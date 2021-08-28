Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану
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Україна проводить евакуацію своїх громадян з Афганістану не гірше, ніж деякі країни, які входять в НАТО. Про це 28 серпня після прибуття в аеропорт "Бориспіль" чергового літака з евакуйованими заявив заступник міністра закордонних справ України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ГОРДОН".
"Україна не залишає своїх людей. Це один з головних принципів стратегії зовнішньої політики, яку має на сьогоднішній день Україна. Ми діємо ефективно і часто ефективніше, ніж значна кількість країн – членів НАТО. Ми продемонстрували в ці дні, що цінність людей, їхні життя і здоров'я є дійсно першочерговим пріоритетом нашої держави", – сказав український дипломат.
За його словами, українців евакуювали "фактично з афганського пекла".
"Ми продовжуємо цю роботу попри надскладні умови, з якими ми стикаємося. Безумовно, до нас звертаються і наші міжнародні партнери, щоб надати допомогу в евакуації їхніх громадян. Для нас ключовим пріоритетом є громадяни України. Тим не менше, якщо є вільні місця, ми надаємо руку допомоги іншим нашим міжнародним партнерам", – пояснив Єнін.
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Тепер вони вже кращі за НАТО ....
а скрепные коррупционеры ничего толкового создать не могут?
Московия никогда не будет процветающей из-за россиян (доказательства)
1) Россияне очень агрессивны. Им это нравится, считают агрессию силой и менталитетом
2) Россияне обожают хамить, они мат считают частью величия и культуры
Любой спор с расеянцами кончается переходом на личности.
3) Российский менталитет застрял в рабовладельческом строе. Россияне полностью зависят от барина, они за него врут, они за него могут умереть. Подчинение и безоговорочное принятие позиции властей - вот особенность россиян
4) Россияне очень инфантильны, не умеют нести ответственность и принимать решения, им всегда нужен пинок от начальства:
Артиллеристы, Сталин дал приказ
Партия сказала надо
План Путина
Зачем РФ воюет на Донбассе? - расеяхи ответят: США бомбили Ирак, а в Европе Крестовые походы
От вопроса зачем воюет РФ - расеяха уйдет или придумает сказки про бэндэровцев, базы НАТО, фашистов, скажет - ихтамнет.
5) Власть для россиян - неприкосновенна. Инфантилизм + рабовладение
6) Россияне никогда и ни в чем не виноваты. У любого события на РФ есть свое объяснение.
6.1) Россияне не извиняются И любое извинение считают унижением. Он трижды объяснит, почему именно вы виноваты.
7) Воровство и обман - часть менталитета россиян.
8) Россиянам нравится подчиняться
9) Россияне не верят, что где-то может быть лучше и не верят в справедливость
10) Россияне не хотят жить лучше, им нравится терпеть невзгоды. Интересы Москвы важнее интересов людей, мужики, которые бреются топором и открывают консервы зубами - герои. При этом Московия - богатейшая страна на этой планете, россияне уверены, что надо не жить, а выживать
11) Россиянам нужен враг. Это стимул и оправдание. Любую проблему расеяхи свалят на врага "в подъезде обама нассал"
12) Россияне мечтают о великой войне. Жить в мире у них не получается История Московии состоит из 3 этапов - подготовка к войне, война, восстановление после войны
13) Россияне готовы умереть за родину, но не хотят за нее жить Отара штампуется Кремлем для траты ее в войнах
14) Россияне не ценят жизнь
15) Россиянам не интересно 76% расеях никогда не были за границей. Наука и образование на РФ практически исчезли Россияне не учатся и не хотят
16) Россияне любят врать, не имеют своего мнения или готовы им поступиться по указке власти. Особенно любят они врать во благо барина
17) Россияне любят, кто их уничтожает Петр, Ленин, Сталин - при них Московия/СССР несли самые большие потери. Расеяхи считают унижение - заботой
18) Расеяхи не доверяют никому кроме своего круга
19) Расеяхи очень обидчивые, театрально оскорбляются, считают это частью своей духовности
20) Расеяхи обожают русофобию, носят ее на знаменах. Как только расеях упрекают в чем-то, они с наслаждением мазохиста жалуются на русофобию
21) Россияне обожают судить о незнакомых им вещах, но обожают учить вас жить Любой расеянец - "специалист" по всем вопросам
22) Россияне ненавидят соседей. Кто не с нами - тот под нами. Это особенность крепостного права, когда все крепостные обязаны были принимать мнение барина
23) Россияне глупы и плохо образованы.
24) Расеяхи назначают себе "великих" врагов - величие врага как бы передается и расеяхам.
27) Россияне считают себя незаменимыми - Европу от фашизма спасли они, все 6 лет войны только и ждали, когда расеяхи их спасут. Санкции РФ разорят ЕС
Россияне уверены, что без их газа вся планета замерзнет, а без "духовности" изойдет на людоедство, бородатых женщин и однополые браки.
28) Россияне искренне могут любить делать зло. Тут и добавить нечего, московиты одобряют воров, бандитов, людоедскую власть
думают отметками "спам" перебить реальность
это реальность переламает их
это было в декабре 2019-го
я прекрасно запомнил твой глупый ник
реальность разорвала тебя
здесь будет точно так же
листать форумы двухгодичной давности мне просто лень
но это можешь сделать ты - освежить свою память, как у гуппи
Краще б мовчав...
я немного несдержан в эмоциях
но это не повод записывать меня в кацапы, ольгинцы и на этом основании спамить
(это из басни Крылова)))))
Из Афгана эвакуировано больше 9000 человек.
Украина с подбрехеньками эвакуировала только 600.