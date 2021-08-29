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Макрон виступив за створення в Кабулі "зони безпеки" під контролем ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Макрон виступив за створення в Кабулі

Франція і Велика Британія 30 серпня звернуться до ООН із закликом про створення "безпечної зони" в столиці Афганістану - Кабулі - для захисту гуманітарних операцій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

"Це дуже важливо. Це створить основу для дій ООН у надзвичайній ситуації", - сказав він.

Насамперед така безпечна зона дозволила б міжнародній спільноті "зберегти тиск" на радикальний ісламський рух "Талібан", що захопив владу в Афганістані, впевнений Макрон.

П'ять постійних членів Радбезу ООН - Франція, Велика Британія, США, Росія і Китай - 30 листопад обговорять ситуацію в цій країні.

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Топ коментарі
+17
Макрон выступил за создание в Кабуле "зоны безопасности" под контролем ООН - Цензор.НЕТ 3178 Не надо ничего выдумывать. Предлагаю, доказавшие свою эффективность, трёхстороннюю контактную группу, Минск и Нормандский формат. Тем более, что результат всё равно будет такой же.
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29.08.2021 13:41
+14
Макрон, пшел би в дупу зі своїми порадами... вези туди своїх французів і наведеш порядок разом зі своїм другом пуйлом.
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29.08.2021 13:40
+11
..параша уже перебрасывает псковских и костромских ванюшек в Таджикистан. Усиленно давит на Узбекистан и Туркмению... намекая на размещение ванюшек и в этих странах. Если с туркменами явно ничего не выйдет то Узбекистан может и сломаться в страхе перед Талибаном...как Таджикистан. Но в этой ситуации ..если рашка по полной залезет в талибанскую петлю...для Украины это только огромный плюс!! Ну а если с Таджикистана к русским берёзкам повезут ещё ванюшек в цинковых макинтошах...то это будет не плюс..а ПЛЮСИЩЕ!!!)))
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29.08.2021 14:02
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Макрон выступил за создание в Кабуле "зоны безопасности" под контролем ООН - Цензор.НЕТ 6740
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29.08.2021 13:40 Відповісти
Так параша ветирует...
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29.08.2021 13:50 Відповісти
..параша уже перебрасывает псковских и костромских ванюшек в Таджикистан. Усиленно давит на Узбекистан и Туркмению... намекая на размещение ванюшек и в этих странах. Если с туркменами явно ничего не выйдет то Узбекистан может и сломаться в страхе перед Талибаном...как Таджикистан. Но в этой ситуации ..если рашка по полной залезет в талибанскую петлю...для Украины это только огромный плюс!! Ну а если с Таджикистана к русским берёзкам повезут ещё ванюшек в цинковых макинтошах...то это будет не плюс..а ПЛЮСИЩЕ!!!)))
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29.08.2021 14:02 Відповісти
Макрон по адекватності недалеко втік від ЗЕ...

Сили НАТО не справилися, а то "потєшні сили ООН" -... справляться...наведуть порядок.. хе-хе
Макрон з кризою у Франції справитися не здатний, а тут -- видає перли ідей... копія ЗЕ

Макрон уже й в "нормандському форматі".... "досяг успіху".,. відмітився, весь час "консультуючись" з Путіним, як і Меркель...

А чим вони в антиукраїнстві відрізняються від Путіна, від ЗЕ?
Зе також, уже другий рок набивається на аудиєнцію до Путіна, відводить війська, забороняючи їм стріляти у відповідь..
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29.08.2021 14:49 Відповісти
такая безопасная зона позволила бы международному сообществу "сохранить давление" на радикальное исламское движение "Талибан"...уверен Макрон.

шайтаны спят и видят как их будет давть Микрон Макрон виступив за створення в Кабулі "зони безпеки" під контролем ООН - Цензор.НЕТ 656
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30.08.2021 00:50 Відповісти
Макрон, пшел би в дупу зі своїми порадами... вези туди своїх французів і наведеш порядок разом зі своїм другом пуйлом.
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29.08.2021 13:40 Відповісти
Такие как Макарон,пусть выступают за создание зон безопасности от престарелых жён,а не пытаются цивилизации что-то там рассказывать! Позор Франции,как и наш Зе!
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29.08.2021 13:41 Відповісти
Макрон выступил за создание в Кабуле "зоны безопасности" под контролем ООН - Цензор.НЕТ 3178 Не надо ничего выдумывать. Предлагаю, доказавшие свою эффективность, трёхстороннюю контактную группу, Минск и Нормандский формат. Тем более, что результат всё равно будет такой же.
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29.08.2021 13:41 Відповісти
И закон Штанмайера с талибами пускай обязательно подпишут Макрон виступив за створення в Кабулі "зони безпеки" під контролем ООН - Цензор.НЕТ 1059
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29.08.2021 14:11 Відповісти
Нічого нового.
ООН буде слідкувати за терористами, серйозно ? Макрон виступив за створення в Кабулі "зони безпеки" під контролем ООН - Цензор.НЕТ 8572
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29.08.2021 13:49 Відповісти
Ага. По примеру как на дамбасе. Вот своих жабоедов с кацапами и вези туда охранять талибов.
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29.08.2021 13:49 Відповісти
Рєб"ятки"!!! Вам треба або кинуть це "гадюче кубло" напризволяще і закрить всі кордони! І там хай ріжуть один одного "до послєднєго душмана" (душман - "ворог") Або кидать масово десант на Афган, блокувать всі населені пункти, дороги і перевали і вирізать "талібів" СРСР з цим не справився за 10 років!!! А потім років на 30 поставить свою адміністрацію, створить школи, щоб виростить "нових людей" - по-іншому не вийде!!! Макрон виступив за створення в Кабулі "зони безпеки" під контролем ООН - Цензор.НЕТ 5302
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29.08.2021 13:51 Відповісти
не вийде ніяк !!!

нову генерацію афганців у стерильних пробирках вирощувати ?
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30.08.2021 00:55 Відповісти
в Кабуле ,создание зоны безопасности и контроль за ней нужно ООН возложить на Меркель и войска Германии и Макарона с французскими войсками.формулу "штанмаера" не забыть .как руководство к выполнению
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29.08.2021 13:51 Відповісти
и главное у преЗЕ найсветлейшего надо проконсультироваться - у него ж в голове война наша (не его!) уже 2 года как закончилась) - он точно знает где и кому надо перестать стрелять... и давать ответку
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29.08.2021 13:56 Відповісти
Жабоїдів навіть слухати не будуть, Турції аеродроми передають, а жабоїдам навіть за ослами дивитися не дозволять.
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29.08.2021 13:53 Відповісти
піздно всра...спохватився ... хто кому там дасть шось створювати???
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29.08.2021 13:54 Відповісти
.. один ПЗРК способен моментально отрезвить любителей **безопасных зон**. Афганистан с талибанской властью должен быть тупо изолирован . Безполётная зона..блокада входных сухопутных коридоров и всесторонняя поддержка Северного Альянса. Это в интересах и Пакистана, которому Талибан как кость в горле... и Индии... не говоря уж о странах НАТО. А то начинается... Караваны самолётов с продовольствием...Караваны транспорта с продовольствием... (((
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29.08.2021 13:54 Відповісти
А чому ти су..а макроновська так за Українське питання не переживав???? Ну і по мірках ООН це питання буде розглядатися два а то і три роки!!!! Та ще й треба знайти країни ідіотів які будуть лізти в це лайно!!!!!
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29.08.2021 13:55 Відповісти
***** со своей Ордой не хотят чтобы были миротворцы ООН на границе Украины с Немытой.
Ну вот, ведь самые лучшие миротворцы это ордынцы.
Макроны-шмакроны, просите ***** отправить туда свои доблестные войска. Я "за"!
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29.08.2021 13:58 Відповісти
Импотент.
Подарите Афганистан Израилю и талибан станет историей.
Макрон виступив за створення в Кабулі "зони безпеки" під контролем ООН - Цензор.НЕТ 4457
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29.08.2021 14:02 Відповісти
Сирия, Ирак, Трансиордания, Ливия уже стали историей, а Израиль все живет...
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29.08.2021 15:38 Відповісти
Случайно не Х***ло Макарону такую идею подкинул, чтобы то осиное гнездо охраняла и кормила европейцы и американцы? А Рашка с китайцами не хотят своих солдат туза завести и самим наводить там порядок и тратить триллионы долларов?
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29.08.2021 14:04 Відповісти
щодо цього "звернення" Макрона є гарна приказка : "аби не мовчки"... Як це реалізувати, то вже нехай хтось інший думає, а Макрону головне бовкунути...
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29.08.2021 14:05 Відповісти
Раз с таким предложением выступил Макрон..Считай это будет глухарь Годами будут топтатся на месте бестолку Где Франция и Германия там одни глухари Ничего не решается Только видимость создается.
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29.08.2021 14:18 Відповісти
Макрон выступил за создание в Кабуле "зоны безопасности"

Почему не "кластера безопасности"?
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29.08.2021 14:22 Відповісти
Від пропозицій макрона нікому добра не буде тільки макрону
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29.08.2021 14:25 Відповісти
Нужна пауза. За 20 лет ничего путного не придумали , а в спешке тем более фигня получится. Пустить на самотёк и наблюдать за Китаем и рф. Афган значительно мене опасен для Запада, чем эти две страны,.
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29.08.2021 14:25 Відповісти
Даруйте ... СРАТИ хотіли таліби на все і на всіх. Афганці віками жили за своїми законами, за своїми традиціями, вірою, укладом. І не вимерли ні від голоду, ні від куль. Усі, хто пхав туди свою задницю, прутня, носа, свої порядки, "демократію", "лібералізм", " терплячість", свою рать - (див. картинки, чим закінчилося) .
А пропозиція гоміка - макрона про створення т.з. "зони безпеки" в ... Кабулі(!) (читай - чужої військової бази в столиці Афганістану при владі Талібану!!!) - то лиш зайве підтвердження повної бездарності, тупості і імпотентності т.з. "євроПЕЙСкої дермократії". Котра Україні нах. не потрібна зі своїми виразами співчуття, обурення, "північними потоками" , "санкціями".... і, як на завершення - нью-ріббентропами.
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29.08.2021 14:31 Відповісти
Кацапы в ООН выступят против, поддержат коллег 😁😁😁
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29.08.2021 14:35 Відповісти
Поздно пить боржоми когда почки отвалились. Это нужно было делать до вывода или одновременно с выводом американских войск. Сейчас уже нихрена не выйдет.
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29.08.2021 14:40 Відповісти
Макрон виступив за створення в Кабулі "зони безпеки" під контролем ООН - Цензор.НЕТ 3674 Макрон виступив за створення в Кабулі "зони безпеки" під контролем ООН - Цензор.НЕТ 8567
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29.08.2021 14:45 Відповісти
ага .езжайте туда... они вам по своим обычаям примут и однажды отрежут головы а то +яйки..... больные на голову только могут туда ехать даже с гуманитарной помощью и миссией .скольким уже там и подобным странам на видео секир башку сделали что женщин что мужчин врачей и учителей и .... да...и не прите к нам беженцев оттуда .а то потом каждый из них начнёт верещать про соединение семей как обычно и припрут свою всю родню... они же нигде даже дома не работают.... что они могут делать... ? как цигане ...какой прок от них?(( у нас работают я так понял только крымские татары.остальные все на рынках торговля овощи-фрукты -наркота...+преступления((
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29.08.2021 18:06 Відповісти
Нерозумна пропозиція.
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29.08.2021 19:52 Відповісти
Талибан не является членом ООН и любые резолюции на свой счёт проигнорируют
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29.08.2021 20:51 Відповісти
Его путин попрасил.
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29.08.2021 20:54 Відповісти
ага... ********* макароннику..,.а без США как, хреново? Платите с колбасниками вместе за ЭТО! Вам обоим полезно будет проплатить за это все...
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29.08.2021 22:02 Відповісти
а в этой "зоне" будет работать кабаре с блекджеком и шлюхами или только столовку для голодных талибов откроют ?
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30.08.2021 02:18 Відповісти
О! и этот в "очко" хочет забраться.....
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30.08.2021 09:34 Відповісти
 
 