З 1 вересня реформа Нової української школи стартує у пілотних п'ятих класах 136 шкіл України, - Шмигаль
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З 1 вересня реформа Нової української школи стартує в пілотних п'ятих класах 136 шкіл по всій країні.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Ця модель організації освітнього процесу покликана навчити дітей критичного мислення, а замість простого заучування інформації — набути компетенцій для застосування знань у реальному житті", - зазначив глава уряду.
Він також додав, що нинішня епідемічна ситуація дозволяє почати роботу навчальних закладів в звичайному режимі.
"Навчальний рік розпочнеться вчасно. Нинішня епідемічна ситуація дає змогу розпочати роботу закладів освіти у звичному режимі. Навчання має відбуватися з дотриманням усіх протиепідемічних правил. Школи підготовлені та мають все необхідне", - підкреслив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Але відносно буйних і некерованих я з Вами погоджуюсь: вчитель із звичайною педагогічною підготовкою не повинен займатися такими дітьми.
Мдя... Табличку множення критично не переосмислити. Її треба вивчити. Це ази. До чого там готують дітей?
Источник: https://censor.net/ru/n3285148
Звучить обнадійливо. Але як буде в процесі? Певно як і завжди...
и вообще он уже начал садить мильярд дерев?