Очевидці повідомляють про влучання ракети в житловий будинок поблизу аеропорту Кабула
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Потужний вибух, що пролунав в афганській столиці, відбувся в результаті попадання ракети в житловий будинок поблизу аеропорту Кабула.
Про це повідомляють очевидці з місця події, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вибух стався в районі населеного пункту Хаваджа Бугра, в 15-му адміністративному окрузі столиці.
Офіційного повідомлення про те, що сталося, немає, проте очевидці повідомляють, що, ймовірно, на будинок недалеко від аеропорту Кабула впала ракета, убивши дитину.
Поки що жодна з груп, які діють у країні, не взяла на себе відповідальність за подію.
Топ коментарі
+15 Тиамитоксам
показати весь коментар29.08.2021 17:13
+14 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
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+11 Панас Стець
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Этот удар, о котором впервые сообщило агентство Reuters, является вторым, нанесенным войсками США в Афганистане после того, как террорист-смертник Исламского государства в четверг нанес удар по аэропорту, в результате чего погибли 13 американских военнослужащих и множество афганских мирных жителей, пытавшихся бежать из страны.
В субботу президент США Джо Байден заявил, что ситуация на местах остается чрезвычайно опасной и что его военное командование заявило ему, что еще одно нападение боевиков весьма вероятно в течение следующих 24-36 часов.
Официальные лица США заявили, что они особенно обеспокоены атакой местного филиала Исламского государства на аэропорт при уходе американских войск, в частности угрозой от ракет и взрывчатых веществ на транспортных средствах.
Один официальный представитель США сказал, что в воскресенье удар был нанесен беспилотным самолетом, пилотируемым из-за пределов Афганистана, и что вторичные взрывы после удара показали, что цель несла «значительное количество взрывчатого материала».
Свидетели сообщили о взрыве возле аэропорта, и по телевизионным кадрам в небо поднимался черный дым. О жертвах пока ничего не известно. Подробнее
Двое свидетелей заявили, что взрыв, по всей видимости, был вызван ракетой, поразившей дом в районе к северной стороне аэропорта, но немедленного подтверждения не было.
.....не волнуйся, а то допускаешь ошибки......
А. Навальный: «Россией правит полубезумный царь в кругу шаманов и покемонов»
Но какое она имет отношение к теракту в Кабуле?
https://censor.net/ru/news/3285139/lider_talibov_ahundzada_pribyl_v_afganistan
По данным агентства, террорист в момент удара находился в машине.
Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.
"цензор" скатывается все ниже и ниже по качеству и достоверности информации.
Звичайно що, після цього, деякі змі будуть кричати не про можливі наслідки, а про фактичні.
Інша справа що, при правильній організації відходу, згідно уставам та протоколу, таких речей можна було запобігти.