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паломництво (44) Нацполіція (13922) Умань (220) хасиди (167) патрульна поліція (1399)

Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція

28 серпня на території Уманського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області відбулося шикування правоохоронців, які нестимуть службу в місцях компактного проживання і паломництва брацлавських хасидів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, інформує Цензор.НЕТ.

Понад пів сотні патрульних поліцейських Черкас, Києва, Дніпра, Житомира, Вінниці та Одеси упродовж двох тижнів гарантуватимуть безпеку як місцевих жителів, так і іноземних гостей під час святкування Рош га-Шана.

Крім того, до превентивного відпрацювання міста та району долучилися представники громадського формування Умані "Штурм".

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Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція 01

Заступник начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області Сергій Коваленко і заступник начальника превентивної діяльності поліції Уманщини Василь Козиненко провели інструктаж і акцентували увагу на дотриманні законності, правил безпеки та ввічливого ставлення до громадян.

Після закінчення інструктажу поліцейські відбули до місць несення служби.

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"Черкаська поліція готова до гарантування громадського порядку та безпеки громадян в Умані, і тепер правоохоронці несуть службу в посиленому режимі", - сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+13
если в твоем доме гости устанавливают свои порядки - то дом уже не твой, и гость - ты
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29.08.2021 13:31
+11
Вовиных братьев туда 50 тысяч съехалось. Город отдан на разграбление. Более полусотни патрульных полицейских будут обеспечивать безопасность в Умани во время празднования Рош га-Шана, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8699
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29.08.2021 13:37
+7
полусотни? 50 копчиков?
я вас умоляю...и шо они смогут обеспечить в этом хаосе и беспределе?? )))
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29.08.2021 13:26
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Это цивилизация, богоизбранный народ.
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29.08.2021 13:28 Відповісти
Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6484
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29.08.2021 17:42 Відповісти
Таліби будуть? Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 181
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29.08.2021 14:14 Відповісти
полусотни? 50 копчиков?
я вас умоляю...и шо они смогут обеспечить в этом хаосе и беспределе?? )))
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29.08.2021 13:26 Відповісти
Вовиных братьев туда 50 тысяч съехалось. Город отдан на разграбление. Более полусотни патрульных полицейских будут обеспечивать безопасность в Умани во время празднования Рош га-Шана, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8699
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29.08.2021 13:37 Відповісти
Мусор уберут, а шекели ведь останутся!
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29.08.2021 13:30 Відповісти
если в твоем доме гости устанавливают свои порядки - то дом уже не твой, и гость - ты
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29.08.2021 13:31 Відповісти
Если в твоем доме гости устанавливают свои порядки - хер цена хозяину такого дома
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29.08.2021 23:13 Відповісти
А между тем, существует самое простое,логичное и рациональное решение:передать (за деньги, естественно,евреям дарить,значит тупость проявить) святыню в Израиль и тему закрыть навсегда!
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29.08.2021 13:32 Відповісти
А что по этому поводу думает "Яр Холодный"? Мне очень интересно мнение.
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29.08.2021 14:02 Відповісти
Мовчать
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29.08.2021 14:29 Відповісти
что передать? Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3978
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29.08.2021 16:43 Відповісти
А почему такая толпа ментов стоит без масок??
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29.08.2021 13:32 Відповісти
Лише 50 ментів ,щось не віриться !!! В минулі роки згоняли сотні ментів !!!)))
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29.08.2021 13:45 Відповісти
вейвало с рабочей поездкой посетит?
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29.08.2021 13:42 Відповісти
надо всех эвакуированных афганцев заселить в Умань
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29.08.2021 13:42 Відповісти
хватает и так мусульман уже.
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29.08.2021 16:44 Відповісти
не бачу розиняних палиць, до них ще й дозвіл, вільно застосовувати проти порушиків.
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29.08.2021 13:43 Відповісти
нам й одного "вистачає"...за ним ще років з 10 Україна буде розгрібати все, що воно вже тут накоїло... а тут на тобі, ще й родичі його підтягнулися... Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7256 Будуть їхати домів, нехай й "нашого" з собою заберають... по-перше він їм на зворотньому шляху не дасть сумувати, бо в цьому він прохфісіанал, а по-друге, може він там, у них, стане президентом, тому що зазирне ХАМАСу в "глаза" та "прєкратіт стрєлять"...
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29.08.2021 13:46 Відповісти
а потім пів сотні прибиральників будуть за цим би9лом прибирати..
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29.08.2021 13:48 Відповісти
мабуть более грязного і наглого даже не можу сказати народу в світі мало е ну хіба що ті що кличуть себе расеянами
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29.08.2021 14:02 Відповісти
Так в Умани есть Ашан ?
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29.08.2021 14:03 Відповісти
Starbucks є
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29.08.2021 15:57 Відповісти
пока нету. Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7493
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29.08.2021 16:45 Відповісти
Если посмотреть недельный показатель, среди стран свыше 4 млн. населения, то Израиль на первом месте. Вот то пойдёт вспышка!
Israel 60,153 50,886(за предыдущую неделю) +18% Израиль абсолютно в Красной зоне. На 100 тысяч населения, 645 случаев!
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29.08.2021 14:04 Відповісти
50 найдостойніших одіслали "на кормлєніє " )
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29.08.2021 17:27 Відповісти
Що 50 що 500 різниці немає,ховатимуться на лавочках в глухих двориках,як це було раніше.
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29.08.2021 20:36 Відповісти
Ну про шо вы трындите?
Вы лично были в той Умани на той улице?
Там всё давно застроено еврейскими многоэтажками, харчевнями и хостелами. А свинячат не больше, чем на рок-фестивале. Другое дело что хитрын местные мусор долго не убирают, выторговывая надбавку..
Жныва!
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29.08.2021 21:16 Відповісти
Лучше позовите израилских провести дезинсекцию..а наши пусть идут алкашей гонять..
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29.08.2021 23:20 Відповісти
 
 