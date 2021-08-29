Наразі жодних перспектив переходу засідань ТКГ з онлайну в офлайн немає, - Кулеба
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Новий майданчик для переговорів Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу наразі не обговорюється.
Про це заявив в ефірі "Україна 24" глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Днями відбулось засідання ТКГ онлайн, абсолютно жодних змін, жодних перспектив. Наразі жодних перспектив переходу ТКГ з онлайну в офлайн немає. Тому всі працюють... Якщо чесно, це питання зараз не на порядку денному - питання альтернативного Мінську міста, ми це не обговорюємо", - сказав він.
Нагадаємо, РФ пропонує провести очне засідання ТКГ у Мінську.
Українська делегація не вважає можливою організацію очної зустрічі в Мінську доти, доки діють карантинні обмеження через COVID-19.
Топ коментарі
+3 Наталия Гончар
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Будь ласка, зачекайте...
на етом пороха топили - шо нет там никаках перспектив... - а тепеть стон?
свои перспективы обозначте уже, а то кроме стремительно толстеющих бубы и юзика так вроде и нет ничего....
"гаффкаешь" пишется через 2 буквы Ф.
К солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который последние годы за путинские деньги усиленно лижет жопу России, видимо, надеясь на освободившуюся двушку Депардье в Саранске, сегодня ночью пришли российские силовики.
По словам источника, они проводили некие следственные мероприятия в номере отеля в Завидово Тверской области, где остановился артист. Причина внимания правоохранительных органов к музыканту пока неизвестна. Агентство напоминает, что ранее претензии к Линдеманну возникли у Эрмитажа из-за коммерческого использования изображений экспонатов, которые были сняты в мае во время съемок его клипа «Любимый город», записанного им ко Дню Победы.
Тилль Линдеманн должен завтра выступить в Твери со своей группой на местном фестивале, который, по словам организаторов, под угрозой срыва, а 4 и 5 сентября - на фестивале «Спасская башня» в Москве.
МУА-ХА-ХА-ХА-ХА!!! Просто неистово ржу. Я надеюсь, он был в форме лётчика-истребителя, и орал нквдшникам зачеркнуто российским силовикам: «Я советский офицер! Я муж Светланы Лободы! Меня лично знает товарищ Путин! Искусство вне политики! У меня дед воевал! Не имеете права! Произошла чудовищная ошибка!»
Вот тогда клип был бы действительно абсолютно полный.
Ну, скажите же, офигенная пятница в этот раз. Да и вообще август хорош. Шесть орочьих самолетов оказались тяжелее воздуха, разоблачен немецкий шпион в рядах наших славных соколов... Да просто праздник какой-то!
Участие в фестивале «Спасская башня» в Москве под угрозой срыва... Прям музыка для моих ушей. Это сейчас каламбур был, если что.
А для Тиля из Магадана мы просим поставить хорошую песню «По тундре, по железной дороге». Учи, Тилль, слова.
Любимый город тебя бросит, сынок. Всегда.
Идиот, *****.
хоть на командировочных сэкономим