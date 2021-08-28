"Це отетеріти. Підмога не прийшла": Скандальна професорка Більченко поскаржилася, що соратникам по "русскому миру" вона виявилася не потрібна
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Звільнена з університету Драгоманова скандальна професорка Євгенія Більченко поскаржилася, що виявилася не потрібна своїм соратникам по "русскому миру" .
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у себе в фейсбуці.
"Це отетеріти. З січня місяця я сиділа і з цікавістю чекала, хто мене підбере. Спочатку думала, що опозиція. Типу журналістом. Але щось в ОПЗЖ їх в мені бентежить. Потім, - що Росія, але матінку мою теж щось у мені бентежить. Ну, думаю, треба довести штрафбат до першої крові, але мене тут змором катують, не кров'ю", - пише вона.
Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". Після цього її відсторонили від занять.
Будь ласка, зачекайте...
Це нещастя якби у ставок кинути, то навіть жаби б не їли.
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Один мой товарищ
Любил прыгнуть с вышки
И в воздухе вертелся, как волчок.
Теперь он в больнице,
Замучала отдышка -
Не тем ударился об воду, дурачок!
Таких не берут в космонавты!
Спейсмэн, Спейсмэн!
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Я фотокарточку твою повесил в ванной
Исчезли мыши и подохли тараканы
Я не хочу сейчас при всех ругаться матом
Тебе в музее ужасов работать экспонатом
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная!
Когда тебя целую, глаза все закрывают.
В метро меня с тобою бесплатно пропускают.
Когда с тобой гуляю, боятся хулиганы
И крестятся от страха в подъезде наркоманы.
"достаточно долгое время она поставляла воюющим в Донбассе подразделениям (в том числе 5-му батальону ДУК ПС, артиллеристам «Правого сектора») вещи, амуницию, тактические обвесы для стрелкового оружия и денежные средства на «фронтовые нужды».
Хотя для женщин такое непостоянство неудивительно. Извините меня дамы, но это горький опыт.
можна подумати, що термiни в кацапськiй не суто iноземного походження десь на 90 вiдсоткiв.)) якi взагалi проблеми? проблеми тiльки для свiдомих ворогiв України.
необходимые усилия ничто по сранению с поломанными жизнями, тем более, что Украина абсолютно права, приняв и претворяя в жизнь мовный закон. Где были защитники
рюзьге койне, когда 350 лет уничтожали и унижали украинский? їх не тиснуло?
пiсля закiнчення української школи(всi предмети українською, крiм рассеянскої мови та лiтератури) напочатку 80-х в мене не було нiяких проблем з iспитами в МГУ та Плеханiвський на мас-ква-ка-кве кацапською...
проблема тiльки для кацапоязикатих фiлологiв та хворих на голову, але це суто їх проблеми та, можливо, проблеми їх лiкарiв.
Хоча, водка, напевно, має польське коріння, так що...
У ті часи ще пошукати треба було, українською. Я перебільшую, звичайно.
У селах, у глибинці. У великих містах Сходу, Центру, Півдня - скрізь російська була.
це в якi роки та чому так сталось? то мабуть самi мешканцi i винуватi.
батьки вимагали? хотiли навчання тiльки кацапською? штаб па-моднаму, па-гарадскому,
а не по селюковскI ? ну тепер нехай згадують рiдне та трохи прикладуть зусиль.
а за зайд та iх висiркiв взагалi мови нема, в них у цiй справi взагалi не повинно бути права голосу.
Російською мовою здавався лише один іспит із семи - русліт.
рассея вас предаст. всегда.
Прочитал я недавно текст уже бывшей профессорши педагогического универа и Драгоманова Евгении Бильченко, изгнанной из стен университета за любовь к террористам и коллаборантам. Евгения рассказывает, как низко она пала, как потеряла все и как ищет в этом Победу Духа.
Отдельной красной строкой проходит «а я надеялась, что кому-то буду нужна».
Евгения искренне полагала, что раз уж ее выгнали и затравили злые бандеровцы, то на помощь придет как максимум пуйло, как минимум ОПЗЖ. Не сложилось.
Как пел Борис Гребенщиков - «а подмога не пришла, подкрепленье не прислали, вот такие брат дела, нас с тобою обманули».
И пусть ряд граждан упрекают меня за злорадство, но я считаю, что это урок, который очень важно выучить всем. И на примере той же Бильченко, и на примере многих до нее, кое-что понять и осознать.
В 2014-м и позднее вокруг нас хватало людей, пышащих ненавистью к «укрокарателям» и любовью к (Ново)рассее.
Кто сейчас упомнит все имена? Олесь Бузина и Саша Чаленко, Максим Равреба и
Александр Роджерс, Монтян, разнообразные коммунисты и прочий советский осадок, пардон, совко-отходы.
Где же теперь все эти персонажи? Где звучат их звонкие «кукареку»?
Кое-кто уже внес свою лепту в обогащение украинского чернозема.
Кто-то сидит в Беларуси или Камбодже, промышляя фрилансом.
Большая часть рванула на маскву, реже в питер, и попыталась как-то продать себя как профессиональных малоросов. Цена им оказалась в одну бутылку, причем не во всех случаях эта бутылка вставлялась в горло. Время от времени они выходят в эфир - опухшие, помятые, почему-то невеселые.
Наименее талантливые сделали себе карьеру при дворе в оккупированных республиках, воплощая в жизнь поговорку «на навозной куче и петух король».
Я вам скажу, где этих персонажей нет. Их нет там, где люди счастливы.
Единственный из украинофобов, сумевший успешно капитализировать свою ненависть к собственной стране - известный вам петуШарий, он же толик шарий. И у того ситуация не вполне однозначная. Все остальные находятся в ситуации поражения. Личного, социального, политического. Потеряны деньги, потеряна медийность, предыдущие группы поклонников сменились однообразной хлопковой массой и дальше Макеевки в гости уже не зовут.
Во всех случаях лучше было просто вовремя завалить хлебало, уж простите мою вульгарную латынь. Просто остаться в Украине, промолчать и перетерпеть свою ненависть, гулять по киевским улицам, пить вкусный кофе в светлых кофейнях, и к 2021-му зарабатывать значительно больше, чем они имеют сейчас, просто на неполитических темах. Но нет.
Они искренне верили, что как предатели, будут делать то же самое, что делали всю жизнь.
То есть трындеть о плохой Украине и получать за это деньги, но уже большие. Деньги на выходе оказались меньшие, а возможности их тратить - более скудные. Даже меркантильный расчет не оправдался. То же самое случилось с крымскими предателями с Черноморского флота, которые внезапно обнаружили, что у коллег, эвакуировавшихся на материк, через пять лет условия жизни покраше.
Просто рассеянское руководство никогда не платит лохам. Такие у них понятия, такой уклад, такое видение мира. А персонажи, предавшие свою страну, растерявшие социальный капитал, оказавшиеся в зависимости от внешней помощи - лохи. Совершенно независимо от того, как искренне они лояльны рассее и ее руководству. «Родина тебя предаст, сынок» - и это правда, когда эта родина - эрэфия.
рассеянцы своих бросают, если только имеют такую возможность.
Это важно знать и помнить каждому говно-ватнику. Если кто-то рассчитывает, что, сдав Украину, он махнет в белокаменную нерезиновую мас-ква-ква-кву и будет там обитать, как в синекуре - это самое наивное из возможных заблуждений. По-хорошему мне не стоило бы его развеивать - предатели заслуживают ответного предательства. Но поскольку в процессе предательства они неизбежно навредят моим соотечественникам - приходится предупреждать.
рассея вас предаст. Как всегда.
Це ж вочевидь психічно хвора людина. Її лікувати потрібно, а не знущатись.
Невже оці росіскомовні хвойди не розуміють, що їх використовують як повій ?
І насолоджуйся.
Но і нє вспомніт".
Вперше почуто - Ферганська учебка, осінь 1986 р.
Я казав би, що не просто самиця кацапа, а... пропатчений варіант - мумь-самиця.
Ну, а здесь негодны все сто процентов бабы.
Хоть не всех их создал Бог Анжелинами Джоли,
Этой вовсе не помог,
Пальцем не пошевелил..."
А как ты себе это представляла? Гнать на Украину, на украинский язык и жить при таком подходе хорошо в Украине? Тебе в Украине делать уже точно нечего, рашисткая прошмандевка.