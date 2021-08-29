За добу проти COVID-19 в Україні вакцинували понад 87 тис. осіб, - МОЗ

За минулу добу в Україні щеплення проти коронавірусу COVID-19 отримали 87 567 осіб.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"87 567 осіб вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 28 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 29 772 особи, повністю імунізовано 57 795 осіб", - йдеться в повідомленні.

Упродовж доби працювали:

- 693 мобільні бригади,

- 1 941 пункт щеплення;

- 377 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 295 407 осіб, з них отримали одну дозу - 5 295 405 осіб, повністю імунізовано і отримали дві дози - 3 594 758 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом було зроблено 8 890 163 щеплення.

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