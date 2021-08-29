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Київ відтермінував заборону на в'їзд автомобілів із номерами Придністров'я до 10 січня 2022 року

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Київ відтермінував заборону на в'їзд автомобілів із номерами Придністров'я до 10 січня 2022 року

Україна вирішила відтермінувати заборону на в'їзд автомобілів із придністровськими номерами до 10 січня 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію Одеської митниці.

У відомстві повідомили, що українська влада відмовилася від плану заборонити в'їзд для автомобілів із придністровськими номерами з 1 вересня після звернення посольства Молдови в Україні в Міністерство закордонних справ країни.

В Одеській митниці нагадали, що "нейтральні номери" можна отримати в пунктах реєстрації транспортних засобів, спеціально відкритих у Тирасполі та Рибниці.

З 1 вересня 2018 року жителі Придністров'я отримали можливість перереєструвати свої автомобілі, щоб отримати "нейтральні номери", які дають можливість брати участь в міжнародному русі транспорту.

Молдова й Україна планували заборонити виїзд за кордон автомобілів із символікою невизнаного Придністров'я з 1 січня 2020 року.

Потім, на прохання Кишинева, Київ переніс набуття чинності цього рішення на 1 квітня 2021 року, а згодом - на 1 вересня 2021 року.

Читайте також: Україна планує заборонити в'їзд автомобілів із придністровськими номерами, - посол України в Молдові Шевченко
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Топ коментарі
+23
Ця військова база РФіі має бути як щільно ізольована !!! )))
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29.08.2021 11:54
+23
Які це державні номери у неіснуючої держави ???))))
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29.08.2021 11:55
+16
Теж хотів написати, хто взагалі дозволив в'їзд в Україну автомобілів з картинками з якогось зоопарку замість держ номерів?
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29.08.2021 12:03
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Заохочують рускій мір. Молодці.
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29.08.2021 11:52 Відповісти
Ця військова база РФіі має бути як щільно ізольована !!! )))
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29.08.2021 11:54 Відповісти
Так скоро докатимся что по просьбе паРаши и авто с номерами лугандона начнут пропускать..
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29.08.2021 11:54 Відповісти
Реінтеграція Даунбаса за кремлівським сценарієм !!! Процес триває !!!))))
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29.08.2021 11:57 Відповісти
так, тiльки "реiнтеграцiя" Украiни в лугандон! Киев отложил запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья до 10 января 2022 года - Цензор.НЕТ 6366 Киев отложил запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья до 10 января 2022 года - Цензор.НЕТ 2199 Киев отложил запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья до 10 января 2022 года - Цензор.НЕТ 3289
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29.08.2021 12:04 Відповісти
Результати поїздки санду до *****.
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29.08.2021 11:55 Відповісти
Це так і маскалі попхнуться сюди з нейтральними номерами.
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29.08.2021 11:55 Відповісти
мацкалям будуть давати самі нейтральні номери- птн хло Киев отложил запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья до 10 января 2022 года - Цензор.НЕТ 3048
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29.08.2021 12:03 Відповісти
З таким номером нехай їдуть. Киев отложил запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья до 10 января 2022 года - Цензор.НЕТ 7363 Киев отложил запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья до 10 января 2022 года - Цензор.НЕТ 5913
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29.08.2021 12:11 Відповісти
Які це державні номери у неіснуючої держави ???))))
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29.08.2021 11:55 Відповісти
Теж хотів написати, хто взагалі дозволив в'їзд в Україну автомобілів з картинками з якогось зоопарку замість держ номерів?
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29.08.2021 12:03 Відповісти
какаяразницы
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29.08.2021 12:10 Відповісти
уряд Молдови. На них вся відповідальність. Якби це був недружній уряд - можна було би і проігнорити. Але зараз - інші обставини. Нехай буде так: їм видніше.
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29.08.2021 14:17 Відповісти
Зараз так. З самого початку чому дозволили? Чи ця територія для нас вже признана?
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29.08.2021 14:24 Відповісти
По факту сел на любую машину повесил номера Приднестровья и погнал как оттуда так и туда, перевалочная база угнанных авто.
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29.08.2021 12:18 Відповісти
Ну да, хіба що перевірять номери кузова чи двигуна, тоді лажа.....
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29.08.2021 12:32 Відповісти
Ну так и есть
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29.08.2021 14:26 Відповісти
.Вы когда приедете в аэропорт Кишинёва... то не удивляйтесь. Сотни машин с приднестровскими номерами. Русня из Тирасполя ...военные.(правда в гражданке) ... вылетающие из Кишинёва в Москау... точно такие же прилетающие..их семьи... Молдова продаёт русне в Приднестровье топливо, продовольствие... А Вы там беспокоитесь о номерах их. Надо беспокоится и надеяться что в Украине не засверкали бы номера Даунбассии... что с нашим наркоманом-презЕдентом вполне допустимо.
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29.08.2021 15:03 Відповісти
Дивна позиція Молдови, наче і Додона нема.
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29.08.2021 12:31 Відповісти
Контрабанда рулить !!!
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29.08.2021 12:58 Відповісти
Тысячу раз удивляюсь - как то приднестровье может вообще существовать??? Там граница только с Молдовой и Украиной. Перекрыть границу и сухопутную и воздушную - и здохнет за полгода.
Но Украина, оказывается, по просьбе Молдовы(!!!!), продолжает пропускать оттуда автомобили с непризнанными номерными знаками!!!
Кто-нибудь, объясните - что происходит????
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29.08.2021 13:30 Відповісти
Вот вам вопрос, который Санду недавно задала Зеленскому - "Вы уже семь лет воюете против агрессии РФ. Почему самолеты РФ СЕМЬ ЛЕТ перевозят российских военнослужащих, через вашу территорию, на оккупированные у нас РФ территории?"
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29.08.2021 19:17 Відповісти
Аэропорт Тирасполя находится всего в около 10 км от позиций военных Молдовы. Было бы желание властей Молдовы - на тщательно вспаханное бомбами поле уже многие годы не смог бы садиться ни один самолет оккупантов.
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30.08.2021 01:37 Відповісти
И начать ПРЯМУЮ войну с РФ? Там же типа "миротворческие московские твари" сидят. А Украина спокойно пропустит и самолеты с десантом, и танки с БМП...
Тогда такая атака аэропорта, это полный разгром Молдовы.

А вот уговорить руководство Украины и закрыть воздушные коридоры, или совместно заставить кацапские борты сначала совершать посадку в Кишинёве, потом молдоване их полностью досматривают, а уже потом разрешают или не разрешают перелёт в Тирасполь. Ну типа как кацапы при Порошенко заставили наших Киборгов проходить досмотр на блок-посту у Мотароллы...
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30.08.2021 11:02 Відповісти
тому що на всіх ключових посадах в силових структурах одещини сидить агентура РФ. Багато з них навіть мови не розуміють. Там же роблять укр паспорти кілерам з РФ накшталт Артур Денисултанов-Курмакаев https://www.svoboda.org/a/28525359.html
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29.08.2021 22:22 Відповісти
взагалі, навіщо було дозволяти в,їзд з номерами тієї недореспубліки?? заборонити назавжди, хай заїздять виключно з молдавськими номерами.
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29.08.2021 13:38 Відповісти
Приднестровье - оплот контрабанды
Вот за эти деньги они в Киеве вопрос и порешали . Купили себе право ездить с такими номерами .
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29.08.2021 18:56 Відповісти
Відбувається нормальний і незбіжний процес реінтеграції Української (споконвіків) Придністрянщини і її повернення до складу України. Навіть молдавани це вже зрозуміли.
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29.08.2021 13:43 Відповісти
Да, ранее это были наши территории. Но говорить про это, до того, как развалится РФ, нецелесообразно.
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29.08.2021 19:18 Відповісти
Чому тоді забороняєте номери Лугандону?
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29.08.2021 14:07 Відповісти
а що, українському уряду треба дозволити це?
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29.08.2021 14:18 Відповісти
Придністровські ж дозволили, а чим лугандон гірше? Земля думаю зробе
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29.08.2021 16:18 Відповісти
да цей зможе
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29.08.2021 22:16 Відповісти
А нічого, що про продовження пропуску автомобілів з сумнівними "придністровськими" номерами Україну попрохала влада самої Молдови, з якою у нас дружні відносини. А за лугандон хто попрохає?
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30.08.2021 00:21 Відповісти
А шо Порохи номера еще не сменили... ?
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29.08.2021 14:25 Відповісти
Акт поддержки территориальной целостности Молдовы по украински😁😁😁
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29.08.2021 14:40 Відповісти
по просьбе Кишинева...
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29.08.2021 21:54 Відповісти
це для розумово-відсталих Київ відтермінував заборону на в'їзд автомобілів із номерами Придністров'я до 10 січня 2022 року - Цензор.НЕТ 2046
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29.08.2021 22:16 Відповісти
Правильно!
И еще можно разрешить въезд авто с номерами лугандона, осетии, абхазии!
Масса вариантов поцеловать ***** в жопу для зеленского!
Сраное, безхребетное ничтожество на посту президента!
Когда эта гнида плюнула в лицо Молдове, организовав похищение Чауса, проблем не было!
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29.08.2021 16:45 Відповісти
Подовжити дозвіл на перетин кордону з "придністровькими" номерами в України попрохала влада самої, дружньої нам, Молдови. Що не так?
Якби Ізраїльський Моссад повернув назад у свою країну (для виправдання чи засудження - Моссаду це неважливо) живим-здоровим громадянина Ізраїля , - Ви також би обурювались?
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30.08.2021 00:37 Відповісти
Да. Ми так і повірили, що "по прозьбє Кішіньова" Київ відтермінував заборону на в'їзд автомобілів із номерами Придністров'я до 10 січня 2022 року - Цензор.НЕТ 2688
Хто б ще так опікувався непризнаною територією як не Кишинев?
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29.08.2021 22:15 Відповісти
Ганьба.
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30.08.2021 00:11 Відповісти
Все продавольствие ПМРовцы везут с Одессы. У них в магазинах толком ни чего нет. Вот и едут к нам. А потом на 7-м км и в других местах начинают рассказывать про руський мир. Уже давно пора им запретить сюда заезжать.
зы. Вот Шериф вышел в ЛЧ и шо? Интер, Реал и Шахтер будут заезжать в непризнанный Тирасполь? (до этого Динамо Загреб , Црвена Звезда и еще пару клубов играли в тирасполе). Посмотрим...
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30.08.2021 09:01 Відповісти
странно... а в Одессе их полно.....
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30.08.2021 09:26 Відповісти
 
 