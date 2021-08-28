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Афганістан (450) евакуація (1926) Єнін (337)

28 серпня планується посадка трьох бортів із Афганістану, які евакуюють 360 осіб, зокрема 80 українців, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

28 серпня планується посадка трьох бортів із Афганістану, які евакуюють 360 осіб, зокрема 80 українців, - МЗС

У суботу, 28 серпня, до Києва прибудуть три борти з евакуйованими з Афганістану, повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заступник міністра розповів в аеропорту "Бориспіль", де приземлився перший борт з евакуйованими.

"На сьогодні планується посадка трьох бортів, на борту яких перебувають близько 360 осіб. За попередньою інформацією ГУР Міністерства оборони, близько 80 громадян України на борту. Після того, як відбудуться всі процедури і перевірка документів, ми зможемо надати точнішу інформацію", - розповів Єнін.

Також читайте: Усіх громадян України, які захотіли залишити Афганістан, евакуйовано, - Єрмак
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Топ коментарі
+18
А зачем мы перевозим ещё 280 человек? Скучно жить стало, заведём у себя маленький Кабул или кто-то деньги зарабатывает на перевозках?
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28.08.2021 17:18
+13
80 украинцев и 280 Мустафов Найемов
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28.08.2021 17:18
+5
за чьи бабки этот фестиваль счастья?
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28.08.2021 17:27
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а повезут их туда же, где местные жители будут кидать камни, как против ковидников
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28.08.2021 17:16 Відповісти
Хто буде платити за цей цирк з евакуацією незрозуміло кого літаками ЗСУ?
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28.08.2021 18:42 Відповісти
А зачем мы перевозим ещё 280 человек? Скучно жить стало, заведём у себя маленький Кабул или кто-то деньги зарабатывает на перевозках?
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28.08.2021 17:18 Відповісти
а новость слышал, как 80 вооруженных афганцев "зайцами" в Киев прилетели на перегруженном украинском борту? Или сколько имеет Лукашенко с транзита "беженцев". Так что вариантов хватает
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28.08.2021 17:22 Відповісти
.. а я тот думаю... что за бородачи по Крещатику ходят с автоматами..и в тюрбанах!!! А это их оказывается наш**перегруженный** украинский борт привёз?!))))
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28.08.2021 17:36 Відповісти
ну автоматы у них в Борисполе вроде как отобрали. Баканов мамой клялся 28 серпня планується посадка трьох бортів із Афганістану, які евакуюють 360 осіб, зокрема 80 українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 4002
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28.08.2021 17:39 Відповісти
за чьи бабки этот фестиваль счастья?
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28.08.2021 17:27 Відповісти
какаяразніца?
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28.08.2021 17:29 Відповісти
Сопле двух Найемов мало,они ще своих родаков 280 на наши шеи привезли
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28.08.2021 18:30 Відповісти
80 украинцев и 280 Мустафов Найемов
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28.08.2021 17:18 Відповісти
та може эти ребята как раз наоборот?совково-гэбнявого мустафу отмудохают? 28 августа планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев, - МИД - Цензор.НЕТ 9069бо там наверняка,счеты еще с 1989 ведутся
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28.08.2021 17:24 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3285063/vse_grajdane_ukrainy_kotorye_zahoteli_pokinut_afganistan_evakuirovany_ermak
Так а що там козирь пиз...дить? Хто взагалі кирує країною, агов 🤬
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28.08.2021 17:18 Відповісти
За-ха-ха. Только что написал, что Дермаку верить нельзя 28 августа планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев, - МИД - Цензор.НЕТ 8284. Языком он уже всех украинцев эвакуировал, а на деле очередной звиздешь. Дермак он и есть дермак...
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28.08.2021 17:19 Відповісти
Таки да,дерьмак-одно, это-другое дерьмо,лишшьбы шо...
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28.08.2021 17:47 Відповісти
Енин наверное у бедосика наркотой затаривается!!!))) То у него Ил-76 украинский в Иран угнали.... то сейчас три борта ещё ожидает с Кабула. Кто бы ему подсказал..что три уже были...это четвёртый сегодня прилетел. От штырит первого Зама Кулебы... Конкретный наркоман!
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28.08.2021 17:21 Відповісти
Так может и оплату за перевозку наркотой берут? Надо же величайшему откуда-то черпать вдохновение на озеленение (для начала вдоль впервые в мире отремонтированных дорог).
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28.08.2021 17:33 Відповісти
..ну Вы знаете... там реально летят бесплатно. У бедосика давно налаженный канал поставки. Может быть на Енине он испытывает что то новенькое...более забористое...? Время покажет. Я тут недавно прочитал ..что наш народец уже полностью игнорирует маски... то подумал... Правильно Вовка сделал ..что деньги с Ковид-фонда на дороги ввалил. Толку было закупать кислород..концентраторы.. палаты оборудовать... лекарства там и прочее.... Быдло то само себя оберегать не желает... Плюёт на элементарные средства защиты... Так что бывают и у наркоманов случайные правильные идеи. Сейчас деревьев насадит.... )))
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28.08.2021 17:43 Відповісти
Наш народец так и не понял что такое право на выбор. Нашему народцу здесь и сейчас. И сразу плюшки, плюшки, плюшки... А за это ничего делать не надо. У нашего народца самочки не одевают маски всего по одной причине: помада на губах будет размазана, ну а самцы народца обладают с детства иммунитетом Ахиллеса, и не по-пацански тряпки на лице носить.
И что самое интересное что им пох на свою страну, было бы похавать и переспать. И очень обидно, что таких 73% так и осталось за 2 года зелевласти.
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28.08.2021 18:39 Відповісти
У нас они за месяц станут гордыми и своими.
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28.08.2021 17:35 Відповісти
99%,что они паспорта України прямо в аеропорту купили.
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28.08.2021 18:34 Відповісти
Да не смешите. 280 человек-это сотая доля капли в море. Тысячи растворятся "не слышно, не видно", а тут какие-то 280 человек. Не утрируйте.
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28.08.2021 17:38 Відповісти
Nasi na meste otobrali bolsinstvo deti i perevociki angliski xoroso znajucyje28 серпня планується посадка трьох бортів із Афганістану, які евакуюють 360 осіб, зокрема 80 українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 6722
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28.08.2021 18:08 Відповісти
Perevociki daze nagradi prinesli sto polucili ili diplomi s blagodarstvom prinesli saboj sto rabotali imeno u nasix soldat perevocikami.Kazetsia vsex proverili
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28.08.2021 18:14 Відповісти
Зато в Киеве эти зверушки станут хозяева жизни. А работать они все равно не будут, надеюсь, вскоре подадутся в Европу, на пособия к Макрель, она тетка добрая, навезла в Германию и Европу много-много диких обезьян, а европейцы теперь содержат этих зверушек и их многочисленный приплод.
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29.08.2021 07:31 Відповісти
Жека харе афганские кизяки курить.
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28.08.2021 17:36 Відповісти
Следующий вариант ковида афганский.
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28.08.2021 17:41 Відповісти
Бачив драп з Адену(Південний Ємен) када власть поменялась....
Все суда заворачивали туди...
С стороны Индийского в Красное море..
Набивали сколько толька влезет..
В 80-х...
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28.08.2021 17:46 Відповісти
Вывозят 360, из них 80 украинцев, остальные кто, москали?? А значительная часть украинцев осталась в Афгане, мест не хватило?
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28.08.2021 17:53 Відповісти
Фамилия Михельсон относится к так называемым «патронимическим» еврейским фамилиям, т.е. к фамилиям, образованным от мужских личных имен. Как правило, таким именем служило имя отца или деда, однако оно было не случайным, а родовым, «династическим» именем, передававшимся из поколения в поколение. 28 серпня планується посадка трьох бортів із Афганістану, які евакуюють 360 осіб, зокрема 80 українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 1676
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29.08.2021 01:28 Відповісти
Україна допомагає іншим народам
це добре
на таке здатна лише потужна країна
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28.08.2021 18:31 Відповісти
80 ukrainziv i 280 avganziv yaki zaplatyly nashym *dyplomatam* sotni tysyach dolariv!!! Dlya blizira vizmut trjoh evropeyziv!!!
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28.08.2021 19:01 Відповісти
и теперь везите их в Новые Санжары ,что б неповторилось того что с узанськими терпилами было
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28.08.2021 20:19 Відповісти
 
 