Посол Великої Британії Сіммонс вшанувала пам'ять воїнів, загиблих у боротьбі за незалежність України

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс і заступник аташе з питань оборони підполковник Тимофій Уайт-Бойкот вшанували пам'ять українських захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба посольства Великої Британії.

"З нагоди Дня пам'яті захисників України посол Великої Британії Мелінда Сіммонс і заступник аташе з питань оборони підполковник Тимофій Уайт-Бойкот вшанували загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України чоловіків і жінок, поклавши квіти до Стіни народної пам'яті в Києві", - йдеться в повідомленні.

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