивают развлечения для долбодятлов.
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28.08.2021 12:36 Відповісти
 
 