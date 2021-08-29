Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов. ФОТОрепортаж

У суботу, 28 серпня, російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку Донецької області. Це сталося вперше з 2017 року.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Українське командування ООС мовчить і вогонь у відповідь по окупантах наказало не відкривати. Повна безвідповідальність", - зазначає він.

За його словами, два артилерійські нальоти прямо по Авдіївці сталися о 6:30 і о 9:00.

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ із місця подій, обстріляно район, у якому базується один із тилових підрозділів ЗСУ.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано понад 60 влучань по самій Авдіївці, дані неповні. Застосовувалися, за попередніми даними, міномети калібру 120 мм і гаубиці калібру 122 мм. Погляньте на фото, які сліди влучань на бетоні.

Унаслідок обстрілу поранення середньої тяжкості зазнав один український військовослужбовець, його стан стабільний.

Знищено три легкові автомобілі. Легких пошкоджень зазнали три вантажні автомобілі.

"Найбільш шокуюче: ні в першому, ні в другому випадку українські війська у відповідь вогонь по російських окупантах не відкривали. На жаль, так.

Російські окупанти двічі обстріляли українське місто, обстріляли базу українських військ, впевнені у своїй безкарності.

Відповідальність за це мовчання несе новий командувач ООС Олександр Павлюк", - наголошує Бутусов.

Він зазначає, що з 2017 року обстрілів Авдіївки не було, оскільки росіяни розуміли, що це їм не зійде з рук, оскільки вогонь у відповідь у таких випадках завжди відкривали.

У зведенні ООС на 7:00 про обстріл немає згадок, однак в ООС щойно видали нове повідомлення про поранення військовослужбовця, без зазначення деталей.

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"Я розумію, що наказ "не стріляти" виходить із Києва. Розумію, що від військових в обмін на просування в кар'єрі політичне керівництво вимагає продовжувати імітувати неіснуюче "перемир'я", оголошене президентом Зеленським. Але так обманювати армію і народ заради того, щоб догодити фантазіям Офісу президента, - це просто аморально.

Якщо не буде вжито відповідних дій, я напишу про це найближчим часом і в значно різкіших висловлюваннях. Під час війни завдання військового командування - захист ввіреної території країни, а не бути мовчазними "терпилами".

Щиро сподіваюся, що новий головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний негайно дасть оцінку тому, що сталося, і зуміє вжити адекватних заходів.

Перемогти у війні парадами не можна", - написав головний редактор Цензор.НЕТ.









