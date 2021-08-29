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Новини За кордоном
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Афганістан (450) Байден (2324) теракт (853)

Байден повідомив про загрозу нового теракту в Кабулі найближчим часом: "Ситуація вкрай небезпечна"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден повідомив про загрозу нового теракту в Кабулі найближчим часом:

Президент Сполучених Штатів Джо Байден застеріг, що вже найближчим часом у Кабулі може бути здійснено ще один теракт.

Про це йдеться у заяві Байдена, присвяченій місії Вашингтона з евакуації з Афганістану. Документ поширений пресслужбою Білого дому в суботу, 28 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ситуація на місці, як і раніше, вкрай небезпечна, і загроза терористичних атак на аеропорт залишається високою", - зазначив Байден.

"Наші командувачі повідомили мені, що напад досить імовірно відбудеться в найближчі 24-36 годин", - додав він.

Президент Сполучених Штатів розпорядився, щоб були вжиті всі можливі заходи для захисту американських сил в Афганістані. Водночас у військовому командуванні підтвердили, що гарантують безпечну передислокацію персоналу.

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Топ коментарі
+3
Даремна справа. Тільки криворогатий Вовка знає що потрібно зазирнути ***** вглаз.
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29.08.2021 11:50
+1
Больше! Больше переговоров Байдена с ******!!!
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29.08.2021 11:47
+1
Главное чтобы не в Вашингтоне, а на остальных обитающим внутри Beltway наплевать.
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29.08.2021 11:56
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Ну и?
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29.08.2021 11:45 Відповісти
*****,це ти?
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29.08.2021 11:51 Відповісти
Ні,мудель,*********-це ти
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29.08.2021 11:57 Відповісти
До байдена поїхав *****?
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29.08.2021 12:00 Відповісти
Ні,тебе туди кинув,ватан
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29.08.2021 12:05 Відповісти
Больше! Больше переговоров Байдена с ******!!!
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29.08.2021 11:47 Відповісти
Даремна справа. Тільки криворогатий Вовка знає що потрібно зазирнути ***** вглаз.
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29.08.2021 11:50 Відповісти
Главное чтобы не в Вашингтоне, а на остальных обитающим внутри Beltway наплевать.
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29.08.2021 11:56 Відповісти
Кацапи знову біснуються.
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29.08.2021 11:58 Відповісти
Афганцям СРСР це в очі скажеш, говнюк?
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29.08.2021 12:28 Відповісти
это которые голубые ? в беретах ?
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08.09.2021 17:21 Відповісти
Внимание! Путлеров бот, враг Украины!
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29.08.2021 12:39 Відповісти
Хмм ....воооот где настоящая опасность. Смотрите как идеально работает мода Н21. Суперь вихрь. Разумеется никакие методы тушения не помогут! К таким пожарам есть другие методы...
https://www.youtube.com/watch?v=uX0HnOlSvbc&t=16s
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29.08.2021 17:29 Відповісти
 
 