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Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які

Міністерство культури та інформаційної політики виступило проти закупівлі в школи книги Марини Ланге "Щоб у 16 не було пізно", яка "підтримує стійкі гендерні стереотипи".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МКІП у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Ми щиро переконані: в українському суспільстві має бути місце різним поглядам та думкам. Міністерство культури та інформаційної політики виступає проти цензури у будь-якому її прояві.
Водночас є речі, які, попри вільне розповсюдження у крамницях, не мають фінансуватися за кошти платників податків.

Книга Марини Ланге "Щоб у 16 не було запізно" - одна із таких речей. Тому що підтримує усталені гендерні стереотипи. Авторка узагальнює переконання про те, якими мають зростати дітлахи різних статей, закликає заохочувати хлопчиків та дівчат до певної поведінки, що "відповідає" уявленням про жіночність і мужність".

Читайте також: Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про "традиційні цінності"

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав запит на Український інститут книги щодо можливості зупинити процес закупівлі книги "Щоб у 16 не було запізно" Марини Ланге для бібліотек країни.

"МКІП вважає, що забезпечення гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя є невід’ємним елементом становлення України як держави, що дотримується демократичних принципів і поважає права людини та основоположні свободи", - резюмували в міністерстві.

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Топ коментарі
+36
Всі українські пісні про матір також треба заборонити, бо вони можуть ображати почуття нетрадиційних одностатевих сімей
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28.08.2021 12:00
+19
Ну если есть равенство,то пусть вам и рожают геи и трансвеститы!
На защите гетеросексуальности сама природа и Господь,о каком тогда равенстве можно говорить? Равенства нет,его отрицает сама природа человека.А с кем спать детки решат и без вашего согласия.
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28.08.2021 12:08
+13
Зелені мізки окуповані рюськім міром це і є головна причина біди України
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28.08.2021 12:00
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Человек - омнивор, всеядное существо то бишь. И нередко - даже каннибал.
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28.08.2021 13:07 Відповісти
Да ладно! Вот хотел бы я посмотреть как человек без подручных средств поймает и съест кролика. Голыми руками и зубами, и естественно без термообработки. Способность к мясопоеданию у нас абсолютно приобретенная.
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28.08.2021 13:22 Відповісти
напишите нам рецепт жаренного мамонта))
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28.08.2021 13:37 Відповісти
Человек поэтому и стоит на вершине эволюционного развития потому как может СОЗДАТЬ подручные средства чтобы поймать а затем и приготовить )))) Не надо себя опускать до уровня животного. ))))
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28.08.2021 14:52 Відповісти
Не заводите рака за камень. Речь о том, что человек не являясь хищником от природы, с успехом может поедать плоть. Почему, в таком случае, вы утверждаете, что сменить свои гастрономические предпочтения можно, а сексуальные предпочтения нельзя? Невозможно себя опустить до уровня животного, поскольку человек это и есть животное. Некуда опускаться. А все остальное, что вы себе выдумали, в виде налёта некой цивилизованности, есть ни что иное, как условный рефлекс.
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28.08.2021 15:42 Відповісти
Ну во первых, человек готовит почти все, в том числе и мясо, которое в итоге превращается в гастрономическое блюдо. Сырое не ест. Чувствуете разницу?…))
А если «вдруг» вы начали гоняться за кошками и поедать их плоть - это не «гастрономическая девиация» и уж тем более не «смена своих гастрономических предпочтений».
Это значит что у вас произошёл сдвиг по фазе и вы псих. И да, это поведение психа схоже с поведением животного так как вы утратили контроль над собой и своего поведения, а также способность мыслить и анализировать.
Способность мыслить, анализировать и принимать осознанные решения - это и является самым главным отличием человека от животного.
А не условные и безусловные рефлексы )))
Думаю на сегодня достаточно минутки просвещения.
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28.08.2021 20:40 Відповісти
А что так, уже устали? Однако. Ну хоть узнали для себя новое слово - девиация. Не много, но хоть что-то. Жаль, конечно, что вы так и не смогли различать условные рефлексы. Но ничего, больше интересуетесь окружающим вас миром и все придет. Может почитайте труды физиологов, чтобы лучше понять природу человека. В общем все у вас ещё впереди.
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28.08.2021 20:56 Відповісти
)))) Итак...для начала....учимся правильно группировать слова в предложения и наполняем их смыслом, а не пространными рассуждениями на тему "я обкакался в дискурсе, но не покажу этого" ))))
Затем учимся не применять случайно услышанные слова и применяя изх значение где попало подменяя истинный смысл определений и понятий
И наконец пару книг на ночь о том, в чем вы вообще не разбираетесь, но очень усердно "калякаете" здесь:
Коган А. Б., Электрофизиологическое исследование центральных механизмов некоторых сложных рефлексов, М., 1949; Павлов И. П., Полн. собр. тр., т. 3, М. - Л., 1949; Беленков Н. Ю., Условный рефлекс и подкорковые образования мозга, М., 1965; Анохин П. К., Биология и нейрофизиология условного рефлекса, М., 1968; Беритов И. С., Структура и функции коры большого мозга, М., 1969; Асратян Э. А., Очерки по физиологии условных рефлексов, М., 1970; Конорски Ю., Интегративная деятельность мозга, пер. с англ., М., 1970; Физиология высшей нервной деятельности, ч. 1-2, Л., 1970-71; Ливанов М. Н., Пространственная организация процессов головного мозга, М., 1972; Электрическая активность головного мозга при образовании простых форм временной связи, М., 1972; Милнер П., Физиологическая психология, пер. с. англ., М., 1973; Дмитриев А. С., Физиология высшей нервной деятельности, М., 1974; Руденко Л. П., Функциональная организация элементарных и сложных форм условно-рефлекторной деятельности, М., 1974; Прибрам К., Языки мозга, пер. с англ., М., 1975.
Встретимся через пару лет....ну...когда осилите все это....))))))
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29.08.2021 10:15 Відповісти
Копипастить ты научился. Теперь возьми и сам все это прочти, неуч! "Способность мыслить, анализировать и принимать осознанные решения - это и является самым главным отличием человека от животного." Твои слова? Вот теперь возьми и почитай труды того же Павлова, которого ты здесь упомянул, и пойми, наконец, что ещё 100 лет назад он провел эксперименты, которые доказывают, что некоторые животные, а именно приматы и собаки, в случае его экспериментов, также способны мыслить, анализировать и принимать осознанные решения. Если пойдешь ещё дальше, то также узнаешь, что некоторые животные обладают даже абстрактным мышлением. В общем развивайся, а не показывай свою глупость на людях.
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29.08.2021 11:21 Відповісти
Вот реальное позорище, взять и тупо скопировать список литературы из под статьи Н.Ф.Суворова (с творческим наследием которого я, признаюсь, не знаком) и выдать здесь, как некое откровение. Добавить ещё к этому приведенные вами цитаты из Википедии и вырисовывается очень интересная картина.
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29.08.2021 11:30 Відповісти
Ты вообще не знаком ни с каким творческим наследием. Ты понятия не имеешь кто такой Суворов. А знаешь почему? Потому что ты тупой гугловод - и все твои "знания" это Википедия и поиск в гугле. Ты забил список литературы и вышел на статью и понятия не имеешь откуда это и кто автор. И это мне пишет тот кто низвергает человека до уровня животного поедающего плоть. ))))
Теперь о моих словах - "Способность мыслить анализировать и принимать осознанные решения - это и есть главное отличие человека от животного"
Смотри сюда "гугловод"
О сознании, осознанных решениях, способности анализировать:
А. Н. Леонтьев:


- В психологии имеются два самых общих категориальных понятия. Это понятия психики и сознания. В истории европейской мысли
эти два понятия долгое время выступали как тождественные, синонимичные. Их разграничение проходило с большим трудом. «…Потребовались века, чтобы освободиться
от отождествления психического и сознательного. Удивительно то
многообразие путей, которые вели к их различению в философии,
психологии, физиологии: достаточно назвать имена Лейбница, Фехнера, Фрейда, Сеченова и Павлова»..
Далее А. Н. Леонтьев писал,
что «решающий шаг состоял в утверждении идеи о разных уровнях
психического отражения». Этот шаг был сделан в отечественной психологии.
В ней сложилось общепринятое понимание сознания как
высшего специфически человеческого уровня психического отражения действительности
Отсюда и способность принимать осознанные(волевые) решения (мои слова)

Это высказывание Маркса:
«Мое отношение к моей среде есть мое сознание», - говорит Маркс, формула эта охватывает всю историю и предисторию сознания на протяжении сотен тысяч веков. Она обнимает сознание на всех ступенях его развития, начиная от самых низших форм, которые и нельзя собственно назвать этим именем (как например, различные тропизмы и реакции protozoa), до самых высших форм проявления прозорливого ума в абстрактном математическом анализе, в поэзии или в юморе.

Еще его же:

«Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, а пчела постройкой своих восковых ячеек посрамила бы любого
архитектора. Но есть одно обстоятельство, которое с самого начала отличает самого захудалого архитектора от наилучшей пчелы, это то, что прежде, чем строить постройку, он построил ее в своей голове.(осознанное решение и способность анализировать - мои слова) В конце процесса труда получается результат, который уже перед началом этого процесса имелся идеально, т. е. в представлении работника. Он не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет и свою сознательную цель, которая, как закон, определяет собой и характер его действий, которой он должен подчинить свою волю».
На обычном языке психологии это называют воспроизведенным (репродуктивным) представлением или внутренним образом, в отличие от наглядного представления предмета, находящегося в поле непосредственного восприятия. Мы сохраняем эту терминологию, разумея под ней живое представление предметов, ситуаций или событий, находящихся за пределами непосредственного сенсорного поля.
Мы говорим, что репродуктивное представление или внутренний образ зрительного порядка есть преимущество человека; животные не имеют их.
Теперь о сознании животных:
Данные экспериментов не подтверждают у животных наличия воспроизведенных представлений. Результаты опытов говорят об отсутствии такой способности у животных.
В поведении животных нигде не наблюдается волевого акта в собственном смысле этого слова. Все их действия и поступки, в том числе и разумные, определены и продиктованы наличной ситуацией. Все то, что в данную минуту не вытекает из наличной ситуации, не осознается и не делается животным.(осознанные решения - мои слова)
Волевой акт и волевые действия свойственны только человеку, они возможны только на человеческой ступени развития, где сознание до известной степени освобождается от прямой зависимости сенсорного поля, может привлекать представляемое содержание и ставить себе воображаемую цель

Проявления животного сознания представляют очень примитивную и неразвитую еще форму активного отношения субъекта к своей среде; это есть проявление только лишь непосредственного, природного потребительского отношения биологического субъекта.
В поведении животного с давних пор различают два рода действий:
1) действия, наследуемые определенным животным видом филогенетически и выполняемые автоматически, без предварительного опыта и обучения и
2) действия, приобретенные путем индивидуального опыта. К первому ряду относятся так наз. безусловные рефлексы и инстинкты; ко второму же ряду относятся все другие действия, все привычки, приобретенные животным в порядке индивидуального опыта.
Проявление сознательной деятельности физиологи искали главным образом в области приобретенных, так наз. вторичных рефлексов. Следует, однако, заметить, что приобретенные рефлексы еще не являются действиями сознательными. Если при первоначальном своем возникновении они сопровождаются участием сознания и то не всегда, то по мере того, как они автоматизируются и начинают протекать по типу первичных рефлексов, сознание столь же мало участвует в них, как и в первых, т. е. в наследственных рефлексах. Можно сказать, что ни в области наследуемых, ни в области приобретенных рефлексов не наблюдается проявления осознанного состояния.Что еще тебе не понятно???????
Мои слова о главном отличии человека от животного - Это МОИ СЛОВА ))))) Поэтому ты "гугловод" не смог их нагуглить, как и Суворова Н.Ф, как и в Википедии словосочетание "подмена понятий" ))))
А на десерт тебе слова Павлова об экспериментах низвергающих человека к животному:

На одном из заседаний
«Клинических сред» он говорил о том, что нельзя представить, что
когда человека поставили в положение собаки, чтобы он по-собачьи
и держался, ни о чем не рассуждая, не задавая себе вопросов, и не поступал бы так, как он на эти вопросы отвечает.P.S Устаешь не от дискурса, устаешь от дискурса с глупостью... ( можешь не гуглить, это мои слова) ))
P.S.S Следующие свои "каляки" ті адресуешь не мне. Ты будешь спорить с Марксом, Леонтьевым и с Гегелем
- как говорил Гегель, зверь не стоит беспомощным перед природной действительностью, а хватает и пожирает добычу, обнаруживая этим свое активное отношение субъекта, но вовсе не сознавая при том, что он субъект действия
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29.08.2021 17:56 Відповісти
Причем здесь Маркс и Гегель? Они выдающиеся физиологи? Психология такая же наука как и астрология, где-то рядом, но совершенно не оно, так что Леонтьев авторитет так себе. Ну а что до слов Павлова, то хотелось бы знать в какое конкретно время они были произнесены, хотя в них и нет ни слова о способности животных к мышлению. Поскольку приступая к своим опытам Павлов как раз и хотел доказать что у животных нет мышления, но их результаты его убедили в обратном. Да и со времени приведенных тобой деятелей наука продвинулась далеко в перед и сейчас вопрос наличия у ряда животных мышления даже не обсуждается а определяется только его глубина.
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29.08.2021 19:46 Відповісти
Лёгко.
В трудовом лагере в 9м классе мы поймали зайца на капустном поле, освежевали и сварили. Еще поймали главного петуха и тоже сварили - в кастрюле кипятильником. Пришлось варить сначала с одной стороны, а потом с другой, бо большой был. Но наши девочки были не промах.
Дело было в Березани, в 198х м году. Колхоз нас кормить не собирался, но потом пожалел.
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28.08.2021 21:57 Відповісти
Во первых вы его освежевали с помощью ножа или чего либо похожего. Во вторых вы его подвергли термообработке. Это уже не считается. Кроме того это была разовая история. Вполне возможно съесть кусок сырого мяса раз или даже несколько раз. Но при постоянном поедании сырого мяса неизбежно возникнет риск заражения инфекциями или паразитами, особенно если это мясо диких животных. Ну а как мы понимаем, других животных, кроме как диких, в процессе эволюции человека не было.
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28.08.2021 22:11 Відповісти
Вы спрашивали - покажите мне человека который голыми руками поймал зайца.
Я вам ответил.
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28.08.2021 22:12 Відповісти
Ну зачем же так? Вот моя цитата: "Вот хотел бы я посмотреть как человек без подручных средств поймает и съест кролика. Голыми руками и зубами, и естественно без термообработки."
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29.08.2021 11:33 Відповісти
Людина - всеїдна. Як і багато тварин - свиня, ведмідь, курка... Але на відміну від тварин не їсть сирого мяса. Та й рослинну їжу попередньо піддає термічній обробці. Через те вона - людина.
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28.08.2021 20:00 Відповісти
Вы сами-то поняли что написали? Это как всеядна, но мясо не ест без термической обработки? Значит тогда не всеядна, по происхождению, а стала ей только после того, как научилась этой самой обработке. Растительную же пищу и сейчас прекрасно употребляет без термической обработки.
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28.08.2021 20:29 Відповісти
Если вы кольчатый червь или гидра - то да. Но я - не.
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28.08.2021 12:33 Відповісти
Просто поясню: ви од мавпи, факт
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28.08.2021 17:14 Відповісти
Продолжайте верить в староеврейские сказки о том, как ихнее злое божество издевались над несчастными скотоводами синайского полуострова. И да, пишите на каком-нибудь одном языке.
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28.08.2021 18:25 Відповісти
никакие скотоводы не создали бы уважаемое мировое государство,
если бы Бог Библии не благословил их
аналогов нетути...
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08.09.2021 23:01 Відповісти
Вы смешны своей глупой вере, а ваши аргументы ничтожны и таковыми вовсе не являются. Молитесь и дальше своему мёртвому божеству, вам ведь никто не мешает.
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09.09.2021 01:40 Відповісти
Вообще в статье обсуждается книга в которой речь идет о том что женщина не должна давать сдачи, заниматься наукой, учиться, и должна быть вещью мужчины.
Если вы согласны с авторкой зого опуса, так вам самое место в Афганистане.
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29.08.2021 00:04 Відповісти
Вы утрируетеЕще раз повторяю равенства быть не может,оно на словах по идее многое что доступно женщине ,не доступно мужчине и наоборот.Дайте возможность женщине быть женщиной, гендерное равноправие придумали трансвеститы,не иначе.А то что вы перечислили есть насилие над человеком и нарушение прав человека, совсем из другой оперы.
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29.08.2021 00:12 Відповісти
насколько я понимаю вам насрать на подобные закупки, а вот чем вызвано ваше не желание, то это у меня вызывает интерес
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28.08.2021 12:11 Відповісти
Только ******-депутаты, гомики-министры и лезбиянки-пирезикденты !!! Людей тут быть не должно, правящей олигарфренной-*********** давно этот курс поддерживается.
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28.08.2021 12:12 Відповісти
Боитесь что и вас соблазнят? Встает на голых мужиков?)))
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28.08.2021 13:38 Відповісти
Такої запеклої боротьби з олігархами людство ще не бачило

Мы против закупки за бюджетные деньги книг, которые "поддерживают устойчивые гендерные стереотипы", - Минкульт - Цензор.НЕТ 6630

До речі, а ви чули щось на кшталт "Облгази Фірташа спишуть борги всім Українцям"?.. Нє?.. Правильно, бо для українців прийнята пачка інших законів, згідно яким можна відключати боржників від опалення та арештовувати їх рахунки без рішення суду.
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28.08.2021 12:12 Відповісти
Средивековье. Или у нас произошли мутации, у бабушки вырос *ер?
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28.08.2021 12:13 Відповісти
Только у херовых бабушек.
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28.08.2021 12:21 Відповісти
Бабушке член и пришить можно,только толку от этого,против природы не попрешь.
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28.08.2021 12:22 Відповісти
т.е. покупка "нагрудных знаков" на 150 000,00 грн ( ID: UA-2021-07-19-002529-c) - это с реестра "прозоро" (выполнено).. для министерства образования как-то безобиднее и гендернее...
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28.08.2021 12:19 Відповісти
Я так понимаю Минкульт встал на защиту ****** и лесбиянок?
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28.08.2021 12:24 Відповісти
ибд , не более
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28.08.2021 12:29 Відповісти
Переименовать в Педкульт его
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28.08.2021 17:17 Відповісти
Я извиняюсь но имею спросить, а шо, справочник безбарьерности от ленки зелёнки за бюджетные денежки закупаться не будут? Тиражом в 2-3 миллиона экземпляров?
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28.08.2021 12:25 Відповісти
Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт - Цензор.НЕТ 2905
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28.08.2021 12:28 Відповісти
Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт - Цензор.НЕТ 5650
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28.08.2021 12:31 Відповісти
Тема гендеру-головна для задньоприводних бонзів із Заходу. Згадайте,як в 2014 захід нас примусив проводити гейпарад. Це тоді,коли наші хлопці сотнями гинули на Сході. Якщо заходу вдасться зробити те,що вони виплекали у себе,наше суспільство,а особливо його чоловіча частина,стане небоєздатними.Бо пеераси не воюють.Бо серцевина стає гнилою. Бо молодь стає розбещеною і дезорієнтованою,як то є у Европі.
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28.08.2021 12:29 Відповісти
Якщо книга написана не на украінській мові,то долучати іі до інших книг не потрібно.Тут я згоден з кабміном.
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28.08.2021 19:47 Відповісти
тьу 3.14си безхребетні хоча би мовчали
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28.08.2021 12:31 Відповісти
Девочек учат не давать сдачи: в школьные библиотеки закупят книги о "традиционных ценностях"
https://censor.net/ru/news/3285034/my_protiv_zakupki_za_byudjetnye_dengi_knig_kotorye_podderjivayut_ustoyichivye_gendernye_stereotipy_minkult

А спробуй моїх дочок та синів зачепити...
Сам тренував.
Чхав на ці книжки...
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28.08.2021 12:34 Відповісти
то москвакваква на всю голову








Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 3 ч

Російська школа психології - особливо ******* - це ще один путінізм.
Вони не здатні допомагати людям.
Якщо ви проведете рісьорч по Києву, ви побачите засилля випускників московської школи.
З їхніми московськими поглядами на життя, суспільство та Україну.

Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт - Цензор.НЕТ 3342
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29.08.2021 00:16 Відповісти
3,14-ри хочуть 3,14-рів виховувати.
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28.08.2021 12:35 Відповісти
Любите жену тырить?) Боитесь что сковородкой навернет?)
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28.08.2021 13:42 Відповісти
ого, уже даже не мимикрируют
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28.08.2021 12:38 Відповісти
********* хотят учить детей на собственном примере.
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28.08.2021 12:38 Відповісти
Чужих детей.
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28.08.2021 12:41 Відповісти
Борьба с белым гетеросексуальным мужчиной добирается и до Украины, печально..
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28.08.2021 12:41 Відповісти
Такі "християнські заповіді"- підстав другу "щоку"?!!
😇
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28.08.2021 12:42 Відповісти
Міністр Коломойського-проти традиційних цінностей українців.
Хто б сумнівався Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт - Цензор.НЕТ 757
Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт - Цензор.НЕТ 2133
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28.08.2021 12:56 Відповісти
Іслам перемагає і не тільки в Афганістані!
Християнство в содомітській агонії!
Для ісламу немає питання гендеру, там жінка є жінка, а чоловік є чоловік!
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28.08.2021 12:56 Відповісти
ну да, у муслимов есть женщины, есть мужчины...вот только людей среди них практически нет.
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28.08.2021 14:06 Відповісти
Ты не прав. В исламе мужчина это человек, а женщина это вещь.
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28.08.2021 23:44 Відповісти
"призывает поощрять ребят к определенному поведению, что "отвечает" представлениям о женственности и мужестве"...". Ну и что тут плохого ? А гей-парады, которые разрешены, разве не поощряют ребят к определённому поведению. Лицемеры поганые... Рождаемость в стране катастрофически сокращается, молодые ребята уклоняются от армейской службы, а бороться с этим, путём прививания необходимых нации ценностей, оказывается запрещено. Это же реальное преступление против страны и народа.
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28.08.2021 13:05 Відповісти
Ты уже породил и воспитал 12 детей? Какой вклад в рождаемость сделал ты?
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28.08.2021 23:46 Відповісти
А якщо стійкі, але корисні? Наприклад бажання жінок мати дітей?
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28.08.2021 13:16 Відповісти
О, а нам казали, що у них вибору немає, бо це вроджене...
Знов розвод
Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт - Цензор.НЕТ 2524
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28.08.2021 13:21 Відповісти
свои приблуды выложил?
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28.08.2021 14:03 Відповісти
Катай недавно дав дозвіл на народження третьої дитини,пояснюючи тим,що китайська нація катастрофічно старіє.В Китаї майже півтори мільярди чоловік.Україна,яка має 40мільйонів чоловік і ближньому майбутньому стикнеться з тим,що пенсіонерів буде більше ніж працюючих,замість того,щоб підтримувати народжуваність,вчепилася зубами в гендер.Де,блін,логіка?
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28.08.2021 13:43 Відповісти
Безбожники потому что
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28.08.2021 17:09 Відповісти
Кто ж тебе мешает породить и воспитать 22 детей?
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28.08.2021 23:50 Відповісти
Зебільне міністерство не мудріше феміністок з цензора, які голосували за зелену владу
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28.08.2021 13:49 Відповісти
Что то не понимаю я ничего Почему те кого народ не избирал, а КАБМИН народ не избирал, пытаются решать за народ Кто дал им такое право ? Тем более что ВР сама не утвердила план работы своего кабмина Раз план не утвержден то и этого кабмина быть не должно....
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28.08.2021 14:12 Відповісти
А « Принцеса + принцеса» за бюджетные деньги - нормально? Уроды.
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28.08.2021 16:07 Відповісти
Так уже зразу б заборонили женитися на жінках, і проблем нема. А то книжки забороняють! Слабаки!
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28.08.2021 18:11 Відповісти
на добраніч, дітки

Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт - Цензор.НЕТ 3528
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29.08.2021 00:50 Відповісти
А какое дело вам, с кем хлеб делю я пополам?
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29.08.2021 10:44 Відповісти
Куклу-министра дёрнули за верёвку
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31.08.2021 10:48 Відповісти
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