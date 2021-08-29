Очевидці повідомляють про влучання ракети в житловий будинок поблизу аеропорту Кабула

Потужний вибух, що пролунав в афганській столиці, відбувся в результаті попадання ракети в житловий будинок поблизу аеропорту Кабула.

Про це повідомляють очевидці з місця події, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вибух стався в районі населеного пункту Хаваджа Бугра, в 15-му адміністративному окрузі столиці.

Офіційного повідомлення про те, що сталося, немає, проте очевидці повідомляють, що, ймовірно, на будинок недалеко від аеропорту Кабула впала ракета, убивши дитину.

Поки що жодна з груп, які діють у країні, не взяла на себе відповідальність за подію.

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