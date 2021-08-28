28 серпня планується посадка трьох бортів із Афганістану, які евакуюють 360 осіб, зокрема 80 українців, - МЗС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У суботу, 28 серпня, до Києва прибудуть три борти з евакуйованими з Афганістану, повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заступник міністра розповів в аеропорту "Бориспіль", де приземлився перший борт з евакуйованими.
"На сьогодні планується посадка трьох бортів, на борту яких перебувають близько 360 осіб. За попередньою інформацією ГУР Міністерства оборони, близько 80 громадян України на борту. Після того, як відбудуться всі процедури і перевірка документів, ми зможемо надати точнішу інформацію", - розповів Єнін.
Топ коментарі
+18 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар28.08.2021 17:18
+13 IN UA 7395a7cc
показати весь коментар28.08.2021 17:18
+5 Диды Выпивали
показати весь коментар28.08.2021 17:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Так а що там козирь пиз...дить? Хто взагалі кирує країною, агов 🤬
И что самое интересное что им пох на свою страну, было бы похавать и переспать. И очень обидно, что таких 73% так и осталось за 2 года зелевласти.
Все суда заворачивали туди...
С стороны Индийского в Красное море..
Набивали сколько толька влезет..
В 80-х...
це добре
на таке здатна лише потужна країна