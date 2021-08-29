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Найгірші переговори завжди були з Путіним, бо віри цій людині немає, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найгірші переговори завжди були з Путіним, бо віри цій людині немає, - Порошенко

П'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко розповів, що одним із найскладніших переговорних марафонів під час його президентства був процес ратифікації Угоди про асоціацію із Європейським Союзом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами Порошенка, легких переговорів не існує.

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"Найважчими із свого досвіду для мене були перемовини з Нідерландами. Пам’ятаєте, скільки лиха нам наробив консультативний референдум у цій справді дружній для нас країні 2016 року? Майбутнє Угоди про асоціацію з Європейським Союзом балансувало між "бути чи не бути". Висіло на волосині. Тоді упродовж тривалого часу я мав безліч перемовин і з Нідерландами, і з друзями в Брюсселі, інших столицях ЄС для пошуку тієї формули, яка б не дала можливості позбавити нашу державу, українців омріяної європейської перспективи. І нам це вдалося, бо діяли сміливо, наполегливо, твердо і стратегічно. Голоси за ратифікацію у Нідерландах збирали всією Європою", – розповів п'ятий президент.

"Розуміючи, що хтось може здивуватися, чому найважчими для мене були ці перемовини, а не, приміром, 18-годинний переговорний марафон щодо Мінських домовленостей 2015 року, одразу відповім: найважчі, бо йшлося про європейську мрію. Окуповану територію можна повернути. Однак не можна позбавляти мрії, віри у майбутнє, стратегічного бачення розвитку держави. Я чітко розумів, що перебуває на кону тих перемовин. І це розуміння, найвищий рівень відповідальності були найважчими", – наголосив Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що найгірші переговори завжди були з Путіним.

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"Бо ти завжди розумієш: про що б не говорили, віри у виконання домовленості цій людині немає. Підтвердження бачимо і сьогодні, коли домовленості щодо комплексу мінських заходів і далі залишаються невиконаними з російського боку. Кремль продовжує стріляти, не відмовляється від окупації наших територій, перекладає проблемні питання мирного процесу "з хворої голови на здорову", – пояснив Порошенко.

"Нашій команді ніколи нічого не давалося просто так, не падало як манна небесна. Ми ніколи не дозволяли собі публічних претензій до партнерів, але все, що маємо, професійно виборювали шляхом складних внутрішніх реформ, непростих зовнішніх переговорів і дипломатичних комбінацій. Так було з Угодою про асоціацію, так було з безвізом, так було з Томосом, так було із санкційною політикою щодо Росії. Видавлювали, вигризали зубами, домовлялися. І мали результат, тому що вміли працювати фахово", - резюмував п'ятий президент.

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Топ коментарі
+57
Настоящий Гетьман вставил очередную клизму самозванцам залезшим на Банковую.
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29.08.2021 11:07
+55
Худшие переговоры всегда были с Путиным, потому что веры этому человеку нет, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8992
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29.08.2021 11:08
+32
Худшие переговоры всегда были с Путиным, потому что веры этому человеку нет, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9293
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29.08.2021 11:10
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Цей процес триває вже понад 30 років !!!!))))
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29.08.2021 12:36 Відповісти
Ещё 10 лет бродить в политической пустыни, пока коренной совок дуба не даст.
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29.08.2021 12:39 Відповісти
Ви "оптимист ,батенька" !!!))))
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29.08.2021 12:56 Відповісти
а рішення про участь цих людей має прийматися виборчими комісіями з урахуванням їх особистих заслуг, інтелекту і порядності

Звучить непогано. Але реальний стан наразі такий: приймаються за майновими статками - хто скільки занесе, у виборчу комісію, чи у партійну.
Які кроки Ви пропонуєте, щоб змінити цю систему?
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29.08.2021 12:37 Відповісти
можно находить и воспитывать сколько угодно, но по ящику покажут очередного голобородьку и стадо роняя слюни и кал побежит голосовать за него. увы у нас так и не появилась информационная гигиена и ответственность за свои действия. до сих пор играем в выборы без ответственности.
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29.08.2021 12:38 Відповісти
Згадуючи 1991 рік ,видко зміни що відбулись з лохторатом !!! В 1991 р. слухали радіо ,а ******** лохторат дивиться телешоу !!! Зміни грандіозні !!!)))
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29.08.2021 12:55 Відповісти
это да. и ютуб. причем желательно попроще. без заумных слов и сложных логических построений.
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29.08.2021 12:57 Відповісти
Прочитали у Анти-колорадоса?
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29.08.2021 14:55 Відповісти
что?
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29.08.2021 15:04 Відповісти
Там була стаття, що Порошенко треба більше бути не там, де вже люди в будь-якому разі за нього, а там, де ще ні. А до таких треба йти без заумных слов и сложных логических построений. Схожі думки тут:

https://defence-line.org/2021/08/peredviborchij-duplet-postril-1/
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29.08.2021 17:31 Відповісти
это говорит только о том что словарный запас и состав у нас с антиколорадосом похожи. посыл совершенно разный. я говорил о видеожвачке которая побуждает наш народ к принятию решений
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29.08.2021 18:39 Відповісти
пут- ин не людина , а психічнохвора і злюча потвора , яка живе не по закону , а по понятіям !
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29.08.2021 12:48 Відповісти
Найгірші переговори завжди були з Путіним, бо віри цій людині немає, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4462
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29.08.2021 12:56 Відповісти
На пути к Европейской Украине с себя начать эволюционировать Пётр Алексеевич не хо? Может решится наконец избавиться от постыдной азиатской гибридности? 25 лет на госслужбе и параллельно в крупном бизнесе с работающими активами на 1,5 млрд.$- не по-европейски это как-то. Да и незаконно даже.
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29.08.2021 13:16 Відповісти
Главное что он по европейски насадил тебя на бутылку, кацап Найгірші переговори завжди були з Путіним, бо віри цій людині немає, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5804
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29.08.2021 17:15 Відповісти
Найгірші переговори завжди були з Путіним, бо віри цій людині немає, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3216 Афанасий Александров
На пути к Европейской Украине с себя начать эволюционировать Пётр Алексеевич не хо? Может решится наконец избавиться от постыдной азиатской гибридности? 25 лет на госслужбе и параллельно в крупном бизнесе с работающими активами на 1,5 млрд.$- не по-европейски это как-то. Да и незаконно даже
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29.08.2021 21:49 Відповісти
Слова правильные, но сказаны лгуном.
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29.08.2021 13:10 Відповісти
В который раз, призываю пересмотреть свое мнение о том, где он якобы врал, и рассмотреть каждый из этих случаев поглубже, чем в "объеме телевизора".
И как-то, внезапно, оказывается по-другому.
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29.08.2021 13:51 Відповісти
у подляка, в методичках - інші інструкції
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29.08.2021 13:56 Відповісти
На відміну від тебе йому ж ніхто не дає жодного льодяника "Рошен" на патичкові зі збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеного смороду з новітнім інгрідієнтом - Нудотним Порош(ен)ком. Інша справа ти - насмокшешся льодяників "Рошен" і рясно ригаєш бридким, огидним і смердючим порохоботським блювотинням.
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29.08.2021 19:51 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.08.2021 13:20 Відповісти
Суть идеологии "Подмена настоящего и будущего прошлым. Реально героическое прошлое, приукрашенное прошлое, полностью вымышленное прошлое - все виды прошлого должны постоянно находиться в фокусе внимания, чтобы вытеснить мысли о будущем и вопросы к настоящему». - Навальный в интервью «New York Times», особенно четко понятна суть идеологии путинского режима:
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29.08.2021 13:53 Відповісти
Порошенко - сьомий Президент України !
Бо, як бачимо, вже навіть зебіли гуртом кажуть, що
альтернативи - НЕМА !
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29.08.2021 14:14 Відповісти
І хто ж це мінські угоди підписав з х.йлом
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29.08.2021 14:43 Відповісти
Від них стало гірше, чи краще?
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29.08.2021 14:57 Відповісти
підписав, щоб ти Ольга, тоді , у Киеві, на Квартал змогла піти, посміятись, подивитись та послухати....
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29.08.2021 17:38 Відповісти
Хай живе олігархія! Даєш ще раз Порошенка! А може вже досить наступати на одні й ті ж граблі? Змінитися, в першу чергу, повинна система, а не прізвище президента - слуги олігархів, чи олігарха на чолі країни.
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29.08.2021 21:04 Відповісти
ну, і кого ти Даєш ще раз ? ..
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29.08.2021 21:53 Відповісти
Я не знаю кто будет следующим , но я знаю точно Петруха Пролетает как трусы над баней .
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29.08.2021 16:38 Відповісти
...пам'ятаю, як тодішні 73% раділи, що в Ющенка рейтинг падає...
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29.08.2021 16:38 Відповісти
Рейтинги засунь себе куда- нибуть, я про реалии ....
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29.08.2021 16:46 Відповісти
Твоя реалия сидеть на бутылке пока не сконаешь Найгірші переговори завжди були з Путіним, бо віри цій людині немає, - Порошенко - Цензор.НЕТ 312
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29.08.2021 17:18 Відповісти
Ты хоть сам понимаешь что ты изрыгнул. Или же свидетелям секты Петровой мозги не обязательно ,главное лайкать друг друга и спамить тех кто не придерживается вашего маразма.
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29.08.2021 19:21 Відповісти
Это не человек! Вы всегда привязываетесь к внешнему привычному образу.....
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29.08.2021 17:18 Відповісти
Молодец! Не боится назвать ***** *****м и убийцей.. не боится, не сцыт.. это и есть настоящий лидер и президент!
Он никогда не встанет на колени перед путиным и не станет заглядывать ему в глаза или очко
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29.08.2021 23:29 Відповісти
РАНЬШЕ САМОЕ ЖЕСТКОЕ НАКАЗАНИЕ БЫЛО ДЛЯ ВЫСШИХ ЧИНОВ!)
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30.08.2021 07:56 Відповісти
И имели результат, потому что умели работать профессионально" Источник: https://censor.net/ru/n3285110

Именно.
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30.08.2021 08:47 Відповісти
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