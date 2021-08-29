Наразі жодних перспектив переходу засідань ТКГ з онлайну в офлайн немає, - Кулеба

Новий майданчик для переговорів Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу наразі не обговорюється.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Днями відбулось засідання ТКГ онлайн, абсолютно жодних змін, жодних перспектив. Наразі жодних перспектив переходу ТКГ з онлайну в офлайн немає. Тому всі працюють... Якщо чесно, це питання зараз не на порядку денному - питання альтернативного Мінську міста, ми це не обговорюємо", - сказав він.

Читайте також: Відновлення переговорів стосовно Донбасу в ТКГ почалося з нагадування російській делегації про тристоронній характер роботи групи, - Резніков

Нагадаємо, РФ пропонує провести очне засідання ТКГ у Мінську.

Українська делегація не вважає можливою організацію очної зустрічі в Мінську доти, доки діють карантинні обмеження через COVID-19.