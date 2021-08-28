Вісім українських воїнів зазнали поранень через російські обстріли Авдіївки, - українська сторона в ТКГ
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В результаті обстрілу в районі Авдіївки в суботу, 9 серпня, були поранені і мають бойові травми вісім українських військовослужбовців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі.
"Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста мають бойові травми вісім українських військовослужбовців. В ході обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібру 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами. На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував. Адекватну відповідь на обстріли надали ЗСУ", - вказується в повідомленні.
Українська делегація в ТКГ підкреслює, що метою обстрілу є провокація української сторони.
"Завданням противника є спровокувати нас на НЕ-адекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про "... агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі - зірвати відповідні переговори Президента України з Президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі - на тему участі США в такому врегулюванні", - підкреслюється в повідомленні.
По лінії ТКГ і МЗС відповідні ноти направлено до ОБСЄ.
Зазначається, що скликання позачергового засідання Підгрупи з безпеки не планується, "бо ми очікуємо цілком передбачувану відповідь РФ у вигляді слова "ні", вже отриману нами двічі за минулі тижні, коли ми вимагали такого засідання у відповідь на загибель і поранення наших військовослужбовців".
"Хочемо попередити громадян України, що на тлі і під час візиту Президента В.Зеленського до США, бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково, і до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими", - підкреслюють в делегації.
Будь ласка, зачекайте...
А в чем заключался этот адекватный ответ?? Грозили пальчиком? Стреляли из воздушек или рогаток??
У меня из окна Авдеевку видно...звуков ответки я не слышал....хотя обычно ответка куда более громкая чем прилеты в Авдеевку....
По данному факту возбуждено уголовное производство.
"Вот уже несколько часов прошло, как рашистская арта с подконтрольной Кремлю территории обстреляла Авдеевку. Даже движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено. А президент молчит. Может туда Монатика отправить или Ермака чтоб Зеленский хоть как-то отреагировал? А то, если его знакомых не задело, то он молчит. Но на передовой нет никого из близких Зеленкого. Нет, не было и не будет. И очень хочется все же услышать, что думает наш "величайший политический лидер современности" на эту тему. Уже 16-50, а он все никак не может решить высказать ли ему претензии "той стороне"? На то, что он назовёт Путина и Кремль инициаторами обстрела, я даже не рассчитываю. Он может украсть у россиян сентиментальную пробежку девочки во время шоу на День Независимости, а назвать президента РФ и сепаров ответственными за обстрелы не может. Такой вот у нас героический недогарант."
Что ещё надо ? Ждать пока всех не убьют или покалечат.
А у президента впереди гастроли в США.
27 хв ·
Через сьогоднішні обстріли Авдіївки артилерією російських окупаційних військ поранення та контузії отримали дев'ять українських військовослужбовців.
"Нужно просто перестать стрелять". В. Зеленський.
Якщо це сьогодні, то 28 серпня.
страшно представить, если бы оно, зелёное, кэрувало Украиной в 2014м..
спасибо жителям Кривбасса за прездобола - уссыкаса..(
ЗЫ и, если не понятно с самого начала, "некошерно" в ТОМ комменте не имеет никакого отношения к национальности и традициям, по-этому и взято в кавычки.. неужели всё так "плохо"?..)
""Ситуация в Афганистане ужасная и трагическая. И опасения Украины и не только Украины по этому поводу логичны. Но отход США из Афганистана не является сигналом отхода в целом", - заверил американский дипломат. Он обратил внимание на то, что страшилки об афганском сценарии активно продвигает Кремль и его пропагандистская машина. Верить им не стоит. Фрид отметил, что украинские власти, в отличие от афганских, борются (???) за свою страну и народ. "Афганское правительство не боролось за свой народ, оно сдалось. Афганские военные сдались (!!!)… Тяжело поддерживать власти, которые не борются за себя. Украинцы за себя борются. Украинцы не просят американцев биться вместо себя. Они просят только о помощи и поддержке для собственной защиты. Поэтому тут ситуация совсем другая", - сказал дипломат США".
Злий Конопляний Джмелик
@DimSel007
·26 авг.
Дмитро Котов, боєць 25 батальйону "Київська Русь" біжить 10 км марафон Морської піхоти США на двох протеза
А тут "спровокувати"... "перед зустріччу з Байденом"... Гнилі відмазки - не більше, бо "просто пєрєстать стрєлять" від шизіка, в якого "війна в голові вже закінчена", а в очку путлєра воно бачить мир, повинне працювати. Інакше "путєну ніпанравітся"! А "та сторона", коли їй щось не подобається, дуже образливо називає найвеличнішого лідера Всесвіту, згортає фінансування і не дає розширювати бізнеси на московії. В бубочки псується настрій і воно плаче. А коли плаче, то мочить сльозами "коксовий" "трек" і мокрим не може його занюхать... Біда!
Але де командир бригади по КП якої нанесли вогонь?? Де *** він?
В сауні?? Може в розвідці???
Я думаю що в сауні і десь під Києвом