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Новини Політика України Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) евакуація (1927) Єрмак Андрій (1229)

Україна вже вивезла з Афганістану понад 600 осіб і продовжуватиме евакуацію, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна вже вивезла з Афганістану понад 600 осіб і продовжуватиме евакуацію, - Єрмак

Україна відгукнулася на звернення країн-партнерів з проханням про порятунок з Афганістану їх громадян і вивезла правозахисників, жінок і дітей, а також журналістів Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes.

Про це повідомив у фейсбуці глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом ми вже вивезли понад 600 людей", - зазначив він.

"Через напружену ситуацію, що склалась в Афганістані, нашим хлопцям довелося прориватися у місто і так само вертатись в умовах сильної протидії, виводячи цивільних із собою до місця евакуації. Обійшлося без втрат, і всі наші живі та здорові", -розповів Єрмак.

Він додав, що операція була "цілком і повністю підготовлена та проведена силами українського Головного управління розвідки.

Єрмак також зазначив, що Україна не покине своїх громадян, які ще можуть залишатися в інших місцях Афганістану, і нагадав, що діє гаряча лінія МЗС.

Україна вже вивезла з Афганістану понад 600 осіб і продовжуватиме евакуацію, - Єрмак 01

Нагадаємо, 28 серпня Україна евакуювала з Афганістану близько 360 осіб.
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Топ коментарі
+17
Украина уже вывезла из Афганистана более 600 человек и будет продолжать эвакуацию, - Ермак - Цензор.НЕТ 4074
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28.08.2021 23:09
+11
отлично!
а всем 11 раненным сегодня на передовой оказана медицинская помощь??
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28.08.2021 23:14
+7
Сльзи гордасті за нінєшнюю власть мєшають мнє пісать.
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28.08.2021 23:26
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Велика евакуація. (таке враження, що громадян України не вивозять, а завозять в Афганістан)

Україна вже вивезла з Афганістану понад 600 осіб і продовжуватиме евакуацію, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2028
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28.08.2021 23:35 Відповісти
Таке враження що Єрмак заробляє гроші на багатих афганцях, використовуючи державні літаки і заправляючи їх за державний кошт. Потрібно розпитати тих афганців скільки вони заплатили за а евакуацію!
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29.08.2021 00:01 Відповісти
МАБУТЬ ТАКІ Є.
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29.08.2021 08:22 Відповісти
запитай, хоч якась користь з тебе буде
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29.08.2021 08:24 Відповісти
Бажано побачити списки евакуйованих та їх колишні посади в Афганістані, щоб не вийшло так що американські чиновники корупціонери намагаються сховати своїх подельників які розкрадали американську допомогу Афганістану. По документам афганська армія налічувала 300 тис. військових, а по факту виявилось 50 тис. Хтось цей американський трильйон доларів поділив з американцями і тепер намагається сховатись від американського правосуддя.
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29.08.2021 10:33 Відповісти
иди в сибирь
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28.08.2021 23:01 Відповісти
В м. Омськ ,на "дикий берег Иртиша" !!!)))
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28.08.2021 23:46 Відповісти
Украина откликнулась на обращение стран-партнеров с просьбой о спасении из Афганистана их граждан и вывезла правозащитников...

А правозащитников на.ера? У них там как раз жнива наступают. Украина уже вывезла из Афганистана более 600 человек и будет продолжать эвакуацию, - Ермак - Цензор.НЕТ 6327
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28.08.2021 23:05 Відповісти
На фронті гинуть воїни, а гундосий недоумок продовжує піаритись.
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28.08.2021 23:07 Відповісти
Украина уже вывезла из Афганистана более 600 человек и будет продолжать эвакуацию, - Ермак - Цензор.НЕТ 4074
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28.08.2021 23:09 Відповісти
а зачем Украине подвергать опасности своих военных, летчиков и свои самолеты, если большинство участников Альянса с США уже свернули удочки? - и Украина не в ответе за эти проблемы
Партнеры попросили, да?
- таскать горячие каштаны чужими руками..
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28.08.2021 23:09 Відповісти
каких военных? Весь периметр охраняют морпехи США. героизм зе-банатов заключается с привозе каких-то рандомных афганцев, которые будут рвать когти в Германию, а если не получится, то и тут останутся... Телевизионная картинка, - раньше Сенцова и Ко освобождали, а теперь из-за позиции путина сублимировали на афганцев. продюссеры херовы
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28.08.2021 23:31 Відповісти
писали Цензор что наши вояки участвуют в эвакуации тоже..
- лень искать ссылку
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28.08.2021 23:35 Відповісти
их "участие" заключается в том, чтобы ********* лук в тактической разгрузке на форме американского "Чинука". Хорошая коммандировочка для уютненького
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29.08.2021 09:51 Відповісти
бабло не пахнет для Дермака
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28.08.2021 23:09 Відповісти
братишка полетел на ИЛе обилечивать беженцев
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29.08.2021 10:53 Відповісти
нашим ребятам пришлось прорываться в город и так же возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации. Обошлось без потерь, и все наши живы и здоровы", - рассказал Ермак.

Зараз я все кину, і знову у січень 1979 попроПхаюсь. Тече сльоза по грудях.
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28.08.2021 23:10 Відповісти
Хрін?
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28.08.2021 23:20 Відповісти
Контрабас.
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28.08.2021 23:22 Відповісти
Боярка контрабасом?
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28.08.2021 23:24 Відповісти
Не питай в мене, що за п'ять копійок палити можна.
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28.08.2021 23:31 Відповісти
отлично!
а всем 11 раненным сегодня на передовой оказана медицинская помощь??
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28.08.2021 23:14 Відповісти
обстрелы идут прямо сейчас - Зермакам похер как то

Оксана Корчинська

27 хв ·

Сьогодні надважкий день на фронті.

Російські найманці знахабнішали та обстріляли мирну АвдіївкуУкраїна вже вивезла з Афганістану понад 600 осіб і продовжуватиме евакуацію, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6431.
На жаль, наші війська не відповіли . Зараз вже йде обстріл Пісків та Опитного, ще двоє поранених захисників
За добу шість поранених та дев'ять контужених…

Моліться за наших воїнів Україна вже вивезла з Афганістану понад 600 осіб і продовжуватиме евакуацію, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6431, попереду ніч , ворог не пробачає слабкості…

Україна вже вивезла з Афганістану понад 600 осіб і продовжуватиме евакуацію, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6515
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28.08.2021 23:19 Відповісти
И не "эвакуированы" ли они как Журавель?
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29.08.2021 07:25 Відповісти
Ели там работало ГУР и планируете продолжать, то нафига об этом трепаться???
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28.08.2021 23:15 Відповісти
А в последнее время потоком пошёл какой-то странный пиар месье Буданова, совершенно неуместный для его деятельности и конторы в целом. То он Змеиный проинспектировал, то он Зелика,Шмыгаля и Разумкова к себе в контору привёз и показывал старый пулемёт ПКМ, на который они втроём очень задумчиво смотрели, то теперь в Афганистане супер-операция всё времён и народов. Может быть дело в том, что на фронте показать нечего, поэтому в тылу гипер-активничают? Хотелось бы ошибаться... Україна вже вивезла з Афганістану понад 600 осіб і продовжуватиме евакуацію, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7525
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28.08.2021 23:29 Відповісти
Понеслось... Героический непроверяемый пи..ёж про "ребят из разведки", капец какие продуманные спецоперации (хотя, как это на самом деле выглядит мы уже видели по похищению Чауса в Молдове) и про "мы своих не бросаем". Україна вже вивезла з Афганістану понад 600 осіб і продовжуватиме евакуацію, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1363
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28.08.2021 23:16 Відповісти
Скільки серед них кацапських таксистів?
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28.08.2021 23:17 Відповісти
шо воно за чмо такое ермак какой то, вылазит умничает что то там
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28.08.2021 23:22 Відповісти
Сльзи гордасті за нінєшнюю власть мєшають мнє пісать.
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28.08.2021 23:26 Відповісти
Тебя бы, дурака, вывезти на россиюшку
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28.08.2021 23:27 Відповісти
дерьмак дерьмаку, - поневоле брат! (с) народная дерьмаковская поговорка
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28.08.2021 23:32 Відповісти
вроде недавно была новость от Кулебы, шо за особенное рвение, успехи и заслуги Украины в вывозе из Афгана своих граждан, граждане других стран обращаются именно в Украину за помощью о вывозе.....
штаты вывезли десятки, если не сотни тысячь.
немцы - тысячи...
Украина - 600.
ермак старается...
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28.08.2021 23:33 Відповісти
там у аэротаксистов запахло баблом?
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28.08.2021 23:35 Відповісти
Кулеба рулить! Американці в дупі спочивають.
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28.08.2021 23:36 Відповісти
та хавает же зеленый лехторат - и шо бы им еще в очи не брызнуть?
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28.08.2021 23:41 Відповісти
Якщо зебілоїдів локшиною не годувати ,то вони вимрут,як мамонти !!!!)))
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28.08.2021 23:43 Відповісти
Альтруісти і популісти -- незгаменна сила!
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28.08.2021 23:45 Відповісти
А один британец вівез 300 кошек и собак..
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28.08.2021 23:56 Відповісти
Та блдь, они что весь Афганистан собираются вывозить нам на голову? Зебилы, остановите своего придурка.
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28.08.2021 23:34 Відповісти
Що знову?

Україна вже вивезла з Афганістану понад 600 осіб і продовжуватиме евакуацію, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4421 Україна вже вивезла з Афганістану понад 600 осіб і продовжуватиме евакуацію, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2062
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28.08.2021 23:37 Відповісти
За два дня выгодно продали афганцам 40 паспортов Украины. Просто бизнес.
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28.08.2021 23:45 Відповісти
Вони навмисно завозять людей в Афганістан щоб потім проводити "блискучі операції" по евакуації.😄
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28.08.2021 23:48 Відповісти
Ну цей скаже, сьогодні одне, завтра інше, "брехломат".
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29.08.2021 07:27 Відповісти
Цікаво, коли ж таки ця гніда захлинеться своїм лайном...
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28.08.2021 23:38 Відповісти
Краще скажить -скількі орків знищенно адекватним вогнем української арти ???))))
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28.08.2021 23:41 Відповісти
серед тих "громадян України" нема ні одного українця. Замість того, щоб розібратись, яким чином чорнота незаконно отримує українські паспорти уряд ЗЄбанатів навозить до нас потенційних гвалтівників, убивць, грабіжників
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28.08.2021 23:42 Відповісти
глава офиса сцЫкуна? та он же фигурант уголовного дела! как и сопля зеленая!
цвет предвыборной кампании, сцЫкуна, был выбран из соображений моды! На зеленый цвет! Вот и все! Україна вже вивезла з Афганістану понад 600 осіб і продовжуватиме евакуацію, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1293
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28.08.2021 23:59 Відповісти
В предыдущем комментарии от Ермака было заявлено Что Украина вывезла уже ВСЕХ граждан Украины изъявивших желание выехать из Афганистана. Это было заявлено однозначно !!! Так зачем рисковать самолетами и экипажами посылая их туда. Когда такие страны как Франция, Великобритания, Швеция и т.д. заявили что прекращают эвакуационную миссию в связи с опасностью. Украина ни как на государственном уровне не участвовала в 20 летней военной операции объединенной коалиции в Афганистане. Вывезла иностранных граждан и афганцев в несколько раз больше чем граждан Украины.. Так зачем же сейчас такие риски, когда члены коалиции прекращают эту акцию. Непонятно..
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29.08.2021 00:03 Відповісти
хм..а что у Нас ермак теперь занимается эвакуацией пуштунов !? я уже представил какой будет результат - вместо пуштунов-авганцев он завезет талибов-пуштунов !!! пздц стране
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29.08.2021 00:06 Відповісти
Такое впечатление, шо мосье Дерьмак торгует в Афгане Украинскими паспортами
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29.08.2021 00:28 Відповісти
не думаю, шо ермак барыжит паспортами, не кацапского, казачка засланого уровень....
етот клованский бородатый замес закончится очень не хорошо....
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29.08.2021 01:02 Відповісти
600 человек - это 2 рейса.
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29.08.2021 02:33 Відповісти
Один.
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29.08.2021 07:37 Відповісти
хорошо.
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29.08.2021 02:51 Відповісти
зелений неадекват ще досі від доріжок не відійшов, що Козир не зміг його з собою взяти.
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29.08.2021 05:07 Відповісти
Когда там зе-лох запланировал встречу самолета с черномазыми?
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29.08.2021 07:07 Відповісти
Ніколи зайнятися. "Точить когті" в США.
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29.08.2021 07:29 Відповісти
Порошенко за свій термін посивів,а зельонкін пику таку наїв,що мало не репне.Що ти так за афганців переживаєш - за своїх,кинутих під обстріл переж ивай.
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29.08.2021 08:55 Відповісти
ЧОМ ПРО ЦЕ РАПОРТУЄ ЗАВГОСП , А НЕ МІНІСТР КУЛЕБА ???
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29.08.2021 10:41 Відповісти
и где они разбежались как тараканы по рынку и свещи их в поле))
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29.08.2021 11:39 Відповісти
 
 