29 серпня по всій Україні приспустять прапори та о 10:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання

У неділю, 29 серпня, по всій країні будуть приспущені Державні Прапори України на адміністративних будівлях органів державної влади, іноземних дипломатичних установах України, державних підприємствах, установах і організаціях, у військових частинах і на кораблях. А о 10:00 буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ на сторінці у фейсбуці.

Це відбудеться в межах Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Цей день встановлений указом президента України від 23 серпня 2019 року №621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за Батьківщину, як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України - Іловайську трагедію.

"Смертельний для наших захисників "зелений коридор" пролягав через поля із соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали в боротьбі з ворогом свої життя на вівтар свободи, гинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Тож символом Дня пам’яті захисників України стала квітка соняха", - йдеться в повідомленні.

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