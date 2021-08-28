Танки, "Гради", ЗРК: російські окупанти стягнули десятки одиниць важкої техніки на Донбасі
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Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співпраці в Європі зазначили, що російсько-окупаційні війська стягнули танки, "Гради", ЗРК і гаубиці на Донбасі, порушивши всі домовленості.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 27 серпня.
Згідно з інформацією ОБСЄ, бойовики розміщують військову техніку як на своїх полігонах на окупованих територіях, так і в житлових районах, і в зонах відведення озброєння.
"Спостерігачі бачили 20 гаубиць, 8 танків і 6 реактивних систем залпового вогню, розміщених у порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Донецької області, зокрема на 2 полігонах і в 3 житлових кварталах", - йдеться в повідомленні.
У порушення ліній відведення бойовики розмістили військову техніку в Бойківському, Макіївці, Донецьку, Терновому, Новоазовську.
У Бойківському бачили 6 "Градів", 7 танків, буксируємі самохідні гаубиці різних типів. У Макіївці - 4 гаубиці. При цьому 2 з них бойовики розмістили в житловому районі, а ще 2 - біля населеного пункту.
У житловому кварталі Куйбишевського району Донецька патруль ОБСЄ зафіксував танк Т-64. По 3 гаубиці "Гвоздика" 122-го калібру бойовики розмістили в Новоазовську і в Терновому.
Крім того, за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння команди СММ бачили 6 танків, 2 зенітні ракетні комплекси та 1 міномет у непідконтрольних уряду районах Донецької (Новоазовськ) і Луганської областей (Переможне).
Також у непідконтрольному уряду районі Донецької області спостерігачі бачили 18 бойових броньованих машин.
"Зокрема, 16 на полігоні, в зоні, де відповідно до пункту 5 меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено", - уточнили в ОБСЄ.
Цю техніку спостерігачі помітили на полігоні в Бойківському.
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Авдеевка. Обстрел 28 августа 2021 года в начале седьмого утра
-Как я рад!!
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))
Хор алєксандрова крабам та крєвєткам зараз співають..
Жиріка там не вистачило...
А жаль...😁
и никогда не говори "всегда"...
или дерьмак широкими плечами защищает его от всего неинтересного и непраздничного ???
Фтаки такасамападлюка..
😁
Його реальність не співпадає з тією, в якій живемо ми (принаймні більшість, сподіваюсь). У нього в голові ще газіровка з сиропом по 3 копійки, морозиво за 20 копійок і щасливе дитинство в піонерському табрі під "Взвєйтєсь кострамі"...
Ніколи звичай не минеться.
Завжди на світі так було:
Коли стоїть, то ..уєм зветься,
А як обвисне, то ..уйло
😃
Я как-то в этом и раньше не сомневался...
Когда то Хрущев, постучав сандалией в ООН, "волюнтаристски" решил окончательно "похоронить капитализм", одновременно проводил Парижскую конференцию, размещая ядерное оружие на Кубе и провоцировал Берлинский кризис. На развитие "этой инициативы" СРСР решил проводить учения по гражданской обороне. Шпион Пеньковский в силу своего статуса ученика Маршала Варенцова, присутствовал на пьянке у Маршала Малиновского (день рождения) Адьютанты Малиновского (старые фронтовые друзья Пеньковского) чесали языками о предстроящем вводе в ГДР дополнительной танковой армии под видом этих учений. Пеньковский стуканул, ему не поверили. А когда обнаружили передвижку новых танков, поверили. Передача инфы о ракетах была уже потом. Так и здесь, собирают металолом на кетайской границе (с хунхузами ажур) везут на Запад, негде размещать части -пусть будет Донбас, допускается даже на огородах. и одновременно "надувают щеки". Но судьба Хрущева витает перед фюрером Таки да .