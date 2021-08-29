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Макрон виступив за створення в Кабулі "зони безпеки" під контролем ООН
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Франція і Велика Британія 30 серпня звернуться до ООН із закликом про створення "безпечної зони" в столиці Афганістану - Кабулі - для захисту гуманітарних операцій.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.
"Це дуже важливо. Це створить основу для дій ООН у надзвичайній ситуації", - сказав він.
Насамперед така безпечна зона дозволила б міжнародній спільноті "зберегти тиск" на радикальний ісламський рух "Талібан", що захопив владу в Афганістані, впевнений Макрон.
П'ять постійних членів Радбезу ООН - Франція, Велика Британія, США, Росія і Китай - 30 листопад обговорять ситуацію в цій країні.
Топ коментарі
+17 belge
показати весь коментар29.08.2021 13:41
+14 Панас Стець
показати весь коментар29.08.2021 13:40
+11 NavigatorUR
показати весь коментар29.08.2021 14:02
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Будь ласка, зачекайте...
Сили НАТО не справилися, а то "потєшні сили ООН" -... справляться...наведуть порядок.. хе-хе
Макрон з кризою у Франції справитися не здатний, а тут -- видає перли ідей... копія ЗЕ
Макрон уже й в "нормандському форматі".... "досяг успіху".,. відмітився, весь час "консультуючись" з Путіним, як і Меркель...
А чим вони в антиукраїнстві відрізняються від Путіна, від ЗЕ?
Зе також, уже другий рок набивається на аудиєнцію до Путіна, відводить війська, забороняючи їм стріляти у відповідь..
шайтаны спят и видят как их будет давть Микрон
ООН буде слідкувати за терористами, серйозно ?
нову генерацію афганців у стерильних пробирках вирощувати ?
всра...спохватився ... хто кому там дасть шось створювати???
Ну вот, ведь самые лучшие миротворцы это ордынцы.
Макроны-шмакроны, просите ***** отправить туда свои доблестные войска. Я "за"!
Подарите Афганистан Израилю и талибан станет историей.
Почему не "кластера безопасности"?
А пропозиція гоміка - макрона про створення т.з. "зони безпеки" в ... Кабулі(!) (читай - чужої військової бази в столиці Афганістану при владі Талібану!!!) - то лиш зайве підтвердження повної бездарності, тупості і імпотентності т.з. "євроПЕЙСкої дермократії". Котра Україні нах. не потрібна зі своїми виразами співчуття, обурення, "північними потоками" , "санкціями".... і, як на завершення - нью-ріббентропами.