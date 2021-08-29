Двох українських воїнів поранено в результаті російських обстрілів на Донбасі, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Від початку поточної доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру штабу ООС.
Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.
Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Будь ласка, зачекайте...
Воно ще при пам'яті чи як в тому анекдоті: "Не приходчи до тями Брєжнєв провів засідання ЦК КПРС"
У#бок кончений
или это нормально??? или это такое перемирное перемирие??? или шо ???
наших ведь- бьют !!!
или ваши в кремле, мля ?
Зеленскай выступило с заявлением
- Йя, й#бане Чмо,никаму, ничего не должно!
У Венедіктової заявили, що Росія заздалегідь спланувала "Іловайський котел"
Тобто не Бєня і не Корбан відправляли добробати на віджим Ахметівського майна на користь Бєні, так? То була московія?
Невже важко висловити співчуття і засудити обстріли москалів? Чи дійсно в хлам обкурений лежить, бонапарт херов😠
Список літальних апаратів Збройних Сил України
Су-27-41, Су-24-11, і при цьому техніка якого року, яка кількість з них закоесерврвана, а яка виведана в бойовий стан, хто ж його знає, та і як відправляти бойовий літак без прикриття знизу, без розвідданх, якиз в нас немає, там напевно знову всі поля заіновані в зоні розведення військ, Педставте, яка деморалізація армії відбувається! Розвідданих нема, штрафують за повноцінний відстріл, ліди, як на забій там стоять! Це брєд, а некерівницьво армії!
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!