Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов. ФОТОрепортаж
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У суботу, 28 серпня, російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку Донецької області. Це сталося вперше з 2017 року.
Про це на сторінці у фейсбуці повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Українське командування ООС мовчить і вогонь у відповідь по окупантах наказало не відкривати. Повна безвідповідальність", - зазначає він.
За його словами, два артилерійські нальоти прямо по Авдіївці сталися о 6:30 і о 9:00.
Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ із місця подій, обстріляно район, у якому базується один із тилових підрозділів ЗСУ.
Працівниками Державтоінспекції зафіксовано понад 60 влучань по самій Авдіївці, дані неповні. Застосовувалися, за попередніми даними, міномети калібру 120 мм і гаубиці калібру 122 мм. Погляньте на фото, які сліди влучань на бетоні.
Унаслідок обстрілу поранення середньої тяжкості зазнав один український військовослужбовець, його стан стабільний.
Знищено три легкові автомобілі. Легких пошкоджень зазнали три вантажні автомобілі.
"Найбільш шокуюче: ні в першому, ні в другому випадку українські війська у відповідь вогонь по російських окупантах не відкривали. На жаль, так.
Російські окупанти двічі обстріляли українське місто, обстріляли базу українських військ, впевнені у своїй безкарності.
Відповідальність за це мовчання несе новий командувач ООС Олександр Павлюк", - наголошує Бутусов.
Він зазначає, що з 2017 року обстрілів Авдіївки не було, оскільки росіяни розуміли, що це їм не зійде з рук, оскільки вогонь у відповідь у таких випадках завжди відкривали.
У зведенні ООС на 7:00 про обстріл немає згадок, однак в ООС щойно видали нове повідомлення про поранення військовослужбовця, без зазначення деталей.
"Я розумію, що наказ "не стріляти" виходить із Києва. Розумію, що від військових в обмін на просування в кар'єрі політичне керівництво вимагає продовжувати імітувати неіснуюче "перемир'я", оголошене президентом Зеленським. Але так обманювати армію і народ заради того, щоб догодити фантазіям Офісу президента, - це просто аморально.
Якщо не буде вжито відповідних дій, я напишу про це найближчим часом і в значно різкіших висловлюваннях. Під час війни завдання військового командування - захист ввіреної території країни, а не бути мовчазними "терпилами".
Щиро сподіваюся, що новий головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний негайно дасть оцінку тому, що сталося, і зуміє вжити адекватних заходів.
Перемогти у війні парадами не можна", - написав головний редактор Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Четырежды немобилизованный гавнокомандующий просто не умеет стрелять!
воно послідовно виконує вказівки кремлівського фюрера і судорожно чекає на зустріч із ним !
Вова , до Ростова не встигнеш добігти , так як смерть наших воінів , яким не дозволено стріляти , на твоій совісті ! 😡
Хоча совісті в тебе ніколи не було і немає 😒
73%ные зебилы, походу, довольны своим чмошным выбором..(
"Самое шокирующее - ни в первом ни во втором случае украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали. Увы, да.-поцЗедент
не нарушает Оманских соглашений
Зеля - Сикло!!!!!
Зеля - Сикло!!!!!
P.S..Зеля - Сикло!!!!!
Всё есть. на передке. А в тылу и в Израиле "бетонных укрытий" не бывает.
tZE inform
@tZEinform
·6 мин
Сегодня во время массового обстрела позиций наших войск под Авдеевкой , стоившего жизни уже двоим нашим солдатам, твари из штабов верховного главнокомандующего Зеленского так и не дали разрешения артиллерии на подавление огня !
С другой стороны, это может стать прорывным заявлением зе, в нежелании той стороны выполнять минские договоренности... Заявление в ООН, ОБСЕ, поднять газетный шум, который может весьма помочь Украине...
И если бы наши открыли ответный огонь - вот тогда да, у путина были бы козыри.
3 хв ·
Два факти нинішнього дня:
1. ЗСУ не відповіли на ворожий обстріл Авдіїївки.
2. У Черкасах та Одесі відбулися арешти патріотів.
У Черкасах заарештовані голова місцевого Нацкорпусу Дмитро Кухарчук та ветеран Азова Олег Довбуш (вони підозрюються в солідарності з їхніми раніше заарештованими товаришами).
В Одесі кілька десятків патріотів переважно з "Традиції і порядку", арештовані за те, що вони пручалися арешту.
Як ви гадаєте, чи є зв'язок між цими двома фактами?
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·4 чАвдеевку накрыли 122-ой артиллерией До десяти человек у нас раненые,контуженые и получившие боевые травмы Противник поднимал БПЛА и минометы одновременно применял - спланированная и синхронизированная операция минбатра, дежурной батареи и беспилотки
перестреляют.
Вот такой у нас парад.
ххх
В "Спортолото"? Что там Залужный с Павлюком уже бяки?
Пишите, Юра, пишите(почти) бумага все стерпит
До каких пор украинский народ будет терпеть эту гниду на своей шее?
Вывод один отправить туда детишек мажоров под обстрелы..и пусть подумают давать ответку или нет
Тогда все это было предсказуемо (во всяком случае для меня). Но многие (в т.ч. и Аваков-Бутусов) не видели ничего плохого в избрании ПРезидентом Зеленского.