29 серпня по всій Україні приспустять прапори та о 10:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання
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У неділю, 29 серпня, по всій країні будуть приспущені Державні Прапори України на адміністративних будівлях органів державної влади, іноземних дипломатичних установах України, державних підприємствах, установах і організаціях, у військових частинах і на кораблях. А о 10:00 буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ на сторінці у фейсбуці.
Це відбудеться в межах Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Цей день встановлений указом президента України від 23 серпня 2019 року №621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за Батьківщину, як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України - Іловайську трагедію.
"Смертельний для наших захисників "зелений коридор" пролягав через поля із соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали в боротьбі з ворогом свої життя на вівтар свободи, гинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Тож символом Дня пам’яті захисників України стала квітка соняха", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Їж горіхи, цілуй руки та прославляй пуйла.
Нравится жить по таким изобретённым законам - едь вон в Афган к талибам.
Дверь за собой не закрывая,
Здесь безнадеги полоса,
Там Бог открыл ворота рая.
Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут,никто не знает,
С войны за землю и за честь,
Их в "сотни" лучших забирают.
Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели,
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.
... Забить бы наглухо ту дверь
Тому,кому дано по чину,
Жить долго и растить детей,
Любить не деньги,Украину.
- Пчёлы мы один народ, давайте вместе хавать мёд.
Сказали пчёлы ей тогда...
- Дать тебе мёда не беда, но жрать г..но твоя судьба...
_______________ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!______________________
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Українські воїни, лицарі славні, Ви зброю тримали в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап -окупант.
Були Ви мужніми і достойними слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін-та вічна память Вам Героям захисникам України!
Слава Україні! Слава Героям! Герої не вмирають! Вмирають вороги!
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На Востоке страны очередные человеческие потери. От вражеской пули погиб наш земляк - Выскребец Андрей Викторович.
Известно, что у него осталась жена и двое деток.
Информацию обнародовала пресс-служба Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки
Он защищал Украину с 2015 года - сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26 артиллерийской бригаде, в 55 ОАБр. Последний контракт - 74 ОРБ.
Прощания с погибшим состоится в понедельник, 30 августа, в 10:30 на площади Героев.