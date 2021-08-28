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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) евакуація (1926) Єнін (337)

Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану

Україна проводить евакуацію своїх громадян з Афганістану не гірше, ніж деякі країни, які входять в НАТО. Про це 28 серпня після прибуття в аеропорт "Бориспіль" чергового літака з евакуйованими заявив заступник міністра закордонних справ України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ГОРДОН".

"Україна не залишає своїх людей. Це один з головних принципів стратегії зовнішньої політики, яку має на сьогоднішній день Україна. Ми діємо ефективно і часто ефективніше, ніж значна кількість країн – членів НАТО. Ми продемонстрували в ці дні, що цінність людей, їхні життя і здоров'я є дійсно першочерговим пріоритетом нашої держави", – сказав український дипломат.

За його словами, українців евакуювали "фактично з афганського пекла".

"Ми продовжуємо цю роботу попри надскладні умови, з якими ми стикаємося. Безумовно, до нас звертаються і наші міжнародні партнери, щоб надати допомогу в евакуації їхніх громадян. Для нас ключовим пріоритетом є громадяни України. Тим не менше, якщо є вільні місця, ми надаємо руку допомоги іншим нашим міжнародним партнерам", – пояснив Єнін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Останній британський літак із цивільними особами покинув Афганістан, починається евакуація військових
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Топ коментарі
+14
Это тот,который слил,что наш самолёт "угнали"?
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28.08.2021 18:41
+11
Откуда ты скопипастил московитское инфодерьмо?
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28.08.2021 18:56
+11
Говнобот, на бутылку
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28.08.2021 18:59
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Зеленые слуги какого народа?
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28.08.2021 18:49 Відповісти
Чуваки, які не здатні домовитись один з одним, щоб оприлюднювати одну цифру кількості українських громадян в Афгані, вчергове триндять, шо вони чемпіони.
Тепер вони вже кращі за НАТО ....
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28.08.2021 18:49 Відповісти
Нічого дивного, вони ще і чемпіони по боротьбі з КОВІДом.
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28.08.2021 19:31 Відповісти
Зеленые чемпионы по чемпионству на чемпионате чемпионов, но они даже не догадываются что являются участниками чемпионата по дебилизму, ими же самими и организованном.
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29.08.2021 16:27 Відповісти
Енин прав. Сообщество коррупционеров таки способно действовать более эффективно, чем сообщество толерастов и феминисток.
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28.08.2021 18:56 Відповісти
а чо ж тогда толерасты и феминистки лидеры по развитию экономики и общества,
а скрепные коррупционеры ничего толкового создать не могут? Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 9404
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28.08.2021 19:09 Відповісти
Толерасты и феминистки совсем не лидеры, они живут за счёт достижений предыдущих поколений и их ждёт развал и захват "варварами", как это было у Римской империи. Скрепные - отдельный вопрос. А наши коррупционеры вполне способны действовать решительно, когда им это выгодно.
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28.08.2021 23:34 Відповісти
ну то скажи спасибо своим дедаваивалам...шо они всю жизнь посвятили захватам чужих империй и остались с неприкрытым задом сами
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29.08.2021 08:15 Відповісти
Если благодарность дедоваивалам помогла тебе решить твои проблемы, то не нужно советовать этот способ посторонним для тебя людям. Потому что у этих людей, скорее всего, нет таких проблем)
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29.08.2021 16:36 Відповісти
та да...у них проблемы-развал и захват варварами чужих империй Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 6380
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29.08.2021 19:37 Відповісти
за что ж ты, феминист, тогда своих дедоваивал благодарил?
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29.08.2021 21:07 Відповісти
не отвлекайся...анализируй перспективы падения доллара и возможности оккупации толерастов с феминистками Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 1717
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29.08.2021 21:12 Відповісти
я вижу, тебя в Одессе вчера хорошо проанализировали твои позащитные)
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29.08.2021 21:18 Відповісти
кацапа,а шо ты по все по таким новостям шаришься?где нетрадиционная любовь...шота личное? Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 682латентность наружу пробивается?чего оно тебя так цепляет то?
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29.08.2021 21:25 Відповісти
кацапа - это твой папа) говоришь, ведешь статистику посещений пользователями новостей "где нетрадиционная любовь"... ты сам себя спалил, птица ты с гребнем)
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29.08.2021 21:38 Відповісти
Олег Леусенко

Московия никогда не будет процветающей из-за россиян (доказательства)

1) Россияне очень агрессивны. Им это нравится, считают агрессию силой и менталитетом

2) Россияне обожают хамить, они мат считают частью величия и культуры

Любой спор с расеянцами кончается переходом на личности.

3) Российский менталитет застрял в рабовладельческом строе. Россияне полностью зависят от барина, они за него врут, они за него могут умереть. Подчинение и безоговорочное принятие позиции властей - вот особенность россиян

4) Россияне очень инфантильны, не умеют нести ответственность и принимать решения, им всегда нужен пинок от начальства:
Артиллеристы, Сталин дал приказ
Партия сказала надо
План Путина
Зачем РФ воюет на Донбассе? - расеяхи ответят: США бомбили Ирак, а в Европе Крестовые походы

От вопроса зачем воюет РФ - расеяха уйдет или придумает сказки про бэндэровцев, базы НАТО, фашистов, скажет - ихтамнет.

5) Власть для россиян - неприкосновенна. Инфантилизм + рабовладение

6) Россияне никогда и ни в чем не виноваты. У любого события на РФ есть свое объяснение.

6.1) Россияне не извиняются И любое извинение считают унижением. Он трижды объяснит, почему именно вы виноваты.

7) Воровство и обман - часть менталитета россиян.

8) Россиянам нравится подчиняться

9) Россияне не верят, что где-то может быть лучше и не верят в справедливость

10) Россияне не хотят жить лучше, им нравится терпеть невзгоды. Интересы Москвы важнее интересов людей, мужики, которые бреются топором и открывают консервы зубами - герои. При этом Московия - богатейшая страна на этой планете, россияне уверены, что надо не жить, а выживать

11) Россиянам нужен враг. Это стимул и оправдание. Любую проблему расеяхи свалят на врага "в подъезде обама нассал"

12) Россияне мечтают о великой войне. Жить в мире у них не получается История Московии состоит из 3 этапов - подготовка к войне, война, восстановление после войны

13) Россияне готовы умереть за родину, но не хотят за нее жить Отара штампуется Кремлем для траты ее в войнах

14) Россияне не ценят жизнь

15) Россиянам не интересно 76% расеях никогда не были за границей. Наука и образование на РФ практически исчезли Россияне не учатся и не хотят

16) Россияне любят врать, не имеют своего мнения или готовы им поступиться по указке власти. Особенно любят они врать во благо барина

17) Россияне любят, кто их уничтожает Петр, Ленин, Сталин - при них Московия/СССР несли самые большие потери. Расеяхи считают унижение - заботой

18) Расеяхи не доверяют никому кроме своего круга

19) Расеяхи очень обидчивые, театрально оскорбляются, считают это частью своей духовности

20) Расеяхи обожают русофобию, носят ее на знаменах. Как только расеях упрекают в чем-то, они с наслаждением мазохиста жалуются на русофобию

21) Россияне обожают судить о незнакомых им вещах, но обожают учить вас жить Любой расеянец - "специалист" по всем вопросам

22) Россияне ненавидят соседей. Кто не с нами - тот под нами. Это особенность крепостного права, когда все крепостные обязаны были принимать мнение барина

23) Россияне глупы и плохо образованы.

24) Расеяхи назначают себе "великих" врагов - величие врага как бы передается и расеяхам.

27) Россияне считают себя незаменимыми - Европу от фашизма спасли они, все 6 лет войны только и ждали, когда расеяхи их спасут. Санкции РФ разорят ЕС

Россияне уверены, что без их газа вся планета замерзнет, а без "духовности" изойдет на людоедство, бородатых женщин и однополые браки.

28) Россияне искренне могут любить делать зло. Тут и добавить нечего, московиты одобряют воров, бандитов, людоедскую власть

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29.08.2021 21:55 Відповісти
Мне очень жаль, что твоей Кацапии капец... Но приятно, что ты это осознал)
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30.08.2021 00:00 Відповісти
"Мы продемонстрировали в эти дни, что ценность людей, их жизнь и здоровье являются действительно первоочередным приоритетом нашего государства", - расскажи это беззащитным солдатам на передовой и жителям Авдеевки.
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28.08.2021 19:05 Відповісти
Та тут у них, звиняйте, язик в жопу залазить.
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28.08.2021 19:33 Відповісти
смешные боты

думают отметками "спам" перебить реальность

это реальность переламает их
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28.08.2021 19:06 Відповісти
вот-вот
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28.08.2021 19:08 Відповісти
спам твоя реальность,лапоть Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 558
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28.08.2021 19:10 Відповісти
ты здесь точно так же ныл про "неопасность короны"
это было в декабре 2019-го
я прекрасно запомнил твой глупый ник
реальность разорвала тебя
здесь будет точно так же
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28.08.2021 19:23 Відповісти
скрины давай,лапоть....ни ума у тебя,ни памяти Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 5613.впрочем,на лахте все такие
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28.08.2021 19:47 Відповісти
я тебя прекрасно помню
листать форумы двухгодичной давности мне просто лень
но это можешь сделать ты - освежить свою память, как у гуппи
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28.08.2021 19:51 Відповісти
ты себя то не каждый день помнишь Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 7367
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28.08.2021 20:08 Відповісти
Задолбали уже зелёные вредители своим хвастовством. Вы бы, мрази, Ярослава Журавля эвакуировали. Убийцы наших героев...
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28.08.2021 19:07 Відповісти
ну да, "эффективнее" чем в Авдеевке - там хоть на самолётах вывозят а тут осталось под бомбами сидеть.... Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 3598
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28.08.2021 19:10 Відповісти
Країни НАТО афганців в Туркменію, Узбекістан і в Пакістан звозять. Доречі.
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28.08.2021 19:14 Відповісти
Якщо послухати "зелених" то у нас усе "найефективніше" в т.ч. боротьба з корупцією та реформи. От тільки реформи це чергове підняття цін та тарифів, а боротьба з корупцією полягає в тому, що вони її очолили. Такі "ефективні" що аж лячно.
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28.08.2021 19:17 Відповісти
Так триндіти не мішки ж тягати, ляп, ляп як корова на асфальт.
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28.08.2021 19:35 Відповісти
Мы своих террористов почти победили, загнали их под веник, а НАТО не может с талибами разобраться.
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28.08.2021 19:29 Відповісти
Залишилося тільки "Епіцентру" зафрахтувати "Мрію", є шанс "під шумок" розширити асортимент не тільки господарчих товарів.
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28.08.2021 19:40 Відповісти
Господи, які ж вони пі*боли, вони ще не сказали що американці і поляки вже збирають валізи їхати жити до нас?
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28.08.2021 19:41 Відповісти
молодці
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28.08.2021 19:42 Відповісти
Ви вже були чемпіонами по боротьбі з КОВІД...
Краще б мовчав...
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28.08.2021 19:44 Відповісти
Какое достижение,на медаль тянет.Да пох нашу эвакуацию,нормальные уехали оттуда давно,а те дебилы,что еще сидели там,пох на них
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28.08.2021 19:49 Відповісти
Это с новостей,как какого то дурачка с отдыха на карантине назад вернули)))по новостям неделлю гримело
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28.08.2021 19:51 Відповісти
А як евакуювати Журавля, чи дати відповідь росіянам на обстріли Авдіївки, то вся ОПУ обдристала свої штані. Тому треба терміново розказати про блєстящу евакуацію на космолєтах Зеленського.
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28.08.2021 19:52 Відповісти
ладно, ребята, все - мир
я немного несдержан в эмоциях
но это не повод записывать меня в кацапы, ольгинцы и на этом основании спамить
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28.08.2021 19:59 Відповісти
куйло они лишним словом злить не хотят, а закидоны в сторону нато когда это совсем не нужно - пожалуйста... ну и зебилы
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28.08.2021 20:19 Відповісти
Кондом енин не хочет обьяснить почему страны нато не позволяют безнаказанно обстреливать своих солдат, а зе-лох - позволяет?! Может потому что зе-чмо воююет на стороне тех кто обстреливает ВСУ?!!
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28.08.2021 20:29 Відповісти
как задолбали эти нахваливающие друг друга (и питуха)))) кукушки...
(это из басни Крылова)))))
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28.08.2021 20:32 Відповісти
Мне эта хвальба самих себя напоминает Северную Корею..., которая "выиграла" чемпионат мира по футболу - для ушей своих верно подданных...
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28.08.2021 21:10 Відповісти
Видимо, пора НАТО вступать в Украину.
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28.08.2021 21:25 Відповісти
Потемкинские деревни это традиционный москальский инструментарий он в Украине не работает, разная метальность. В Кацапстане шапками закидывают, все главные открытия в мире у них сделали, через 100 лет будкт писать что они смартфон изобрели раньше Стив Джобса. А у нас народ начальству традиционно не верит и на басни держит фигу. Енини дурак.
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28.08.2021 21:37 Відповісти
а шо такое? цей Єнин ну просто розпоясався, то віщує, що іранці вкрали літак (сів на дозаправку) бо в Кабул потрібно летіти із своїм паливом. А потім виявилося, що то тупість Єніна, тепер, коли запахло жареним,всіх хвалить. Брак кадрів у дуета.всі хочуть працювати. але вже ніхто не хоче давати "вперед"
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28.08.2021 21:57 Відповісти
Восемь украинских воинов получили ранения в результате российских обстрелов Авдеевки-"ну почему мы не в нато от такой почти ежедневной "зеленой" эфективности?
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28.08.2021 22:44 Відповісти
самолет вроде наш, а движки чо не наши? бармалеи поменяли?
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28.08.2021 23:02 Відповісти
хорошо.
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29.08.2021 02:10 Відповісти
Для зебилов прокатит.

Из Афгана эвакуировано больше 9000 человек.
Украина с подбрехеньками эвакуировала только 600.
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29.08.2021 02:41 Відповісти
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