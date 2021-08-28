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Ще двох воїнів Об'єднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ще двох воїнів Об'єднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації знову порушили режим припинення вогню на Донбасі ввечері 28 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний", - йдеться у повідомленні.

Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Ще двох воїнів Обєднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр 01

Нагадаємо, з початку доби до 17:00 28 серпня російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. В результаті четверо військовослужбовців мають  осколкові поранення, ще 4 - бойові травми.
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Топ коментарі
+29
Якщо президент сцикло , то перемогти фуйла не вдасться.
Нехай зебіли собі подякують за поранених.
Це ваша вина. 73 відсоткових придурастів.
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28.08.2021 22:46
+17
Чому відмовчується про це найкоротший говнокомандувач, а вихваляється скільки привезли з Афгану різного непотребу?
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28.08.2021 22:45
+15
Так воно ж забуло згадати про національно визвольну війну з авіть на параді в честь тридцятиліття відновлення нашої держави.
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28.08.2021 22:47
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Така робота - якщо довго сидіти під обстрілом - то обов'язково когось ранять чи вб'ють.
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28.08.2021 22:44 Відповісти
Якщо президент сцикло , то перемогти фуйла не вдасться.
Нехай зебіли собі подякують за поранених.
Це ваша вина. 73 відсоткових придурастів.
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28.08.2021 22:46 Відповісти
Да неужели? Т.е приказ 330 Хомчак еще при Петре издал?
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28.08.2021 22:53 Відповісти
Цікаво ,у Ще двох воїнів Об'єднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8094 Миклуха Маклай 5f0c5a0a суїцід ,чи адмін перехрестив ???)))
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28.08.2021 22:57 Відповісти
А хіба в Україні є Президент та загалом українська державна влада???)))
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28.08.2021 22:54 Відповісти
Работа?пишут,что там новый котел..
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28.08.2021 23:53 Відповісти
Чому відмовчується про це найкоротший говнокомандувач, а вихваляється скільки привезли з Афгану різного непотребу?
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28.08.2021 22:45 Відповісти
Так воно ж забуло згадати про національно визвольну війну з авіть на параді в честь тридцятиліття відновлення нашої держави.
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28.08.2021 22:47 Відповісти
Як казав у нас вчитель української-"Не знав ,не знав ,та забув" !!!)))
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28.08.2021 22:50 Відповісти
Генітальнішему архістратігу нема коли ,він відточує майстерність гри на фортеп"яні !!!)))
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28.08.2021 22:49 Відповісти
Надо талибов пригласить вместо наших хенералов. Кроме тупой и мощной морды, надо ж еще и воевать уметь.И вместо Зели выписать из Израиля нормального боевого еврея, заместь нашей местечковой подделки.
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28.08.2021 22:46 Відповісти
Питання-А скількі орків знищено українськими снайперами???
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28.08.2021 22:46 Відповісти
ДЕ ЗАЯВА вови?
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28.08.2021 22:50 Відповісти
"на могу слугу Беленюка расист напав - сю-сю-сю...." А воїни під вогнем та поранені - ТИША!!!
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28.08.2021 22:53 Відповісти
Навіть не напав а крикнув щось образливе...
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29.08.2021 07:35 Відповісти
Пише, рве, а потім знов пише щоб не образити *****. Атопутіннападьоть.
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28.08.2021 22:55 Відповісти
Відчепіться від Вови . Воно готується до фотосесії з Ілоном Маском .
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28.08.2021 22:58 Відповісти
І клавесін налагоджує !!!)))
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28.08.2021 23:00 Відповісти
Ще двох воїнів Об'єднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2885
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28.08.2021 23:00 Відповісти
Нормально кацапи гуляють по Вкраїні милій.
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28.08.2021 22:54 Відповісти
даже если всё вроде правильно написано,но всё равно не то,русня ты @баная.
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28.08.2021 23:09 Відповісти
Дрей свою штулю у андере ріхтунг дайне шайзплатте.
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28.08.2021 23:18 Відповісти
"Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста, поранено та отримали бойові травми дев'ять українських військовослужбовців", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що під час обстрілу ворог застосовував міномети та артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно. Використання цього озброєння заборонено Мінськими угодами.
На вимоги СЦКК (Спільного центру з контролю та координації) припинити вогонь ворог не реагував.
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28.08.2021 22:56 Відповісти
складаеться враження що головний ворог саме на банковій
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28.08.2021 22:58 Відповісти
Внутрішній ворог гірше зовнішнього.
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28.08.2021 23:02 Відповісти







bamr@bamr69 15 ч

#Авдеевка в городе ищут корректировщика, черное Рено с красными номерами.
Как и думал, работает наводчик.
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29.08.2021 00:41 Відповісти
как в этой ситуации не вспомнить слова Петлюры.не так московские воши как украинские гниды
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29.08.2021 00:00 Відповісти
главное на параде мощь показать
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29.08.2021 00:10 Відповісти
ну если главнокакбыкомандующий в угаре...ну хотя бы из мин/обороны какой-нить дежурный адъютант его превосхо... выступил шо ли... ну нельзя такое оставлять без никакой реакции...
НЕ НАКАЗАННОЕ ЗЛО - БОРЗЕЕТ !!!!
ау, где там менделизаменитель? почему молчит пресс/служба преЗЕ ??? выходной шо ли???
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28.08.2021 23:12 Відповісти
Подіяли на тлю всілякі =ні капітуляції= ?
І не подіють. Хоча хтось ще сподівається, що воно раптом виправиться, може, ще й стане українцем.
Не треба було обирати це президентом. Це був злочин і зрада України.

Одужання нашим пораненим. Просто нема слів. Розстрілюють хлопців.
Якби стріляли наші, то такого б не було.
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28.08.2021 23:14 Відповісти
Збройні Сили України !!!
а чи не час смачно плюнути комусь в зелене штайнмаєрське рило, та
підняти Байрактари над своєю землею?
тому що мудрому , який ховається на военних диванах, вже починає здаватися,
що скоро від Вас залишиться лише зброя та назва ...
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28.08.2021 23:24 Відповісти
Ще двох воїнів Об'єднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2791
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28.08.2021 23:54 Відповісти
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ -которой руководит ФСБ
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29.08.2021 00:09 Відповісти
...а в это время..
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами

А не послать этого ментенка с судьей на пару кровью смыть грехи на фронт????
Нет..низзяяя То друзья роцЗедента
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29.08.2021 00:16 Відповісти
пздц... твари из штаба верховного главноко говнокамандира Зеленого - где разрешения артиллерии на подавление огня !!!??? ******!!!
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29.08.2021 00:19 Відповісти
В такие моменты спрашиваешь себя: "А где вся эта чудесная военная техника, которую Зеля нам на параде со своей ехидной улыбочкой демонстрировал?". Надо полагать, она исключительно для развлечения главкома существует?
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29.08.2021 00:23 Відповісти
Та перестаньте стрелять!!! Ще двох воїнів Об'єднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7750
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29.08.2021 00:38 Відповісти
то ли дело при папереднике - москву взяли без единого выстрела и потерь, а теперь всё поражения.
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29.08.2021 02:50 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Ще двох воїнів Об'єднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5559
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29.08.2021 08:52 Відповісти
Когда уже СМИ начнут не вспоминать о т.н."Режиме прекращения огня"которого никогда не было и нет по сей день,разве только в бестолковых,трусливых головах"зелени"
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29.08.2021 09:15 Відповісти
 
 