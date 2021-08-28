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люстрація (244) посада (43) Гребенюк (3)

Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов колишнього заступника начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області - начальника міліції громадської безпеки Едуарда Гребенюка і відновив його на посаді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

Суддя Валерій Кузьменко визнав незаконним і скасував наказ про звільнення офіцера відповідно до Закону України "Про очищення влади", зобов'язав МВС направити до Мін'юсту відомості про відсутність підстав для люстрації і стягнув з правоохоронного відомства середній заробіток Гребенюка за час вимушеного прогулу - 683 тис. 286 грн.

Поновити його на посаді - неіснуючої, до слова - ексміліціонера повинні негайно.

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Приймаючи рішення, суддя керувався тими ж міркуваннями, що і його колеги, які зараз масово скасовують люстрацію чиновників і правоохоронців, які працювали за Віктора Януковича: люстрація - це юридична відповідальність; відповідальність не може бути колективною - тільки індивідуальною; ніяких доказів того, що позивач своїми діями або бездіяльністю сприяв узурпації влади президентом України, підриву основ національної безпеки і оборони України або протиправному порушення прав і свобод людини, немає.

Однак в цьому випадку служитель Феміди, скажімо так, погрішив проти істини. Справа в тому, що полковник Едуард Гребенюк якраз активно сприяв "протиправному порушенню прав і свобод людини" і був за це засуджений.

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23 листопада 2013 року офіцер, який тоді обіймав посаду заступника начальника УМВС України в Чернігівській області, направив до мерії обласного центру лист, в якому повідомив про велику загрозу грубих порушень громадського порядку під час  майбутньої мирної акції прихильників Євромайдану "Я вибираю ЄС". Використавши цей лист, мерія Чернігова звернулася до суду і домоглася заборони на проведення мітингу.

25 листопада Гребенюк наказав своїм підлеглим знести наметовий табір протестувальників у сквері імені Миколи Попудренка.

Нагадаємо, аналогічним чином режим працював у ті ж дні і в Одесі.

Едуарду Гребенюку інкримінували злочини, передбачені ст. 340 і 364 КК України - "незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій" і "зловживання владою або службовим становищем".

4 лютого 2016 року Деснянський районний суд Чернігова повністю його виправдав.

1 червня 2017 року апеляційний суд Чернігівської області скасував виправдувальний вирок і визнав ексміліціонера винним у скоєнні зазначених злочинів, засудивши до штрафу в розмірі 8500 грн і трьох років позбавлення волі. Від покарання, правда, його звільнили з річним випробувальним терміном.

20 лютого 2018 року Верховний суд скасував цей вирок в частині засудження за 364 ст. КК, залишивши в силі 340-ту статтю (незаконне перешкоджання мирній акції). Ця постанова була остаточною і оскарженню не підлягає.

Таким чином, участь офіцера в злочинах режиму Януковича повністю доведено, і всі підстави для застосування до нього люстраційних заборон є. Однак суддя Кузьменко чомусь цей факт проігнорував.

Цікаво, що напередодні звільнення з органів Гребенюк отримав від мерії Одеси трикімнатну квартиру в елітному районі Одеси - Шампанському провулку.

Також читайте: Суд поновив на посаді ексначальника Київської обласної митниці Сергія Гілу, який зрадив Батьківщину і втік до Криму на службу до росіян
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Топ коментарі
+43
Зеленский возвращает всех гнид на их должности...в надежде что они его защитят...когда его будут тащить на гыляку...
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28.08.2021 16:21
+31
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 8304
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28.08.2021 16:20
+31
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 9621 Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 9750
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28.08.2021 16:33
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Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 8304
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28.08.2021 16:20 Відповісти
І йдуть вони вже третій рік, зебільноє?
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28.08.2021 16:39 Відповісти
Ну , что ЗеМРАЗИ , очищение от патриотов идёт полным ходом ! Скоро ваш ************* ***** рапортовать на коленях будет !
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28.08.2021 17:38 Відповісти
Суддя має бути сам люстрований, жорстко.
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28.08.2021 18:24 Відповісти
Тричі нижче поясниці.
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28.08.2021 20:00 Відповісти
проти більшості суддів ОАСК (це той самий вовчий суд, стосовно якого Зе ще весною подав законопроект про його скасування) відкриті кримінальні справи по корупції та по узурпації влади.
Але чинна монобільшість при підтримці охвістя Зе та ГПУ (без Венедіктової Ситник нічого не може зробити) саботує і ліквідацію цього суду, і притягнення винних до відповідальності.
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28.08.2021 22:15 Відповісти
Як в Харкові.
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29.08.2021 02:18 Відповісти
Зеленский возвращает всех гнид на их должности...в надежде что они его защитят...когда его будут тащить на гыляку...
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28.08.2021 16:21 Відповісти
Зеледент все, подчеркиваю, все делает по указаниям из Кремля. Отсюда вывод, поддерживая эту марионетку "Овощ2" поддерживают и "гибридную" войну с горячей фазой против Украины. Поэтому наряду с рашторолями тут появились зелетроли. Процентовка их пока что непонятна.
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28.08.2021 16:30 Відповісти
Більше того, при ЗЕвладі різного роду контори, котрі є у власності ригів але на підставних осіб, типу зицкурченка, отримують держзамовлення, навіть без тендерів, на сотні мільйонів. Тому такі як кіля азіров можуть в параші сидіти вічно, бабло капає
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28.08.2021 16:31 Відповісти
Ну власне, і ОАСК при Зеленському роботу почав! Ох же ж цей Зеленський! Не то те що Петро Олексійович, ні!
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28.08.2021 17:48 Відповісти
Оппа! То-есть, вы хотите сказать, что Порошенко таки не виноват в пункте - "пасиму ни сидять убивцы майдана?" Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9948
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28.08.2021 22:52 Відповісти
зе дно
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28.08.2021 16:22 Відповісти
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 7553
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28.08.2021 16:24 Відповісти
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 9621 Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 9750
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28.08.2021 16:33 Відповісти
Уже отвечал на твои высеры. Даже повторюсь. Высралось, недолуге? Полегчало? С облегчением, Т.е. избранный тобой урод "абынепорошенко" восстанавливает и собирает вокруг себя всех рыговских прихвостней а виноват в этом Порошенко? А не твои тупые мозги, приведшие к власти этого предателя? Лечись.
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28.08.2021 16:35 Відповісти
Вина Порошенка в тому,що він нічого не зробив з судилищами.
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28.08.2021 16:50 Відповісти
Что он должен был еще вам сделать? Реформа была начата с ВСУ, приняты необходимые законы. Но вам нужна была золотая рыбка, а не президент. Чтобы так -- БАЦ и все сразу, и все на шару. Теперь вы имеете результат именно вашего выбора в 2019 году. Результат "абынепорошенко". Смачного и не поперхнитесь.
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28.08.2021 17:06 Відповісти
не тринди. Рехформа почалася з нацполіції.
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28.08.2021 17:49 Відповісти
Вот именно. Не трынди если не знаешь. Судебная реформа началась с первого этапа -- с принятия законов и изменений в Конституцию в 2016 году и с реформы Верховного Суда Украины. И какое отношение полиция имеет к судебной ветви Украины? Это в каком больном мозгу?
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28.08.2021 18:19 Відповісти
Снова ты недолуге вылезло из бана? Ничего, судя по тебе это совсем не надолго. Еще раз повторю упоротому служивому -- Тебя не устраивают языковый закон и Конституция Украины, ушлепок? Без проблем -- чемодан, вокзал и по сексуально-пешеходному маршруту искать страну своей мечты.
Do You Understand?
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28.08.2021 18:23 Відповісти
Все то так, але для чого принижувати себе грубощами, уподібнюючись до убогих зеломанів? Вище планку!
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28.08.2021 20:45 Відповісти
Ой дебіл. При Порошенко зебіла зняли, а при зє поновили. А в тебе кал був і при пороху, і при зє.
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28.08.2021 16:41 Відповісти
Интересно а судью за такое решение зе может уволить?
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28.08.2021 16:24 Відповісти
Кондратий может. И Линч.
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28.08.2021 16:41 Відповісти
Він давно подав у раду про закриття цього суду. Саботує рада.
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28.08.2021 18:13 Відповісти
Это в которой у него монобольшинство?
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28.08.2021 22:42 Відповісти
по ходу лично зеленский назнаил на должность судью Валерия Кузьменко . или всетаки не зел а порох?
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28.08.2021 16:25 Відповісти
І тут Порох зебілам в штанці наклав))) бідолашні))
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29.08.2021 06:14 Відповісти
суддя корупціонер і злочинець.
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28.08.2021 16:25 Відповісти
Люстровать судью.
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28.08.2021 16:27 Відповісти
Я це зроблю. Приведіть його до мене.
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28.08.2021 20:40 Відповісти
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 9810 Не, логика в этом есть. Кто-то же должен будет следующих майдановцев гнобить.
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28.08.2021 16:27 Відповісти
Так оно и есть. Готовятся к Майдану.
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28.08.2021 16:28 Відповісти
Ну если посмотреть недавнее решение Кабмина о привлечении Нацгвардии и других силовых структур для разгона митингов, то становится понятным почему возвращают вот такое отребье. Ведь не факт, что новопризначенные командиры смогут отдать приказ избивать протестующих граждан. А эти ублюдки, будь те уверены, его выполнят, лишь бы была дана команда фас.
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28.08.2021 16:27 Відповісти
До наступних президентських перегонів 2,5 роки...
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28.08.2021 16:28 Відповісти
Их не будет. Клоун будет бессрочно.
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28.08.2021 16:32 Відповісти
З українцями таке не пройде , злетить воно раніше терміна .
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28.08.2021 17:34 Відповісти
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 9041 Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 126
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28.08.2021 16:29 Відповісти
А що Ви, Панство, хотіли?
Третій вибір-Якби не тЮлька..🤣
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28.08.2021 16:29 Відповісти
автор закона "Об очищении...." зимин-соболев. егорка который.из самонемочи
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28.08.2021 16:30 Відповісти
Вот суки портновско-зеленые . Голосую только за того , кто разгонит этих гадов .
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28.08.2021 16:33 Відповісти
А скільки компенсації за "простой"??
Ах,такого харрошего чалавека..
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28.08.2021 16:35 Відповісти
683 тыс. 286 грн.
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28.08.2021 16:39 Відповісти
ОАСК это зло. Спалить нах.
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28.08.2021 16:35 Відповісти
Рыба гниет с головы. Палить надо оп, который устроил в стране бардак.
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28.08.2021 17:37 Відповісти
А що і кому щось робити із 73% дурисвітів?
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28.08.2021 20:38 Відповісти
скільки ще ця наволоч буде знущатися над почуттям справедливості людей?
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28.08.2021 16:36 Відповісти
як ти живеш без мізків?
ложку мимо рота не проносиш?
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28.08.2021 16:41 Відповісти
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 5164
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28.08.2021 16:38 Відповісти
Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 115 Зрадник Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8982
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29.08.2021 08:24 Відповісти
Идёт реставрация , кто следующий? Когда ждать Януковича?
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28.08.2021 16:38 Відповісти
Тфю,б**дь,що не хвилина-то нова ганьба для України. Отой суд- попід суд! Нехай сидять грьобані судді замість Гребенюка.
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28.08.2021 16:49 Відповісти
Повертає людей яника, **** така зелена! Але державна зрада строків давності не має, тож чекай клоун на кару, разом зі своїм фісом татарова та козиря!🤬
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28.08.2021 16:58 Відповісти
когда клоун у власти, то судебная система превращается в цирк! Как решение судьи может быть выше закона?! Карл, у зе-уродов судья уже законодатель - приказывает кому соблюдать закон, а кому можно не соблюдать! Это епаное дно! Вам еще обьянить тупоголовые имбицилы 73% почему вы еще не в нато?
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28.08.2021 17:15 Відповісти
Однако судья Кузьменко почему-то этот факт проигнорировал. - Почему-то? Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8458 Да все знают почему, ответственности никакой, а проплатили за "решение" хорошо. Это кроме зарплаты тысяч 300, пенсии такой же и т.д. Да и юрисдикция оаск - только Киев, почему выносятся решения по Одесской области
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28.08.2021 17:16 Відповісти
Да хватит пургу мести. Такие решения не проплачиваются, они прозваниваются, причем с самого верха. Указание было от Ермака минимум.
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28.08.2021 17:31 Відповісти
ага, ермак лично утверждает каждое решение каждого судьи каждого районного суда.
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28.08.2021 19:53 Відповісти
По таким решениям конечно. И не нужно мне втирать, что это без Ермака с Портовым очередная перемога, зебил )))
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28.08.2021 20:36 Відповісти
Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3670 Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3402Вы сделали это вместе, лишенцы Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2691
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28.08.2021 17:30 Відповісти
Каждому ложечку говна, за того дядю и за ту тьотю. Кормят и кормят. Схема огонь, смотреть тошно как вся наволочь обратно усаживается по удобнее. Одного приезда зе, достаточно что бы что то сгорело или утонуло, а у нас он вообще през. Такого невдаху, еще мир не видывал.Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7720
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28.08.2021 17:39 Відповісти
Теперь не только Гребенюка надо выгонять ςραной метлой, но ещё и окружной административный суд Киева разгонять. Здесь с какого конца не возьмёшься- снежный ком получается. Единственно. что радует, что Зеле здесь не место, правда ему и в Израиле не обрадуются.
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28.08.2021 17:42 Відповісти
Йшов третій рік, найвеличнішому і досі в штани срав клятий барига...
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28.08.2021 19:20 Відповісти
У вересні 2010 року Вища рада юстиції своїм рішенням призначила Вовка П. В. на посаду голови ОАСК. 30 березня 2015 на зборах суддів Окружного адміністративного суду Києва таємним голосуванням Павла Вовка було обрано головою суду.

Соромлюсь спитати,хто був президентом країни 30 березня 2015р і чия судова реформа?
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28.08.2021 19:39 Відповісти
Нужна огневая люстрация судов и мусоров, обычная не помогла.
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28.08.2021 18:00 Відповісти
Не могло помочь не существующее.
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28.08.2021 18:09 Відповісти
Проверка вояк на параде детектором, говорит о многом!!! Готовятся и ставят проверенних
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28.08.2021 18:15 Відповісти
Тричі нижче поясниці.
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28.08.2021 20:06 Відповісти
Такий ,,кадр" нам ще знадобиться.
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28.08.2021 20:37 Відповісти
Зеленая гнида к зиме готовится
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28.08.2021 22:22 Відповісти
Судова реформа сивочолого в діїї
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29.08.2021 02:21 Відповісти
Конченная проклятая территория.
Без шансов.
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29.08.2021 07:00 Відповісти
Клоуну мало одной одесской трагедии, ему нужна новая, своя
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31.08.2021 10:53 Відповісти
 
 