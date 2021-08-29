"Я не знаю, як вони виживають", - британець Берман у 1930-х жив у Станиці Луганській і писав родичам про Голодомор

Музей Голодомору отримав підшивку листів британського інженера Джері Бермана. На початку 1930-х він влаштувався на роботу у Станицю Луганську і вів активне листування з родичами та друзями, описуючи навколишню дійсність - Голодомор 1932-1933 років.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі музею, передає Цензор.НЕТ.

"Розпочавши форсовану індустріалізацію в 1928 році, СРСР закуповував техніку за кордоном та активно запрошував іноземних спеціалістів, які вміли працювати з нею. Так у 1930-му з ПАР до УСРР потрапив Джері Берман - інженер містобудування та залізничного сполучення. У 1932-1933 роках він побував у Москві, Луганську та Харкові, але більшість часу провів у Станиці Луганській. Навколишню дійсність він описував у листах до братів, сестри та друга у ПАР, США та Великій Британії", - ідеться в пресрелізі.

Зазначається, що найбільше уваги у своїх листах Джері приділяє жалюгідному становищу робітників: картковій системі забезпечення продуктами, несправедливості у їхньому розподілі і постійній нестачі карток, дороговизні продуктів та мізерності зарплат, що змушувало родини робітників голодувати. При цьому становище іноземних спеціалістів прирівнювалося до партійної номенклатури й було значно кращим: для них діяли власна система магазинів, закриті їдальні тощо. У листах Джері не лише описує побут 1930-х, а й дає власну етичну оцінку злочинним діям СРСР.

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"З кожним місяцем стає все гірше і гірше, тому цього місяця я отримую картки на 4 робітників, тобто, наприклад, одну картку треба розділити між 4 працівниками та їхніми сім’ями, тобто кожен отримує "нічого"! Тут ми всі працюємо тільки за хліб. Нічого іншого ми не отримуємо, крім кількох рублів. Отже, чоловік, його дружина і четверо дітей, якщо перші двоє працюють, отримують 800 г плюс 600 г, тобто 1,5 кілограма. Хліб на шістьох. Пам'ятайте, що більше нічого немає. Тому всі мої новенькі фахівці вищого класу просто залишають мене. Я не можу бачити, як люди голодують", - цитує один із листів Радіо Свобода.

Також інженер писав: "Я отримую тут привілейований обід, який отримують лише працівники кесонів під стисненим повітрям 2-3 атмосфери. Я не знаю, як вони виживають. Суп із кислих огірків і більше нічого. (Усі працівники отримують однакове), а потім друга страва – картопляне пюре з крихітним шматочком м’яса! Це привілей, бо інші не отримують м’яса! Це така сама правда, як і те, що я тут! Скажіть це і розкажіть усім своїм друзям-комуністам, і нехай хтось заперечить це! І на таких напівживих людях успішно будується п'ятирічка!"

Як повідомляють у Музеї Голодомору, підшивка з листами Джері Бермана була знайдена на горищі британкою Алісон Маршал, дідусь якої - Мейєр Фортес - був другом і одним із адресатів інженера. На початку 2021 року вона особисто передала цю унікальну знахідку до Музею Голодомору. Ці листи є унікальним свідченням та важливим джерелом інформації про 1930-ті в Україні, та безпосередньо про умови життя робітників під час Голодомору.

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Вже дуже скоро у відвідувачів музею буде можливість побачити ці листи у Залі Пам’яті, яку буде відкрито на початку вересня.