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Нацполіція (13921) Національний корпус (386) Офіс Президента (1750)

Двом учасникам зіткнень під Офісом президента 14 серпня оголошено про підозру, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури повідомили про підозру двом учасникам акції 14 серпня біля Офісу президента, які спровокували конфлікт з правоохоронцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Нагадаємо, що 14 серпня цього року, поліція і військовослужбовці Нацгвардії забезпечували порядок і публічну безпеку під час акції біля ОПУ. На законну вимогу поліцейських показати вміст сумок для перевірки наявності небезпечних предметів, активісти у категоричній формі відмовилися від огляду. В подальшому найбільш активні учасники дали команду атакувати кордони Національної поліції і Нацгвардії", - вказується в повідомленні.

В результаті зіткнень постраждали семеро поліцейських і один військовослужбовець Національної гвардії України.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду та встановили двох найбільш активних учасників, які закликали та першими вчинили протиправні дії. Це – мешканці Черкащини, 1990 та 1984 років народження.

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Їм повідомлено про підозру та в суд направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Зі свого боку пресслужба "Національного корпусу" поінформувала, що підозру було повідомлено ветеранам полку "Азов" -  главі Черкаського міського відділення Національного Корпусу Дмитру Кухарчуку і Олегу Довбишу.
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Топ коментарі
+12
А почему не объявлено подозрение тем, кто слил операцию по вагнеровцам или разграбил короновирусный фонд?
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28.08.2021 17:11
+8
Не может Зешобла объявлять себе подозрение , это же не входит в их планы>!
Их задача сливать Украину Северному врагу за соответствующую мзду 😡
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28.08.2021 17:23
+4
Когда уже будет объявлено хоть одному упырю с правительства и ВР , которые доводят народ до этого. Или все только в одну калитку.
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28.08.2021 17:12
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А почему не объявлено подозрение тем, кто слил операцию по вагнеровцам или разграбил короновирусный фонд?
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28.08.2021 17:11 Відповісти
Не может Зешобла объявлять себе подозрение , это же не входит в их планы>!
Их задача сливать Украину Северному врагу за соответствующую мзду 😡
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28.08.2021 17:23 Відповісти
у тебя есть факты или тебе кажется?)))
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28.08.2021 19:10 Відповісти
🤖 бот, факт на лицо -
ИМИТАТОР 🤢🤡🐲
пляшет под дудку куратора гебни д'Ерьмака
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28.08.2021 20:45 Відповісти
Когда уже будет объявлено хоть одному упырю с правительства и ВР , которые доводят народ до этого. Или все только в одну калитку.
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28.08.2021 17:12 Відповісти
Народ с большим энтузиазмом возводил эту калитку. Причем сделал это сам, своими руками. И нацкорпус был активным ее строителем. Теперь в полном соответствии с логикой в нее и отгребает. Будет взрыв, конечно, калитку разнесет вклочья. Но я почему-то уверен, что ее тот же народ восстановит с еще бОльшим энтузиазмом. Для того, чтобы снова отгребать...
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28.08.2021 17:24 Відповісти
Пусть только попрбуют! Этой банде мало не покажется!
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28.08.2021 17:20 Відповісти
пойдешь на майдан?))) а за что? за нацжен? этих проплаченных обезьянок
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28.08.2021 19:12 Відповісти
Зеублюдки , а что с тем нариком-рецидивистом , которого по вашему заказу использовали в покушении на Порошенко ? Украина превращается в малоКацапстан под руководством шмаркли 🤢🤡🐲
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28.08.2021 17:32 Відповісти
а все потому что
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами

Люди!! Зеленский вам ничего не обещал!
Он обещал олигархам ментам, прокуроским,судьям которые душили майдан
Бачіли очі що брали???
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28.08.2021 19:06 Відповісти
Парадокс ситуации, что Нацкорпус привел к Власти Зеленского, срывая предвыборные митинги Президента Порошенко в Житомире, Чернигове, Киеве....
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28.08.2021 19:06 Відповісти
Що стосовно тітушки, який зеленкою Пороха облив???
Знайшли???
Чи вже прикопали???
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28.08.2021 20:01 Відповісти
Вопрос в последнем предложении лишний
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28.08.2021 20:47 Відповісти
 
 