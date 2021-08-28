УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11192 відвідувача онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
2 409 18
обстріл (21033) Донбас (21733) Авдіївка (2047)

Від початку доби було 13 порушень перемир'я, поранено та травмовано 8 українських воїнів, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Від початку доби було 13 порушень перемир'я, поранено та травмовано 8 українських воїнів, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку цієї доби зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Також читайте: Вісім українських воїнів зазнали поранень через російські обстріли Авдіївки, - українська сторона в ТКГ

Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Луганського  окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілу четверо військовослужбовців дістали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – задовільний.

Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "П#здець! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
С начала суток было 13 нарушений перемирия, ранено и травмировано 8 украинских воинов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9765 Та хватит уже бубнить про это перемирие. Нет никакого перемирия. Есть .ер знает что. Одна сторона стреляет когда хочет, и из чего хочет, а второй запрещают отвечать, как вчера в Авдеевке. Придерживаться перемирия в таком виде - идиотизм.
показати весь коментар
28.08.2021 18:16
+10
Сколько можно называть ежедневные убийства «перемирием»? Хватит удовлетворять криворагульного нарика на подтанцовке путлера ! Сколько сотен военных убито и ранено при этом уклонисте-предателе , называющим УБИЙЦУ-***** миролюбцем (побачив мир)
показати весь коментар
28.08.2021 18:25
+9



tZE inform

@tZEinform

·6 мин

Сегодня во время массового обстрела позиций наших войск под Авдеевкой , стоившего жизни уже двоим нашим солдатам, твари из штабов верховного главнокомандующего Зеленского так и не дали разрешения артиллерии на подавление огня !
показати весь коментар
28.08.2021 18:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В порядке подготовки з визиту Зеленского в США со стороны Путина?!
показати весь коментар
28.08.2021 18:14 Відповісти
Сколько можно называть ежедневные убийства «перемирием»? Хватит удовлетворять криворагульного нарика на подтанцовке путлера ! Сколько сотен военных убито и ранено при этом уклонисте-предателе , называющим УБИЙЦУ-***** миролюбцем (побачив мир)
показати весь коментар
28.08.2021 18:25 Відповісти
С начала суток было 13 нарушений перемирия, ранено и травмировано 8 украинских воинов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9765 Та хватит уже бубнить про это перемирие. Нет никакого перемирия. Есть .ер знает что. Одна сторона стреляет когда хочет, и из чего хочет, а второй запрещают отвечать, как вчера в Авдеевке. Придерживаться перемирия в таком виде - идиотизм.
показати весь коментар
28.08.2021 18:16 Відповісти
На самом деле не сопоставлял по времени произошедшие события. Но думаю, что это ответочка на высказывания пятого президента. Типо намёк- попробуй только шестой (действующий), подобное ляпнуть.
показати весь коментар
28.08.2021 18:18 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·6 мин

Сегодня во время массового обстрела позиций наших войск под Авдеевкой , стоившего жизни уже двоим нашим солдатам, твари из штабов верховного главнокомандующего Зеленского так и не дали разрешения артиллерии на подавление огня !
показати весь коментар
28.08.2021 18:23 Відповісти
Нє всьо так адназначна, нада разабраться кто пєрвий начал
показати весь коментар
28.08.2021 18:35 Відповісти
Півшостий вражина.
показати весь коментар
28.08.2021 18:41 Відповісти
Режима ЧЕГО?! Козлы вонючие...
Раненым - выжить!
показати весь коментар
28.08.2021 18:46 Відповісти
если орки шмалят крупняком по Авдеевке то почему не вь..ать тем же по Донецку, Макеевке и что там еще рядом!..чего с ними цацкаются то?! Від початку доби було 13 порушень перемир'я, поранено та травмовано 8 українських воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 760
показати весь коментар
28.08.2021 19:00 Відповісти
Так все ж орут что там якобы много проукраински настроеных граждан.
А по факту там уже одни орки с промытыми мозгами начиная с 7 летних детей и заканчивая дряхлыми пенсами.
показати весь коментар
28.08.2021 20:01 Відповісти
Хто буде захищати "уставших от войни", коли під прикриттям "режиму пліснявої тиші", переб'ють і перекалічать всіх військових?

Швидкого одужання нашим захисникам.
показати весь коментар
28.08.2021 19:09 Відповісти
Нема слів цензурних...
Зеля - сцикло. І це щонайменьше...
показати весь коментар
28.08.2021 19:42 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Для всех Артиллерия предназначенная для подавления огневой активности не входит в состав передовых частей. а сосредоточена , как положено в глубине позиций - 10-12 км. И он подчиняется исключительно командованию сектором. Следовательно может быть задействована только после их приказа . Командир сектора обязан доложить командованию ООС о задействовании артиллерии. И если командование ООС сочтет нужным такого разрешения может и не дать. как в случае с Авдеевкой.

Сегодня во время массового обстрела позиций наших войск под Авдеевкой , стоившего жизни уже двоим нашим солдатам, твари из штабов верховного главнокомандующего Зеленского так и не дали разрешения артиллерии на подавление огня !
показати весь коментар
28.08.2021 21:16 Відповісти



барракуда

@blokh22

·4 ч

Это и есть адекватный ответ на обстрелы росии?

Кернес поза політикою! Від початку доби було 13 порушень перемир'я, поранено та травмовано 8 українських воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6042Від початку доби було 13 порушень перемир'я, поранено та травмовано 8 українських воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6042

@MinimalDisco

· 9 чЧерез швидке закінчення війни рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено. З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине
показати весь коментар
28.08.2021 21:49 Відповісти
През Зеленский! Сколько ты еще будешь убивать украинских солдат?
показати весь коментар
28.08.2021 22:05 Відповісти
запрет власти на открытие ответного огня ,сознательное разложение боевого духа армии и желания служить в такой армии.
показати весь коментар
28.08.2021 22:41 Відповісти
Від початку доби було 13 порушень перемир'я, поранено та травмовано 8 українських воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9190
показати весь коментар
29.08.2021 00:28 Відповісти
Радує прогноз погоди на осінь. В жовтні заморозки обіцяли. Треба клована гнать.
показати весь коментар
29.08.2021 02:15 Відповісти
 
 