Дівчинка померла від травм, яких зазнала у ДТП на Львівщині, ще три людини госпіталізовано, - поліція
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Вантажівка DAF з напівпричепом зіткнулася з автомобілем з Honda, виїхала на зустрічну смугу, де врізалася в Mitsubishi і Mercedes Sprinter, який перевозив причіп з автомобілями.
Як уточнюють у Відділі комунікації поліції Львівської області, в результаті зіткнення до лікарні з тілесними ушкодженнями потрапили водій і пасажирка Honda, а також водій Mitsubishi і його 11-річна пасажирка. Незважаючи на зусилля медиків, дівчинка померла від травм, передає Цензор.НЕТ.
"За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Мало інформації, щоб робити будь-які висновки... І най то роблять ті, кому за це зарплатня ничисляється.
А от дівчинку дійсно шкода - навіть не пожила. Най земля їй пухом буде
Злі язики говорять,що за зняття матеріалу нормальне лаве журнашльондрам башляють ?