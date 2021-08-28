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Новини Політика України
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суд (8039) Павловський_Ігор (107)

Сьогодні Печерський суд розгляне продовження запобіжного заходу для Павловського, захист ніхто не повідомив, хочуть залучати безкоштовного адвоката, - Кравець

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні Печерський суд розгляне продовження запобіжного заходу для Павловського, захист ніхто не повідомив, хочуть залучати безкоштовного адвоката, - Кравець

У суботу, 28 серпня, відбудеться засідання в Печерському суді з питання продовження запобіжного заходу для ексміністра оборони Ігоря Павловського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє адвокат Ростислав Кравець.

"За інформацією, яка щойно надійшла до нас, сьогодні вночі прокурори, які не ходять на засідання щодо генерал-лейтенанта Павловськогоу стосовно оскарження запобіжного заходу з найбільшою в Україні заставою, вирішили тихо продовжити цей запобіжний захід. Офіційно сторону захисту ніхто не повідомив, що сьогодні буде засідання в Печерському суді з цього питання. Заплановано залучення безкоштовних адвокатів і недопуск адвокатів, які захищають Павловського. Такого не було в цій країні ніколи, але, мабуть, вирішили почати і таку практику. Наразі ми з колегами терміново прямуємо до Печерського суду Києва, до суддів якого я звертаюся з проханням не порушувати право Павловського на вибір захисника і право на захист", - написав Кравець.

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Ігор Павловський у 2014 році брав участь в обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У 2015 році отримав звання генерал-лейтенанта.

Нагадаємо, раніше Печерський райсуд обрав запобіжний захід генерал-лейтенанту Ігорю Павловському у вигляді арешту із заставою в 475 млн грн. Його звинуватили в поставках військової техніки нібито низької якості.

Детальніше про справу генерала Павловського читайте в інтерв'ю адвоката Павла Черненка тут.

Читайте також: Рівень абсурду в справах проти Павловського і Шандри зашкалює, - нардеп "ЄС" Сюмар
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Топ коментарі
+11
Сегодня Печерский суд рассмотрит продление меры пресечения для Павловского, защиту никто не уведомил, хотят привлекать бесплатного адвоката, - Кравец - Цензор.НЕТ 2062
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28.08.2021 14:55
+10
С...ки, одним словом. Нет слов, одни маты.
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28.08.2021 14:53
+6
"...в виде ареста с залогом в 475 млн грн" Сегодня Печерский суд рассмотрит продление меры пресечения для Павловского, защиту никто не уведомил, хотят привлекать бесплатного адвоката, - Кравец - Цензор.НЕТ 1391
Пытки и давление от зелёных рыгов. В приличном суде, сумму залога назначают исходя из имущественного состояния подозреваемого, а в зелёном - по команде из ОП.
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28.08.2021 14:57
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С...ки, одним словом. Нет слов, одни маты.
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28.08.2021 14:53 Відповісти
Це той генерал.. Якого кинув парашенко.. Зажавши гроші на заставу.. Ну це притамано свині.. Він часто своїх кидає
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28.08.2021 15:39 Відповісти
Высралось, недолуге? Полегчало? С облегчением, Т.е. избранный тобой урод "абынепорошенко" кидает боевых генералов за решетку по надуманным обвинениям, а виноват в этом Порошенко? А не твои тупые мозги, приведшие к власти этого предателя? Лечись.
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28.08.2021 15:53 Відповісти
Офффигеть. Свинья тут только посадить его хочет. Но ты, подсвинок, высрался. Сьогодні Печерський суд розгляне продовження запобіжного заходу для Павловського, захист ніхто не повідомив, хочуть залучати безкоштовного адвоката, - Кравець - Цензор.НЕТ 9702
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28.08.2021 22:36 Відповісти
Сегодня Печерский суд рассмотрит продление меры пресечения для Павловского, защиту никто не уведомил, хотят привлекать бесплатного адвоката, - Кравец - Цензор.НЕТ 2062
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28.08.2021 14:55 Відповісти
Зе-беспредел !
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28.08.2021 15:30 Відповісти
"...в виде ареста с залогом в 475 млн грн" Сегодня Печерский суд рассмотрит продление меры пресечения для Павловского, защиту никто не уведомил, хотят привлекать бесплатного адвоката, - Кравец - Цензор.НЕТ 1391
Пытки и давление от зелёных рыгов. В приличном суде, сумму залога назначают исходя из имущественного состояния подозреваемого, а в зелёном - по команде из ОП.
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28.08.2021 14:57 Відповісти
ЗЕЛЕНІ РИГИ!!! Кремляндії дуже влучно
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28.08.2021 15:06 Відповісти
Только война не "русско-украинская", а "российско-украинская", сколько уже можно повторять, что россияне и русские єто две больште разниці.
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28.08.2021 14:57 Відповісти
Так ты это расскажи тов.Путину, он же и так уже запутался и свое УГРО-ФИНСКОЕ происхождение тоже называет неким "русским".
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28.08.2021 15:37 Відповісти
Извини меня, но я имеею собственную генетическую карту, так что точно знаю своё происхождение.
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28.08.2021 20:26 Відповісти
для экс-министра обороны Игоря Павловского. Источник: https://censor.net/ru/n3285053
Сьогодні Печерський суд розгляне продовження запобіжного заходу для Павловського, захист ніхто не повідомив, хочуть залучати безкоштовного адвоката, - Кравець - Цензор.НЕТ 2838
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28.08.2021 15:03 Відповісти
вова на днях на Гівноплюсах хвалився очищенням системи захисту законності в Україні при ньому сонцесяйному - "защиту никто не уведомил, хотят привлекать бесплатного адвоката..."
Це у той час коли судять , арештовують захисників та кришують наркоманів тітушуок!!!
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28.08.2021 15:16 Відповісти
5-ий суддя Верховного Суду, єдиного котрий пройшов реформу , подав у відставку .
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28.08.2021 15:17 Відповісти
Цікавий текст "Коломойский устроил Зеленскому теплую ванну на «плюсах»" - цікавий склад гостей студії, при яких вова вихвалявся у своїх досягненнях - армія, законність ... ледь-ледь не дійшов до мови й віри на каналі який порушує той самий закон про мову .
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28.08.2021 15:23 Відповісти
Самим судьям "в хер не упёрлась ваша евроинтеграция"!
Судьям, да и всей правокриво-охоронной системе было хорошо при совке, и было бы неплохо при "русском мире. Бабло будет, а напрягаться сильно не надо. Только выполняй заказы и всё.
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28.08.2021 15:22 Відповісти
нужно предавать гласности имена этих "ночных прокуроров" что бы "дурь" каждого была видна и не помощников, а именно прокуроров. А то потом будут отбрехиваться - я не я и ж.... тоже не моя.
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28.08.2021 15:57 Відповісти
последыши дедушек НКВДшников по другому не могут.. Зеля - обычная совковая с.ка..
воспитавшая с помощью блдскго Г+Г из особоодарённых особей нарида тупорылых жлобов
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28.08.2021 16:20 Відповісти
 
 