З 1 вересня реформа Нової української школи стартує у пілотних п'ятих класах 136 шкіл України, - Шмигаль

З 1 вересня реформа Нової української школи стартує в пілотних п'ятих класах 136 шкіл по всій країні.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ця модель організації освітнього процесу покликана навчити дітей критичного мислення, а замість простого заучування інформації — набути компетенцій для застосування знань у реальному житті", - зазначив глава уряду.

Він також додав, що нинішня епідемічна ситуація дозволяє почати роботу навчальних закладів в звичайному режимі.

"Навчальний рік розпочнеться вчасно. Нинішня епідемічна ситуація дає змогу розпочати роботу закладів освіти у звичному режимі. Навчання має відбуватися з дотриманням усіх протиепідемічних правил. Школи підготовлені та мають все необхідне", - підкреслив Шмигаль.

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