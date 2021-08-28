Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко

Видача всіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можлива тільки за електронним рецептом, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Анонсуємо запуск електронного рецепта для всіх рецептурних препаратів на весну 2022 року, переводимо видачу рецептурних препаратів на електронний рецепт", - сказав він журналістам у суботу, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначив Ляшко, такий захід є однією з умов нашої подальшої дискусії про медичне страхування.

Він нагадав, що з жовтня 2021 року забезпечення інсулінами здійснюватиметься за електронним рецептом у рамках Державної програми реімбурсації (відшкодування вартості) лікарських засобів.

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