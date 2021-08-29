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Посол Великої Британії Сіммонс вшанувала пам'ять воїнів, загиблих у боротьбі за незалежність України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Посол Великої Британії Сіммонс вшанувала пам'ять воїнів, загиблих у боротьбі за незалежність України

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс і заступник аташе з питань оборони підполковник Тимофій Уайт-Бойкот вшанували пам'ять українських захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці  повідомляє пресслужба посольства Великої Британії.

"З нагоди Дня пам'яті захисників України посол Великої Британії Мелінда Сіммонс і заступник аташе з питань оборони підполковник Тимофій Уайт-Бойкот вшанували загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України чоловіків і жінок, поклавши квіти до Стіни народної пам'яті в Києві", - йдеться в повідомленні.

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Кто его знает, может если бы Бриташка не настаивала на разоружении Украины (а это не только ЯО!) и сразу в феврале 2014 включила максимальные санкции вроде SWIFTa, оказала военную помощь...
А так, да иди, лей крокодиловы слезки....
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29.08.2021 12:38 Відповісти
А якби вкраїнці не обирали між януковичем та тЮлькою, були б не квазінацією, то взагалі би горя не знали. Вже б і Польщу економічно випередили.
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29.08.2021 12:42 Відповісти
угу. а ще краще Чорновіла замість Кравчука
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29.08.2021 12:47 Відповісти
За Чорновіла є сумніви, бо він виступав за регіони.
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29.08.2021 12:56 Відповісти
Не паплюжте! то син його
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29.08.2021 18:35 Відповісти
Посол Великобритании Симмонс почтила память воинов, погибших в борьбе за независимость Украины - Цензор.НЕТ 7030
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29.08.2021 12:42 Відповісти
Найбільші наші друзі і союзники -- це Англія, США, Канада, Польща і Туреччина.
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29.08.2021 12:59 Відповісти
Тімофєй це Тімоті?
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29.08.2021 15:16 Відповісти
 
 