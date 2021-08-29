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електронне декларування (1016) Марченко Сергій (316)

Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко

У громадян України є рік, щоб задекларувати свої доходи і надалі вільно їх використовувати; далі буде все складніше розміщувати готівку в банках або купувати власність, не маючи офіційного доходу.

Про це в блозі на сайті "Обозреватель" пише міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

За ініціативи Президента з 1 вересня 2021 року розпочинається кампанія з добровільного декларування. Громадянам надається можливість задекларувати свої статки та в подальшому вільно їх використовувати.

Він нагадав, що одноразове добровільне декларування фізичними особами їхніх активів і сплата одноразового збору в бюджет передбачені Законом №1539.

Також читайте: Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули

"Громадяни які скористаються цією можливістю зможуть спокійно розпоряджатися своїми активами. Для них це буде чиста фінансова історія.

Навіть більше, тим громадянам, які задекларували активи та сплатили з них збір, держава гарантуватиме звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства", - отметил Марченко.

Але не всі матимуть право на добровільне декларування. Є і низка обмежень. Не підлягають декларуванню активи, здобуті в результаті вчинення кримінальних злочинів, в тому числі отримання хабара, крім злочинів щодо ухилення від сплати податків. Окрім того активи, які перебувають на рахунках країни агресора чи мають джерело походження з такої країни також не підлягають декларуванню.

За словами Марченка, громадянам, які сумлінно платили податки з усіх доходів, декларацію подавати не потрібно. Також це стосується активів громадян (житло, автомобіль і земля), отриманих за договорами дарування або у спадок.

Мінфін разом з Податковою вже почав напрацьовувати законопроєкт про непрямі методи контролю, що дозволяють зіставляти реальний рівень життя людини, його статків з інформацією про отримані ним доходи і сплачені податки.

Також читайте: НАЗК розпочало перевірку декларацій 49 народних депутатів і 9 депутатів міськрад

І "такі інструменти в майбутньому будуть поширюватися на всіх громадян - платників податків", переконаний міністр.

"Уряду дано дев'ять місяців на розробку і узгодження законопроєкту", - підсумував Марченко і закликав "сконцентруватися на добровільному декларуванні".

Нагадаємо, добровільне декларування проводиться лише один рік. У період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Та передбачає сплату справедливого збору.

Запропоновано всього три основні ставки: 5% загальна ставка, встановлена для валютних цінностей та майна, що розташоване в Україні; 9% для закордонних активів; 2,5% для декларування активів у вигляді ОВДП.

Водночас, не всі активи підлягають декларуванню. Громадянам не потрібно подавати декларацію відносно власної квартири, загальна площа якої не перевищує 120 кв м, та будинку до 240 кв м.
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Топ коментарі
+143
Я презираю именно земленского, нужно быть абсолютно конченным говноедом, зная, что в этой стране инфантильное население и будучи совершенно некомпетентным дилетантом лезть туда, где тебе просто не место - вот почему он мразь и *****. Наглый, тупорогий, самодовольный *****.
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28.08.2021 20:48
+106
Бене нужно было убежище и возможность восполнить потери. Вот он свою ручную мартышку в Президенты и пропихнул.
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28.08.2021 20:51
+80
Пакращення !

Украинцы, которые добровольно не задекларируют доходы, не смогут свободно пользоваться своими деньгами, - Марченко - Цензор.НЕТ 4081
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28.08.2021 20:41
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якщо це рішення - вершина прояву любові вови до свого ЗЕелекторату , то що потім наступає- питаннячко вже риторичне )
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29.08.2021 05:51 Відповісти
правильно... даешь последний Майдан!
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29.08.2021 06:20 Відповісти
Для Зели это будет последний.
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29.08.2021 07:32 Відповісти
Если и это не выведет народ на Банковую, то грош нам цена. Если в стране есть оппозиция - то это ее шанс.
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29.08.2021 06:47 Відповісти
Этот закон разработал Гетманцев у которого вообще нет образования экономического! Ну и что, есть регули которые понесут накопленное какой-то мартышке? Ведь происхождение средств пока не будет проверять налоговая, но проверит фин.мониторинг!! А как ты докажешь ему, что копил всю жизнь? В общем, есть предложение: вынести гетманцева и марченко из здания и бросить в мусорку - люстрировать!
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29.08.2021 06:58 Відповісти
Для держслужбовців вже таке не проходить. По опложеннях, звичайно.
Для загалу ..? Побачимо, який алгоритм придумає податкова.
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30.08.2021 16:22 Відповісти
Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 375
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31.08.2021 15:05 Відповісти
Такое впечатление, что провоцируется еще один майдан, а под него - очередное "спасение недогосударства Украина" северным "братом".
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29.08.2021 07:23 Відповісти
Зеля это делает не для контроля чиновников, а против трудового народа. Чиновники это обойдут.
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29.08.2021 07:31 Відповісти
да... следующий майдан будет уже с пулеметами...и очень надеюсь, что сопля сбежать не успеет......
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29.08.2021 07:57 Відповісти
Не требе вести народ на манівці. Зеленський - не основне зло. Олігархи і їхня система - ось основне зло. А то прогнали Януковича, а Ахметов, як грабував надра і народ, так і грабує, що при Порошенко, що при Зеленському. А крім нього, ще є Коломойський, Фірташ, Пінчук та інші.
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29.08.2021 12:41 Відповісти
А тут можно ему написать https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54
А то там только милая переписка. Может он и не знает, что народец не доволен новыми порядками?
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29.08.2021 08:07 Відповісти
А что не так? Нажил денег - плати налоги.
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29.08.2021 09:06 Відповісти
С детства дебил,или курсы какие оканчивал?
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29.08.2021 11:05 Відповісти
...вау, парниша забрался на самую макушку и начал пилить сук, да не пилить..., а видать собрался подорвать динамитом его. Я, просто в захвате от его мужества!
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29.08.2021 08:23 Відповісти
От цікаво скільки зебілів побіжить декларувати свої грошикі ?
Ну ж, зубожілі ідіоти, які в день з'їдають по пів вареника, вперед ! Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 1336
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29.08.2021 08:24 Відповісти
Кінець епохи бідності, -настає епоха злиднів .
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29.08.2021 08:28 Відповісти
В этой новости прекрасно все... особенно комментарии...
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29.08.2021 08:34 Відповісти
Раскулачивание.
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29.08.2021 08:44 Відповісти
...неимущих.
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29.08.2021 12:06 Відповісти
Схоже,що " Вкрав з бьюджета" - стає єдиною законною статтею "чесного" заробітку.....
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29.08.2021 08:54 Відповісти
Що Ви мали на увазі, можете пояснити ??
Чи аби що ляпнути ??
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29.08.2021 17:04 Відповісти
Та диви ,в нас тут правдун з держави "Царство Христове".Дружбан держслужбовців що прийдуть і скажуть :"А яікщо знайду!!!"....бо не вистачає на намальовані зі стелі миільонні зарплатні і премії...
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29.08.2021 19:03 Відповісти
Держслужбовців, на яких Ви натякаєте не так вже і багато. Це керівники з правом підпису.
І то. Це скоріш у "жирних" міністерствах і відомствах.
Так у певної кількості є можливості брати хабарі і відкати. Але це далеко не усі.
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30.08.2021 16:10 Відповісти
Молодец! А все по этому вопросу негативные коментарии воняют постоянным нарушением налогового законодательства.Платите Шура,платите.
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29.08.2021 09:20 Відповісти
А ,что вам, крысам подоляка, деньги на карточку перечисляют?
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29.08.2021 11:06 Відповісти
Да.Начисляют.И я чесно плачу налоги.Ты меня обзываешь как настоящий нацист.Хорошая школа.
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29.08.2021 16:51 Відповісти
Подоляк це хто ?? Футболіст ? Журналіст ? Депутат ? Ірина Подоляк ?? Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 5853
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29.08.2021 17:07 Відповісти
Макака говорит за украинцев ВСЕХ. Она хочет НЕЗАКОННО знать сколько "денех" у украинцев, что бы доить их и далее. Нет макака СКОЛЬКО есть должны говорить только такие как вы макаки( все госчиновники) , потому что я таким макакам плачу. Справедливо иметь информацию о моих доходах и выяснять заплатил ли я налоги. Но вот что у меня в стеклянной банке, тебе макаке знать НЕЗАЧЕМ и на это ,ты макак, права не имеешь. Начни с тех что в первой сотне и тысяче и миллионы таких как ты макак ибо их состояние ДОЛЖНО декларироваться, мое НЕТ.
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29.08.2021 09:27 Відповісти
Ну ... Їх не мільйони ... десь 1,5.
Але тут мова іде про незаконні доходи, отриманні при ухиленні від податків.
Відповідно, якщо майна повно, а ЗП мізерна, виникають питання. І так в усих податкових.
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29.08.2021 17:10 Відповісти
Надо задекларировать свой долг в банке на -120 000 грн. Может освободят от задолженности...
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29.08.2021 09:55 Відповісти
Я бы только одну поправку внёс в этот будущий закон . Поправку о порядке декларирования. Первым декларирует ЗЕ с сотоварищами, потом 73 % почитателей, а потом остальные. 🤪
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29.08.2021 10:27 Відповісти
В том то и дело, что чиновники уже не должны декларировать. Им уже всё простили согласно электронных деклараций. Это всё делается для трудового народа, что бы не баловал.
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29.08.2021 12:04 Відповісти
Держслужбовці декларації подають вже років 7. Зпочатку на папері. Потім в електронному виді. Ніхто, нічого, офіційно не прощає. Строк позивної давності, правда, 3 роки.

Якщо чиновник подав неправдиву декларацію, а НАЗК цього не виявив ... Сорі. Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 7448
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29.08.2021 17:15 Відповісти
а як все гарно починалось... кінець епохи бідності а там лиш тільки... ржать, жрать та с.... Але скоро вже жрать нічого, с... - нічим, залишається лише ржать . Веселіться і дальше 73 %.
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29.08.2021 10:43 Відповісти
Это еще не конец! Апогей ЗЕбанды будет когда 73%"мудрый нарид" понесет на майдан золотые сережки, обручалки, крестики и коронки,что бы рассчитаться с МВФ.Так описано в "Кратком курсе партии Слуга Народа", он же сценарий телемыла про Голобородька. Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 6503
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29.08.2021 15:57 Відповісти
Уря!!! Кінець епохи бідності!!! Покращення від янелоха!!!
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29.08.2021 10:53 Відповісти
Так диви скоро зелені і до продрозверстки докотяться.Цікаво скільки ще залишилось прихильників Зе готових віддати за нього голос на виборах.
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29.08.2021 11:11 Відповісти
За него голосуют только его соплеменники. И те, кто с ними в браке.
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29.08.2021 12:08 Відповісти
Батько мій розповідав, що в 1932р був хороший урожай, та по продрозверстки забрали все, що вродило. Дід, щоб якось перезимувати, закопав у городі оклунок квасолі і чувал зерна, після доносу сусіда забрали й те. Це дуже нагадує те, як зараз діє Зеленський.
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29.08.2021 16:29 Відповісти
Не кривляйтесь, будь ласка. Знайшли з чим порівнювати ... Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 3921
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29.08.2021 17:16 Відповісти
Крепкие веревки , передвижные гильотины, коктейли молотова и крючья для снятия кожи с продажных судей должны быть готовы уже к октябрю. Причем в больших количествах... Ну это в дополнение к вогнепалу, вилам, мотыгам и топорам, которых уже и сейчас предостаточно.
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29.08.2021 11:58 Відповісти
Зачем открыто бодаться ? Они только этого и ждут.
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29.08.2021 12:07 Відповісти
Важные дела обсуждать только с проверенными своими.
Без хитросделанных - только со своими.
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29.08.2021 12:06 Відповісти
все дуже просто, зелений уряд хоче обкладати податком перекази заробітчан за ставкою 18%
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29.08.2021 12:09 Відповісти
Уряд должен подумать, что будут делать люди когда им нечего терять кроме налогов.
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29.08.2021 12:36 Відповісти
Таки так ... У країні голод і руіна ... Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 655
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29.08.2021 17:19 Відповісти
Так і будемо залишатись "тєрпілами" ?! Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 5960
Чи вже достатньо нас всіх зае*** Зе чума і потрібно щось активніше робити? Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 5960 Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 5960 Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 5960
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29.08.2021 12:21 Відповісти
Отсутствие бабок у минфина вызывает истерию.
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29.08.2021 12:23 Відповісти
болтяру им а не декилирование
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29.08.2021 23:37 Відповісти
Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 1536
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29.08.2021 12:24 Відповісти
Деолігархізація вона така. Ми всі тепер олігархи!
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29.08.2021 12:40 Відповісти
Альо ! Президенти ! Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 2493
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29.08.2021 17:20 Відповісти
Тільки дурний понесе гроші цим аферистам. Нічого не роблячи в економіці, хочуть, щоб люди й далі за власні кошти утримували шобло корумпованих чиновників, суддів, прокурорів, які ні в чому собі не відмовляють, а держава залишається неправовою й найкорумпованішою в Європі.
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29.08.2021 12:47 Відповісти
Завтра милиция будет просто на улице останавливать и требовать предьявить источники происхождения денег в кармане.
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29.08.2021 12:55 Відповісти
Не пишіть будь ласка єрунди !
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29.08.2021 17:21 Відповісти
Почему "ерунда"? Если сегодня, по законопроекту Зеленского, будут облагать налогом "лишнюю" площадь дома и "лишнее" авто, и все покупки свыше "нормы" будут облагаться налогом по "косвенным методам", то сомнений в том , что милиционеры будут задавать вопросы о поисхождении денег в кошельках никаких нет.
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29.08.2021 17:36 Відповісти
Блін ... Ви написали "просто на улице" ... Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 7752
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30.08.2021 16:16 Відповісти
придется письменно отказываться от денег в пользу кагала
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29.08.2021 23:39 Відповісти
Так а где же каменты от зеленых выборцев?Они так верещали за этого гундосого наркомана,а теперь молчат сидят?)
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29.08.2021 13:53 Відповісти
Да все в шоке когда из государства делают доильный аппарат!
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29.08.2021 13:59 Відповісти
Они ориентируются на то, что морили украинцев голодом и за это им ничего.
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29.08.2021 15:46 Відповісти
Пора вже "слуг наріда" перейменувати в зелібан. Геноцид простих українців розпочато.
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29.08.2021 13:54 Відповісти
И никто не вспомнит, что до нулевой декларации на сберкнижках осталась туева хуча денег! Я их получил в наследство, по закону! Верните их, уроды моральные, а потом сделаем пересчет, декларации заполним. Эти деньги до сих пор работают и лучше, чем новые. Похерили, отмораживаются, снова платите. Хер вам уже, научены!
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29.08.2021 14:01 Відповісти
Певною мірою з Вашою заявою солідарний.
Але не берусь стверджувати щось про ті гроші.
У мене теж якась копійка в Ощаді залишилась.
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29.08.2021 17:24 Відповісти
Если заробитчанин в Польше и так заплатил налог с зарплаты, то чего он должен еще раз платить в Украине?
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29.08.2021 14:09 Відповісти
А потому что нехй по Польшам шляться - государство же ясно указало: жить строго в Украине, работать строго в Украине на 6 тыс. тугриков и здыхать тоже в Украине.
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29.08.2021 15:09 Відповісти
4 тис. долярів ... Шо такоє ?? Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 534
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29.08.2021 17:25 Відповісти
Это ты уже решил декларироваться.
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30.08.2021 06:21 Відповісти
Ги ... Я ж не вчитель. Куди мені до них ?? Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 8338
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30.08.2021 16:05 Відповісти
Коли мало грошей у казні найкраще ввести плату за повітря. Тут вже ніхто не скаже, що не дихає, тому платити не буде.
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29.08.2021 14:13 Відповісти
Весь ЗЕскот выбирая кловуна радостно повизгивал как они будут раскуркуливать баригу Порошенко. Выбрали клоуна..теперь раскуркуливать будут ЗЕбилов.
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29.08.2021 14:16 Відповісти
Сученок гребаный, да болт, я клал на тебя и на твои указки харкля фу мля.
Я вам ничего не должен (с) Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 8710
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29.08.2021 15:39 Відповісти
Они хотят знать про наши активы всё.
Мы тоже хотим знать про их активы всё.
Это мы их нанимаем, это на наши деньги они жрут.
Если они ставят себя в позицию неподконтрольной касты - это диктатура.
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29.08.2021 15:45 Відповісти
Чому ? Насправді держслужбовці і депутати щорічно подають декларації.
Підконтрольні НАЗК і НАБУ.
Інша справа наскільки це усе ефективно ...
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29.08.2021 17:27 Відповісти
Только украинцам?А евреи и остальные у корыта,будут дальше нас грабить?Если эта марченка не вкурсе,где пенсии и наши доходы,то нужно ему объяснить с помощью петли и палки,что все у ахметовых,под которыми он лежит.
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29.08.2021 15:46 Відповісти
Ви будете здивовані, але Ахметов, насправді, платить податків більше всіх. Так само, як і інші олігархи.
Інша справа, чи з усих доходів ...
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29.08.2021 17:28 Відповісти
Раскуркуливание простого народа а-ля Совок, началось.
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29.08.2021 16:18 Відповісти
Зарплату уже перестали платить в конвертах? Может блазням с этого стоило бы начинать?
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29.08.2021 17:46 Відповісти
То что блазень платит в конвертах депутатам ВР за правильное голосование называется не зарплата, а взятка.
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29.08.2021 20:46 Відповісти
Вообщем дали год, чтобы перейти на наличку
Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 3532
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29.08.2021 17:53 Відповісти
Гетманцев за роботою...
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29.08.2021 18:15 Відповісти
Ну будем стараться
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30.08.2021 16:58 Відповісти
Вже черга стоїть з депутатів,олігархів та чиновників ,щоб задекларувати свої "кревні" статки...Мабуть це придумав "хлопчина",який рекомендував розраховуватися собаками...
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29.08.2021 18:14 Відповісти
Таким наперсточническим "законом" депутаты и чиновники переложили на население свою ответственность и вину за коррупцию и распродажу страны за 30 лет, а сумма получится не маленькая, так еще за эти преступления перед народом деньги хотят содрать. А не перепутали ли они в законе,что это распорядители гос.активов в том числе депутаты ,чиновники их приватизаторы и расхитители бюджета, гривны, депозитов и всех сбережений населения должны продекларироваться,а народ должен провести им аудит с "пристрастием" А то может кое где не слипнутся? Гани, гонимые, ростовские вы наши.
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29.08.2021 20:07 Відповісти
министр к*злина
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29.08.2021 20:42 Відповісти
да вся зеленая кодла оказалась ОПГ Слуга Урода
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30.08.2021 16:43 Відповісти
Цука разворовали все что можно давай народ нагибать ниже... Проснулся уже должен ....
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29.08.2021 21:10 Відповісти
Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 5178 Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 2429
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29.08.2021 21:24 Відповісти
А эта постоянная актуализация личных данных в Приват банке? когда же вы успокоитесь? ведь и ёжику понятно, что такая частая актуализация не нужна ни для чего, кроме как для фискализации всех этих переводов с карточки на карточку. А поскольку малый бизнес загоняется в тень, вашу карточку просто заблокируют до выяснения (выяснение состоится после дождика в четверг)
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30.08.2021 16:42 Відповісти
Наши "власть имущие" твердо убеждены, что Украина - страна миллионеров. Они спать не могут, думая,что кто-то прячет в матрасах огромные деньжища, до которых"их величества" не могут дотянуть свои хищные руки.
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30.08.2021 18:04 Відповісти
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