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Дівчинка померла від травм, яких зазнала у ДТП на Львівщині, ще три людини госпіталізовано, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Дівчинка померла від травм, яких зазнала у ДТП на Львівщині, ще три людини госпіталізовано, - поліція

Вантажівка DAF з напівпричепом зіткнулася з автомобілем з Honda, виїхала на зустрічну смугу, де врізалася в Mitsubishi і Mercedes Sprinter, який перевозив причіп з автомобілями.

Як уточнюють у Відділі комунікації поліції Львівської області, в результаті зіткнення до лікарні з тілесними ушкодженнями потрапили водій і пасажирка Honda, а також водій Mitsubishi і його 11-річна пасажирка. Незважаючи на зусилля медиків, дівчинка померла від травм, передає Цензор.НЕТ.

"За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події", - йдеться в повідомленні.

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довбойобу 64 рочки... гнав до бздурі.
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28.08.2021 21:35 Відповісти
Або у 48-ми річного клепка вискочила і він загальмував (чи прискорився)...
Мало інформації, щоб робити будь-які висновки... І най то роблять ті, кому за це зарплатня ничисляється.
А от дівчинку дійсно шкода - навіть не пожила. Най земля їй пухом буде
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28.08.2021 21:45 Відповісти
64 річний бовдур мав бути в 1,5 рази мудріший.
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28.08.2021 22:05 Відповісти
Якщо вже зайшла мова про ДТП.... Що там з черговим ДТП за участю бухого слуги,голови бюджетного комітету Трухіна ?
Злі язики говорять,що за зняття матеріалу нормальне лаве журнашльондрам башляють ?
Дівчинка померла від травм, завданих у ДТП на Львівщині, ще три людини госпіталізовано, - поліція - Цензор.НЕТ 8380

Дівчинка померла від травм, завданих у ДТП на Львівщині, ще три людини госпіталізовано, - поліція - Цензор.НЕТ 819

Дівчинка померла від травм, завданих у ДТП на Львівщині, ще три людини госпіталізовано, - поліція - Цензор.НЕТ 5657
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28.08.2021 21:41 Відповісти
Соболезнования родным. Проезжал сегодня мимо этой аварии, котора случилась прямо передо мной, и в которую попали машины обогнавший меня. Ужасное зрелище, минимум пять машин в этой мясорубке пострадали, одна лежала на крыше. В такой ситуации могло быть и больше жертв. Объездную Львова давно нужно разширять, иначе такие печальные происшествия и дальше будут происходить на этом участке дороги.
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28.08.2021 21:46 Відповісти
 
 