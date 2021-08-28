Від початку доби було 13 порушень перемир'я, поранено та травмовано 8 українських воїнів, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку цієї доби зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.
Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
У районі Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.
Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
В результаті обстрілу четверо військовослужбовців дістали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – задовільний.
Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Будь ласка, зачекайте...
tZE inform
@tZEinform
·6 мин
Сегодня во время массового обстрела позиций наших войск под Авдеевкой , стоившего жизни уже двоим нашим солдатам, твари из штабов верховного главнокомандующего Зеленского так и не дали разрешения артиллерии на подавление огня !
Раненым - выжить!
А по факту там уже одни орки с промытыми мозгами начиная с 7 летних детей и заканчивая дряхлыми пенсами.
Швидкого одужання нашим захисникам.
Зеля - сцикло. І це щонайменьше...
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Для всех Артиллерия предназначенная для подавления огневой активности не входит в состав передовых частей. а сосредоточена , как положено в глубине позиций - 10-12 км. И он подчиняется исключительно командованию сектором. Следовательно может быть задействована только после их приказа . Командир сектора обязан доложить командованию ООС о задействовании артиллерии. И если командование ООС сочтет нужным такого разрешения может и не дать. как в случае с Авдеевкой.
Сегодня во время массового обстрела позиций наших войск под Авдеевкой , стоившего жизни уже двоим нашим солдатам, твари из штабов верховного главнокомандующего Зеленского так и не дали разрешения артиллерии на подавление огня !
барракуда
@blokh22
·4 ч
Это и есть адекватный ответ на обстрелы росии?
Кернес поза політикою!
@MinimalDisco
· 9 чЧерез швидке закінчення війни рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено. З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине