В Україні за добу вакцинували понад 166 тис. осіб, повністю імунізовано 3,5 млн осіб
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За минулу добу в Україні щеплення проти коронавірусу COVID-19 отримали 166 551 особа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"166 551 людину вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 27 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 57 435 осіб, повністю імунізовано 109 116 осіб", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що упродовж доби працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення, 340 центрів вакцинації.
У МОЗ підкреслили, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 265 635 осіб, із них отримали одну дозу - 5 265 633 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози - 3 536 963 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).
"Загалом проведено 8 802 596 щеплень", - зазначили у відомстві.
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Тем меньше Нас...
😷
Треба шприцами снайперами вакцинувати,..
Вакцинировано 116%...116 Крал полностью вакцинировано...полностью...
Население 34000 человек...сейчас болеет 103 человека....или 0.3% от всего населения..
В Украине .. при вакцинации 9% населения....сейчас болеет 22892 человека...или 0,06% от всего населения...
0,3% при 116% вакцинированных....и 0,06% при 9% вакцинированных... это называется почувствуйте разницу..
https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/
Ідіотизм влади зашкалює. Шукають Лідерів, знаходять .ідорів(
Л(п)ідори форевер. Така в нас доля(
Про РОЗУМ (ГЛУЗД) всі забули, Л(п)ідеочтво понад усе.
Теж зробила 2 рази Модерну .