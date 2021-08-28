Україна вже вивезла з Афганістану понад 600 осіб і продовжуватиме евакуацію, - Єрмак
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Україна відгукнулася на звернення країн-партнерів з проханням про порятунок з Афганістану їх громадян і вивезла правозахисників, жінок і дітей, а також журналістів Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes.
Про це повідомив у фейсбуці глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом ми вже вивезли понад 600 людей", - зазначив він.
"Через напружену ситуацію, що склалась в Афганістані, нашим хлопцям довелося прориватися у місто і так само вертатись в умовах сильної протидії, виводячи цивільних із собою до місця евакуації. Обійшлося без втрат, і всі наші живі та здорові", -розповів Єрмак.
Він додав, що операція була "цілком і повністю підготовлена та проведена силами українського Головного управління розвідки.
Єрмак також зазначив, що Україна не покине своїх громадян, які ще можуть залишатися в інших місцях Афганістану, і нагадав, що діє гаряча лінія МЗС.
Нагадаємо, 28 серпня Україна евакуювала з Афганістану близько 360 осіб.
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А правозащитников на.ера? У них там как раз жнива наступают.
Партнеры попросили, да?
- таскать горячие каштаны чужими руками..
- лень искать ссылку
Зараз я все кину, і знову у січень 1979 попроПхаюсь. Тече сльоза по грудях.
а всем 11 раненным сегодня на передовой оказана медицинская помощь??
Оксана Корчинська
27 хв ·
Сьогодні надважкий день на фронті.
Російські найманці знахабнішали та обстріляли мирну Авдіївку.
На жаль, наші війська не відповіли . Зараз вже йде обстріл Пісків та Опитного, ще двоє поранених захисників
За добу шість поранених та дев'ять контужених…
Моліться за наших воїнів , попереду ніч , ворог не пробачає слабкості…
штаты вывезли десятки, если не сотни тысячь.
немцы - тысячи...
Украина - 600.
ермак старается...
цвет предвыборной кампании, сцЫкуна, был выбран из соображений моды! На зеленый цвет! Вот и все!
етот клованский бородатый замес закончится очень не хорошо....