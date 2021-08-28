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Український воїн зазнав поранення унаслідок російського обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Український воїн зазнав поранення унаслідок російського обстрілу на Донбасі, - ОТУ

Російські окупаційні сили поранили українського військовослужбовця у районі операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Сьогодні збройні сили РФ вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських захисників у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець зазнав проникаючого осколкового поранення. Після надання першої допомоги поранений був доставлений до медичного закладу. Стан його здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники надали адекватну відповідь.

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Топ коментарі
+9
Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9986
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28.08.2021 11:28
+6
ни дня без раненных и...не только...в это проклятое перемирное-перемирие...
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28.08.2021 11:36
+6
и сданными позициями
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28.08.2021 11:39
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Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9986
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28.08.2021 11:28 Відповісти
ни дня без раненных и...не только...в это проклятое перемирное-перемирие...
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28.08.2021 11:36 Відповісти
и сданными позициями
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28.08.2021 11:39 Відповісти
UA Gorky Look, Саша Кладбище | 250 (гимн боевых парамедиков)
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28.08.2021 11:47 Відповісти
дуже шкода що автор слів - бойовий парамедик Святослав (Горький Лук) помер в цьому році
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28.08.2021 11:53 Відповісти
Те, що є ураження не дивує. - ВІйна. Що попри війну, у Зеленського чують тишу, теж не дивно. - манкурти. Найгврще, що війська зв'язані наказами манкуртів: не відповідати. Бійці, що не бьють у відповідь, втрачають віру у право захищати. Біійці, що не б'ють першими, втрачають волю до перемоги.
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28.08.2021 12:40 Відповісти
А зелюк как бегал от армии,так и бегает.
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28.08.2021 11:39 Відповісти
Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7612

...
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28.08.2021 11:40 Відповісти
мерзость какая,и этому попугаю должны отдавать честь воины Украины. Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 2554
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28.08.2021 11:42 Відповісти
зелена шмаркля )))
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28.08.2021 11:47 Відповісти
Український воїн зазнав поранення унаслідок російського обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 466
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28.08.2021 12:08 Відповісти
Нічого дивного...просто на бубочку працюють московські політтехнологи та іміджмейкери

Український воїн зазнав поранення унаслідок російського обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 2164
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28.08.2021 12:13 Відповісти
А найкоротший говнокомандувач бавиться парадами і росте сам над собою, вихваляючись чужими досягненнями.
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28.08.2021 11:57 Відповісти
Український воїн зазнав поранення унаслідок російського обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 2091
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28.08.2021 12:08 Відповісти
Смєтуни фсєх смєтут.
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28.08.2021 12:18 Відповісти
Юрій Бутусов

1 ч ·

Сегодня российские артиллерия дважды обстреляла Авдеевку - это произошло впервые с 2017 года. Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность.

Два артиллерийских налета в 6.30 и в 9.00 прямо по Авдеевке.
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28.08.2021 13:01 Відповісти
 
 