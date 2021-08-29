Київ відтермінував заборону на в'їзд автомобілів із номерами Придністров'я до 10 січня 2022 року
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Україна вирішила відтермінувати заборону на в'їзд автомобілів із придністровськими номерами до 10 січня 2022 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію Одеської митниці.
У відомстві повідомили, що українська влада відмовилася від плану заборонити в'їзд для автомобілів із придністровськими номерами з 1 вересня після звернення посольства Молдови в Україні в Міністерство закордонних справ країни.
В Одеській митниці нагадали, що "нейтральні номери" можна отримати в пунктах реєстрації транспортних засобів, спеціально відкритих у Тирасполі та Рибниці.
З 1 вересня 2018 року жителі Придністров'я отримали можливість перереєструвати свої автомобілі, щоб отримати "нейтральні номери", які дають можливість брати участь в міжнародному русі транспорту.
Молдова й Україна планували заборонити виїзд за кордон автомобілів із символікою невизнаного Придністров'я з 1 січня 2020 року.
Потім, на прохання Кишинева, Київ переніс набуття чинності цього рішення на 1 квітня 2021 року, а згодом - на 1 вересня 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
Но Украина, оказывается, по просьбе Молдовы(!!!!), продолжает пропускать оттуда автомобили с непризнанными номерными знаками!!!
Кто-нибудь, объясните - что происходит????
Тогда такая атака аэропорта, это полный разгром Молдовы.
А вот уговорить руководство Украины и закрыть воздушные коридоры, или совместно заставить кацапские борты сначала совершать посадку в Кишинёве, потом молдоване их полностью досматривают, а уже потом разрешают или не разрешают перелёт в Тирасполь. Ну типа как кацапы при Порошенко заставили наших Киборгов проходить досмотр на блок-посту у Мотароллы...
Вот за эти деньги они в Киеве вопрос и порешали . Купили себе право ездить с такими номерами .
И еще можно разрешить въезд авто с номерами лугандона, осетии, абхазии!
Масса вариантов поцеловать ***** в жопу для зеленского!
Сраное, безхребетное ничтожество на посту президента!
Когда эта гнида плюнула в лицо Молдове, организовав похищение Чауса, проблем не было!
Якби Ізраїльський Моссад повернув назад у свою країну (для виправдання чи засудження - Моссаду це неважливо) живим-здоровим громадянина Ізраїля , - Ви також би обурювались?
Хто б ще так опікувався непризнаною територією як не Кишинев?
зы. Вот Шериф вышел в ЛЧ и шо? Интер, Реал и Шахтер будут заезжать в непризнанный Тирасполь? (до этого Динамо Загреб , Црвена Звезда и еще пару клубов играли в тирасполе). Посмотрим...