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Три українські воїни зазнали поранень унаслідок обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Події

Три українські воїни зазнали поранень унаслідок обстрілу на Донбасі, - ОТУ

Унаслідок обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поранено трьох українських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Унаслідок обстрілу три військовослужбовці зазнали осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний", - зазначається в повідомленні.

Українські підрозділи відкрили вогонь у відповідь і припинили вогневу активність противника. Ситуація контрольована.

Щодо дій противника повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК (Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін).

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, вранці 28 серпня унаслідок обстрілу український військовослужбовець зазнав проникаючого осколкового поранення.
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Топ коментарі
+10
Ответки не было....это 100 процентный факт....я живу недалеко...
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28.08.2021 15:46
+9
Очевидцы утверждают обратное , ответки не было ! Юрий Бутусов также пишет об отсутствие ответки !
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28.08.2021 15:43
+7
Всегда восхищаюсь Израилем
в результате послених обстрелов погибло 13 человет
Ответка палестинцев около 300 человек
Думаю на полгода пропала охота обстреливать
Вот так инам надо И будет все в порядке
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28.08.2021 15:55
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Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Трое украинских воинов получили ранения в результате обстрелов, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9745
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28.08.2021 15:38 Відповісти
кстати рожа это вроде торчок после трясок в клубе что чет там про музыку говорил - так шо тут надо бы рожу:
Трое украинских воинов получили ранения в результате обстрелов на Донбассе, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 6085 вот этой твари.
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28.08.2021 15:49 Відповісти
И где наш главнокомандующий?
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28.08.2021 15:42 Відповісти
ВІДГАДАЙ ІЗ 3 РАЗІВ ДЕ.
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28.08.2021 16:04 Відповісти
Наш? Наш не при ділах. Квартал руліт.
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28.08.2021 17:20 Відповісти
Очевидцы утверждают обратное , ответки не было ! Юрий Бутусов также пишет об отсутствие ответки !
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28.08.2021 15:43 Відповісти
Ответки не было....это 100 процентный факт....я живу недалеко...
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28.08.2021 15:46 Відповісти
Это и Бутусов подтверждает:
"Сегодня российские артиллерия дважды обстреляла Авдеевку - это произошло впервые с 2017 года. Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность", - пише український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України,
та продовжує:

"Два артиллерийских налета в 6.30 и в 9.00 прямо по Авдеевке. Как сообщают источники Цензор.Нет с места событий, обстрелян район, в котором базируется одно из тыловых подразделений ВСУ."
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28.08.2021 16:40 Відповісти
Украинские подразделения открыли огонь в ответ и пресекли огневую активность противника. Ситуация контролируется. Источник: https://censor.net/ru/n3285058\\\\\\\\\

чую что Бутусов немало присмалил чей-"то" пердак.
открыть огонь можно из рогатки - формально - открывали огонь, а пресечение это плавающее определение - типо как ударил ватника по башке топірцем, но не думал что он погибнет Трое украинских воинов получили ранения в результате обстрелов на Донбассе, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 2888
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28.08.2021 15:47 Відповісти
Зелені гниди! І ті упороті ходячі шлунки, які привели їх до влади - це на вашій совісті.
Воїни, херачте тих сепарів чим можете. Життя і здоров'я важливіше ніж "премія" від клоуна
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28.08.2021 15:47 Відповісти
не кричи, подразделения вроде бы как могут отвечать.... правда Главред писал что вроде и как бы не могут Трое украинских воинов получили ранения в результате обстрелов на Донбассе, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8530
тогда отступать - пусть будет прецедент шо наступают орки, а потом ты пойдешь в армию.
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28.08.2021 15:51 Відповісти
Всегда восхищаюсь Израилем
в результате послених обстрелов погибло 13 человет
Ответка палестинцев около 300 человек
Думаю на полгода пропала охота обстреливать
Вот так инам надо И будет все в порядке
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28.08.2021 15:55 Відповісти
Вава-гімнокомандуючий, раздуплісь, совкодрочер хрипатий! Ти де, мля?! Знов під крапельницею, чморидло квартальне?!
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28.08.2021 16:04 Відповісти
Донецьк. 06:15-06:30 мінуса з Мінерального?? на Авдіївка 06:30-06:40 мінуса з ш.Октябрська? З восьмої до десятої періодично гупає північ.. 12:10 - вісімь танкових пострілів з р-ну Volvo/ДАП... Відповіді не було((( #putinkiller #russiaoccupant #ВійнаНаСходіУкраїни
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28.08.2021 16:13 Відповісти
Зеля Говнокомандувач-Уклонист, перестань убивать Украинцев
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28.08.2021 16:22 Відповісти
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі!!!
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28.08.2021 16:34 Відповісти
какой разброс в цифрах - 1 раненный, потом 8.... теперь 3...
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28.08.2021 17:25 Відповісти
бардак во всем... Квартальные рулят
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28.08.2021 17:30 Відповісти
миром правит бабло.....и сила
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28.08.2021 17:42 Відповісти
 
 