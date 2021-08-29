Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко
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У громадян України є рік, щоб задекларувати свої доходи і надалі вільно їх використовувати; далі буде все складніше розміщувати готівку в банках або купувати власність, не маючи офіційного доходу.
Про це в блозі на сайті "Обозреватель" пише міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.
За ініціативи Президента з 1 вересня 2021 року розпочинається кампанія з добровільного декларування. Громадянам надається можливість задекларувати свої статки та в подальшому вільно їх використовувати.
Він нагадав, що одноразове добровільне декларування фізичними особами їхніх активів і сплата одноразового збору в бюджет передбачені Законом №1539.
"Громадяни які скористаються цією можливістю зможуть спокійно розпоряджатися своїми активами. Для них це буде чиста фінансова історія.
Навіть більше, тим громадянам, які задекларували активи та сплатили з них збір, держава гарантуватиме звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства", - отметил Марченко.
Але не всі матимуть право на добровільне декларування. Є і низка обмежень. Не підлягають декларуванню активи, здобуті в результаті вчинення кримінальних злочинів, в тому числі отримання хабара, крім злочинів щодо ухилення від сплати податків. Окрім того активи, які перебувають на рахунках країни агресора чи мають джерело походження з такої країни також не підлягають декларуванню.
За словами Марченка, громадянам, які сумлінно платили податки з усіх доходів, декларацію подавати не потрібно. Також це стосується активів громадян (житло, автомобіль і земля), отриманих за договорами дарування або у спадок.
Мінфін разом з Податковою вже почав напрацьовувати законопроєкт про непрямі методи контролю, що дозволяють зіставляти реальний рівень життя людини, його статків з інформацією про отримані ним доходи і сплачені податки.
І "такі інструменти в майбутньому будуть поширюватися на всіх громадян - платників податків", переконаний міністр.
"Уряду дано дев'ять місяців на розробку і узгодження законопроєкту", - підсумував Марченко і закликав "сконцентруватися на добровільному декларуванні".
Нагадаємо, добровільне декларування проводиться лише один рік. У період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Та передбачає сплату справедливого збору.
Запропоновано всього три основні ставки: 5% загальна ставка, встановлена для валютних цінностей та майна, що розташоване в Україні; 9% для закордонних активів; 2,5% для декларування активів у вигляді ОВДП.
Водночас, не всі активи підлягають декларуванню. Громадянам не потрібно подавати декларацію відносно власної квартири, загальна площа якої не перевищує 120 кв м, та будинку до 240 кв м.
Будь ласка, зачекайте...
Для загалу ..? Побачимо, який алгоритм придумає податкова.
А то там только милая переписка. Может он и не знает, что народец не доволен новыми порядками?
Ну ж, зубожілі ідіоти, які в день з'їдають по пів вареника, вперед !
Чи аби що ляпнути ??
І то. Це скоріш у "жирних" міністерствах і відомствах.
Так у певної кількості є можливості брати хабарі і відкати. Але це далеко не усі.
Але тут мова іде про незаконні доходи, отриманні при ухиленні від податків.
Відповідно, якщо майна повно, а ЗП мізерна, виникають питання. І так в усих податкових.
Якщо чиновник подав неправдиву декларацію, а НАЗК цього не виявив ... Сорі.
Без хитросделанных - только со своими.
Чи вже достатньо нас всіх зае*** Зе чума і потрібно щось активніше робити?
Але не берусь стверджувати щось про ті гроші.
У мене теж якась копійка в Ощаді залишилась.
Я вам ничего не должен (с)
Мы тоже хотим знать про их активы всё.
Это мы их нанимаем, это на наши деньги они жрут.
Если они ставят себя в позицию неподконтрольной касты - это диктатура.
Підконтрольні НАЗК і НАБУ.
Інша справа наскільки це усе ефективно ...
Інша справа, чи з усих доходів ...