В Україні за минулу добу від COVID-19 померли 34 людини, одужали 685, виявили 1 906 нових випадків, - МОЗ

Станом на ранок неділі, 29 серпня, виявлено 1 906 нових випадків COVID-19, одужали 685 осіб, летальних випадків - 34.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"За добу 28 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 134, медпрацівників - 40)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за минулу добу госпіталізували 772 людини. Зафіксовано 34 летальні випадки від COVID-19.

Водночас одужали 685 осіб.

За добу методом ПЛР протестовано 18 344 особи, методом ІФА - 3 661, а експрес-тестами - 16 859.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 284 191 особа, побороли недугу 2 206 392.

Водночас 53 720 осіб померли від вірусу.

За час пандемії в Україні провели 11 949 470 ПЛР-тестів.

Зазначається, що за добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.

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