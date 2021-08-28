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зрада (401) Більченко (5)

"Це отетеріти. Підмога не прийшла": Скандальна професорка Більченко поскаржилася, що соратникам по "русскому миру" вона виявилася не потрібна

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Звільнена з університету Драгоманова скандальна професорка Євгенія Більченко поскаржилася, що виявилася не потрібна своїм соратникам по "русскому миру" .

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у себе в фейсбуці.

"Це отетеріти. З січня місяця я сиділа і з цікавістю чекала, хто мене підбере. Спочатку думала, що опозиція. Типу журналістом. Але щось в ОПЗЖ їх в мені бентежить. Потім, - що Росія, але матінку мою теж щось у мені бентежить. Ну, думаю, треба довести штрафбат до першої крові, але мене тут змором катують, не кров'ю", - пише вона.

Це отетеріти. Підмога не прийшла: Скандальна професорка Більченко поскаржилася, що соратникам по русскому миру вона виявилася не потрібна 01
Це отетеріти. Підмога не прийшла: Скандальна професорка Більченко поскаржилася, що соратникам по русскому миру вона виявилася не потрібна 02

Також читайте: Скандальну професорку Більченко звільнили з університету Драгоманова. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". Після цього її відсторонили від занять.


Це отетеріти. Підмога не прийшла: Скандальна професорка Більченко поскаржилася, що соратникам по русскому миру вона виявилася не потрібна 03
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Топ коментарі
+83
"Это обалдеть. Подмога не пришла": Скандальная профессор Бильченко пожаловалась, что соратникам по "русскому миру" она оказалась не нужна - Цензор.НЕТ 6527 "Это обалдеть. Подмога не пришла": Скандальная профессор Бильченко пожаловалась, что соратникам по "русскому миру" она оказалась не нужна - Цензор.НЕТ 3603
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28.08.2021 16:07
+80
Гондоны используют только один раз - дальше выкидывают - так дешево и практично! Это на память предателям!
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28.08.2021 16:06
+60
была бы ты не такая страшная тебя хоть Кива подобрал . а так .... "Это обалдеть. Подмога не пришла": Скандальная профессор Бильченко пожаловалась, что соратникам по "русскому миру" она оказалась не нужна - Цензор.НЕТ 5303
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28.08.2021 16:06
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Женя, езжай в Чечню, если джегида не сооблазниш, то даст бог ишака хотя бы... Ещё на наросисьи, как нибудь прокатишь, хромосом для этого у тебя достаточно, даже может с избытком!
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28.08.2021 18:41 Відповісти
Та ну... "Це отетеріти. Підмога не прийшла": Скандальна професорка Більченко поскаржилася, що соратникам по "русскому миру" вона виявилася не потрібна - Цензор.НЕТ 8621
Це нещастя якби у ставок кинути, то навіть жаби б не їли.
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29.08.2021 11:15 Відповісти
Все нормально!! Тепер влаштовуйся на роботу техробітницею на мінімалку!! Здорово!! Все як ти і хотіла)) "Це отетеріти. Підмога не прийшла": Скандальна професорка Більченко поскаржилася, що соратникам по "русскому миру" вона виявилася не потрібна - Цензор.НЕТ 6635
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28.08.2021 18:43 Відповісти
Природа на ній бідосі відпочила.То хоча б мОзгі мала. Ні. І Тут мимо. При всій браваді вангую суїцид.
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28.08.2021 18:48 Відповісти
Мені дуже цікаво, як оце взагалі стало "професоркою" і як її могли взяти на роботу? Розумових здібностей там точно бракує, через ліжко у жодному разі - ніхто стільки не вип'є, отже, мабуть має родичів, які дали хабаря. Сиділо б собі тихенько і тішилося, що має роботу (ще й дуже навіть непогану), але ж ні - захотілося "русскава міра", якому теж таке сміття, як виявилося, не потрібне. Відтак, на знак протесту могла б самоліквідуватися або може ще сходити у секту РПЦ МП може там підберуть та пристроять подалі від очей.
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28.08.2021 18:53 Відповісти
Жінки визначають чоловіка-зануду як "мудака якому простіше віддатися ніж пояснити чому ти цього не хочеш". Але й серед жінок таке створіння зустрічається - пронирливе, настирне і без мила в дупу лізе...
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28.08.2021 19:09 Відповісти
Результат, може й той самий але психотипи геть різні. Якщо не протилежні.
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28.08.2021 23:28 Відповісти
опудало із руцКВАйазьічєскою щелепою
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28.08.2021 19:13 Відповісти
Культурология Андрофагов,-этовообще о чëм?Вот это обвешаное амулетами и цепями сбежавшая дворняга и есть професор?
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28.08.2021 19:18 Відповісти
жалко барышню, судя по фото она не сможет сделать себе карьеру даже на окружной))
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28.08.2021 19:19 Відповісти
поплачся зеленой сопле и он тебя быстро восстановит ----- прямо в ОПе....
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28.08.2021 19:51 Відповісти
А Зеля-такой!
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28.08.2021 20:26 Відповісти
Бубочка, можливо, і такий. Та от же халепа! - д'Єрьмак благодійністю не займається. А потрібної суми цій чучундрі ближчим часом не зібрати.
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29.08.2021 18:47 Відповісти
З ґаспажой більчєнка відразу згадується класика расєйськой естради:

************
Один мой товарищ
Любил прыгнуть с вышки
И в воздухе вертелся, как волчок.
Теперь он в больнице,
Замучала отдышка -
Не тем ударился об воду, дурачок!

Таких не берут в космонавты!

Спейсмэн, Спейсмэн!

***************

Я фотокарточку твою повесил в ванной
Исчезли мыши и подохли тараканы
Я не хочу сейчас при всех ругаться матом
Тебе в музее ужасов работать экспонатом
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная!
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28.08.2021 20:01 Відповісти
Ага.
Когда тебя целую, глаза все закрывают.
В метро меня с тобою бесплатно пропускают.
Когда с тобой гуляю, боятся хулиганы
И крестятся от страха в подъезде наркоманы.
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29.08.2021 11:19 Відповісти
Страх божий...
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28.08.2021 20:18 Відповісти
челюстью не вийшла. не ісконно рускоязьічна. щоб жувати путінський пірожок.
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28.08.2021 20:30 Відповісти
Городская сумасшедшая.
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28.08.2021 20:32 Відповісти
черт побери... это не "не родись красивой"... это "не родись вобще лучше". я бы не смог такое, даже с пачкой виагры в темной комнате. я не специалист, но помоему тут явные генетические дефекты.
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28.08.2021 20:36 Відповісти
Безнадійна дурепа.
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28.08.2021 20:50 Відповісти
..природа отдохнула...что в том моске сам х.. не разберет))
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28.08.2021 21:15 Відповісти
Парадокс - ТУПЕ, А ПРОФЕСОР "Це отетеріти. Підмога не прийшла": Скандальна професорка Більченко поскаржилася, що соратникам по "русскому миру" вона виявилася не потрібна - Цензор.НЕТ 5289
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28.08.2021 21:28 Відповісти
А про одного проФФесора Ви, певно, вже й забули.
"Це отетеріти. Підмога не прийшла": Скандальна професорка Більченко поскаржилася, що соратникам по "русскому миру" вона виявилася не потрібна - Цензор.НЕТ 3158
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29.08.2021 11:21 Відповісти
Была активистом Майдана, писала стихи про Майдан. Была волонтером "Правого сектора".

"достаточно долгое время она поставляла воюющим в Донбассе подразделениям (в том числе 5-му батальону ДУК ПС, артиллеристам «Правого сектора») вещи, амуницию, тактические обвесы для стрелкового оружия и денежные средства на «фронтовые нужды».

Хотя для женщин такое непостоянство неудивительно. Извините меня дамы, но это горький опыт.
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28.08.2021 21:40 Відповісти
Я так понял у нее крышу снесло из-за закона о мове.
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28.08.2021 21:42 Відповісти
Можливо, щось особисте.
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28.08.2021 23:30 Відповісти
вот что-то в вашем комменте есть. я сам технарь и отлично понимаю и знаю каково преподавать ну там теормех на российской и вдруг, как говорят у нас - раптом вдруг, без подготовки и начать это излагать с ходу на украинском лагидном и красивом. а уж все эти философы и антропологи ... за медицину я молчу , старые врачи по русски еще понимают и дай бог им закончить... а я в галичине интересно общался с молоденькой врачихой. как глухой с немым. так что что-то тут не просто. и есть из-за чего склоки и подсиралово городить. я так думаю и никакой идеологии. чисто гроши.
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28.08.2021 23:40 Відповісти
Не бажання напружуватися, бо для переходу потрібні зусилля докласти. І багато кому із руцькаязичних це, просто - не до снаги. Тому й мучать ногами.
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29.08.2021 13:43 Відповісти
абсолютно з точнiстю до навпаки. нiяких проблем якраз з технiчними дисциплiнами, якщо докласти хоч трохи зусиль, а не гавкати на Україну та все українське. все, крiм фiлологii та лiтератури - це взагалi не про мову.
можна подумати, що термiни в кацапськiй не суто iноземного походження десь на 90 вiдсоткiв.)) якi взагалi проблеми? проблеми тiльки для свiдомих ворогiв України.

необходимые усилия ничто по сранению с поломанными жизнями, тем более, что Украина абсолютно права, приняв и претворяя в жизнь мовный закон. Где были защитники
рюзьге койне, когда 350 лет уничтожали и унижали украинский? їх не тиснуло?
пiсля закiнчення української школи(всi предмети українською, крiм рассеянскої мови та лiтератури) напочатку 80-х в мене не було нiяких проблем з iспитами в МГУ та Плеханiвський на мас-ква-ка-кве кацапською...
проблема тiльки для кацапоязикатих фiлологiв та хворих на голову, але це суто їх проблеми та, можливо, проблеми їх лiкарiв.
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29.08.2021 14:02 Відповісти
В російській мові лише 2 (два!) терміни суто російські - спутнік і водка. І ВСЕ! Все решта іншомовного походження, а тому різниці нема, від слова ЗОВСІМ! То лише тупа впоротість може говорити про якісь там складнощі викладати чи користуватись українською термінологією.
Хоча, водка, напевно, має польське коріння, так що...
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29.08.2021 16:07 Відповісти
Зняли з язика. В 75 -му готувався до вступних в МАІ, тільки що здав випускні українською. Вистачило менше місяця, щоб перевчитися і все здати російською, математику, фізику, хімію. Хто хоче - шукає можливості, хто не хоче - шукає причини.
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29.08.2021 16:56 Відповісти
Вибачаюсь ... Де це Ви випускні українською здавали ??
У ті часи ще пошукати треба було, українською. Я перебільшую, звичайно.
У селах, у глибинці. У великих містах Сходу, Центру, Півдня - скрізь російська була.
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29.08.2021 18:00 Відповісти
в нашому мiстi, Кам'янець-Подільський, з 16-ти шкiл тiльки 2 були кацапоязикатими(70-тi-перша половина 80-х).
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29.08.2021 18:47 Відповісти
"У великих містах Сходу, Центру, Півдня - скрізь російська була."



це в якi роки та чому так сталось? то мабуть самi мешканцi i винуватi.
батьки вимагали? хотiли навчання тiльки кацапською? штаб па-моднаму, па-гарадскому,
а не по селюковскI ? ну тепер нехай згадують рiдне та трохи прикладуть зусиль.
а за зайд та iх висiркiв взагалi мови нема, в них у цiй справi взагалi не повинно бути права голосу.
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29.08.2021 18:53 Відповісти
У Полтаві.
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29.08.2021 19:03 Відповісти
Київ, 1985 рік, українська школа.
Російською мовою здавався лише один іспит із семи - русліт.
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30.08.2021 11:10 Відповісти
От і я ж про те. У Києві більшість була російськомовні.
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30.08.2021 16:14 Відповісти
Я не маю статистики кількості укр.шкіл у Києві 80-х років, але із тих, що знав на Лісовому масиві і Дарниці, то половина - українські.
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31.08.2021 19:39 Відповісти
респект. все так.
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29.08.2021 18:47 Відповісти
А можна першоджерела про неї-активістку Майдану.
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29.08.2021 13:44 Відповісти
пусть вскроет вены - всем лучше будет...
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28.08.2021 21:48 Відповісти
Зачем хфото? Еле успел добежать к нуитазу
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28.08.2021 22:13 Відповісти
Это ещё нормальное фото...
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29.08.2021 11:32 Відповісти
Ну вот опять(((((
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29.08.2021 11:38 Відповісти
сцытся чучело, это хорошо. но нужно сделать чтобы она сраться начала.
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28.08.2021 22:14 Відповісти
..з вами все зрозуміло. Дорога на вакзал. Порада ...Любіть Україну.
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28.08.2021 22:58 Відповісти
l да уж. только сейчас понял что там за визги и вопли из-за забора драгомановской "выши" доносятся. не захотела м-м на государственной мове преподавать ... и это с высшим гуманитарным ... значит принциповая м-м. и получила вместо поддержки (интересно на кого она могла расчитывать? кто её сподвиг на такую херню откровенную?). отлуп от верхнего начальства и презрение от коллег. ну от коллег - я понимаю. в вышах всегда такое. а начальство нос по ветру держит. а в итоге кто в дураках - вона! а окружение и начальство не приделах. коза. значит опущенная она.
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28.08.2021 23:23 Відповісти
А ОПЗЖ ее не будет подбирать, так как ОПЗЖ так резко как она не высказывается, то ли потому что сами так не считают, то ли чтобы себя не подставлять. В любом случае они не дураки чтобы подбирать эту безмозглую дуру. Удивляюсь, что она с такими мозгами профессор. Ей один возможный путь это поближе к Скабеевой.
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28.08.2021 23:36 Відповісти
Віктор Трегубов

рассея вас предаст. всегда.

Прочитал я недавно текст уже бывшей профессорши педагогического универа и Драгоманова Евгении Бильченко, изгнанной из стен университета за любовь к террористам и коллаборантам. Евгения рассказывает, как низко она пала, как потеряла все и как ищет в этом Победу Духа.
Отдельной красной строкой проходит «а я надеялась, что кому-то буду нужна».
Евгения искренне полагала, что раз уж ее выгнали и затравили злые бандеровцы, то на помощь придет как максимум пуйло, как минимум ОПЗЖ. Не сложилось.
Как пел Борис Гребенщиков - «а подмога не пришла, подкрепленье не прислали, вот такие брат дела, нас с тобою обманули».
И пусть ряд граждан упрекают меня за злорадство, но я считаю, что это урок, который очень важно выучить всем. И на примере той же Бильченко, и на примере многих до нее, кое-что понять и осознать.
В 2014-м и позднее вокруг нас хватало людей, пышащих ненавистью к «укрокарателям» и любовью к (Ново)рассее.
Кто сейчас упомнит все имена? Олесь Бузина и Саша Чаленко, Максим Равреба и
Александр Роджерс, Монтян, разнообразные коммунисты и прочий советский осадок, пардон, совко-отходы.
Где же теперь все эти персонажи? Где звучат их звонкие «кукареку»?
Кое-кто уже внес свою лепту в обогащение украинского чернозема.
Кто-то сидит в Беларуси или Камбодже, промышляя фрилансом.
Большая часть рванула на маскву, реже в питер, и попыталась как-то продать себя как профессиональных малоросов. Цена им оказалась в одну бутылку, причем не во всех случаях эта бутылка вставлялась в горло. Время от времени они выходят в эфир - опухшие, помятые, почему-то невеселые.
Наименее талантливые сделали себе карьеру при дворе в оккупированных республиках, воплощая в жизнь поговорку «на навозной куче и петух король».
Я вам скажу, где этих персонажей нет. Их нет там, где люди счастливы.
Единственный из украинофобов, сумевший успешно капитализировать свою ненависть к собственной стране - известный вам петуШарий, он же толик шарий. И у того ситуация не вполне однозначная. Все остальные находятся в ситуации поражения. Личного, социального, политического. Потеряны деньги, потеряна медийность, предыдущие группы поклонников сменились однообразной хлопковой массой и дальше Макеевки в гости уже не зовут.
Во всех случаях лучше было просто вовремя завалить хлебало, уж простите мою вульгарную латынь. Просто остаться в Украине, промолчать и перетерпеть свою ненависть, гулять по киевским улицам, пить вкусный кофе в светлых кофейнях, и к 2021-му зарабатывать значительно больше, чем они имеют сейчас, просто на неполитических темах. Но нет.
Они искренне верили, что как предатели, будут делать то же самое, что делали всю жизнь.
То есть трындеть о плохой Украине и получать за это деньги, но уже большие. Деньги на выходе оказались меньшие, а возможности их тратить - более скудные. Даже меркантильный расчет не оправдался. То же самое случилось с крымскими предателями с Черноморского флота, которые внезапно обнаружили, что у коллег, эвакуировавшихся на материк, через пять лет условия жизни покраше.
Просто рассеянское руководство никогда не платит лохам. Такие у них понятия, такой уклад, такое видение мира. А персонажи, предавшие свою страну, растерявшие социальный капитал, оказавшиеся в зависимости от внешней помощи - лохи. Совершенно независимо от того, как искренне они лояльны рассее и ее руководству. «Родина тебя предаст, сынок» - и это правда, когда эта родина - эрэфия.
рассеянцы своих бросают, если только имеют такую возможность.
Это важно знать и помнить каждому говно-ватнику. Если кто-то рассчитывает, что, сдав Украину, он махнет в белокаменную нерезиновую мас-ква-ква-кву и будет там обитать, как в синекуре - это самое наивное из возможных заблуждений. По-хорошему мне не стоило бы его развеивать - предатели заслуживают ответного предательства. Но поскольку в процессе предательства они неизбежно навредят моим соотечественникам - приходится предупреждать.
рассея вас предаст. Как всегда.
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29.08.2021 03:22 Відповісти
Даремно смієтеся. На таких ось як вона кремлівська і держиться. Є такий прошарок людей, корисні ідіоти називаються... Під час війни в Чечні їхніми життями і стримували чеченців.
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29.08.2021 03:28 Відповісти
Подмога посмотрела кого нужно спасать и сказала-ну на хер.
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29.08.2021 03:40 Відповісти
Хочу успокоить проффесссоршу - она не стала НИКЕМ. Она всегда была, есть и будет большим куском добротного , вонючего кацапского дерьма.... "Руцскиймир" , вообще то , любит такое дерьма, но не в такой концентрации...
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29.08.2021 05:40 Відповісти
!!
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29.08.2021 06:18 Відповісти
и зачем эта новость о косоглазой бабе с пониженным порогом ответственности...
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29.08.2021 06:21 Відповісти
Та годі вам.....
Це ж вочевидь психічно хвора людина. Її лікувати потрібно, а не знущатись.
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29.08.2021 07:37 Відповісти
Це невиліковно.
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29.08.2021 10:50 Відповісти
Бешенство ватки не лечится. Только к ветеринару усыплять .
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29.08.2021 11:00 Відповісти
вона хвора людина ...
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29.08.2021 08:18 Відповісти
А ти і є НІХТО.
Невже оці росіскомовні хвойди не розуміють, що їх використовують як повій ?
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29.08.2021 08:26 Відповісти
Все вони розуміють,просто думають,що кацапи тидцять срібників відразу насиплють.Закінчення таких історій ми знаєм,шнурівка і гілляка.
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29.08.2021 11:52 Відповісти
краще - мотузка та гiлляка...геть кацапiзми з мови!
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29.08.2021 13:44 Відповісти
биомусор.... на органы разобрать и то побрезгуют.
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29.08.2021 09:16 Відповісти
Тепер, курво, живи з цим.
І насолоджуйся.
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29.08.2021 10:40 Відповісти
Родіна тєбя кінєт,прічйом всєгда.(кацапське прислів'я)
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29.08.2021 10:56 Відповісти
Это Бабченко сказал. Давайте не будем заниматься плагиатом.
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29.08.2021 11:33 Відповісти
Я цей вислів ще раніше у к/ф ДМБ чув.Цеж прислів'я,який тут може бути плагіат.
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29.08.2021 11:48 Відповісти
"Родіна вас нє забудєт.
Но і нє вспомніт".
Вперше почуто - Ферганська учебка, осінь 1986 р.
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30.08.2021 11:17 Відповісти
)))))) вот же ******** совковые...
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31.08.2021 08:37 Відповісти
Нет, там такого не было.
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31.08.2021 08:37 Відповісти
Вот оно-истинное рыло ,,русского мира,,-со всем распутством и кровосмешением,продажностью и алчностью,алкоголизмом и ленью,звериной жестокостью и предательством,завистью и никчемностью...Все на одном рыле наглядно.
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29.08.2021 11:51 Відповісти
Резюмую: зкріпний писок.
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29.08.2021 12:10 Відповісти
Класична самка кацапа
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29.08.2021 16:10 Відповісти
"Це отетеріти. Підмога не прийшла": Скандальна професорка Більченко поскаржилася, що соратникам по "русскому миру" вона виявилася не потрібна - Цензор.НЕТ 7756

Я казав би, що не просто самиця кацапа, а... пропатчений варіант - мумь-самиця.
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29.08.2021 16:22 Відповісти
ну що, професорко? Допоміг тобі твій "русский мир"?
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29.08.2021 12:04 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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29.08.2021 13:07 Відповісти
Шановний Адміне, чи Хто у вас на Цензорі відповідає за переклад українською? Ви, хоч би перечитували те, ЩО вам google translator видав, неможливо чи стр цю та й не тільки Цю статтю українською
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29.08.2021 14:20 Відповісти
Типова доля зрадників...
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29.08.2021 16:08 Відповісти
"В каждой бабе на земле что-то есть хотя бы,
Ну, а здесь негодны все сто процентов бабы.
Хоть не всех их создал Бог Анжелинами Джоли,
Этой вовсе не помог,

Пальцем не пошевелил..."
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29.08.2021 17:18 Відповісти
Невдалий приклав. Джолі, насправді теж худорба. Обличчям, правда, вийшла.
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29.08.2021 18:05 Відповісти
Все логично. Не плюй в колодец!
А как ты себе это представляла? Гнать на Украину, на украинский язык и жить при таком подходе хорошо в Украине? Тебе в Украине делать уже точно нечего, рашисткая прошмандевка.
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30.08.2021 11:12 Відповісти
"Русский мир" там, где грошами пахнет.Нет грошей - нет и "русского мира".
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30.08.2021 18:14 Відповісти
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