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Велика Британія (3667) голодомор (380) історія (1048) Станиця Луганська (192)

"Я не знаю, як вони виживають", - британець Берман у 1930-х жив у Станиці Луганській і писав родичам про Голодомор

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Музей Голодомору отримав підшивку листів британського інженера Джері Бермана. На початку 1930-х він влаштувався на роботу у Станицю Луганську і вів активне листування з родичами та друзями, описуючи навколишню дійсність - Голодомор 1932-1933 років.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі музею, передає Цензор.НЕТ.

"Розпочавши форсовану індустріалізацію в 1928 році, СРСР закуповував техніку за кордоном та активно запрошував іноземних спеціалістів, які вміли працювати з нею. Так у 1930-му з ПАР до УСРР потрапив Джері Берман - інженер містобудування та залізничного сполучення. У 1932-1933 роках він побував у Москві, Луганську та Харкові, але більшість часу провів у Станиці Луганській. Навколишню дійсність він описував у листах до братів, сестри та друга у ПАР, США та Великій Британії", - ідеться в пресрелізі.

Зазначається, що найбільше уваги у своїх листах Джері приділяє жалюгідному становищу робітників: картковій системі забезпечення продуктами, несправедливості у їхньому розподілі і постійній нестачі карток, дороговизні продуктів та мізерності зарплат, що змушувало родини робітників голодувати. При цьому становище іноземних спеціалістів прирівнювалося до партійної номенклатури й було значно кращим: для них діяли власна система магазинів, закриті їдальні тощо. У листах Джері не лише описує побут 1930-х, а й дає власну етичну оцінку злочинним діям СРСР.

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"З кожним місяцем стає все гірше і гірше, тому цього місяця я отримую картки на 4 робітників, тобто, наприклад, одну картку треба розділити між 4 працівниками та їхніми сім’ями, тобто кожен отримує "нічого"! Тут ми всі працюємо тільки за хліб. Нічого іншого ми не отримуємо, крім кількох рублів. Отже, чоловік, його дружина і четверо дітей, якщо перші двоє працюють, отримують 800 г плюс 600 г, тобто 1,5 кілограма. Хліб на шістьох. Пам'ятайте, що більше нічого немає. Тому всі мої новенькі фахівці вищого класу просто залишають мене. Я не можу бачити, як люди голодують", - цитує один із листів Радіо Свобода.

Також інженер писав: "Я отримую тут привілейований обід, який отримують лише працівники кесонів під стисненим повітрям 2-3 атмосфери. Я не знаю, як вони виживають. Суп із кислих огірків і більше нічого. (Усі працівники отримують однакове), а потім друга страва – картопляне пюре з крихітним шматочком м’яса! Це привілей, бо інші не отримують м’яса! Це така сама правда, як і те, що я тут! Скажіть це і розкажіть усім своїм друзям-комуністам, і нехай хтось заперечить це! І на таких напівживих людях успішно будується п'ятирічка!"

Як повідомляють у Музеї Голодомору, підшивка з листами Джері Бермана була знайдена на горищі британкою Алісон Маршал, дідусь якої - Мейєр Фортес - був другом і одним із адресатів інженера. На початку 2021 року вона особисто передала цю унікальну знахідку до Музею Голодомору. Ці листи є унікальним свідченням та важливим джерелом інформації про 1930-ті в Україні, та безпосередньо про умови життя робітників під час Голодомору.

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Вже дуже скоро у відвідувачів музею буде можливість побачити ці листи у Залі Пам’яті, яку буде відкрито на початку вересня.
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Топ коментарі
+62
а они и не выжили...
в их домах до сих пор живут комиссарами заселенные - они же и шмаляют по Украине сегодня.
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29.08.2021 01:39
+30
Багато літератури є на цю Тему.

Прикро, що й досі, це все треба всім у світі доводити.
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29.08.2021 01:37
+26
Преступления русских настолько античеловеческие, что разум просто отказывается в них верить. Этим кацапы и пользуются, говорят, ничего не было.
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29.08.2021 05:10
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Багато літератури є на цю Тему.

Прикро, що й досі, це все треба всім у світі доводити.
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29.08.2021 01:37 Відповісти
наприклад Ізраїлю....
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29.08.2021 09:58 Відповісти
а они и не выжили...
в их домах до сих пор живут комиссарами заселенные - они же и шмаляют по Украине сегодня.
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29.08.2021 01:39 Відповісти
Голодомор ударил в основном по Луганской и Донецкой области. Во Львове не было Голодомора. И только благодаря Бандере мир узнал о Голодоморе и заставил Сталина прекратить его. Кажется, Луганская и Донецкая область должны быть благодарны Бандере. Но нет- красная пропаганда сыграла свою роль.
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29.08.2021 06:39 Відповісти
Весьма спорное утверждение. И при чем тут Львов. "Я не знаю, как они выживают", - британец Берман в 1930-х жил в Станице Луганской и писал родственникам о Голодоморе - Цензор.НЕТ 4151 Львов в 1932-1933 году біл в составе Польши.
Согласно данным, больше всего от Голодомора пострадали Киевская, Житомирская, Черкасская, Полтавская и Харьковская области, где число погибших достигает от полумиллиона до 1 млн 111 тысяч украинцев. В Черниговской, Донецкой и Луганской областях число погибших не превышает 254 тысяч.

"Я не знаю, как они выживают", - британец Берман в 1930-х жил в Станице Луганской и писал родственникам о Голодоморе - Цензор.НЕТ 4905
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29.08.2021 08:08 Відповісти
Не совсем достоверная информация, что украинский Донбасс пострадал меньше других.
Голодомор устроили для украинцев всех областей Совковой Украины, тогда она кажется делилась на 8 областей плюс созданная для молдаван автономия на территории Приднестровья.
Донецкой и Луганской областей тогда не было, в 1932-1933 гг. на их территории находилась Сталинская область, и как было здесь выше указано "они (украинцы) и не выжили", украинцев Россия выморила, Гитлер свозил приговоренных в концлагеря, а Россия на в Украине по месту жительства умертвила миллионы людей, просто отобрав у них еду, чем обрекла их на мучительную смерть.
Только во второй половине 1933 г. на территорию Сталинской области в выморенные и обезлюдевшие села и поселки завезли полмиллиона человек из России и Белоруссии (с домохозяйствами и подъемными, чтобы получше устроились и никуда не слиняли). Есть документ, это подтверждающий, опубликован в сборнике документов "Голод в Украине в 1932-1933 гг.", точный номер в перечне не помню, но он последний в списке документов.
Каждый может убедиться.
И вот отродье многих из этих завезенных, вооруженное из России и подкрепленное военной живой силой, сейчас и стреляет по всему сочуствующему Украине.
Так Орда закладывала для укрепления своей империйки мины замедленного действия, там где нельзя было провести конфликтные границы между этносами, прибегала к открытому геноциду и замещению местного населения своим народцем или другим, но достаточно уже обезличенным и денационализированным.
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29.08.2021 09:31 Відповісти
Много текста. Главное ,, что Голодомор бил, в первую очередь по сельскому населению. Можешь сколько угодно спорить какие области пострадали больше, только что это меняет. И да. на Донбасс не только завозили разных людишек. Туда же бежали разыскиваемые преступники, уклонисты от армии и просто сельские жители. Кто там в шахтах уголовников искать будет
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29.08.2021 11:26 Відповісти
Текста столько, сколько было необходимо, чтобы обратить внимание на распространенное заблуждение. И Донбасс это не продукт уголовников, а результат целенаправленной ассимиляционной политики Москвы.
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29.08.2021 11:37 Відповісти
Остапа понесло?. Где написано, что Донбасс "продукт уголовников".Ассимиляция? Разве только на Донбассе? Возьми Крым, Одессу, Николаев, сколько там осело военных отставников, . Да тот же Львов. Сколько было депортировано населения с Западной Украина на место которых перебрались чекисты, партийцы, стакановцы, всякие учителя, агрономы. Можно подумать что на западной Украине читать не умели и землю не обрабатывали
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29.08.2021 11:54 Відповісти
"Где написано, что Донбасс "продукт уголовников" и к чему это было написано - "Туда же бежали разыскиваемые преступники, уклонисты от армии и просто сельские жители. Кто там в шахтах уголовников искать будет" - если не тому, а вот это "сколько там осело военных отставников, . Да тот же Львов. Сколько было депортировано населения с Западной Украина на место которых перебрались чекисты, партийцы, стакановцы, всякие учителя, агрономы", как раз и есть ассимиляция.
Твои вопросы, и ответы на них же, ни о чем, да еще сам себе противоречишь. Ты отрицаешь ассимиляцию, тогда лучше проясни для себя это понятие , похоже ты им не владеешь, если ты ее признаешь, тогда о чем ты споришь, и при чем здесь твой Остап. Если ты ее одновременно и отрицаешь и признаешь, тогда тебе нужен другой собеседник, а ко мне больше не обращайся.
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29.08.2021 12:11 Відповісти
Карта когда все подумали - какаяразница.
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29.08.2021 09:33 Відповісти
вот только не надо к трагедии приплетать криворогульную случайность
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29.08.2021 11:28 Відповісти
В Донецкой и Луганской в городах последствия не такие , как например в Полтавской . Там было хуже .
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29.08.2021 08:40 Відповісти
Після 2-х Світової на Донбас нагнали араву бувших зеків і гопоти з різних мухосрансків.
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29.08.2021 08:15 Відповісти
вони там народжуються, пiсля нагону 33 - 45 - то ихне гнiздо....
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29.08.2021 08:20 Відповісти
Многие самостоятельно и вполне сознательно приехали с западной и центральной Украины .
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29.08.2021 08:43 Відповісти
руцький мир он такой!!
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29.08.2021 01:44 Відповісти
Такую страну потеряли!
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29.08.2021 02:33 Відповісти
тут не надо быть Вангой, шо бы за всем етим не увидеть русню...
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29.08.2021 03:45 Відповісти
если бы не союзники все выглядело бы так - один сталин-гитлер победил такого же гитлера-сталинa..
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29.08.2021 04:26 Відповісти
Преступления русских настолько античеловеческие, что разум просто отказывается в них верить. Этим кацапы и пользуются, говорят, ничего не было.
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29.08.2021 05:10 Відповісти
Свидетели Голодомора умерли от Голодомора. Нет человека- нет проблем.
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29.08.2021 06:41 Відповісти
Умерли жертвы , свидетели остались .
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29.08.2021 08:45 Відповісти
Интересно, можно ли подать в международный суд за Голодомор? И кто должен отвечать? Если РФ правоприемник Союза, то должен ли он отвечать ща все те беззакония, что творились тогда и потом?
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29.08.2021 06:49 Відповісти
Украина не взыскала с РФ ни копейки за оккупацию Крыма, а для этого нужны были только решения национальных судов. Какие уж там международные суды
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29.08.2021 07:25 Відповісти
Украина вообще по отношению к Рашке полная лахудра. Даже компенсацию за миллиарды сбербанка с вкладов не потребовала. Претензии по Чернобылю не предъявила. А вы про Крым говорите
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29.08.2021 08:11 Відповісти
А зе-лох говорит, что в союзе не было ничего плохого. Ткните ему в епало этот пост.
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29.08.2021 07:03 Відповісти
Львов не был под советами до 39го - до етого года он голода не знал...
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29.08.2021 07:11 Відповісти
а потом пришел гегемон - и все пошло прахом....
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29.08.2021 07:16 Відповісти
есть такая мысль, шо если бы шурави-советские не пришли в западную Украину в 39м?
Украина бы стояла строже и упрямее против гитлера....
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29.08.2021 07:25 Відповісти
Там , где есть Россия , там всегда голод, разруха, бандитизм! 😡
"Подалі від Москви" - це повинно бути головною ідеєю для любого українського керівництва , бо саме вона була, є і буде історичним ворогом української держави...
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29.08.2021 07:36 Відповісти
росія - то лише одна половина біди, інша - національність більшовиків на місцях
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29.08.2021 07:39 Відповісти
Хто скаже що це не классична окупація з поневоленням та експлуатацією місцевого населення?
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29.08.2021 07:38 Відповісти
Вданиц час система також намагається знищити націю - мусора, суди, чиновничьє лайно
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29.08.2021 07:44 Відповісти
Ні корови, ні свині. Тільки Сталін на стіні.
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29.08.2021 07:51 Відповісти
какая корова "Я не знаю, как они выживают", - британец Берман в 1930-х жил в Станице Луганской и писал родственникам о Голодоморе - Цензор.НЕТ 2822 ? У моей бабки за домом в проулке росли вишня да абрикоса. Почему в проулке, а не во дворе - налоги на фруктовые деревья платить надо было
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29.08.2021 08:14 Відповісти
Були ще податки на димарі і вікна. Повіконне, подимне. Люди закладали вікна і топили по чорному. Більшовицький рай.
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29.08.2021 08:26 Відповісти
В то время многие рассказывали об ужасах совка, но например в страна запада вся левачня, которая состояла из популярных артистов, писателей и даже ученых, категорически все отрицала и даже судилась с теми, кто "клеветал" на совок, вот сейчас мы наблюдаем тоже самое, люди говорят, что ********* ни капли не изменилась, но во Франции или Испании левачья очень много и они не верят ничему.

Для примера, был такой Бернард Шоу, он посещал совок, писал о нем очень положительно, а когда ему сказали, что в совке люди голодают, он ответил, что в совке он отведал самый сытный обед в своей жизни, от така куйня малята.
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29.08.2021 08:21 Відповісти
советские, после прихода в западную Украину - первое шо сделали, выкосили всех способных сопротивляться и им и немцам... - расчистили вермахту дорогу....
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29.08.2021 08:37 Відповісти
Нащадки і не пригадують той Голодомор.
Когось винищили фізично, а комусь виїли мізки. Тепер маємо зомбанутих ватників, какіх разніц, які зріклись пам'яті своїх предків, не пам'ятають, як їх нищив кацап.
Таким точно треба до психіатра.
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29.08.2021 08:41 Відповісти
У меня 8 человек родни погибло в Голодомор. Всех по именам знаю. Вишнопиль Черкасской обл.
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30.08.2021 01:17 Відповісти
Так це ще він в колі робітників заводів та фабрик тусувався , партія їм їсти хоч oочь давала бо пролетаріат має пахать , а ось де піzда була так то в навколишніх селах "Я не знаю, как они выживают", - британец Берман в 1930-х жил в Станице Луганской и писал родственникам о Голодоморе - Цензор.НЕТ 4220
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29.08.2021 08:55 Відповісти
Киев держался до августа, ну как уже умел и тут адик сделал свою первую ошибку,
отвернул танки шо перлись на мацкву - на Юг... - завершить и уничтожить сопротивление етого Киева...
завершил и уничтожил, но просрал мацкву...
ефреитор никогда не будет головнюком, как и клован....
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29.08.2021 09:11 Відповісти
Ага, генерали Вермахту (а це переважно були дворяни зі знантних родів) не зрозуміли цієї "геніальної" задумки єфрейтора...
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29.08.2021 09:34 Відповісти
срань гоподню вы сейчас выхлопнули ....
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29.08.2021 09:37 Відповісти
отговаривали вроде немецкие военные фулера не делать етого,
но когда страной командует ефрейтор? - на выхлопе крах и руины....
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29.08.2021 09:41 Відповісти
Это читать надо иди...м, неистово требующих вернуть СССР! Вы этого хотите свои детям и внукам?
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29.08.2021 09:48 Відповісти
стока лет прошло, вроде уже подзабыать начали, а тут раз у донбасянских и лугандонских скрепа вылезла - якутами себя почувствовали....
якуты! - мыши в танке - вам никто и никогда ето в Украине не простит...
гремучими ********* мириться будем- твари вонючие сруssкие...
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29.08.2021 10:06 Відповісти
сравнивать баранов с людьми дело безнадежное в любом веке...
баран ты берман...
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29.08.2021 11:09 Відповісти
навіщо такі листи ховати під музейне скло це що предмети старожитності? без поширення інфа що в них в музеї і зникне розчинившись у безлічі папірців.
це ж інформація, а інформація повинна бути доступна широкому загалу.
Ці листи потрібно перекласти і викласти в мережі розкиджавши по всій посилання на них. В тому числі і на сторінці у вікії про глодомор. Щоб всі хто цікаветься темою легко могли їх знайти.
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29.08.2021 12:20 Відповісти
Британец получил образование в Кейптауне, туда писал письма родственникам, все они понимали, как "выживают" местные негры при длительности жизни в 3 раза короче, чем в СССР и их это устраивало.
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29.08.2021 13:11 Відповісти
 
 