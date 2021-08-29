За минулу добу війська РФ 18 разів порушили режим "тиші", 10 українських воїнів зазнали поранень, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська за минулу добу 18 разів порушили режим "тиші", поранень зазнали 10 українських воїнів на Донбасі. Від початку поточної доби війська РФ один раз відкривали вогонь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, біля Троїцького російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська найманці РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120-мм і артилерії калібру 122-мм. Унаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації тричі вели вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.

У районі Водяного, що біля Донецька, окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

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Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, окупанти обстріляли населений пункт Травневе із застосуванням автоматичного станкового гранатомета. Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Гольмівський. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Зазначена приватна територія вже вдруге упродовж тижня зазнає обстрілу з боку російсько-окупаційних військ.

Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Невельського ворог вів вогонь із мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Гранітного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Біля Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з артилерійських систем 122-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

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Крім того, на кордоні Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Унаслідок обстрілу військами РФ 6 військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще 4 - бойових травм. Поранені перебувають у лікувальних закладах, стан здоров'я захисників задовільний.

"Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 29 серпня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

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