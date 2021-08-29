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За минулу добу війська РФ 18 разів порушили режим "тиші", 10 українських воїнів зазнали поранень, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

За минулу добу війська РФ 18 разів порушили режим

Російсько-окупаційні війська за минулу добу 18 разів порушили режим "тиші", поранень зазнали 10 українських воїнів на Донбасі. Від початку поточної доби війська РФ один раз відкривали вогонь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, біля Троїцького російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська найманці РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120-мм і артилерії калібру 122-мм. Унаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації тричі вели вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.

У районі Водяного, що біля Донецька, окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Читайте також: Боєць 74-го ОРБ Андрій Вискребець загинув 27 серпня на Донбасі від кулі російського снайпера, - Запорізький облтерцентр

Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, окупанти обстріляли населений пункт Травневе із застосуванням автоматичного станкового гранатомета. Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Гольмівський. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Зазначена приватна територія вже вдруге упродовж тижня зазнає обстрілу з боку російсько-окупаційних військ.

Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Невельського ворог вів вогонь із мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Гранітного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Біля Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з артилерійських систем 122-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Читайте також: На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Крім того, на кордоні Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Унаслідок обстрілу військами РФ 6 військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще 4 - бойових травм. Поранені перебувають у лікувальних закладах, стан здоров'я захисників задовільний.

"Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00  29 серпня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Дивіться також: "П#здець! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки. ВIДЕО
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Топ коментарі
+35
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 943
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29.08.2021 08:17
+18
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4821
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29.08.2021 08:18
+18
Кстати, про беленюка. Так понимаю, что этот лейтенант ВСУ в такое тяжелое время уже на передовой? С наградным оружием?
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29.08.2021 08:28
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зєля-х@йло
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29.08.2021 08:16 Відповісти
Земрази тупо врут про адекватный ответ, пока убивают украинских военных.
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29.08.2021 08:37 Відповісти
Зеля-сцикло ***. Зеля-брехло
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29.08.2021 09:12 Відповісти
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 943
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29.08.2021 08:17 Відповісти
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4821
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29.08.2021 08:18 Відповісти
ткните кто-то палкой соплю зеленую.... может он уже сдох??????
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29.08.2021 08:18 Відповісти
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1806
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29.08.2021 08:19 Відповісти
Видели Зеленского в "вышиванке"? Вот именно.
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7281
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29.08.2021 08:19 Відповісти
Нада просто перестать стрелять.
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29.08.2021 08:20 Відповісти
За минулу добу війська РФ 18 разів порушили режим "тиші", 10 українських воїнів зазнали поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9

Давно працюєш на *****?
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29.08.2021 08:48 Відповісти
і давно імбіцилів які не чули про сарказм почали в інтернет відпускати
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29.08.2021 09:12 Відповісти
В чому сарказм,що воно ********** на восьмому році війни?
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29.08.2021 09:48 Відповісти
він процитував зеленського.
Чого ви напали на людину ?
Цільтесь у зеленського.
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29.08.2021 09:53 Відповісти
Він цитує зеленського у кожному своєму ************ дописі? Не за багато цитат?
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29.08.2021 10:06 Відповісти
Я знаю цього дописувача як україномовного.
А те, що наш президент вміє лише мовою ворога розмовляти - питання не до форумчанина.
Перекладати Зеленського чи що ? Забагато честі для його виперлів.
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29.08.2021 10:14 Відповісти
А я знаю як ************ бо не вперше роблю йому зауваження за феню окупанта.
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29.08.2021 10:18 Відповісти
Чому ж тоді ви використовуєто московитську феню у вигляді слова "***" в своїй мові? Набридло бачити от таких як ви вузколобих і агресивних готових тільки за мову вбити і не здатних зрозуміти суті в словах.
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29.08.2021 12:20 Відповісти
Я до широколобих не звертався, бо якщо дуже широкий лоб то мабуть не от великого розуму а від пухлини .І замість когось повчати може краще звернутись до лікаря?
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29.08.2021 12:51 Відповісти
Біда... ну нічого, я в решті решт не очікував, що таке одноклітинне створіння зможе зрозуміти хоч трохи з моїх слів...
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29.08.2021 14:03 Відповісти
Лікуй лоб може то не злоякісна,чого тобі й бажаю.
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29.08.2021 14:04 Відповісти
Приймаю від хворого на голову як подяку за мою турботу і на хворих ніколи не ображаюсь.Коли Бог хоче покарати позбавляє розуму.
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29.08.2021 14:09 Відповісти
Ло речі сам він мовчить бо знає що це не в перше.
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29.08.2021 10:19 Відповісти
"5 копійок" такий.
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29.08.2021 11:41 Відповісти
На ньому за великий цінник. Він стільки не коштує. За минулу добу війська РФ 18 разів порушили режим "тиші", 10 українських воїнів зазнали поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6162
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29.08.2021 11:45 Відповісти
Иловайский котёл - 2
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3357
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29.08.2021 08:22 Відповісти
Щось сумнівно що "адекватна відповідь" змусила окупантів припинити обстріли, скоріше боєзапас закінчився.
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29.08.2021 08:23 Відповісти
Кстати, про беленюка. Так понимаю, что этот лейтенант ВСУ в такое тяжелое время уже на передовой? С наградным оружием?
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29.08.2021 08:28 Відповісти
Неразумные феодорасты! Радоваться надо.
Если бы вы в 2006г. пустили в порт иностранные военные корабли,
то сейчас бы ЭТО сделали солдаты НАТО.
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 975
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29.08.2021 08:28 Відповісти
Оккупанты мстят за своего убитого подполковника.
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29.08.2021 08:34 Відповісти
небыло никакого полковника. и подполковника тоже небыло
был вброс от канала "tze"
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29.08.2021 08:46 Відповісти
#ихтамнетуже
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29.08.2021 08:52 Відповісти
их там и небыло
и известно об этом было практически сразу
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29.08.2021 08:55 Відповісти
https://twitter.com/666_mancer/status/1430181108637896712
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29.08.2021 08:59 Відповісти
Были у меня сомнения, но этот пост как-то пропустил.
Кстати меня давно гложет - кто здесь этот Протеррористически настроенный пользователь (с) Цензор.НЕТ .
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29.08.2021 09:12 Відповісти
Наши воины оказали адекватный ответ?!!! Жалобами В ОБСЕ отстреливались?

Целое отделение выбыло из строя! Решили зеленые слуги извести ВСУ?
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29.08.2021 08:42 Відповісти
больше . контуженных было только 9 человек и их со сводки убрали
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29.08.2021 08:59 Відповісти
Капец! За один день! Это ж СКАНДАЛ! И тишина, блд...
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29.08.2021 15:06 Відповісти
За минулу добу війська РФ 18 разів порушили режим "тиші", 10 українських воїнів зазнали поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9430
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29.08.2021 08:45 Відповісти
73 процента !
это- огромная "армия"
почему не вооружаемся и на помощь !
ведь судя по риторике - вы же своих не бросаете, где бы они ни были...
или воины Украины для вас - не свои ???
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29.08.2021 08:56 Відповісти
если бы в 2014 ввели военное положение со всем вытекающим вплоть до военного трибунала, вопросов было бы намного меньше, как и текущего рулевого Бубочки
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29.08.2021 10:29 Відповісти
Обстріл калібром 120 мм називається порушенням режиму тиші.
Зустріч Зе-чучела і Байдена скоро, обстріли саме для цього.
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29.08.2021 09:17 Відповісти
За минулу добу війська РФ 18 разів порушили режим "тиші", 10 українських воїнів зазнали поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3787

...
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29.08.2021 09:39 Відповісти
За минулу добу війська РФ 18 разів порушили режим "тиші", 10 українських воїнів зазнали поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5014
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29.08.2021 11:13 Відповісти
Правительство Украины в одном из недавних докладов сообщило, что имеет 45 с половиной тонн плутония. Из него, по данным экспертов, по меньшей мере более 30 тонн пригодны к использованию в ядерных зарядах. Легко можно подсчитать очень немалое количество боеголовок
Этот арсенал накопился в результате переработки радиоактивных отходов с вполне гражданских украинских АЭС.
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29.08.2021 09:40 Відповісти
Удивляет сдержанность популченцев.Стреляй как в тире сколько душе угодно.Запустил беспилотник,покорректировал и снова стреляй. Вечером ВСУ адекватно стрельнут по пустому месту,чтоб не обидеть путина. И то не факт.
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29.08.2021 09:53 Відповісти
Вся артиллерия находится в зоне отведения.
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29.08.2021 09:54 Відповісти
... откуда адекватно и отвечает ?
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29.08.2021 10:31 Відповісти
Зі стрілковаої зброї. Проти мокшанських 120 та 122.
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29.08.2021 11:14 Відповісти
"Адекватна відповідь" з ДОЗВОЛЕНОЇ зброї, тобто з автоматів проти ракет...
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29.08.2021 11:52 Відповісти
Де ви всі, які вибирали ОЦЕ до влади ?але ж вам "какая разница"! Не ваші діти гинуть правда ж?
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29.08.2021 12:03 Відповісти
 
 