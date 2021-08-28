Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт
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Міністерство культури та інформаційної політики виступило проти закупівлі в школи книги Марини Ланге "Щоб у 16 не було пізно", яка "підтримує стійкі гендерні стереотипи".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МКІП у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Ми щиро переконані: в українському суспільстві має бути місце різним поглядам та думкам. Міністерство культури та інформаційної політики виступає проти цензури у будь-якому її прояві.
Водночас є речі, які, попри вільне розповсюдження у крамницях, не мають фінансуватися за кошти платників податків.
Книга Марини Ланге "Щоб у 16 не було запізно" - одна із таких речей. Тому що підтримує усталені гендерні стереотипи. Авторка узагальнює переконання про те, якими мають зростати дітлахи різних статей, закликає заохочувати хлопчиків та дівчат до певної поведінки, що "відповідає" уявленням про жіночність і мужність".
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав запит на Український інститут книги щодо можливості зупинити процес закупівлі книги "Щоб у 16 не було запізно" Марини Ланге для бібліотек країни.
"МКІП вважає, що забезпечення гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя є невід’ємним елементом становлення України як держави, що дотримується демократичних принципів і поважає права людини та основоположні свободи", - резюмували в міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
А если «вдруг» вы начали гоняться за кошками и поедать их плоть - это не «гастрономическая девиация» и уж тем более не «смена своих гастрономических предпочтений».
Это значит что у вас произошёл сдвиг по фазе и вы псих. И да, это поведение психа схоже с поведением животного так как вы утратили контроль над собой и своего поведения, а также способность мыслить и анализировать.
Способность мыслить, анализировать и принимать осознанные решения - это и является самым главным отличием человека от животного.
А не условные и безусловные рефлексы )))
Думаю на сегодня достаточно минутки просвещения.
Затем учимся не применять случайно услышанные слова и применяя изх значение где попало подменяя истинный смысл определений и понятий
И наконец пару книг на ночь о том, в чем вы вообще не разбираетесь, но очень усердно "калякаете" здесь:
Коган А. Б., Электрофизиологическое исследование центральных механизмов некоторых сложных рефлексов, М., 1949; Павлов И. П., Полн. собр. тр., т. 3, М. - Л., 1949; Беленков Н. Ю., Условный рефлекс и подкорковые образования мозга, М., 1965; Анохин П. К., Биология и нейрофизиология условного рефлекса, М., 1968; Беритов И. С., Структура и функции коры большого мозга, М., 1969; Асратян Э. А., Очерки по физиологии условных рефлексов, М., 1970; Конорски Ю., Интегративная деятельность мозга, пер. с англ., М., 1970; Физиология высшей нервной деятельности, ч. 1-2, Л., 1970-71; Ливанов М. Н., Пространственная организация процессов головного мозга, М., 1972; Электрическая активность головного мозга при образовании простых форм временной связи, М., 1972; Милнер П., Физиологическая психология, пер. с. англ., М., 1973; Дмитриев А. С., Физиология высшей нервной деятельности, М., 1974; Руденко Л. П., Функциональная организация элементарных и сложных форм условно-рефлекторной деятельности, М., 1974; Прибрам К., Языки мозга, пер. с англ., М., 1975.
Встретимся через пару лет....ну...когда осилите все это....))))))
Теперь о моих словах - "Способность мыслить анализировать и принимать осознанные решения - это и есть главное отличие человека от животного"
Смотри сюда "гугловод"
О сознании, осознанных решениях, способности анализировать:
А. Н. Леонтьев:
- В психологии имеются два самых общих категориальных понятия. Это понятия психики и сознания. В истории европейской мысли
эти два понятия долгое время выступали как тождественные, синонимичные. Их разграничение проходило с большим трудом. «…Потребовались века, чтобы освободиться
от отождествления психического и сознательного. Удивительно то
многообразие путей, которые вели к их различению в философии,
психологии, физиологии: достаточно назвать имена Лейбница, Фехнера, Фрейда, Сеченова и Павлова»..
Далее А. Н. Леонтьев писал,
что «решающий шаг состоял в утверждении идеи о разных уровнях
психического отражения». Этот шаг был сделан в отечественной психологии.
В ней сложилось общепринятое понимание сознания как
высшего специфически человеческого уровня психического отражения действительности
Отсюда и способность принимать осознанные(волевые) решения (мои слова)
Это высказывание Маркса:
«Мое отношение к моей среде есть мое сознание», - говорит Маркс, формула эта охватывает всю историю и предисторию сознания на протяжении сотен тысяч веков. Она обнимает сознание на всех ступенях его развития, начиная от самых низших форм, которые и нельзя собственно назвать этим именем (как например, различные тропизмы и реакции protozoa), до самых высших форм проявления прозорливого ума в абстрактном математическом анализе, в поэзии или в юморе.
Еще его же:
«Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, а пчела постройкой своих восковых ячеек посрамила бы любого
архитектора. Но есть одно обстоятельство, которое с самого начала отличает самого захудалого архитектора от наилучшей пчелы, это то, что прежде, чем строить постройку, он построил ее в своей голове.(осознанное решение и способность анализировать - мои слова) В конце процесса труда получается результат, который уже перед началом этого процесса имелся идеально, т. е. в представлении работника. Он не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет и свою сознательную цель, которая, как закон, определяет собой и характер его действий, которой он должен подчинить свою волю».
На обычном языке психологии это называют воспроизведенным (репродуктивным) представлением или внутренним образом, в отличие от наглядного представления предмета, находящегося в поле непосредственного восприятия. Мы сохраняем эту терминологию, разумея под ней живое представление предметов, ситуаций или событий, находящихся за пределами непосредственного сенсорного поля.
Мы говорим, что репродуктивное представление или внутренний образ зрительного порядка есть преимущество человека; животные не имеют их.
Теперь о сознании животных:
Данные экспериментов не подтверждают у животных наличия воспроизведенных представлений. Результаты опытов говорят об отсутствии такой способности у животных.
В поведении животных нигде не наблюдается волевого акта в собственном смысле этого слова. Все их действия и поступки, в том числе и разумные, определены и продиктованы наличной ситуацией. Все то, что в данную минуту не вытекает из наличной ситуации, не осознается и не делается животным.(осознанные решения - мои слова)
Волевой акт и волевые действия свойственны только человеку, они возможны только на человеческой ступени развития, где сознание до известной степени освобождается от прямой зависимости сенсорного поля, может привлекать представляемое содержание и ставить себе воображаемую цель
Проявления животного сознания представляют очень примитивную и неразвитую еще форму активного отношения субъекта к своей среде; это есть проявление только лишь непосредственного, природного потребительского отношения биологического субъекта.
В поведении животного с давних пор различают два рода действий:
1) действия, наследуемые определенным животным видом филогенетически и выполняемые автоматически, без предварительного опыта и обучения и
2) действия, приобретенные путем индивидуального опыта. К первому ряду относятся так наз. безусловные рефлексы и инстинкты; ко второму же ряду относятся все другие действия, все привычки, приобретенные животным в порядке индивидуального опыта.
Проявление сознательной деятельности физиологи искали главным образом в области приобретенных, так наз. вторичных рефлексов. Следует, однако, заметить, что приобретенные рефлексы еще не являются действиями сознательными. Если при первоначальном своем возникновении они сопровождаются участием сознания и то не всегда, то по мере того, как они автоматизируются и начинают протекать по типу первичных рефлексов, сознание столь же мало участвует в них, как и в первых, т. е. в наследственных рефлексах. Можно сказать, что ни в области наследуемых, ни в области приобретенных рефлексов не наблюдается проявления осознанного состояния.Что еще тебе не понятно???????
Мои слова о главном отличии человека от животного - Это МОИ СЛОВА ))))) Поэтому ты "гугловод" не смог их нагуглить, как и Суворова Н.Ф, как и в Википедии словосочетание "подмена понятий" ))))
А на десерт тебе слова Павлова об экспериментах низвергающих человека к животному:
На одном из заседаний
«Клинических сред» он говорил о том, что нельзя представить, что
когда человека поставили в положение собаки, чтобы он по-собачьи
и держался, ни о чем не рассуждая, не задавая себе вопросов, и не поступал бы так, как он на эти вопросы отвечает.P.S Устаешь не от дискурса, устаешь от дискурса с глупостью... ( можешь не гуглить, это мои слова) ))
P.S.S Следующие свои "каляки" ті адресуешь не мне. Ты будешь спорить с Марксом, Леонтьевым и с Гегелем
- как говорил Гегель, зверь не стоит беспомощным перед природной действительностью, а хватает и пожирает добычу, обнаруживая этим свое активное отношение субъекта, но вовсе не сознавая при том, что он субъект действия
В трудовом лагере в 9м классе мы поймали зайца на капустном поле, освежевали и сварили. Еще поймали главного петуха и тоже сварили - в кастрюле кипятильником. Пришлось варить сначала с одной стороны, а потом с другой, бо большой был. Но наши девочки были не промах.
Дело было в Березани, в 198х м году. Колхоз нас кормить не собирался, но потом пожалел.
Я вам ответил.
если бы Бог Библии не благословил их
аналогов нетути...
Если вы согласны с авторкой зого опуса, так вам самое место в Афганистане.
До речі, а ви чули щось на кшталт "Облгази Фірташа спишуть борги всім Українцям"?.. Нє?.. Правильно, бо для українців прийнята пачка інших законів, згідно яким можна відключати боржників від опалення та арештовувати їх рахунки без рішення суду.
https://censor.net/ru/news/3285034/my_protiv_zakupki_za_byudjetnye_dengi_knig_kotorye_podderjivayut_ustoyichivye_gendernye_stereotipy_minkult
А спробуй моїх дочок та синів зачепити...
Сам тренував.
Чхав на ці книжки...
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 3 ч
Російська школа психології - особливо ******* - це ще один путінізм.
Вони не здатні допомагати людям.
Якщо ви проведете рісьорч по Києву, ви побачите засилля випускників московської школи.
З їхніми московськими поглядами на життя, суспільство та Україну.
😇
Хто б сумнівався
Християнство в содомітській агонії!
Для ісламу немає питання гендеру, там жінка є жінка, а чоловік є чоловік!
Знов розвод