Кулеба про призначення Поклонської послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде: "Дуже гарна ілюстрація долі зрадників"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував чутки з приводу призначення Поклонської послом в африканській країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я це чув поки на рівні припущень. Треба перевірити, чи вона ще є громадянкою України. Якщо залишається, то тоді в нас є можливість зіпсувати їй життя. Якщо вона вже вийшла з громадянства України та є громадянкою Росії, то вони там можуть призначати кого завгодно і куди завгодно.

Але загалом це дуже красива ілюстрація долі зрадників. Якщо ви зрадите своїй державі, то держава, заради якої ви зрадили, в цьому випадку Росія, вас просто використає і відправить у Кабо-Верде, при всій повазі до Кабо-Верде", - підкреслив глава МЗС України.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Поклонську планують "заслати" в республіку Кабо-Верде, розташовану на островах Зеленого Мису за 600 км від узбережжя Африки.

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