На Харківщині чиновники "Укрзалізниці" привласнили майже 2 млн грн зарплати підлеглих, - СБУ
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Служба безпеки України викрила схему, організовану чиновниками однієї з філій АТ "Укрзалізниця" в Харківській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, злочинну схему реалізували посадові особи структурного підрозділу філії "Пасажирська компанія".
"Протягом останніх років керівництво вносило недостовірні відомості в офіційні документи, а незаконно нараховану підлеглим зарплату привласнювали", - зазначається в повідомленні.
За даними правоохоронців, таким чином привласнили майже 2 млн грн бюджетних коштів, виділених на заробітну плату працівникам.
"Під час обшуків на робочих місцях учасників оборудки правоохоронці виявили документальні матеріали та відомості щодо обліку робочого часу із доказами протиправної діяльності. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають оперативно-слідчі дії. Операція з викриття та документування протиправної діяльності відбувалася спільно з представниками Харківського ТУ Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" та під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури м. Харкова", - йдеться в повідомленні.
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и да - посмотрите про 25 машин и 20 и больше квартир и прочего у Дубинского. он сам высрал: Так это Бигус еще не все раскопал(!!)
прикиньте цинизм?
а Лещенко за одну сраную квартиру долбят как будто это он отжал у пусина д.вор.ец на геленжике. смешно и мерзко между прочим. у Лещенко же и жена тоже не за сто баксов работает на минуточку.
правда ватница, и вот за это Лещенку надо бы и толстую струю "обожания" прямо в рожу спрямувать
када машинисты умирают от сердечных приступов в жару прямо на рабочем месте ...
шерифы гаварят, шо это - проблемы индейцев
Поэтому мы треть столетия топчемся на месте и все надеемся на "чудо-выборы" которые дадут нам доброго царя, где-то подспудно осознавая, что нам кандидатов для голосования подбирают стоящие в тени всё те же олигархи-мафиози паразитирующие в стране.
Скоро они все подохнут...
На харьковщине живет быдло - посмотрите, кого 30 лет выбирает харьковское быдло в Раду, например.
"Их должно резать или стричь" - сказал про быдло классик...