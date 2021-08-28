Три українські воїни зазнали поранень унаслідок обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід"
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Унаслідок обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поранено трьох українських військовослужбовців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"Унаслідок обстрілу три військовослужбовці зазнали осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний", - зазначається в повідомленні.
Українські підрозділи відкрили вогонь у відповідь і припинили вогневу активність противника. Ситуація контрольована.
Щодо дій противника повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК (Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін).
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, вранці 28 серпня унаслідок обстрілу український військовослужбовець зазнав проникаючого осколкового поранення.
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Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
вот этой твари.
"Сегодня российские артиллерия дважды обстреляла Авдеевку - это произошло впервые с 2017 года. Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность", - пише український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України,
та продовжує:
"Два артиллерийских налета в 6.30 и в 9.00 прямо по Авдеевке. Как сообщают источники Цензор.Нет с места событий, обстрелян район, в котором базируется одно из тыловых подразделений ВСУ."
чую что Бутусов немало присмалил чей-"то" пердак.
открыть огонь можно из рогатки - формально - открывали огонь, а пресечение это плавающее определение - типо как ударил ватника по башке топірцем, но не думал что он погибнет
Воїни, херачте тих сепарів чим можете. Життя і здоров'я важливіше ніж "премія" від клоуна
тогда отступать - пусть будет прецедент шо наступают орки, а потом ты пойдешь в армию.
в результате послених обстрелов погибло 13 человет
Ответка палестинцев около 300 человек
Думаю на полгода пропала охота обстреливать
Вот так инам надо И будет все в порядке
Горіть у пеклі москалі!!!