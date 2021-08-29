Українського воїна поранено унаслідок російського обстрілу на Донбасі, стан бійця важкий, - ОТУ "Північ"
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29 серпня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій захисників України в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Унаслідок російського обстрілу військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Воїну надано першу медичну допомогу, після чого була здійснена його аеромедична евакуація до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого українського захисника оцінюється медиками як важкий.
"Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
ЗА ВСЕ что происходит в армии отвечает Верховный Главнокомандующий, именно он решает основные кадровые вопросы и своими приказами назначает на ключевые военные должности непосредственных исполнителей.
Если назначенные им люди некомпетентны, не способны организовать деятельность Вооруженных Сил, принимают не качественные кадровые решения - это вина Верховного Главнокомандующего.
По произошедшему в Авдеевке 28.08.2021 г. как минимум должно быть назначено служебное расследование, выяснены все факты и наказаны виновные.
До того все остальное - это жалкие потуги некомпетентного человечка, взобравшегося на пост Верховного Главнокомандующего оправдать свою некомпетентность
молчит и бравый главнокакбыкомандующий, любитель награждать и пиариться...
Молимось за Тебе !!
а вот от зелевошек можно ожидать любого метания и...голосования (уже доказано 2019 годом)
...хоча...хоча може і є сенс у ваших словах - регіонали так бистро перефарбувалися в зелене і стали новими літсами у ко-манді преЗЕ...що тут нічого не закинеш )))
********** януковоча = зелевошкам ))))
а! щодо оцінок))) поживемо - побачимо...яку оцінку поставлять зеленій шмарклі))))
головне - жтит стало мо й веселіше...але не краще... і хто зна що буде далі...
а тепер Ви в себе спитайте... проштофкування Віпрстюка попри всі підтасовки і брехню в підрахункових протоколах не може бути репетицією наступних президентських виборів у яких зенелох переможе - на брехні і ейфорії прокотив перший раз, то готуємося до відвертої брехні, адмінресурсів і прочих шоу-витівок...
не вірю я в соцопроси... поживем побачимо...чи мо стане останюю краплею його черговий зашквар і воно не досидить і першого строку ? хто зна?? януковоч теж сподівався ))))
Це не його народ і не його держава. Для нього, це просто бізнес. Корпоратив, на 5 років.
"Зеленский: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
И глава слуг кремлевского народа молчит!!!!!!! Скандал!!!!!!
Выжить воину...
ЗА ВСЕ что происходит в армии отвечает Верховный Главнокомандующий, именно он решает основные кадровые вопросы и своими приказами назначает на ключевые военные должности непосредственных исполнителей. Если назначенные им люди некомпетентны, не способны организовать деятельность Вооруженных Сил, принимают не качественные кадровые решения - это вина Верховного Главнокомандующего. По произошедшему в Авдеевке 28.08.2021 г. как минимум должно быть назначено служебное расследование, выяснены все факты и наказаны виновные. До того все остальное - это жалкие потуги некомпетентного человечка взобравшегося на пост Верховного Главнокомандующего оправдать свою некомпетентность