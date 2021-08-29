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Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) загиблим у 2014 році воїнам Горбенку та Гурняку. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) загиблим у 2014 році воїнам Горбенку та Гурняку. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Захід відбувся біля будівлі Міністерства оборони в Києві.

"За ці сім років українські воїни ще не раз демонстрували надзвичайний героїзм і стійкість у захисті територіальної цілісності України. Прізвища 228 військовослужбовців ЗСУ та інших військ сектору безпеки й оборони, які загинули цього дня у 2014-2020 роках, було оголошено сьогодні на подвір’ї Міноборони. Після кожного озвученого прізвища воїни почесної варти здійснювали удар у Дзвін пам'яті та салютували з особистої зброї", - йдеться в повідомленні.

Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

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Також президент вручив державні нагороди за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Званням Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно відзначений боєць Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослав Горбенко. Доброволець загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Рятуючи травмованого побратима, він зазнав смертельного поранення осколком танкового снаряда. Нагороду отримали батьки Святослава Горбенка Сергій Олександрович та Лариса Вікторівна.

Звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" також посмертно присвоєне солдату Віктору Гурняку. Він загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області. Нагороду отримали його батьки Петро Степанович та Марія Мирославівна.

Після завершення церемонії глава держави поклав квіти до Дзвону пам'яті.

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Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) загиблим у 2014 році воїнам Горбенку та Гурняку 01
Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) загиблим у 2014 році воїнам Горбенку та Гурняку 02
Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) загиблим у 2014 році воїнам Горбенку та Гурняку 03
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Топ коментарі
+21
А сержанту Журавлю что присвоил? Или даже вспоминать страшно?!
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29.08.2021 12:09
+13
Замилює очі лохам.
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29.08.2021 12:14
+10
Позитивний для кого ?
Це все гра на публіку, не більше.
Завдяки Зеленському ми несемо ті втрати, яких могли би уникнути.
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29.08.2021 12:37
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А сержанту Журавлю что присвоил? Или даже вспоминать страшно?!
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29.08.2021 12:09 Відповісти
Замилює очі лохам.
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29.08.2021 12:14 Відповісти
порох зраднык
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29.08.2021 12:25 Відповісти
Это не порох зраднык, а ты лошара. Тебе Г+Г ссыт в глаза уже много лет, а ты все умываешься, как божьей росой. Зеля твоя 58 уголовных дел на Пороха открыла, а посадить не за что. От халепа, правда? А зеля сдала наши территории, открыто разваливает ВСУ, слила ***** операцию по вагнеровцам, в Омане шоркалась с фсб/гру, держит при себе агента Козыря на первых ролях, возвращает рыговским упырям арестованные Порохом активы, Можно до вечера список продолжать. Но зраднык почему-то Порох?! Знаешь, Мишаня, если кто-то спросит, что такое чистый, стопроцентный лох, я покажу на тебя.
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29.08.2021 13:20 Відповісти
Може ще дасть і Журавлю, але дати Героя правосеку, це позитивний момент.
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29.08.2021 12:34 Відповісти
Позитивний для кого ?
Це все гра на публіку, не більше.
Завдяки Зеленському ми несемо ті втрати, яких могли би уникнути.
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29.08.2021 12:37 Відповісти
Позитивний в тому плані, що Зеля, хоч і піл впливом суспільства робить іноді праильні кроки, ви хіба проти, аби загиблим дали Героя?
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29.08.2021 12:38 Відповісти
вернуть всех рыгов и их мусоров во власть - правильные шаги? А разграбить короновирусный фонд - правильный шаг? А запретить стрелять в ответ? А взять на контроль эвакуацию раненого Журавля? А слить операцию по вагнеровцам? А уничтожить экономику? Вышиватым лохам зе-сепар засцикает глаза, а они тупо на это ведутся!
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29.08.2021 12:49 Відповісти
"іноді правильні кроки" не влаштовують, це набагато гірше ніж навіть робити іноді неправильні кроки. Якщо правильні кроки тільки іноді, то ці виключення тільки підтверджують, що він все робить не правильно. Його керівники з Москви знають, що напівправда завдає більшої шкоди ніж абсолютна брехня.
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29.08.2021 13:12 Відповісти
Бамбуков, не врубаешься?
Тебе шоу крутят!
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29.08.2021 13:31 Відповісти
Горбенко, здається, вчився на харківському ін'язі. Колега. Чомусь іще тоді, в 2014 врізалося в пам'ять його фото і вираз його обличчя, якийсь дитячий, вразливий. І досі болить. Спочивай з миром, хлопчику.
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29.08.2021 15:55 Відповісти
А генерал майор артиллерії Іван Лісовий чому ще не "Герой України",тому що ще не вмер,чи тому,що від його погонів смердить порохом,а не пахне липкою,як від погонів паркетних генералів?
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29.08.2021 16:40 Відповісти
Не всі лохи. Всім не замилить.
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29.08.2021 12:19 Відповісти
достоин ли беспринципный паяц награждать Героев, отдавших жизнь за Украину ...
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29.08.2021 12:22 Відповісти
петя ответит за иловайск
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29.08.2021 12:26 Відповісти
Звісно що відповість, але тоді Міша перелогіниться.
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29.08.2021 12:35 Відповісти
а может у ***** спросите, чтоб и оно вам ответило???
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29.08.2021 12:41 Відповісти
Там генерал муженко домовлявся з Москвою про зелений коридор, а не Верховний головнокомандувач і, можливо, й про те, що ЗСУ вийшли безперешкодно, а вже добровольців не випустили...
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29.08.2021 13:24 Відповісти
Згинь , зелена чортяка і не смій згадувати Пороха , так як ти брехло і ватник дешевий !
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29.08.2021 15:25 Відповісти
Піар понад усьо.
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29.08.2021 12:31 Відповісти
У паяца є можливість вирости над собою, нагороджуючи Героїв, полеглих за Україну.
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29.08.2021 15:56 Відповісти
ні... нема... то роль така - печальна... обов"язки такі - державні - сумні і невеселі...
не виросте з осинки апельсинка...
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29.08.2021 16:01 Відповісти
Я кажу, що паяц має таку можливість, а про осинку з апельсинкою - то до Мічуріна.
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29.08.2021 20:28 Відповісти
може й має...та хіба знаємо - захоче чи ні скористатися тої можливості...
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29.08.2021 20:35 Відповісти
Да ,вот мальчиков и девочек интересует ,а как же Журавль ,а его то можно было спасти 😡 Зеленский ,((ука , это на твоей совести , тебе ,это ещё аукнется , в силу полетической целесообразности ,ну типо не провоцировать русню , оставили его умирать 😡😡😡 И Йом Кипур тебе не поможет ,по сути ты соучастник убийства 😡
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29.08.2021 12:34 Відповісти
Он не соучастник, он и есть убийца.
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29.08.2021 14:15 Відповісти
Якщо вже він таку зірку сцени з себе корчить, то міг би нагородити й всесвітньовідомого оперного співака Сліпака, який загинув за Україну на Донбасі.
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29.08.2021 13:30 Відповісти
Чомусь спало на думку порівняти Василя Сліпака з куйлом, який його убив. Велетень духу і мерзенний жорстокий та мстивий клоп, який приніс війну на нашу землю.
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29.08.2021 15:59 Відповісти
вотжежзрада.
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29.08.2021 19:38 Відповісти
Западло будет сказать,кто подписал Указ.....ЗЕЛЯ.
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14.10.2021 13:42 Відповісти
 
 