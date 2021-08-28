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Масова вакцинація проти COVID-19 дозволить уникнути локдауну навіть під час зростання захворюваності, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Масова вакцинація проти COVID-19 дозволить уникнути локдауну навіть під час зростання захворюваності, - Ляшко

Якщо більшість українців будуть вакциновані проти коронавірусу, навантаження на систему охорони здоров'я може не вирости.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ  про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Кузін (головний санітарний лікар. - Ред.) говорив про те, що відбувається зростання, і по факту жовтень-листопад у нас період зростання випадків грипу та грипоподібних захворювань. Тому можемо прогнозувати, що якщо ви не будете вакцинуватися, то в цей період може бути загострення. Чи буде локдаун, чи не буде, все залежить від індикаторів, які виписані в постанові №1236 про карантин, що опублікована", - сказав Ляшко.

За його словами, масова вакцинація може дозволити уникнути навантаження на систему охорони здоров'я.

"Якщо ми будемо активно вакцинуватися, то навіть при зростанні кількості випадків коронавірусної хвороби по факту можемо не мати того навантаження на систему охорони здоров'я, яке було у лютому-березні і жовтні-листопаді. І це дозволить нам проходити зростання без жорстких карантинних обмежень", - зазначив він.

Також читайте: Розвідка США вважає правдоподібними версії як про природне, так і лабораторне походження коронавірусу, - звіт
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Топ коментарі
+12
Израиль провел массовую вакцинацию, но коронабесие не думает (и не думало) отступать.
Ляшко тварь вы угрохали медицину, теперь болезней нет, одно ковидло. Вы просто куклы. Я вас презираю.
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28.08.2021 19:19
+8
Израиль
При населении в четыре раза меньше....а вакцинации в 67 с лишним процента...там болеет коронавирусом 75 584 человек .а в Украине при населении в четыре раза выше и вакцинации около 9 процентов болеет 22 892 человек....
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28.08.2021 19:24
+7
Масова вакцинація проти COVID-19 дозволить уникнути локдауну навіть під час зростання захворюваності, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2693

Вот данные по Украине..
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/

Вот по Израилю...
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/

Теперь бери калькулятор и считай....

А вот вообще классные данные....
116 процентов вакцинированных....
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/gibraltar/

Но не помогает....
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28.08.2021 19:55
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А ніхто не бере на себе відповідальність. А перед уколом потрібно підписувати папірець, що ви це робите на свій страх і ризик. Прямо, як програма комп'ютерна.
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29.08.2021 08:32 Відповісти
"Если мы будем активно вакцинироваться, то даже при росте количества случаев коронавирусной болезни по факту можем не иметь той нагрузки на систему здравоохранения, которая была в феврале-марте и октябре-ноябре. И это позволит нам проходить рост без жестких карантинных ограничений", - отметил он.

Масова вакцинація проти COVID-19 дозволить уникнути локдауну навіть під час зростання захворюваності, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5650

Это каким же образом снизится нагрузка на систему здравоохранения? Что, если вакцинирован и заболел, то лечить в больнице не будут?
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28.08.2021 20:16 Відповісти
Так "борці" про подібні речі взагалі не думають.

Всі погрози лише не щепленим.
А волоті - безсмертні, привілейовані і святі.
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28.08.2021 23:26 Відповісти
Мене життя завжди вчило, що надмірна довіра та самовпевненість не кращі порадники в життєвих ситуаціях.
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28.08.2021 23:37 Відповісти
...судя по комментам, народ начинает прозревать...
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28.08.2021 20:19 Відповісти
Звісно, що більшість не хоче локдауну і буде краще, якщо його не буде, але чому так важко самим хоча б трохи цьому посприяти? Невже так проблематично дотримуватися дистанції, а не лізти на голови одне одному в супермаркетах, на зупинках і т.п. чи вдягнути маску в людному місці, або відмовитися від традиції рукостискань при зустрічі? Лише одиниці намагаються хоч якось дотримуватися подібних речей, а решті просто байдуже. Цілком ймовірно, що з настанням холодів кількість хворих значно зросте і коли знову будуть переповнені лікарні - знову повдягають маски та стогнатимуть, що всі винні крім них, але буде запізно.
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28.08.2021 20:21 Відповісти
В Западной Европе почти все эти правила соблюдают и всё равно уходили в жёсткий локдаун. Зато Швеция без локдаунов и принудительных масок хорошо справляется.
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28.08.2021 20:50 Відповісти
И вакцинируется Швеция аж гай шумит...
Ну и не забывай:
Швеция опережает все остальные европейские страны по количеству одиноких людей. Почти половина шведских домохозяйств - это одинокие и бездетные взрослые. Для сравнения: в среднем по Европе на долю подобных домохозяйств приходится менее трети от общего числа.

Такой перманентной "самоизоляции" ни одним локдауном в другой стране не достигнешь.
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28.08.2021 21:24 Відповісти
Особенно там загорелые мигранты "одинокие", с огромными семьями))
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28.08.2021 21:32 Відповісти
Это ты про свою семью так? Самокритично...
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28.08.2021 21:39 Відповісти
Масова вакцинація проти COVID-19 дозволить уникнути локдауну навіть під час зростання захворюваності, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5167
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29.08.2021 16:35 Відповісти
Если вакцина не уберегает от болезни, а лишь помогает легче ее перенести, то она способствует распространению вируса. Один тяжелобольной лежит в больнице и создает «головняк» медикам, а десять легкобольных с сертификатом шарятся по социуму и представляют угрозу окружающим.
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28.08.2021 22:09 Відповісти
Вакцина вийшла навіть слабша, ніж вакцина від звичайного грипу. 3 рази колоти і захисту на 2-3 місяця. Хочеться запитати, Ви, рєбята, довбо..дятли, чи як?
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28.08.2021 22:41 Відповісти
+++++
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28.08.2021 23:27 Відповісти
Ага. У них і справки є.
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29.08.2021 08:34 Відповісти
Говорил и скажу еще раз - Власть сумасшедших не догадывается что бороться с эпидемией можно не только вакцинацией и локдаунами , а есть еще ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС МЕР !!
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29.08.2021 00:45 Відповісти
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