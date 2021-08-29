Київ відтермінував заборону на в'їзд автомобілів із номерами Придністров'я до 10 січня 2022 року

Україна вирішила відтермінувати заборону на в'їзд автомобілів із придністровськими номерами до 10 січня 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію Одеської митниці.

У відомстві повідомили, що українська влада відмовилася від плану заборонити в'їзд для автомобілів із придністровськими номерами з 1 вересня після звернення посольства Молдови в Україні в Міністерство закордонних справ країни.

В Одеській митниці нагадали, що "нейтральні номери" можна отримати в пунктах реєстрації транспортних засобів, спеціально відкритих у Тирасполі та Рибниці.

З 1 вересня 2018 року жителі Придністров'я отримали можливість перереєструвати свої автомобілі, щоб отримати "нейтральні номери", які дають можливість брати участь в міжнародному русі транспорту.

Молдова й Україна планували заборонити виїзд за кордон автомобілів із символікою невизнаного Придністров'я з 1 січня 2020 року.

Потім, на прохання Кишинева, Київ переніс набуття чинності цього рішення на 1 квітня 2021 року, а згодом - на 1 вересня 2021 року.

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