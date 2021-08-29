"Я не знаю, як вони виживають", - британець Берман у 1930-х жив у Станиці Луганській і писав родичам про Голодомор
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Музей Голодомору отримав підшивку листів британського інженера Джері Бермана. На початку 1930-х він влаштувався на роботу у Станицю Луганську і вів активне листування з родичами та друзями, описуючи навколишню дійсність - Голодомор 1932-1933 років.
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі музею, передає Цензор.НЕТ.
"Розпочавши форсовану індустріалізацію в 1928 році, СРСР закуповував техніку за кордоном та активно запрошував іноземних спеціалістів, які вміли працювати з нею. Так у 1930-му з ПАР до УСРР потрапив Джері Берман - інженер містобудування та залізничного сполучення. У 1932-1933 роках він побував у Москві, Луганську та Харкові, але більшість часу провів у Станиці Луганській. Навколишню дійсність він описував у листах до братів, сестри та друга у ПАР, США та Великій Британії", - ідеться в пресрелізі.
Зазначається, що найбільше уваги у своїх листах Джері приділяє жалюгідному становищу робітників: картковій системі забезпечення продуктами, несправедливості у їхньому розподілі і постійній нестачі карток, дороговизні продуктів та мізерності зарплат, що змушувало родини робітників голодувати. При цьому становище іноземних спеціалістів прирівнювалося до партійної номенклатури й було значно кращим: для них діяли власна система магазинів, закриті їдальні тощо. У листах Джері не лише описує побут 1930-х, а й дає власну етичну оцінку злочинним діям СРСР.
"З кожним місяцем стає все гірше і гірше, тому цього місяця я отримую картки на 4 робітників, тобто, наприклад, одну картку треба розділити між 4 працівниками та їхніми сім’ями, тобто кожен отримує "нічого"! Тут ми всі працюємо тільки за хліб. Нічого іншого ми не отримуємо, крім кількох рублів. Отже, чоловік, його дружина і четверо дітей, якщо перші двоє працюють, отримують 800 г плюс 600 г, тобто 1,5 кілограма. Хліб на шістьох. Пам'ятайте, що більше нічого немає. Тому всі мої новенькі фахівці вищого класу просто залишають мене. Я не можу бачити, як люди голодують", - цитує один із листів Радіо Свобода.
Також інженер писав: "Я отримую тут привілейований обід, який отримують лише працівники кесонів під стисненим повітрям 2-3 атмосфери. Я не знаю, як вони виживають. Суп із кислих огірків і більше нічого. (Усі працівники отримують однакове), а потім друга страва – картопляне пюре з крихітним шматочком м’яса! Це привілей, бо інші не отримують м’яса! Це така сама правда, як і те, що я тут! Скажіть це і розкажіть усім своїм друзям-комуністам, і нехай хтось заперечить це! І на таких напівживих людях успішно будується п'ятирічка!"
Як повідомляють у Музеї Голодомору, підшивка з листами Джері Бермана була знайдена на горищі британкою Алісон Маршал, дідусь якої - Мейєр Фортес - був другом і одним із адресатів інженера. На початку 2021 року вона особисто передала цю унікальну знахідку до Музею Голодомору. Ці листи є унікальним свідченням та важливим джерелом інформації про 1930-ті в Україні, та безпосередньо про умови життя робітників під час Голодомору.
Вже дуже скоро у відвідувачів музею буде можливість побачити ці листи у Залі Пам’яті, яку буде відкрито на початку вересня.
Будь ласка, зачекайте...
Прикро, що й досі, це все треба всім у світі доводити.
в их домах до сих пор живут комиссарами заселенные - они же и шмаляют по Украине сегодня.
Согласно данным, больше всего от Голодомора пострадали Киевская, Житомирская, Черкасская, Полтавская и Харьковская области, где число погибших достигает от полумиллиона до 1 млн 111 тысяч украинцев. В Черниговской, Донецкой и Луганской областях число погибших не превышает 254 тысяч.
Голодомор устроили для украинцев всех областей Совковой Украины, тогда она кажется делилась на 8 областей плюс созданная для молдаван автономия на территории Приднестровья.
Донецкой и Луганской областей тогда не было, в 1932-1933 гг. на их территории находилась Сталинская область, и как было здесь выше указано "они (украинцы) и не выжили", украинцев Россия выморила, Гитлер свозил приговоренных в концлагеря, а Россия на в Украине по месту жительства умертвила миллионы людей, просто отобрав у них еду, чем обрекла их на мучительную смерть.
Только во второй половине 1933 г. на территорию Сталинской области в выморенные и обезлюдевшие села и поселки завезли полмиллиона человек из России и Белоруссии (с домохозяйствами и подъемными, чтобы получше устроились и никуда не слиняли). Есть документ, это подтверждающий, опубликован в сборнике документов "Голод в Украине в 1932-1933 гг.", точный номер в перечне не помню, но он последний в списке документов.
Каждый может убедиться.
И вот отродье многих из этих завезенных, вооруженное из России и подкрепленное военной живой силой, сейчас и стреляет по всему сочуствующему Украине.
Так Орда закладывала для укрепления своей империйки мины замедленного действия, там где нельзя было провести конфликтные границы между этносами, прибегала к открытому геноциду и замещению местного населения своим народцем или другим, но достаточно уже обезличенным и денационализированным.
Твои вопросы, и ответы на них же, ни о чем, да еще сам себе противоречишь. Ты отрицаешь ассимиляцию, тогда лучше проясни для себя это понятие , похоже ты им не владеешь, если ты ее признаешь, тогда о чем ты споришь, и при чем здесь твой Остап. Если ты ее одновременно и отрицаешь и признаешь, тогда тебе нужен другой собеседник, а ко мне больше не обращайся.
Украина бы стояла строже и упрямее против гитлера....
"Подалі від Москви" - це повинно бути головною ідеєю для любого українського керівництва , бо саме вона була, є і буде історичним ворогом української держави...
Для примера, был такой Бернард Шоу, он посещал совок, писал о нем очень положительно, а когда ему сказали, что в совке люди голодают, он ответил, что в совке он отведал самый сытный обед в своей жизни, от така куйня малята.
Когось винищили фізично, а комусь виїли мізки. Тепер маємо зомбанутих ватників, какіх разніц, які зріклись пам'яті своїх предків, не пам'ятають, як їх нищив кацап.
Таким точно треба до психіатра.
отвернул танки шо перлись на мацкву - на Юг... - завершить и уничтожить сопротивление етого Киева...
завершил и уничтожил, но просрал мацкву...
ефреитор никогда не будет головнюком, как и клован....
но когда страной командует ефрейтор? - на выхлопе крах и руины....
якуты! - мыши в танке - вам никто и никогда ето в Украине не простит...
гремучими ********* мириться будем- твари вонючие сруssкие...
баран ты берман...
це ж інформація, а інформація повинна бути доступна широкому загалу.
Ці листи потрібно перекласти і викласти в мережі розкиджавши по всій посилання на них. В тому числі і на сторінці у вікії про глодомор. Щоб всі хто цікаветься темою легко могли їх знайти.