УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10785 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
3 083 45
вугілля (622) ДТЕК (547) Міненерго (361)

Запаси вугілля на ТЕС зросли після повідомлень про початок імпорту із США, - статистика Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Запаси вугілля на ТЕС зросли після повідомлень про початок імпорту із США, - статистика Міненерго

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій за минулу добу (27 серпня) збільшилися на 5700 тонн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики.

За добу на ТЕС надійшло 53400 тонн вугілля, а використано було 47700 тонн. Найбільше вугілля надійшло на Бурштинську (17,2 тис. т), Курахівську (8,8 тис. т) і Запорізьку (6,3 тис. т) ТЕС. Всі три станції належать "ДТЕК Енерго".

Станом на 28 серпня на складах ТЕС є 731 900 тонн вугілля. З них 489 200 тонн вугілля "газової" марки і 242 600 тонн антрацитового вугілля.

Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля, зокрема за імпортом. Зокрема, компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. т. 27 серпня ДТЕК і "Центренерго" домовилися про початок імпорту вугілля із США. Перша партія, 75 тис. тонн, прибуде в Україну найближчими місяцями.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Тобто запасли повідомлення замість вугілля?
показати весь коментар
28.08.2021 15:25
+4
Это же гениально, граждане, запасы начали сами собой увеличиваться после сообщения в будущих поставках. Похоже уголек тоже скрепный, начал друг с другом размножаться неподобным образом в ожидании проклятых американских геев, ведь поставки американского угля начнутся и первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.
показати весь коментар
28.08.2021 16:10
+2
А мыши изрыгнули взад тысячи тонн скушанного зерна обратно в Госрезерв?)
Мыши они такие - сожрать могут хоть трактор, хоть вагин, ой, вагон зерна. Берите лопаты и идити мышей копати, как сказал бы заслуженный геолог и эксперт(так и написали на руснявом телеанале) по украинскому языку - Микила Азиров)
показати весь коментар
28.08.2021 15:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто запасли повідомлення замість вугілля?
показати весь коментар
28.08.2021 15:25 Відповісти
да все там есть. эти страшилки каждый год нам поют, чтобы держать в тонусе зебилов
показати весь коментар
28.08.2021 15:26 Відповісти
Звісно, що є. Адже вугілля для цих ТЕС видобуває "Павлоградвугілля", що належить тому самому власнику... А от хвилю для подальшого здорожчання електрики створити треба...
показати весь коментар
28.08.2021 15:33 Відповісти
зраду и зубожиння надо и дальше разгонять.
показати весь коментар
28.08.2021 15:37 Відповісти
Нє-нє-нє. Просто епоха бідності і епоха брехні закінчилися - отже треба ПЛАТИТИ та ще й по-чесному...
показати весь коментар
28.08.2021 15:39 Відповісти
халява закончилась 30 лет назад, пора бы уже и поумнеть
показати весь коментар
28.08.2021 15:48 Відповісти
Це - для кого як. Декому тут днями списали борги по газу на шалені суми. А Ви кажете "завершилася"... "Боротьба з олігархами" - вона така...
показати весь коментар
28.08.2021 15:51 Відповісти
а разве мудрый нарид не за это проголосовал?
показати весь коментар
28.08.2021 15:55 Відповісти
Саме за це, і саме за такий спосіб розвитку подій.
показати весь коментар
28.08.2021 15:57 Відповісти
провели по бумагам уже? оперативно
показати весь коментар
28.08.2021 15:25 Відповісти
А мыши изрыгнули взад тысячи тонн скушанного зерна обратно в Госрезерв?)
Мыши они такие - сожрать могут хоть трактор, хоть вагин, ой, вагон зерна. Берите лопаты и идити мышей копати, как сказал бы заслуженный геолог и эксперт(так и написали на руснявом телеанале) по украинскому языку - Микила Азиров)
показати весь коментар
28.08.2021 15:27 Відповісти
Закупка у "Большого белого Хозяина" перед визитом. который выпросил офис Зе плесени. А у сврих шахтеров покупать?! Опять у кораблей в Одессе при разгрузке Гимн петь будут?!
показати весь коментар
28.08.2021 15:29 Відповісти
Своих шахтеров будут закрывать.
показати весь коментар
28.08.2021 15:33 Відповісти
Ага....У Трампа "тєпловози" "купили" за фотку.
показати весь коментар
28.08.2021 15:36 Відповісти
и уголек тоже....Шахтеры Пенсильвании были очень рады...И вот Опять!
показати весь коментар
28.08.2021 15:38 Відповісти
Ойц! Може Свято вихідне треба зробити??!
Нова-стара скрутка....
показати весь коментар
28.08.2021 15:30 Відповісти
Отличная новость. Надеюсь позорные договорники, схематозы с донецкими в прошлом.
показати весь коментар
28.08.2021 15:37 Відповісти
"Запасы угля на складах тепловых электростанций за прошедшие сутки (27 августа) увеличились на 5700 тонн."

"Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы."

Звісно ж, жодних схем і брехні...
показати весь коментар
28.08.2021 15:42 Відповісти
Главное, чтобы не оттуда (с тер-рии Донбасса и РФ(это в любом случае и есть донецкий уголь)) приходили, а там пусть хоть с Бангладеша...
показати весь коментар
28.08.2021 15:48 Відповісти
Цих двох цитат замало для самостійного аналізу розуміння ситуації? Тоді пояснюю - вугілля приїду в Україну "найближчими МІСЯЦЯМИ", а запаси збільшилися ВЖЕ ВЧОРА.
показати весь коментар
28.08.2021 15:53 Відповісти
Нутк это про уголь из США(по инфе про ближайшие месяцы), а нынешний запас збільшился за счет угля из Польши.
В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. т. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.Источник: https://censor.net/ru/n3285056
показати весь коментар
28.08.2021 16:02 Відповісти
Вірю. Безумовно вірю. Особливо з огляду на те, що вугілля марки "Г" (таке саме, як і "імпортоване з Польщі") у достатній кількості видобуває "Павлоградвугілля" того самого власника, що і у ДТЕКа...
показати весь коментар
28.08.2021 16:09 Відповісти
Україна імпортуе вугілля...
це дно, болото, загальна деградація економіки та політики
показати весь коментар
28.08.2021 15:42 Відповісти
кто не хочет платить своим шахтёрам будет платить американским
показати весь коментар
28.08.2021 15:42 Відповісти
Каким своим?
показати весь коментар
28.08.2021 15:51 Відповісти
Выходит что все было у них... Если так и дальше им яйца прижать то окажется что зря они и АЭС отключили... ох и уродцы кварталовские!!! Запасы угля на ТЭС выросли после сообщений о начале импорта из США, - статистика Минэнерго - Цензор.НЕТ 7496
показати весь коментар
28.08.2021 15:44 Відповісти
В 2020 г. СЭС и ВЭС выработали 10,4 млрд кВт*час . Удельный расход топлива на украинских ТЭС 0,4 кг у.т./ кВт*час .Количество съэкономленного СЭС и ВЭС условного топлива 10,4 *0,4 * 1 000 000 000 / 1000 *1 000 000 =4,16 млн т.у.т. Количество съэкономленного каменного угля 4,16/0,9 =4,6 млн тонн
показати весь коментар
28.08.2021 15:47 Відповісти
А тепер порахуйте скільки вугілля перевитратять ті самі ТЕС уночі для компенсації небалансу від СЕС через зниження базового навантаження АЕС в результаті денної роботи тих самих СЕС.
показати весь коментар
28.08.2021 15:56 Відповісти
А тепер порахуйте скільки вугілля перевитратять ті самі ТЕС уночі/ Ивану Петровичу Сидорову это не под силу из-за отсутствия у него данных по ночному перерасходу топлива. Предлагаю сделать такие расчёты Вам самому.
показати весь коментар
28.08.2021 16:06 Відповісти
Підкажу фахівцю.
Беріть те саме виробництво електрики СЕС і множте на ті самі питомі витрати. Бо саме на такий обсяг виробництва електрики знижене базове навантаження на АЕС. А потім порівняйте вартість електрики від СЕС і АЕС. Оце і буде "економія".
показати весь коментар
28.08.2021 16:13 Відповісти
Запасы угля на ТЭС -название статьи. Соответственно Иван Петрович Сидоров рассчитал экономию угля ВЭС и СЭС , которые заменили ТЭС большой мощности. Эта экономия составила 4,6 млн тонн угля. Вы выдвигаете гипотезы , опровергающие эту цифру. Что похвально . Но требуете чтобы эти гипотезы доказывал сам же Иван Петрович Сидоров. Это не правильно. Предлагаю сделать расчёты , подтверждающие Ваши гипотезы, сделать Вам самостоятельно.
показати весь коментар
28.08.2021 16:37 Відповісти
Іван Петрович Сидоров порахував ВДАВАНУ економію, яка, насправді є збитками.
До речі, якщо б Іван Петрович Сидоров за фахом був енергетиком або економістом, то він мав би зрозуміти про що я веду мову і досить просто порахувати те, про що я написав.
показати весь коментар
28.08.2021 18:55 Відповісти
Иван Петрович Сидоров показал расчётом цифру экономии- 4,6 млн тонн угля. Что мешает Вам вместо общих рассуждений показать расчётом свою, правильную , цифру?
показати весь коментар
28.08.2021 19:13 Відповісти
Іван Петрович Сидоров показав БЕЗПІДСТАВНУ БРЕХНЮ. Чому? Читайте і аналізуйте дописи о 15:56 і о 16:13.кщо не зрозуміли написане - пояснюю: є постійна складова виробництва електрики в енергосистемі (вона ж є постійною складовою споживання. ГАЕС, для спрощення, не враховуємо.). Ця постійна складова дорівнює мінімальному добовому виробництву/споживанню, називається базовою і, зазвичай, перекривається виробництвом електрики на АЕС. Коли в роботу включаються СЕС/ВЕС, вони зменшують базове виробництво на величину свого виробництва електрики (також дещо спрощено, бо є нюанси). Вночі СЕС не виробляють нічого, отже, нестачу перекривають "маневрові потужності" ГЕС і ТЕС (в основному ТЕС, бо води у Дніпрі зараз не густо). Маневрувати блоками АЕС не рентабельно і небезпечно - вони дуже енерційні. Звідси й висновок - максимальна потужність, що вдень була перекрита СЕС, увечері і вночі має бути перекрита ТЕС.
А далі - рахуйте: максимальна потужність для виробництва найдешевшої електрики від АЕС зменшується протягом доби на максимальну потужність виробництва найдорожчої електрики вдень від СЕС (уже маємо прямі збитки у розмірі різниці цін електрики від СЕС і АЕС помноженої на обсяг виробництва). А увечері і вночі ТЕС компенсують цей розрив потужностей зовсім не дешевим своїм виробництвом (знов маємо збитки у розмірі різниці цін електрики від АЕС і ТЕС помноженої на обсяг виробництва і, на додачу спалюємо те саме вугілля (мазут, газ), що зекономили вдень).
Отака от арифметика у першому наближенні без урахування перепаду добового навантаження (не настільки значне, щоб перекрити велику частку виробництва електрики відновлювальними джерелами), роботи ГАЕС (мізер) тощо.
PS Результат отримання "дешевої" електрики від Дніпровського каскаду ГЕС можете оцінити за кольором і запахом води у Дніпрі. Про такі наслідки попереджали ще у 70-і роки минулого століття, та хто це слухав?..
показати весь коментар
28.08.2021 19:49 Відповісти
за кольором і запахом води у Дніпрі./Это очень интересно но к углю отношения не имеет. Так всё-таки: Иван Петрович Сидоров показал расчётом цифру экономии- 4,6 млн тонн угля. Что мешает Вам вместо общих рассуждений показать расчётом свою, правильную , цифру по углю? На сколько ВЭС и СЭС на самом деле-в отличие от утверждения Ивана Петровича Сидорова об экономии угля - увеличили расход угля? Тонн угля, конкретно и реально?
показати весь коментар
28.08.2021 21:05 Відповісти
*******. Цифри у Івана Петровича Сидорова є. Порядок розрахунку я навів. Рахівниця на допомогу і результат не забариться.
"за кольором і запахом води у Дніпрі./Это очень интересно но к углю отношения не имеет"
У результаті я вже не певен, бо, схоже, шо у Івана Петровича Сидорова проблеми з побудовою логічних зв'язків...
показати весь коментар
28.08.2021 21:13 Відповісти
Т.е.свои гипотезы подтвердить своими расчётами Вы не можете. Ну да ладно. Выше : Іван Петрович Сидоров показав БЕЗПІДСТАВНУ БРЕХНЮ. Иван Петрович Сидоров :В 2020 г. СЭС и ВЭС выработали 10,4 млрд кВт*час . Удельный расход топлива на украинских ТЭС 0,4 кг у.т./ кВт*час .Количество съэкономленного СЭС и ВЭС условного топлива 10,4 *0,4 * 1 000 000 000 / 1000 *1 000 000 =4,16 млн т.у.т. Количество съэкономленного каменного угля 4,16/0,9 =4,6 млн тонн. Что здесь неправда , конкретно и реально, тоже сказать не можете.
показати весь коментар
28.08.2021 21:41 Відповісти
Вас навчати - лиш псувати. Все написано вище. Нема тями - то до мами.
показати весь коментар
28.08.2021 22:36 Відповісти
Вашу пустую болтовню прочли читатели и в этом её польза-вестись на неё они не будут.
показати весь коментар
28.08.2021 23:25 Відповісти
28.08.2021 22:36
показати весь коментар
29.08.2021 08:13 Відповісти
***** опять гибридно воюет.

"Газпром экспорт" прекратил электронные продажи газа на 2022 год

"Газпром экспорт" в среду прекратило предлагать газ на поставку в первом квартале (2022 года - ред.) и на весь 2022 год на своей Электронной торговой платформе", - пишет агентство, ссылаясь на слова своих источников.
Уточняется, что "Газпром экспорт" изначально планировал продавать на этой неделе газ с поставкой в первом квартале следующего года, в целом в 2022 году, а также с поставкой в 2023 году. "Хотя он придерживался расписанию в понедельник и вторник, начиная со среды предлагались уже только поставки на зимний период 2022/2023 и на 2023 год", - отмечается в материале.
Как говорят собеседники агентства, изменения появились спустя час после того, как суд ФРГ подтвердил позицию регулятора, что "Северный поток 2" не может быть выведен из-под действия газовой директивы ЕС. При этом два представителя "Газпрома", на чьи слова ссылается агентство, заявили, что связи между этими событиями нет.
"Однако европейские трейдеры находятся на грани: континенту не хватает времени, чтобы пополнить свои истощенные газовые хранилища до начала зимы, когда спрос на отопление резко возрастет", - пишет агентство, добавляя, что пресс-служба "Газпром экспорта" не ответила на его запрос.
В пятницу, согласно информации лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, выросла до 582 долларов за тысячу кубометров на закрытии торгов. При этом в ходе торгов она вновь достигала рекордных 585,6 доллара за тысячу кубометров. На прошлой неделе цены держались на уровне примерно 500-515 долларов за тысячу кубометров, а с понедельника начали расти.
показати весь коментар
28.08.2021 16:01 Відповісти
Это же гениально, граждане, запасы начали сами собой увеличиваться после сообщения в будущих поставках. Похоже уголек тоже скрепный, начал друг с другом размножаться неподобным образом в ожидании проклятых американских геев, ведь поставки американского угля начнутся и первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.
показати весь коментар
28.08.2021 16:10 Відповісти
На мясокомбінатах вже "убойні" цехи не працюють..
Немає "свого" мяса та сала- вже даавно фсе з Польші..
показати весь коментар
28.08.2021 16:14 Відповісти
Как в старые добрые времена, после сообщения Мендель в Твиттере что-то там возросло.
показати весь коментар
28.08.2021 20:42 Відповісти
Закони створені для грабування народу та не осудності злочинців.
Зміна влади практично нічого не дасть, олігархи основне зло.
показати весь коментар
29.08.2021 07:11 Відповісти
 
 