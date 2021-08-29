Зараз ні футболістів із Росії, ні примирення апріорі бути не може, - тренер збірної України Петраков
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Виконувач обов'язків головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков категорично відкинув варіант із запрошенням в команду гравців із чемпіонату Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
За словами Петракова, на нього велике враження справила Стіна пам'яті в центрі Києва.
"Я ось десь у лютому сидів удома, пандемія. Стільки не працював. Дай, думаю, пройдуся. Я корінний киянин і пішки пішов містом. Підійшов до Михайлівського собору і пішов вниз Трьохсвятительською. Там з боку фотографії воїнів, які загинули в АТО. Там і хлопці, і дівчата, і стільки цих прізвищ, фото. Я зрозумів, що зараз ні футболістів із Росії, ні примирення апріорі бути не може. Стільки і дітей-сиріт залишилося. Зараз ні. Ніяк. Може, через деякий час... Але на цьому етапі кажу прямо і відверто – нi", – заявив Петраков.
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згідно вікії
- Гутцайт є фігурантом у кримінальній справі щодо розкрадання 2,25 млн грн державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів. У справі він вказаний як директор департаменту молоді та спорту КМДА (попередня посада)
Будемо сподіватись що русофіла таки припнуть на пару років
1.звідки дані,що з Малиновским, Зінченком, Яремчуком будемо, шановні українці, прощатись. ?
2. що Реброва не буде, стало ясно
коли почали збиратись "фундатори" кабінетного футболу
коли клуб,з яким у нього контракт його не відпустив...
В Норвегии на границе установили знак, запрещающий мочиться в сторону РФ
давно вже пора щоб футбол із профіспорту був переведений в шоубізнес. і платив податки як і звичайні артисти, а не сидів на шиї у всіх нас.