Макрон виступив за створення в Кабулі "зони безпеки" під контролем ООН

Франція і Велика Британія 30 серпня звернуться до ООН із закликом про створення "безпечної зони" в столиці Афганістану - Кабулі - для захисту гуманітарних операцій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

"Це дуже важливо. Це створить основу для дій ООН у надзвичайній ситуації", - сказав він.

Насамперед така безпечна зона дозволила б міжнародній спільноті "зберегти тиск" на радикальний ісламський рух "Талібан", що захопив владу в Афганістані, впевнений Макрон.

П'ять постійних членів Радбезу ООН - Франція, Велика Британія, США, Росія і Китай - 30 листопад обговорять ситуацію в цій країні.

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