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Танки, "Гради", ЗРК: російські окупанти стягнули десятки одиниць важкої техніки на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Танки,

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співпраці в Європі зазначили, що російсько-окупаційні війська стягнули танки, "Гради", ЗРК і гаубиці на Донбасі, порушивши всі домовленості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 27 серпня.

Згідно з інформацією ОБСЄ, бойовики розміщують військову техніку як на своїх полігонах на окупованих територіях, так і в житлових районах, і в зонах відведення озброєння.

"Спостерігачі бачили 20 гаубиць, 8 танків і 6 реактивних систем залпового вогню, розміщених у порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Донецької області, зокрема на 2 полігонах і в 3 житлових кварталах", - йдеться в повідомленні.

У порушення ліній відведення бойовики розмістили військову техніку в Бойківському, Макіївці, Донецьку, Терновому, Новоазовську.

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У Бойківському бачили 6 "Градів", 7 танків, буксируємі самохідні гаубиці різних типів. У Макіївці - 4 гаубиці. При цьому 2 з них бойовики розмістили в житловому районі, а ще 2 - біля населеного пункту.

У житловому кварталі Куйбишевського району Донецька патруль ОБСЄ зафіксував танк Т-64. По 3 гаубиці "Гвоздика" 122-го калібру бойовики розмістили в Новоазовську і в Терновому.

Крім того, за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння команди СММ бачили 6 танків, 2 зенітні ракетні комплекси та 1 міномет у непідконтрольних уряду районах Донецької (Новоазовськ) і Луганської областей (Переможне).

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Також у непідконтрольному уряду районі Донецької області спостерігачі бачили 18 бойових броньованих машин.

"Зокрема, 16 на полігоні, в зоні, де відповідно до пункту 5 меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено", - уточнили в ОБСЄ.

Цю техніку спостерігачі помітили на полігоні в Бойківському.
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Топ коментарі
+19
Танки, "Грады", ЗРК: Российские оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе - Цензор.НЕТ 160
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28.08.2021 09:47
+17
І головне вся суть вовки-газіровки показана.

Танки, "Грады", ЗРК: Российские оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе - Цензор.НЕТ 5696
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28.08.2021 09:52
+12
Никто уже не боится нерусский Кремль.ГУАМ-Грузия,Украина,Адэрбэйджан(Тартария)Молдова.Кто еще хочет присоединиться(Должен Дагистан=Одэрбэйджан)? СЛАВА НАШИМ СТРАНАМ!
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28.08.2021 09:54
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#Авдеевка поражает беззубость наших военных , уже три часа ведется обстрел города , а в ответ тишина .

Авдеевка. Обстрел 28 августа 2021 года в начале седьмого утра
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28.08.2021 09:46 Відповісти
Таке буде до тих пір, поки не визріє український Піночет!
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28.08.2021 10:17 Відповісти
Авдіївку обстрілюють важким. Спеціально прослухав 2 блока новин по радіо. Кабул, талібан, теракт ковід, кокаїн на таможні, Світоліна молодець. Про нашу війну жодного слова. Так і живемо в зекраїні.
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28.08.2021 10:28 Відповісти
в телеграмі зранку писав @a_shtirlitz і відео скидував.
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28.08.2021 11:25 Відповісти
Танки, "Грады", ЗРК: Российские оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе - Цензор.НЕТ 160
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28.08.2021 09:47 Відповісти
І головне вся суть вовки-газіровки показана.

Танки, "Грады", ЗРК: Российские оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе - Цензор.НЕТ 5696
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28.08.2021 09:52 Відповісти
-Бурят??
-Как я рад!!
©
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28.08.2021 09:48 Відповісти
Бурят тебя дурят.
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28.08.2021 10:01 Відповісти
Це казав Жирік, побачивши засмаженного бурята в ЛуГандоні..
))
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28.08.2021 10:08 Відповісти
Не жирик, а кобздоша...
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28.08.2021 10:11 Відповісти
Та таки да...
Хор алєксандрова крабам та крєвєткам зараз співають..
Жиріка там не вистачило...
А жаль...😁
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28.08.2021 10:29 Відповісти
Кобзон
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28.08.2021 10:16 Відповісти
Никто уже не боится нерусский Кремль.ГУАМ-Грузия,Украина,Адэрбэйджан(Тартария)Молдова.Кто еще хочет присоединиться(Должен Дагистан=Одэрбэйджан)? СЛАВА НАШИМ СТРАНАМ!
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28.08.2021 09:54 Відповісти
🤣
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28.08.2021 10:09 Відповісти
Они там будут всегда, пока не исчезнет Украина или Мордор
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28.08.2021 09:55 Відповісти
никогда не говори "никогда"...
и никогда не говори "всегда"...
Танки, "Грады", ЗРК: Российские оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе - Цензор.НЕТ 8788
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28.08.2021 10:09 Відповісти
Когда кое-кто будет в Вашингтоне, кое-кто в Донбассе планирует за л упиться.
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28.08.2021 09:55 Відповісти
а главнокакбыкомандующему эту информацию докладывают ?
или дерьмак широкими плечами защищает его от всего неинтересного и непраздничного ???
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28.08.2021 09:56 Відповісти
Тепла ванна з аквалангом чи трубка вдиХуйвальна...
Фтаки такасамападлюка..
😁
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28.08.2021 10:16 Відповісти
Навіть якщо доповідають, то це ж не олімпійські медальки, не успіхи діджиталізації, не перемога над ковідом та олігархами, не нова справа на Порошенка і не концерт. То з якого дива це найвеличніше буде реагувати на якусь там дурню? В його голові війна вже скінчилася і в нас стіке перемирря, а в очку путлєра - мир.
Його реальність не співпадає з тією, в якій живемо ми (принаймні більшість, сподіваюсь). У нього в голові ще газіровка з сиропом по 3 копійки, морозиво за 20 копійок і щасливе дитинство в піонерському табрі під "Взвєйтєсь кострамі"...
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28.08.2021 11:10 Відповісти
ага! СНБО созывают по поводу дырки на кивиной сраке...
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28.08.2021 13:26 Відповісти
"БайрактарьІ" -только для парадов?
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28.08.2021 09:58 Відповісти
Пора прогревать, еще вчера ...
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28.08.2021 10:35 Відповісти
сепары и парашка на все забивают, а мы все время должны что-то там выполнять, имплементировать...
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28.08.2021 10:00 Відповісти
Наверно наполеончик снова скомандует отводить войска😣
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28.08.2021 10:01 Відповісти
ОБСЕ сняло уже розовые очки ?
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28.08.2021 10:09 Відповісти
Танки, "Грады", ЗРК: Российские оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе - Цензор.НЕТ 1685 Танки, "Грады", ЗРК: Российские оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе - Цензор.НЕТ 4975
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28.08.2021 10:11 Відповісти
Чому Путін уйло?

Ніколи звичай не минеться.

Завжди на світі так було:

Коли стоїть, то ..уєм зветься,

А як обвисне, то ..уйло

😃
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28.08.2021 10:22 Відповісти
Е где не наши безпилотники, ё..вашу маму!
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28.08.2021 10:11 Відповісти
Вы же видите. Они уже поп-корном запаслись.
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28.08.2021 10:33 Відповісти
Можно уточнить у Зели, в каком месте там находится то очко }{уйла, в которое он каждый день смотрит в поисках там мира? Танки, "Гради", ЗРК: російські окупанти стягнули десятки одиниць важкої техніки на Донбасі - Цензор.НЕТ 3445
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28.08.2021 10:15 Відповісти
В ОЧКЕ }{УЙЛА ПАРАШНИКАМ ШОКОЛАД? Танки, "Гради", ЗРК: російські окупанти стягнули десятки одиниць важкої техніки на Донбасі - Цензор.НЕТ 1341
Я как-то в этом и раньше не сомневался... Танки, "Гради", ЗРК: російські окупанти стягнули десятки одиниць важкої техніки на Донбасі - Цензор.НЕТ 1882
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28.08.2021 10:24 Відповісти
Это очень хорошо! У ракеты Точка У есть один большой плюс, иногда она улетает к винторогим без разрешения говнокомандующих. Танки, "Гради", ЗРК: російські окупанти стягнули десятки одиниць важкої техніки на Донбасі - Цензор.НЕТ 5612
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28.08.2021 10:51 Відповісти
"Надо просто перестать стрелять.." Да зебилы?
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28.08.2021 11:03 Відповісти
Уже в Сибири знали 2 мес.назад.что война будет полномасштабная. Назовет путин Малая Рось нашу страну. Ну зелька и министры не знают что это. в видео МИ РОСИЧI я вам говорю эт река под Киевом. Но никто это имя не произносит так как и Русь. Зато в рассее вовсю славят Русь. Жаль нас. конечно.что недоумки у власти
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28.08.2021 11:24 Відповісти
Танки, "Гради", ЗРК: російські окупанти стягнули десятки одиниць важкої техніки на Донбасі - Цензор.НЕТ 7795

Танки, "Гради", ЗРК: російські окупанти стягнули десятки одиниць важкої техніки на Донбасі - Цензор.НЕТ 2997
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28.08.2021 11:35 Відповісти
В кацапстане вибори, за путлера голосовать никто не хочет, нужен очередной крим для орков.
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28.08.2021 12:45 Відповісти
старая привычка кремлевских мечтателей. Сначала была "мировая революция" когда не получилось, построили железный занавес и перешли на экспорт гибридных конфликтов. Испустили "весь боевой дух" по всех мире, трудящиеся людоеды из Африки вымерли, начали спасать все вокруг на границах. А шас поют песенки типа -"мы мирные люди...." и пускают пыль в глаза, переводят "боевой дух".
Когда то Хрущев, постучав сандалией в ООН, "волюнтаристски" решил окончательно "похоронить капитализм", одновременно проводил Парижскую конференцию, размещая ядерное оружие на Кубе и провоцировал Берлинский кризис. На развитие "этой инициативы" СРСР решил проводить учения по гражданской обороне. Шпион Пеньковский в силу своего статуса ученика Маршала Варенцова, присутствовал на пьянке у Маршала Малиновского (день рождения) Адьютанты Малиновского (старые фронтовые друзья Пеньковского) чесали языками о предстроящем вводе в ГДР дополнительной танковой армии под видом этих учений. Пеньковский стуканул, ему не поверили. А когда обнаружили передвижку новых танков, поверили. Передача инфы о ракетах была уже потом. Так и здесь, собирают металолом на кетайской границе (с хунхузами ажур) везут на Запад, негде размещать части -пусть будет Донбас, допускается даже на огородах. и одновременно "надувают щеки". Но судьба Хрущева витает перед фюрером Таки да .
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28.08.2021 13:18 Відповісти
 
 