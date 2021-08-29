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Повідомлено про підозру жінці з Черкас, яка залишила в небезпеці онука, він - у лікарні, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Повідомлено про підозру жінці з Черкас, яка залишила в небезпеці онука, він - у лікарні, - Нацполіція

Поліцейські повідомили про підозру жительці Черкас, яка залишила дитину в небезпеці, хлопчик у важкому стані перебуває в лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

24 серпня, до Черкаського районного управління поліції надійшла інформація від медиків про те, що до реанімаційного відділення Черкаської обласної дитячої лікарні доставлено хлопчика, 2014 року народження. Дитину госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

При огляді дитини експерти виявили забійну рану голови, ймовірно - від падіння. Крім того, виявлено подряпини на кінцівках рук і ніг та інші тілесні ушкодження, механізм і локалізацію яких, буде визначено після проведення судово-медичної експертизи й надання до слідства висновку.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що жінка спостерігаючи поганий стан здоров’я хлопчика, не звернулася за професійною допомогою до закладів охорони здоров’я та самостійно надавала домедичну допомогу онукові.

Таким чином жінка залишила у небезпечному для життя стані та без допомоги травмованого хлопчика, який її потребував та з об’єктивних причин був позбавлений можливості вжити заходів до самозбереження.

Слідчими Черкаського районного управління поліції, за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, жінці повідомлено про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки за частиною 3 статті 135 (Залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Опіки від цигарок - це залишила в небезпеці ??!!! Дитину жорстко вбили!!!
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29.08.2021 16:35 Відповісти
Какого ребёнка убили ???

«… мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице», НО он ЖИВОЙ.
И откуда ожоги?, в статье об этом ни слова…
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29.08.2021 18:29 Відповісти
Медики областной детской больницы Черкасс спасают жизнь мальчика 2014 года рождения со следами нечеловеческих пыток. У него растерзано лицо и оторвана часть полового органа.Медики диагностировали у мальчика гематому головного мозга, оторванные губы и погрызенные животными уши. Кроме того, на теле обнаружили следы ожогов от сигарет.

https://www.unian.net/incidents/otorvannye-guby-i-gematoma-mozga-v-cherkassah-spasayut-malchika-so-sledami-nechelovecheskih-pytok-novosti-ukraina-11526322.html
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29.08.2021 21:49 Відповісти
https://telegraf.com.ua/mestnyiy/2021-08-29/5681777-tragediya-s-7-letnim-malchikom-v-cherkassakh-telegraf-pobyval-u-doma-zhenshchiny-skormivshey-rebenka-sobakam-foto
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29.08.2021 17:16 Відповісти
"У мальчика оторваны уши, нет нижней губы, части полового органа. Нужна операция, но не можем ее делать, потому что такое состояние не позволяет. Даже транспортировать нельзя. Все разбалансировано: калий, натрий, белка - ноль. Родители к ребенку не приходили", - сказал директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий.

https://www.unian.net/incidents/otorvannye-guby-i-gematoma-mozga-v-cherkassah-spasayut-malchika-so-sledami-nechelovecheskih-pytok-novosti-ukraina-11526322.html
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29.08.2021 17:42 Відповісти
Місцеві черкащани на фб пишуть - дитина провела деякий час у " компанії " чотирьох дорослих вівчарок алабаїв ( їх розводить та дебільна - сімейка Адамсів) , можливо вони й погризли хлопчика . Там бабуся божевільна , з кримінальним нахилом . Повідомлено про підозру жінці з Черкас, яка залишила в небезпеці онука, він - у лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8333 .
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29.08.2021 19:44 Відповісти
За що????
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29.08.2021 21:51 Відповісти
 
 