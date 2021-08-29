Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Невакцинований учитель, який знімав маску в класі, коли читав вголос, заразив 50% учнів класу в США.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це йдеться в дослідженні Центру США з контролю над захворюваннями, який ретельно вивчив походження сплеску пандемії в одній із каліфорнійських шкіл.
Цей випадок припав на час поширення заразнішого штаму коронавірусу "Дельта" у США.
В одному з класів рівень заражень становив 50% і залежав від того, наскільки близько діти сиділи до вчителя. 8 із 10 дітей, які сиділи на перших двох рядах, заразилися.
Кількість госпіталізацій серед дітей також зросла після того, як у серпні почали працювати школи в деяких американських штатах. Проте діти порівняно рідше потрапляють до лікарень із коронавірусом, ніж дорослі. Серед госпіталізованих із COVID-19 у США діти становлять 1,8%.
Будь ласка, зачекайте...
Возбудитель V. cholerae, (серогруппы 01 и 0139), является короткой изогнутой подвижной аэробной грамотрицательной бациллой, вырабатывающей энтеротоксины - белки, вызывающие гиперсекрецию изотонического электролитного раствора через слизистую оболочку тонкой кишки. Человек - единственный известный естественный хозяин для V. cholerae. После проникновения в слизистый слой эти микроорганизмы заселяют эпителий кишечника и выделяют токсин холеры. Эти возбудители не поражают стенку кишечника, поэтому в стуле находят мало лейкоцитов или вовсе не находят.
Ви́рус (лат. virus - яд[2]) - неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток[комм. 2]. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей[3] (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами). Обнаружены также вирусы, способные реплицироваться только в присутствии других вирусов (вирусы-сателлиты).
Разницу между вирусом и бактерией улавливаете? Вирус на порядки изменчивей и подвержен мутациям. Вот поэтому и невозможно против него создать сколь нибудь эффективную вакцину.
2. Скольео РНК вакцин было создано против гриппа?
2. Не знаю. А это важно? Вы считаете, что они будут высокоэффективными? Ну посмотрим в ближайший год.
Так кажуть, що там 8 рядочків. То питають: а на скільки укольчиків це розраховано ?
Хакери одразу похвалилися, що зламали дані щодо щеплення місцевих "борців": прем*єра і його дружків. Їм, виглядає, не дуже повірили: бо вереск же стоїть про =захищеність= і решту бла-бла-бла.
Нічого, завантажили прем*єрову. Поліція порушила справу. Нема чим займатися. Всі сили на "боротьбу".
Йому подобається, коли бузпідставно ображають і принижують інших просто за іншу думку - регоче од душі, лайкає, а потім вдає з себе дуже пристойного.
За що його поважати?За то що вiн бреше про користь вакцин проти корони?Вiн злочинець.
Створено кілька вакцин-кандидатів, ряд з них показали ефективність на мавпах, зараз їх випробовують вже на людях.
Why the Latest HIV Vaccine Candidate Is the Best Yet
Сейчас м-РНК технологии позволят выбрать более консервативные участки поверхностных белков в качестве мишеней. Посмотрим на результат.
Ну и кромк ПЦР тестов (которые многократно валидированы) там и симтомы проявлялись.
Among the 27 total cases, 22 (81%) persons reported symptoms; the most frequently reported symptoms were fever (41%), cough (33%), headache (26%), and sore throat (26%). WGS of all 18 available specimens identified the B.1.617.2 (Delta) variant. Vaccines are effective against the Delta variant (2), but risk of transmission remains elevated among unvaccinated persons in schools without strict adherence to prevention strategies. In addition to vaccination for eligible persons, strict adherence to nonpharmaceutical prevention strategies, including masking, routine testing, facility ventilation, and staying home when symptomatic, are important to ensure safe in-person learning in schools (3).
Ученые сразу из нескольких стран обвинили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в сговоре с крупными фармацевтическими компаниями.
Ничего не напоминает?
Это же ни в какое сравнение с тем же H1N1 в 1918 году - 50 - 100 млн людей умерли.
Возможно узнаете много нового.
А де ти колись діагноз грип бачив? Якою може бути статистика по смертності від тієї хвороби, яку майже нікому ніколи не ставили?
Тем не менее в основном болезнь проходила без каких-либо симптомов.
І це - без тестів. ><
Это же бред сивой кобылы!
На ковидных вирусах у детей было написано шо они от учителя?
Там **** миллионы вариантов как кто откуда почему. Это вобще невозможно определить где и от кого кто заразился.
Вобщем начинается время окуительных историй.
"25 мая 2021 года Департамент общественного здравоохранения округа Марин (MCPH) был уведомлен начальной школой о том, что 23 мая невакцинированный учитель сообщил о получении положительного результата теста на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID- 19. Учитель сообщил, что у него появились симптомы 19 мая, но продолжал работать в течение 2 дней, прежде чем пройти тест 21 мая. Иногда в это время учитель читал классу вслух без маски, несмотря на школьные требования ность маску в помещении. Начиная с 23 мая, новые случаи COVID-19 были зарегистрированы среди других сотрудников, учащихся, родителей и братьев и сестер, связанных со школой. Чтобы охарактеризовать вспышку, 26 мая MCPH инициировал расследование случая и отслеживание контактов, которое включало полногеномное секвенирование (WGS) имеющихся образцов. Всего выявлено 27 случаев, в том числе учителя. В период с 23 по 26 мая из 24 учеников учителя 22 ученика, не имевшие права на вакцинацию по возрасту, прошли тестирование на SARS-CoV-2; 12 получили положительные результаты тестирования."
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7035e2.htm?s_cid=mm7035e2_w
Учитель мог заразиться от кого то из своих учеников, коллег и вобще хрен знает от кого,когда ( и вообще со слов учителя а не врача определять шо симптомы у него появились два дня назад..... и делать вывод шо поэтому он источник заразы.... ну извините!)
и быть тоже жертвой а не распространителем. И ученики могли заразиться от соседа по парте, родителей та и вобще это невозможно определить от кого кто где и когда.. И эти расследования расследователи могут засунуть себе в дупу. В этой статье можно раскритиковать каждое слово бо всё высосано из пальца .
А він хворий був ? Бо не написано.
Бо якщо не хворий, то чому його звинувачують ?
Минулого тижня такі ж писаки новину наваяли, що, здається, у Флориді за тиждень від єдиної хвороби в світі померли 5 поліцейських.
І фактично всі коменти американців під статтею починалися з =а вони вколоті були= ?
І прийшли до висновку: відповідь очевидна - так. Бо якби нещеплені - то це було б в заголовку.
Як з блм: коли чорний скоїть стрілянину, то пишуть колір, марку і модель машини, а про колір шкіри мовчать. А як білий - то зразу white man.
Писаки-поплічники і решта помічничків відповідатимуть за свою дуже активну участь у ковідоістерії, маніпуляціях, спекуляціях, брехні.
https://www.vesty.co.il/main/article/syhzt11k11t#autoplay
Минздрав Израиля разрешил делать третью прививку всем - подробности
Министерство здравоохранения Израиля отменило возрастное ограничение на получение третьей дозы вакцины от коронавируса: с 29 августа ее могут получить все, кому она разрешена (то есть люди от 12 лет и старше без противопоказаний), но при условии, что после второй прививки прошло более 5 месяцев, потому что две первые дозы постепенно утрачивают эффективность приблизительно через полгода
Минздрав: полностью привитым считается тот, кто:
■Получил две дозы прививки, и после второй прошло менее 6 месяцев назад■Получил третью дозу и после нее прошла минимум одна неделя
■Переболел коронавирусом и выздоровел, и с момента получения свидетельства о выздоровлении прошло не более 6 месяцев. (Решение по поводу тех, кто получил это свидетельство более 6 месяцев назад, будет принято позже)
■Все выздоровевшие и получившие как минимум одну дозу вакцины
С 1 октября право на получение нового зеленого паспорта (тав ярок) будут иметь только получившие третью прививку. Срок действия нынешнего зеленого паспорта у получивших только две дозы истечет через полгода после получения второй. Ось так. А 3тя теж буде =ефективною= півроку ?