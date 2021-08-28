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В Україні за добу вакцинували понад 166 тис. осіб, повністю імунізовано 3,5 млн осіб

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу вакцинували понад 166 тис. осіб, повністю імунізовано 3,5 млн осіб

За минулу добу в Україні щеплення проти коронавірусу COVID-19 отримали 166 551 особа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"166 551 людину вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 27 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 57 435 осіб, повністю імунізовано 109 116 осіб", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що упродовж доби працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення, 340 центрів вакцинації.

У МОЗ підкреслили, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 265 635 осіб, із них отримали одну дозу - 5 265 633 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози - 3 536 963 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

"Загалом проведено 8 802 596 щеплень", - зазначили у відомстві.

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Топ коментарі
+4
полностью иммунизированы - звучит смешно, на фоне статистики из полностью привитых стран где "полностью иммунизированые" не только попадают в госпитали с той же частотой что не привитые, но еще и являются супер носителями в 250 раз более заразными чем не привитые.
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28.08.2021 10:37
+2
В Україні за добу вакцинували понад 166 тис. осіб, повністю імунізовано 3,5 млн осіб - Цензор.НЕТ 1695
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28.08.2021 09:32
+1
Очєчуїтєдьна....
Треба шприцами снайперами вакцинувати,..
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28.08.2021 09:41
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28.08.2021 09:24 Відповісти
В Україні за добу вакцинували понад 166 тис. осіб, повністю імунізовано 3,5 млн осіб - Цензор.НЕТ 1695
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28.08.2021 09:32 Відповісти
Очєчуїтєдьна....
Треба шприцами снайперами вакцинувати,..
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28.08.2021 09:41 Відповісти
полностью иммунизированы - звучит смешно, на фоне статистики из полностью привитых стран где "полностью иммунизированые" не только попадают в госпитали с той же частотой что не привитые, но еще и являются супер носителями в 250 раз более заразными чем не привитые.
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28.08.2021 10:37 Відповісти
Модельні препарати генно-модифікуючої дії ніяк не впливають на вірусне захворювання, вони просто є токсичним сурогатом... І сам вірус COID-19 й досі не виявлений в жодній лабораторії...
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28.08.2021 10:42 Відповісти
И скоро вакцина-эвтаназия для пипла будут платными. В Україні за добу вакцинували понад 166 тис. осіб, повністю імунізовано 3,5 млн осіб - Цензор.НЕТ 9229
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28.08.2021 13:57 Відповісти
А давайте ка глянем на Гибралтар... В Україні за добу вакцинували понад 166 тис. осіб, повністю імунізовано 3,5 млн осіб - Цензор.НЕТ 1459

Вакцинировано 116%...116 Крал В Україні за добу вакцинували понад 166 тис. осіб, повністю імунізовано 3,5 млн осіб - Цензор.НЕТ 8735 В Україні за добу вакцинували понад 166 тис. осіб, повністю імунізовано 3,5 млн осіб - Цензор.НЕТ 9652 полностью вакцинировано...полностью...
Население 34000 человек...сейчас болеет 103 человека....или 0.3% от всего населения..
В Украине .. при вакцинации 9% населения....сейчас болеет 22892 человека...или 0,06% от всего населения...

0,3% при 116% вакцинированных....и 0,06% при 9% вакцинированных... это называется почувствуйте разницу.. В Україні за добу вакцинували понад 166 тис. осіб, повністю імунізовано 3,5 млн осіб - Цензор.НЕТ 8735
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28.08.2021 11:09 Відповісти
Так уже ж известно на примере Израиля что вакцины не только не помогают снизить % госпитализации, но еще и делают вакцинированных супер носителями в 251 раз более заразными чем не вакцинированные. Самый большой вопрос теперь - почему вакцины ДЛЯ ковида называют вакцинами от ковида..

https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/
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28.08.2021 11:14 Відповісти
Повнітю імунізовані) Навіть не смішно, не в даному випадку, це, як проти грипу.
Ідіотизм влади зашкалює. Шукають Лідерів, знаходять .ідорів(
Л(п)ідори форевер. Така в нас доля(
Про РОЗУМ (ГЛУЗД) всі забули, Л(п)ідеочтво понад усе.
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28.08.2021 12:27 Відповісти
Вакцина ослабляет иммунитет а народ, как наркоманов подсаживают на вакцину, и они вынуждены будут ее колоть, чтобы не болеть.Естественный иммунитет лучше, чем иммунитет от вакцин.
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28.08.2021 13:55 Відповісти
Тобто , краще переболіти наприклад віспою, діфтерією, гепатитом ,правцем ,поліомелітом ....і не робити щеплення ? Ну ти і ідійота ! В Україні за добу вакцинували понад 166 тис. осіб, повністю імунізовано 3,5 млн осіб - Цензор.НЕТ 8337
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28.08.2021 14:06 Відповісти
нет.. лучше прививать-прививаться и еще раз прививаться генетической вакциной !!! и не нужно сравнивать Ковид с теми болезнями что привели вы, чтобы ими заболеть нужно постараться.
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28.08.2021 14:20 Відповісти
Ви дійсно відстали від ********** ? Жах ... Зараз генна медицина --це лікування спадкових, мультифакторіальних і неспадкових (інфекційних, злоякісних і ін.) Захворювань шляхом введення генів у соматичні клітини пацієнтів з метою спрямованого зміни генних дефектів або додання клітинам нових властивостей Але !--це дороге зедоволення . Наприклад навчилися повністтю викулівати діабет , гемофілію , але це дуже дорого , тому думають , як ці ліки зробити дешевими Незабаром все зміниться, і слово генне нікого не буде лякти, як наприклад вас.
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28.08.2021 14:36 Відповісти
Современная медицина - это бизнес!!! и дальнейшее общение с вами окончено !!!
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28.08.2021 15:32 Відповісти
Не користуйтеся знеболювальним, не відвідуйте стоматолога, не обстежуйтеся у лікарів і у жодному разі не вживайте жодних ліків, адже природній імунітет сам про все подбає краще за будь-яких лікарів. Ліки, вакцини і т.п. перетворюють людей на залежних і вам це не потрібно. Слабо? Чи просто форумний балабол?
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28.08.2021 14:45 Відповісти
вот только не нужно цыплятся за крайности - мы говорим о вакцине от ковид - а вы приплели мне стоматолога и т.д... Вы оспариваете то что главное это Наш иммунитет и как его нужно подымать а не вакцины (они кста ВСЕ генетические - рассказать вам что это и последствие для нас!?)!? или тогда вы такой-же вакцинофил как и многие тут.. Колитесь и ничего не бойтесь!!! тем более за мое здоровье (я переболел ковидом и у меня пожизненный иммунитет!!)
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28.08.2021 15:37 Відповісти
Вакцинация ни от чего не спасает,скорее наоборот.Для необразованных любителей ТВ, верить лжи привычное дело, не трогайте их это их удел. Пусть убедятся на собственном опыте. Необразованное большинство всегда агрессивно- их выбор верю - не верю. Верят, вот и огрызается. КАРЛ САГАН сказал:"вера- убежденность без доказательств.
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28.08.2021 14:53 Відповісти
Шанс заболеть китайцем ВЫШЕ у тех, кто вакцинировался.Это скрывается. Причины могут быть разные. Либо деньги, либо желание уменьшить население планеты,приводящее к ее перегреву. При этом успевают исказить не все данные и часть из них попадает в свободный доступ.ИИ ещё не в состоянии подчистить интернет и не всех можно купить.А людей весьма и весьма неглупых в мире есть много и большая часть из них честны.
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28.08.2021 15:07 Відповісти
Умение не замечать очевидное присуще дуракам и их гордость. С.Д.
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28.08.2021 15:10 Відповісти
 
 