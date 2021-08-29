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обстріл (21042) Бутусов Юрій (3128) Авдіївка (2048)

Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні

У суботу, 28 серпня, російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку Донецької області. Це сталося вперше з 2017 року.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Українське командування ООС мовчить і вогонь у відповідь по окупантах наказало не відкривати. Повна безвідповідальність", - зазначає він.

За його словами, два артилерійські нальоти прямо по Авдіївці сталися о 6:30 і о 9:00.

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ із місця подій, обстріляно район, у якому базується один із тилових підрозділів ЗСУ.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано понад 60 влучань по самій Авдіївці, дані неповні. Застосовувалися, за попередніми даними, міномети  калібру 120 мм і гаубиці  калібру 122 мм.  Погляньте на фото, які сліди влучань на бетоні.

Унаслідок обстрілу поранення середньої тяжкості зазнав один український військовослужбовець, його стан стабільний.

Знищено три легкові автомобілі. Легких пошкоджень зазнали три вантажні автомобілі.

"Найбільш шокуюче: ні в першому, ні в другому випадку українські війська у відповідь вогонь по російських окупантах не відкривали. На жаль, так.

Російські окупанти двічі обстріляли українське місто, обстріляли базу українських військ, впевнені у своїй безкарності.

Відповідальність за це мовчання несе новий командувач ООС Олександр Павлюк", - наголошує Бутусов.

Він зазначає, що з 2017 року обстрілів Авдіївки не було, оскільки росіяни розуміли, що це їм не зійде з рук, оскільки вогонь у відповідь у таких випадках завжди відкривали.

У зведенні ООС на 7:00 про обстріл немає згадок, однак  в ООС щойно видали нове повідомлення про поранення військовослужбовця, без зазначення деталей.

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"Я розумію, що наказ "не стріляти" виходить із Києва. Розумію, що від військових в обмін на просування в кар'єрі політичне керівництво вимагає продовжувати імітувати неіснуюче "перемир'я", оголошене президентом Зеленським. Але так обманювати армію і народ заради того, щоб догодити фантазіям Офісу президента, - це просто аморально.

Якщо не буде вжито відповідних дій, я напишу про це найближчим часом і в значно різкіших висловлюваннях. Під час війни завдання військового командування - захист ввіреної території країни, а не бути мовчазними "терпилами".

Щиро сподіваюся, що новий головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний негайно дасть оцінку тому, що сталося, і зуміє вжити адекватних заходів.

Перемогти у війні парадами не можна", - написав головний редактор Цензор.НЕТ.

Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов 01

Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов 02
Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов 03
Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов 04
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Топ коментарі
+60
Війну -зупинив
Комуналку -опустив
Зарплату 4000$-дав
Епоху бідності -закінчив
Весною всіх -пересаджав
Оманські інвестиції- привіз
Все під свій контроль -взяв
Мільярд дерев-посадив
А тепер побудує по заводу Тесла на 5000 робочих місць в кожній області .
Інфа СОТКА!!!
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28.08.2021 13:05
+53
Российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку, ранен украинский воин, командование ООС ответный огонь приказало не открывать, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4313

.
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28.08.2021 13:04
+51
Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность...

Это предательство а не безответственность.
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28.08.2021 13:04
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ВОНО обісралось. Атопутіннападьоть.
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28.08.2021 13:32 Відповісти
А шо ви хотите?
Четырежды немобилизованный гавнокомандующий просто не умеет стрелять!
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28.08.2021 13:33 Відповісти
он зато умеет отлично прибором по клавишам стучать
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29.08.2021 12:58 Відповісти
И третье - у нас одна из самых сильных на сегодня армий в Европе. (с)
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28.08.2021 13:36 Відповісти
По численности на бумаге,да. В Афгане тоже на бумаге государственная армия была в 5 раз больше ,чкм Талибаноэ.
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28.08.2021 13:57 Відповісти
Ты урод даже не знаешь о чем ты говоришь.
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28.08.2021 20:59 Відповісти
Вова - голубок миру, а те що ми за два роки не відвоювали жодного клаптику землі , для нього це нормально , так як
воно послідовно виконує вказівки кремлівського фюрера і судорожно чекає на зустріч із ним !
Вова , до Ростова не встигнеш добігти , так як смерть наших воінів , яким не дозволено стріляти , на твоій совісті ! 😡
Хоча совісті в тебе ніколи не було і немає 😒
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28.08.2021 13:36 Відповісти
Зепил, не скиглы. Похвастайся лучше достижениями осла криворагульного. Можешь начинать с двух сегодняшних обстрелов Авдеевки
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28.08.2021 15:59 Відповісти
зелёный змей убивает украинцев..
73%ные зебилы, походу, довольны своим чмошным выбором..(
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28.08.2021 13:36 Відповісти
ЗЕсранец
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28.08.2021 13:36 Відповісти
Он не лох, он просто доверчивый
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28.08.2021 13:38 Відповісти
во падлы! Афган №2 готовят! Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 223 Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4411 Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9234
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28.08.2021 13:38 Відповісти
мы ведь не америка
"Самое шокирующее - ни в первом ни во втором случае украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали. Увы, да.-поцЗедент

не нарушает Оманских соглашений
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28.08.2021 13:38 Відповісти
Москали применяют арту и бьют в глубь по тылам.Вон на фото выбили два бензовоза.А они важны для подвоза топлива.Вообще разведке стоит активизироваться.Бо москали нагнали техники как перед наступлением.И треба выяснить,действительно ли они будут наступать или блефуют в расчёте,шо мы ударим на упреждение.Бо удар на упреждение для нас более выгоден,щоб не терять новых территорий.Бо москали могут захватить новые территории и тащить всех в Минск 3 для закрепления.И тут диллемма для ВСУ.Бо упреждением,мы лишаем их новых территорий и смысла в Минске 3.Тому треба упреждением подвинуть линию фронта,лишив москалей таким образом москалей причин для переговоров в Минске 3.Или обработать с арты их скопления техники и тылы не двигаясь,щоб сорвать наступление.Як вариант Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8901
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28.08.2021 13:41 Відповісти
спроси у Миши Грузина - он скажет как надо, правда галстук не повязывай, а то подавиться мона
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28.08.2021 14:00 Відповісти
Согласен.Очень похоже на то,як москали вытянули Миху Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6808
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28.08.2021 14:10 Відповісти
Надо просто перестать стрелять.
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28.08.2021 13:48 Відповісти
надо просто продолжать платить пенсии в лугандон, восстанавливать, гробить людей, ходить в минск, на парады и зажигать свечьки... Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6724 Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 746
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28.08.2021 14:24 Відповісти
В Луганске пенсии еще и Россия им платит, им выгодна эта война.
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28.08.2021 21:51 Відповісти
Зелёная кодла - такие же убийцы наших воинов и мирного населения, как и путинская нечисть. Запрет отвечать на вражеский огонь - это циничный расстрел наших героев украинской прокремлёвской властью предателей и мародёров. Как долго армия будет это терпеть? Как долго адекватное украинское общество будет это терпеть? Как в своё время Гитлер и сталин истребляли украинцев, так сегодня кремлёвская крыса и обдолбаный клоун пытаются сделать то же самое.... Я в шоке от рабской дебильности и покорности наших людей....
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28.08.2021 13:48 Відповісти
Зеля - Сикло!!!!!
Зеля - Сикло!!!!!

Зеля - Сикло!!!!!

P.S..Зеля - Сикло!!!!!
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28.08.2021 13:51 Відповісти
Говорят, что пуля или осколок многое меняет в голове, даже если попали в задницу
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28.08.2021 13:52 Відповісти
Аль Капоне
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28.08.2021 14:01 Відповісти
Три дні тому слухав останній новини від Едуарда Ходоса; він каже, що фашистська секта хабад почала готувати лохдауна на президента України ще 20 років тому!
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28.08.2021 13:55 Відповісти
Как же так? А после парада, сколько мы восторгались, шо при Зеленском самый лучший парад вышел и Зеленский таким образом-стал самым патриотичным президентом Украины всех времен!
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28.08.2021 13:58 Відповісти
Конкретнее - кто возторгался хрипатым утырком? Все адекватные говорили, что мелкий поц просто продемонстрировал достижения ПАПа, и не более...
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28.08.2021 14:03 Відповісти
Конкретнее-забанят. Хочешь узнать-читай Цензор с 24 августа
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28.08.2021 14:07 Відповісти
А ПОЧЕМУ НЕ СДЕЛАТЬ В ОКОПАХ КАКИЕ НИБУДЬ БРОНИРОВАННЫЕ УКРЫТИЯ, ЧТО БЫ НА МОМЕНТ ОБСТРЕЛА ТУДА МОЖНО БЫЛО БЫ ЗАСКОЧИТЬ??? КАК НАПРИМЕР В ИЗРАИЛЕ!!! СКОЛЬКО БЫ СБЕРЕГЛИ БЫ ЖИЗНЕЙ НАШИХ БОЙЦОВ!!! БРОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА АМБРАЗУР, ТОЖЕ БЫ ПРИГОДИЛИСЬ!!! ВЕДЬ ВСЕ ЧИНОВНИКИ ТЯСУТЬСЯ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ЕЗДЯТ В БРОНЕАВТОМОБИЛЯХ С БРОНИРОВАННЫМИ СТЕКЛАМИ!!! ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ НАШИМ ВОИНАМ ТАКИЕ СПАСИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ НА ПЕРЕДОВОЙ??? ВОСЬМОЙ ГОД ИДЕТ ВОЙНА И ЗА ВОИНОВ НАШИХ У ВЛАСТИ НЕ БОЛИТ ДУША??? НУ ДА, БАБЫ ЕЩЕ НАРОЖАЮТ??? ТАМ ЖЕ НЕ ВАШИ ДЕТИ НА ФРОНТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ОТДАЮТ!!!
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28.08.2021 14:06 Відповісти
ну да, действительно, ведь сейчас, когда начанается обстрел, все бойцы становятся в полный рост и стоят по стойке "смирно"
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28.08.2021 14:19 Відповісти
Деточка, идите жарить каклеті, современный подкалиберный снаряд пробивает 900 мм. брони.
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28.08.2021 14:19 Відповісти
В Израиле воюют какие-о партизаны. А у нас воюет одна из сильнейших армий на планет, которая сбивает самолёты на 20 км высоты.
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28.08.2021 15:01 Відповісти
Ну у нас такие же Буки есть, которые на 20 км стреляют. Мало, но есть. Вопрос в другом, чтобы выйти на уровень израильской армии, нам нужно еще лет 30 армию развивать и вооружения покупать. Кроме того, там обязательная служба для всех, для мужчин и для женщин.
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28.08.2021 21:58 Відповісти
выключит капс, девочка и не учи отца и..цца.
Всё есть. на передке. А в тылу и в Израиле "бетонных укрытий" не бывает.
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28.08.2021 20:59 Відповісти
когда то на Ютубе был обращение одного из основных местечковых перцев Брайтон Бич Сэма Кислина к Зе и Ермаку с требованием вернуть 18 лямов, которые у него украли, естественно Порох. Гневно Сэм вещал -вы же обещали. Но таки не вернули "взад". А Сэм ведь лучший друг Трампа и Джулиани и как говорил Ю.Швец есть старой консервой КГБ и ФСБ, а вы говорите какая то фашистская секта хабад. Обманули перцев, деньги зажилили. Эти помощники Трампа еще и Беню шантажировали, фирташа разводили на бабки. Но обе стороны крепко попали с Бурисмой, Джулиани таки не снял фильм. Но осадок то остался и санкции.
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28.08.2021 14:22 Відповісти
Це вже повний п*дець відбувається, люди... "Нужна проста пєрєстать стрєлять!"
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28.08.2021 14:27 Відповісти
Это командование ССО окончательно"позеленело"...Ничего,за свою-"не стрелять", бездеятельность,безхребетность, косвенную виновность в смертях и увечьях наших воинов они по-полной ответят,опосля смены действующей власти
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28.08.2021 14:43 Відповісти
штабні вояки є сцикуни, переживають за пагони Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4705
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28.08.2021 15:42 Відповісти
Донецьк. 06:15-06:30 мінуса з Мінерального?? на Авдіївка 06:30-06:40 мінуса з ш.Октябрська? З восьмої до десятої періодично гупає північ.. 12:10 - вісімь танкових пострілів з р-ну Volvo/ДАП... Відповіді не було((( #putinkiller #russiaoccupant #ВійнаНаСходіУкраїни
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28.08.2021 14:49 Відповісти
ответный огонь приказало не открывать/ Для правящих Украиной слуг народа Коломойский, гражданин Израиля , военного союзника РФ, что Маркс и где то Бланк для коммунистов. Идеолог, дающий установки исполнителям: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор./ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир / Шефир: "Мы надеемся, что через два года (в 2021 г.) русский рынок для нас откроется.
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28.08.2021 15:01 Відповісти
Якщо підуть в наступ головнокомандувач накаже здаватися і це не жарт.
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28.08.2021 15:02 Відповісти
Еще и всё оружие, переданное нам союзниками, передадут в целостности и сохранности (не произведено ни одного выстрела). Как кстати было в Дебальцево.
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28.08.2021 17:22 Відповісти
Українське командування ООС-під трибунал і,бажано,за 1 годину після засідання оного -всіх тих ворогів України-"Ахтунг,файєр"!!!,суки прокацапські.
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28.08.2021 15:03 Відповісти
ЗеЛя подоноки мразь ссыкливая!
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28.08.2021 15:20 Відповісти
Авдеевка остается на передовой нашей борьбы с российской агрессией, Зеленский. 30.07.21. / Российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку, ранен украинский воин,командование ООС ответный огонь приказало не открывать. -Так борется с российской агрессией четыредыуклонист-буратина Коломойского.
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28.08.2021 15:23 Відповісти
Був би Петро Олексійович вже б Гіркин нив про 20 200-х, а Скабєєва розповідала що укри використали фосфор Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7260
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28.08.2021 19:03 Відповісти
А коксохим куда эвакуировать?
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29.08.2021 06:23 Відповісти
ермак-Козырь превратил армию в не понятно в что, так нас скоро все его дружки перебьют.
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28.08.2021 17:49 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·6 мин

Сегодня во время массового обстрела позиций наших войск под Авдеевкой , стоившего жизни уже двоим нашим солдатам, твари из штабов верховного главнокомандующего Зеленского так и не дали разрешения артиллерии на подавление огня !
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28.08.2021 18:23 Відповісти
Штабных крыс на передовую ведь оттуда веднее открывать или нет огонь.
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28.08.2021 20:17 Відповісти
От якби ви показали це відео на засіданні верховної тіпа зради... Хоча,їм пох.... Бабло, *****,бабло в руках...
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28.08.2021 20:30 Відповісти
Все задокументиоровать и готовить в Гаагу, рано или поздно все будет востребовано, как в Нюрнберге
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28.08.2021 20:53 Відповісти
Я уверен, что это явная провокация перед визитом зе в США. Типа - Мы будем делать, что захотим, и никакой дядя Сэм нас не остановит...
С другой стороны, это может стать прорывным заявлением зе, в нежелании той стороны выполнять минские договоренности... Заявление в ООН, ОБСЕ, поднять газетный шум, который может весьма помочь Украине...
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28.08.2021 20:55 Відповісти
нет. Провокация - это провоцирование ответного огня.
И если бы наши открыли ответный огонь - вот тогда да, у путина были бы козыри.
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28.08.2021 21:00 Відповісти
Дмитро Корчинський

3 хв ·

Два факти нинішнього дня:

1. ЗСУ не відповіли на ворожий обстріл Авдіїївки.

2. У Черкасах та Одесі відбулися арешти патріотів.

У Черкасах заарештовані голова місцевого Нацкорпусу Дмитро Кухарчук та ветеран Азова Олег Довбуш (вони підозрюються в солідарності з їхніми раніше заарештованими товаришами).

В Одесі кілька десятків патріотів переважно з "Традиції і порядку", арештовані за те, що вони пручалися арешту.

Як ви гадаєте, чи є зв'язок між цими двома фактами?
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28.08.2021 21:43 Відповісти








Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·4 чАвдеевку накрыли 122-ой артиллерией До десяти человек у нас раненые,контуженые и получившие боевые травмы Противник поднимал БПЛА и минометы одновременно применял - спланированная и синхронизированная операция минбатра, дежурной батареи и беспилотки
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28.08.2021 21:47 Відповісти
Вова просто ужасно боится Путина и отвечать команду не даст, даже если всю нашу армию

перестреляют.
Вот такой у нас парад.
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29.08.2021 01:31 Відповісти
Если не будут предприняты ответные действия, я напишу об этом в ближайшее время и в куда более резких выражениях. Источник: https://censor.net/ru/n3285042

ххх
В "Спортолото"? Что там Залужный с Павлюком уже бяки?
Пишите, Юра, пишите(почти) бумага все стерпит
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29.08.2021 06:21 Відповісти
Да что же это такое твориться, из за зеленного пидо****а наши дети гибнут? Нах*р нам такой президент?
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29.08.2021 06:40 Відповісти
Эта Зебильная тварь может только парады устраивать, а не воевать.
До каких пор украинский народ будет терпеть эту гниду на своей шее?
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29.08.2021 07:32 Відповісти
Огонь не разрешают в ответ открывать, чтобы ********** озаботились на кацапов...Только кацапам на озабоченность похер...а нам ни жарко ни холодно...
Вывод один отправить туда детишек мажоров под обстрелы..и пусть подумают давать ответку или нет
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29.08.2021 08:55 Відповісти
Не понимаю, почему сейчас все возмущаются ? Думать надо было на выборах 2019.
Тогда все это было предсказуемо (во всяком случае для меня). Но многие (в т.ч. и Аваков-Бутусов) не видели ничего плохого в избрании ПРезидентом Зеленского.
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29.08.2021 09:06 Відповісти
Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6943
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29.08.2021 10:20 Відповісти
МРАЗИ!!! ЛИШБЫНЕПОРОХ?!!!
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29.08.2021 10:22 Відповісти
Он из жопы путина обстрелов не видит и не слышит!
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29.08.2021 10:57 Відповісти
А зе-дебілам пох...
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29.08.2021 11:09 Відповісти
Ребятки потерпите чуток. Пуйлуочень нужен конфликт с Украиной и маленькая победа перед вьІборами в Госдуму. Поетому он будет устраивать провокации. Американский политолог русского происхождения Пионтковский неоднократно заявлялл, что в сентябре будет самая вероятная опасность в нападении на Украину со стороньІ орков. Во-первьІх у них вьІборі в Госдуму, а рейтинг "Единой россии" упал, во-вторьІх у них будут проходить очередньІе учения Запад-21. Отвечать необходимо, но делать ето надо аккуратно, чтобьІ не получился визг з распьятьІми мальчиками или детьми убитьІми украинским беспилотником, которьІй орде развяжет руки. Они то своих никогда не пожалеют, жаль украинских солдат. .
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29.08.2021 11:28 Відповісти
распятых мальчиков и расстрелянных биндерами маршруток орки могут эшелонами организовывать сами без сторонней помощи, а вот делать им не только адекватный ответ но и работать на упреждение и делать всё для удорожания агрессии - вот то, что наше сцыкливое руководство не делает Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 119
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29.08.2021 13:19 Відповісти
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