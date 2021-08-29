Кулеба про призначення Поклонської послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде: "Дуже гарна ілюстрація долі зрадників"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував чутки з приводу призначення Поклонської послом в африканській країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Я це чув поки на рівні припущень. Треба перевірити, чи вона ще є громадянкою України. Якщо залишається, то тоді в нас є можливість зіпсувати їй життя. Якщо вона вже вийшла з громадянства України та є громадянкою Росії, то вони там можуть призначати кого завгодно і куди завгодно.
Але загалом це дуже красива ілюстрація долі зрадників. Якщо ви зрадите своїй державі, то держава, заради якої ви зрадили, в цьому випадку Росія, вас просто використає і відправить у Кабо-Верде, при всій повазі до Кабо-Верде", - підкреслив глава МЗС України.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Поклонську планують "заслати" в республіку Кабо-Верде, розташовану на островах Зеленого Мису за 600 км від узбережжя Африки.
Будь ласка, зачекайте...
Удачи донецко -крымская блд.
Уже не говорю про прочие прелести островного государства!
Картоху будет есть 2 раза в год по большим праздникам! Зато рыбный день минимум 6 дней в неделю!
Ну и голая пенсия в перспективе на сьемной квартире по возвращении.
Собственно будет оттягиваться за счёт Кремлёвской казны. Ну а кроме того, будет пробивать место для отдыха кацапских военных кораблей, при длинных переходах, так как вон в Испанию недавно не впустили...
Как по мне, то Кулеба не ту песню поёт, по причине своей глупости.
8 лет назад она была обычным прокурором в Крыму а тут послом на экзотических отсровах.
На полном пансионе.
А самое главное, что после этого у нее появится стаж дипломатической службы на Кабо Верде, для нее откроются новые перспективы и возможно более "сладкие" назначения....
Хочу быть предателем!
Надеюсь это совпадение
5 лет на Кабо-Верде за государственный счёт он пытается представить как свершение неотвратимой кары за предательство? Поц.
Вместо слушать в госдуре бред жирика и носить на палке николашку с блаженными старухами, Поклонская за государственный счет едет на курорт греть жопу на неопределенное время.
Пожалеем ее, зебилы!
Кулеба же отвечал на прямо поставленный вопрос ведущего. Отвечал вполне по существу.
Жить за счет ********* на курорте - чем плохо?!
Тому нехай ватани бісяться, що за їхній кошт , навіть не власне якомусь пропагандону, а лише пропагандонському продукту створили сінекуру на райських островах.
спасибо пиццде, выручает веззде..
А также острова Того.
(Того, а не тоГо - в случае с Поклонской это важно)
Є багато різних професій.
А если в вышеупомянутый казённый счёт кроме хаты под пальмами, шмоток, жратвы и бухла "втиснется" ещё и лиловый нигер с опахалом, то к проданой Родине я добавлю родную маму с любимой бабушкой (а нехрен было меня рожать в Украине, где столь невыносима лёгкость бытия).
Кулєба ... д-л ... Дипломат такого казати не повинен, особливо Міністр.
P. S. путин-*****!
ской каторге? найдёт себе пару-тройку кабоверзил пох...ястей и отдохнёт душой и телом на
нежных океанических пляжах.....
можна ще губернатором на Чукотку))
Mora Zfayfer
Віктор Трегубов
рассея вас предаст. всегда.
Прочитал я недавно текст уже бывшей профессорши педагогического универа и Драгоманова Евгении Бильченко, изгнанной из стен университета за любовь к террористам и коллаборантам. Евгения рассказывает, как низко она пала, как потеряла все и как ищет в этом Победу Духа.
Отдельной красной строкой проходит «а я надеялась, что кому-то буду нужна».
Евгения искренне полагала, что раз уж ее выгнали и затравили злые бандеровцы, то на помощь придет как максимум пуйло, как минимум ОПЗЖ. Не сложилось.
Как пел Борис Гребенщиков - «а подмога не пришла, подкрепленье не прислали, вот такие брат дела, нас с тобою обманули».
И пусть ряд граждан упрекают меня за злорадство, но я считаю, что это урок, который очень важно выучить всем. И на примере той же Бильченко, и на примере многих до нее, кое-что понять и осознать.
В 2014-м и позднее вокруг нас хватало людей, пышащих ненавистью к «укрокарателям» и любовью к (Ново)рассее.
Кто сейчас упомнит все имена? Олесь Бузина и Саша Чаленко, Максим Равреба и
Александр Роджерс, Монтян, разнообразные коммунисты и прочий советский осадок, пардон, совко-отходы.
Где же теперь все эти персонажи? Где звучат их звонкие «кукареку»?
Кое-кто уже внес свою лепту в обогащение украинского чернозема.
Кто-то сидит в Беларуси или Камбодже, промышляя фрилансом.
Большая часть рванула на маскву, реже в питер, и попыталась как-то продать себя как профессиональных малоросов. Цена им оказалась в одну бутылку, причем не во всех случаях эта бутылка вставлялась в горло. Время от времени они выходят в эфир - опухшие, помятые, почему-то невеселые.
Наименее талантливые сделали себе карьеру при дворе в оккупированных республиках, воплощая в жизнь поговорку «на навозной куче и петух король».
Я вам скажу, где этих персонажей нет. Их нет там, где люди счастливы.
Единственный из украинофобов, сумевший успешно капитализировать свою ненависть к собственной стране - известный вам петуШарий, он же толик шарий. И у того ситуация не вполне однозначная. Все остальные находятся в ситуации поражения. Личного, социального, политического. Потеряны деньги, потеряна медийность, предыдущие группы поклонников сменились однообразной хлопковой массой и дальше Макеевки в гости уже не зовут.
Во всех случаях лучше было просто вовремя завалить хлебало, уж простите мою вульгарную латынь. Просто остаться в Украине, промолчать и перетерпеть свою ненависть, гулять по киевским улицам, пить вкусный кофе в светлых кофейнях, и к 2021-му зарабатывать значительно больше, чем они имеют сейчас, просто на неполитических темах. Но нет.
Они искренне верили, что как предатели, будут делать то же самое, что делали всю жизнь.
То есть трындеть о плохой Украине и получать за это деньги, но уже большие. Деньги на выходе оказались меньшие, а возможности их тратить - более скудные. Даже меркантильный расчет не оправдался. То же самое случилось с крымскими предателями с Черноморского флота, которые внезапно обнаружили, что у коллег, эвакуировавшихся на материк, через пять лет условия жизни покраше.
Просто рассеянское руководство никогда не платит лохам. Такие у них понятия, такой уклад, такое видение мира. А персонажи, предавшие свою страну, растерявшие социальный капитал, оказавшиеся в зависимости от внешней помощи - лохи. Совершенно независимо от того, как искренне они лояльны рассее и ее руководству. «Родина тебя предаст, сынок» - и это правда, когда эта родина - эрэфия.
рассеянцы своих бросают, если только имеют такую возможность.
Это важно знать и помнить каждому говно-ватнику. Если кто-то рассчитывает, что, сдав Украину, он махнет в белокаменную нерезиновую мас-ква-ква-кву и будет там обитать, как в синекуре - это самое наивное из возможных заблуждений. По-хорошему мне не стоило бы его развеивать - предатели заслуживают ответного предательства. Но поскольку в процессе предательства они неизбежно навредят моим соотечественникам - приходится предупреждать.
рассея вас предаст. Как всегда.
Твоя дупа теперь наша!
Інша справа якби її десь в Сомалі відправили.