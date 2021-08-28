Ще двох воїнів Об'єднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації знову порушили режим припинення вогню на Донбасі ввечері 28 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний", - йдеться у повідомленні.

Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, з початку доби до 17:00 28 серпня російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. В результаті четверо військовослужбовців мають осколкові поранення, ще 4 - бойові травми.