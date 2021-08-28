Український воїн зазнав поранення унаслідок російського обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід"
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Російські окупаційні сили поранили українського військовослужбовця у районі операції Об'єднаних сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Сьогодні збройні сили РФ вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських захисників у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець зазнав проникаючого осколкового поранення. Після надання першої допомоги поранений був доставлений до медичного закладу. Стан його здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.
На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники надали адекватну відповідь.
Топ коментарі
+9 какая разніца
показати весь коментар28.08.2021 11:28
+6 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар28.08.2021 11:36
+6 Alex Dev d4763325
показати весь коментар28.08.2021 11:39
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1 ч ·
Сегодня российские артиллерия дважды обстреляла Авдеевку - это произошло впервые с 2017 года. Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность.
Два артиллерийских налета в 6.30 и в 9.00 прямо по Авдеевке.