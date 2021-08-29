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З 1 вересня реформа Нової української школи стартує у пілотних п'ятих класах 136 шкіл України, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З 1 вересня реформа Нової української школи стартує у пілотних п'ятих класах 136 шкіл України, - Шмигаль

З 1 вересня реформа Нової української школи стартує в пілотних п'ятих класах 136 шкіл по всій країні.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ця модель організації освітнього процесу покликана навчити дітей критичного мислення, а замість простого заучування інформації — набути компетенцій для застосування знань у реальному житті", - зазначив глава уряду.

Він також додав, що нинішня епідемічна ситуація дозволяє почати роботу навчальних закладів в звичайному режимі.

"Навчальний рік розпочнеться вчасно. Нинішня епідемічна ситуація дає змогу розпочати роботу закладів освіти у звичному режимі. Навчання має відбуватися з дотриманням усіх протиепідемічних правил. Школи підготовлені та мають все необхідне", - підкреслив Шмигаль.

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Топ коментарі
+13
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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29.08.2021 17:16
+7
С 1 сентября реформа Новой украинской школы стартует в пилотных пятых классах 136 школ Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2716
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29.08.2021 17:17
+4
"Эта модель организации образовательного процесса призвана научить детей критическому мышлению, а вместо простого заучивания информации - приобрести компетенции для применения знаний в реальной жизни", - отметил глава правительства.
Мдя... Табличку множення критично не переосмислити. Її треба вивчити. Це ази. До чого там готують дітей?
Источник: https://censor.net/ru/n3285148
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29.08.2021 17:19
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Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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29.08.2021 17:16 Відповісти
за совка Милослав Балабан виробив прийоми навчання де кожній дитині надана можливість розвивати те, чим його обдарувала природа.
Але відносно буйних і некерованих я з Вами погоджуюсь: вчитель із звичайною педагогічною підготовкою не повинен займатися такими дітьми.
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29.08.2021 17:53 Відповісти
С 1 сентября реформа Новой украинской школы стартует в пилотных пятых классах 136 школ Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2716
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29.08.2021 17:17 Відповісти
сашко свинарчук, тобі платять за кожен висер?
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29.08.2021 17:56 Відповісти
ЗЄбанатов бомбит от этого изображения.

З 1 вересня реформа Нової української школи стартує у пілотних п'ятих класах 136 шкіл України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1967
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29.08.2021 18:12 Відповісти
сірожа не тілібонькай свою піпку. а то в призеденти заберуть. З 1 вересня реформа Нової української школи стартує у пілотних п'ятих класах 136 шкіл України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4975
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29.08.2021 19:18 Відповісти
У кацапа що не висер то про піпку або про попку З 1 вересня реформа Нової української школи стартує у пілотних п'ятих класах 136 шкіл України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4950.
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29.08.2021 22:01 Відповісти
А ти свої відповіді почитай.
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29.08.2021 22:32 Відповісти
От зара найвеличніший як вирубає мільярд дерев,які посадив. Деревину продасть, а за ці гроші побудує нам багато багато заводів.Ви кажете дебіл, а він стратєг
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29.08.2021 18:13 Відповісти
"Эта модель организации образовательного процесса призвана научить детей критическому мышлению, а вместо простого заучивания информации - приобрести компетенции для применения знаний в реальной жизни", - отметил глава правительства.
Мдя... Табличку множення критично не переосмислити. Її треба вивчити. Це ази. До чого там готують дітей?
Источник: https://censor.net/ru/n3285148
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29.08.2021 17:19 Відповісти
Применение в реальной жизни камасутры и т.д.
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29.08.2021 17:30 Відповісти
Коротко: наскрізним компетентностям (гуглимо самостійно що то за звір, бо багато тексту)
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29.08.2021 18:37 Відповісти
"Ця модель організації освітнього процесу покликана навчити дітей критичного мислення, а замість простого заучування інформації - набути компетенцій для застосування знань у реальному житті", - зазначив глава уряду. Джерело: https://censor.net/ua/n3285148

Звучить обнадійливо. Але як буде в процесі? Певно як і завжди...
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29.08.2021 17:56 Відповісти
И не сомневайтесь.
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29.08.2021 18:05 Відповісти
Звіздіти,не мішки тягати !!! Імітація державної діяльності триває !!!)))
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29.08.2021 18:11 Відповісти
наркет Зеленський запускає програму Велика математика!

З 1 вересня реформа Нової української школи стартує у пілотних п'ятих класах 136 шкіл України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4737
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29.08.2021 18:11 Відповісти
Це феєрично,то Віслючок щей математику відкрив !!!))))
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29.08.2021 18:16 Відповісти
Не удивлюсь, если через год-два стартует очередная недореформа только уже не Новой, а Новейшей школы. Дятлы.
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29.08.2021 18:17 Відповісти
класно рашистня показує верхівку медального заліку на своїх сайтах - перші три , а саме Китай, США, Росія -й далі можна відкрити курсорчиком наступні 65 строчок і... повна таблиця, де Росія четверта а Україна п"ята... )
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29.08.2021 18:20 Відповісти
Зачем что-то реформировать что работает и так !? Есть чем заниматься и без этого... И те кто хочет учится и получать знания - тот их получит, кто нет - для тех свободный выход в сад.. З 1 вересня реформа Нової української школи стартує у пілотних п'ятих класах 136 шкіл України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7497
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29.08.2021 20:27 Відповісти
очередное распиливание бюджета который и так - еле дышит...
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29.08.2021 20:30 Відповісти
Где блеать 100 новых школ и 100 новых детсадков которые зеленский обещал в тесле 2 года назад??
и вообще он уже начал садить мильярд дерев?
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29.08.2021 23:39 Відповісти
С каждой новой реформой образования, дети всё тупее и тупее!
З 1 вересня реформа Нової української школи стартує у пілотних п'ятих класах 136 шкіл України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7929
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30.08.2021 08:45 Відповісти
 
 