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Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Видача всіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можлива тільки за електронним рецептом, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Анонсуємо запуск електронного рецепта для всіх рецептурних препаратів на весну 2022 року, переводимо видачу рецептурних препаратів на електронний рецепт", - сказав він журналістам у суботу, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як зазначив Ляшко, такий захід є однією з умов нашої подальшої дискусії про медичне страхування.
Він нагадав, що з жовтня 2021 року забезпечення інсулінами здійснюватиметься за електронним рецептом у рамках Державної програми реімбурсації (відшкодування вартості) лікарських засобів.
Топ коментарі
+11 kapper
показати весь коментар28.08.2021 16:48
+10 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар28.08.2021 16:50
+10 Андрей Андреевич 13318b6a
показати весь коментар28.08.2021 17:09
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Будь ласка, зачекайте...
если я сам плачу за свой инсулин - я и покупаю его САМ. зачем мне для этого рецепт, если я всю жизнь один и тот же колю? И покупаю его сам, т.к. именно мой инсулин бесплатно НЕ ВЫДАЮТ. А индраровский мне и даром не нужен.
И то же самое - антибиотик.
Реимбурсация - это одно (выдача больным БЕСПЛАТНО тех лекарств что прописаны в рецепте).
А если запретить свободную продажу антибиотиков, то вместо борьбы с антибиотикорезистентсностью Украина получит тупо горы трупов. Особенно в сельской местности, где 1 фельдшер на 100 км и на 100 тыс человек и еще попробуй до него доберись, отсиди очередь или запишись на прием. Даже в Киеве запись на прием к терапевту - на неделю вперед. А как быть если у человека бронхит или острый уретрит, к примеру? за неделю запись к терапевту, он запишет к узкому специалисту - урологу. Недельки ЕЩЕ через 2 попадешь к урологу вместо острой инфекции с хронью.
страна идиотов.
если електронная запись будет дублирвоатсья в карточке тогда еще более менее и то..
решили сэкономить на пенсиях и улучшить ситуацию в Пенсионном фонде?
интересный способ.
@Sho_Tam_
· 26 авг.
Твітерські, дуже потрібна допомога. Не нам - ветеранському бізнесу.
Є двое братів-ветеранів, вони роблять бургери BurgerMakers у Києві - і смачнющі, ми вже самі постійно беремо. Проте справи у них дуже не дуже. Треба поширити інфу та наробити замовлень.
Подробиці у гілці
https://twitter.com/i/status/1430934311390400520
Проблема не в этом а в том, что пока в наших условиях доберешься до врача то 10 раз успеешь сдохнуть.
А как без СМС(электронного рецепта) клиенту выдадут лекарство???Я чот не пойму.
Схоже ЗЕгененрати ретельно будують "полцейську державу" під виглядом "цифрової".
Но диабетики - это хроники, они все время ходят к врачам и давно в базах есть. А если острая инфекция и человеку СРОЧНО нужен антибиотик? тогда что? неделю ждешь очереди к семейному врачу. потому еще 2-3 недели - к специалисту.
Бред.
Если речь идет о бесплатных лекарствах - я согласен. Пусть их выдают только по рецептам, само собой.
Но почему меня собираются ограничивать к доступу к лечению за мой собственный счет? это нарушение Конвенции по права человека ООН.
Высоколобые идиоты, которые в СНБО принимали это решение, видят жизнь только из окон своих мерседесов. Пусть проедут по Обуховской трассе не до Конча-Заспы а дальше от Обухова километров на 100. И увидят что старикам до врача надо сутки добираться, это если удалось на прием записаться, а так везет далеко не всем.
Будут горы трупов и проклятий на ваши дурацкие головы. А вы такие - ой а мы хотели как лучше.. ой а мы боролись с антибиотикорезистентностью...
но оправдываться они будут у входа в рай, когда св Петр им дорогу преградит.
А здесь они этого так и не узнают - сколько людей укокошили "из лучших побуждений".
идиоты.
Ну якщо кому "акакаяразніца" то да...