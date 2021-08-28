Запаси вугілля на ТЕС зросли після повідомлень про початок імпорту із США, - статистика Міненерго

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій за минулу добу (27 серпня) збільшилися на 5700 тонн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики.

За добу на ТЕС надійшло 53400 тонн вугілля, а використано було 47700 тонн. Найбільше вугілля надійшло на Бурштинську (17,2 тис. т), Курахівську (8,8 тис. т) і Запорізьку (6,3 тис. т) ТЕС. Всі три станції належать "ДТЕК Енерго".

Станом на 28 серпня на складах ТЕС є 731 900 тонн вугілля. З них 489 200 тонн вугілля "газової" марки і 242 600 тонн антрацитового вугілля.

Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля, зокрема за імпортом. Зокрема, компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. т. 27 серпня ДТЕК і "Центренерго" домовилися про початок імпорту вугілля із США. Перша партія, 75 тис. тонн, прибуде в Україну найближчими місяцями.