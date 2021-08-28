Вісім українських воїнів зазнали поранень через російські обстріли Авдіївки, - українська сторона в ТКГ

В результаті обстрілу в районі Авдіївки в суботу, 9 серпня, були поранені і мають бойові травми вісім українських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі.

"Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста мають бойові травми вісім українських військовослужбовців. В ході обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібру 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами. На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував. Адекватну відповідь на обстріли надали ЗСУ", - вказується в повідомленні.

Українська делегація в ТКГ підкреслює, що метою обстрілу є провокація української сторони.

"Завданням противника є спровокувати нас на НЕ-адекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про "... агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі - зірвати відповідні переговори Президента України з Президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі - на тему участі США в такому врегулюванні", - підкреслюється в повідомленні.

По лінії ТКГ і МЗС відповідні ноти направлено до ОБСЄ.

Зазначається, що скликання позачергового засідання Підгрупи з безпеки не планується, "бо ми очікуємо цілком передбачувану відповідь РФ у вигляді слова "ні", вже отриману нами двічі за минулі тижні, коли ми вимагали такого засідання у відповідь на загибель і поранення наших військовослужбовців".

"Хочемо попередити громадян України, що на тлі і під час візиту Президента В.Зеленського до США, бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково, і до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими", - підкреслюють в делегації.

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