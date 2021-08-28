Ще двох воїнів Об'єднаних сил поранено в результаті російського обстрілу, - пресцентр
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Збройні формування Російської Федерації знову порушили режим припинення вогню на Донбасі ввечері 28 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
"В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний", - йдеться у повідомленні.
Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Нагадаємо, з початку доби до 17:00 28 серпня російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. В результаті четверо військовослужбовців мають осколкові поранення, ще 4 - бойові травми.
Будь ласка, зачекайте...
Нехай зебіли собі подякують за поранених.
Це ваша вина. 73 відсоткових придурастів.
Зазначається, що під час обстрілу ворог застосовував міномети та артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно. Використання цього озброєння заборонено Мінськими угодами.
На вимоги СЦКК (Спільного центру з контролю та координації) припинити вогонь ворог не реагував.
bamr@bamr69 15 ч
#Авдеевка в городе ищут корректировщика, черное Рено с красными номерами.
Как и думал, работает наводчик.
его превосхо... выступил шо ли... ну нельзя такое оставлять без никакой реакции...
НЕ НАКАЗАННОЕ ЗЛО - БОРЗЕЕТ !!!!
ау, где там менделизаменитель? почему молчит пресс/служба преЗЕ ??? выходной шо ли???
І не подіють. Хоча хтось ще сподівається, що воно раптом виправиться, може, ще й стане українцем.
Не треба було обирати це президентом. Це був злочин і зрада України.
Одужання нашим пораненим. Просто нема слів. Розстрілюють хлопців.
Якби стріляли наші, то такого б не було.
а чи не час смачно плюнути комусь в зелене штайнмаєрське рило, та
підняти Байрактари над своєю землею?
тому що мудрому , який ховається на военних диванах, вже починає здаватися,
що скоро від Вас залишиться лише зброя та назва ...
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами
А не послать этого ментенка с судьей на пару кровью смыть грехи на фронт????
Нет..низзяяя То друзья роцЗедента
главнокоговнокамандира Зеленого - где разрешения артиллерии на подавление огня !!!??? ******!!!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!