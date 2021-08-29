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Двох українських воїнів поранено в результаті російських обстрілів на Донбасі, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Двох українських воїнів поранено в результаті російських обстрілів на Донбасі, - штаб ООС

Від початку поточної доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру штабу ООС.

Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.

Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Також читайте: Українського воїна поранено унаслідок російського обстрілу на Донбасі, стан бійця важкий, - ОТУ "Північ"
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Топ коментарі
+18
ну хрен с ним с главнокакбыкомандующим, ну почему министерство обороны или генштаб или шо там еще у нас где-то осталось... не делают никаких заявлений ???
или это нормально??? или это такое перемирное перемирие??? или шо ???
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29.08.2021 17:42
+18
зебилы, вас так много стоит за повестками, аж военкоматов не видно, где вы, 73 % ???
наших ведь- бьют !!!
или ваши в кремле, мля ?
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29.08.2021 17:43
+16
Коли Беленюка образили "неопізнані расисти" в Києві, торчок відреагував миттєво. Коли московія обстрілює Авдіївку, багато поранених військових, знищена інфраструктура, у наркомана язик в дупі.
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29.08.2021 18:02
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Воно від переляку боїться поворухнутися і рота відкрити, щоб не обісратись...
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29.08.2021 17:48 Відповісти
Коли Беленюка образили "неопізнані расисти" в Києві, торчок відреагував миттєво. Коли московія обстрілює Авдіївку, багато поранених військових, знищена інфраструктура, у наркомана язик в дупі.
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29.08.2021 18:02 Відповісти
Десь в іншому вимірі !!!)))
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29.08.2021 18:28 Відповісти
Українське суспільство досі достеменно не знає: чи наркоман Зеленський, чи може шизік?

Двох українських воїнів поранено в результаті російських обстрілів на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3505 Двох українських воїнів поранено в результаті російських обстрілів на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5241
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29.08.2021 18:39 Відповісти
Але однозначно -неадекват !!!)))
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29.08.2021 18:44 Відповісти
А найвеличніший вже майже 2 доби навіть на медальки спортсменів не реагує... Не то, що на обстріли з пораненими воїнами...
Воно ще при пам'яті чи як в тому анекдоті: "Не приходчи до тями Брєжнєв провів засідання ЦК КПРС"
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29.08.2021 17:41 Відповісти
Знов охорона по всьому периметру розігнала людей, щоб оце гнусаве фоточки могло зробити з пєчальним **#лом на якому написано "мені насрати на цих героїв, що загинули і продовжують гинути, але ця ******** посада вимагає від мене це робити"
У#бок кончений
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29.08.2021 18:07 Відповісти
ну хрен с ним с главнокакбыкомандующим, ну почему министерство обороны или генштаб или шо там еще у нас где-то осталось... не делают никаких заявлений ???
или это нормально??? или это такое перемирное перемирие??? или шо ???
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29.08.2021 17:42 Відповісти
фсб-шний дерьмак не дозволив.
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29.08.2021 17:44 Відповісти
зебилы, вас так много стоит за повестками, аж военкоматов не видно, где вы, 73 % ???
наших ведь- бьют !!!
или ваши в кремле, мля ?
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29.08.2021 17:43 Відповісти
Наших - то не їхніх.
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29.08.2021 17:49 Відповісти
Где зенарик делся?
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29.08.2021 17:43 Відповісти
хде -хде...в канапле !
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29.08.2021 17:45 Відповісти
В простраціі ,обдовбаний,між сосен корабельних блукає !!!)))
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29.08.2021 18:06 Відповісти
Одужання нашим захисникам.
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29.08.2021 17:45 Відповісти
Да бесит просто...звери одеты в русскую форму с русскими знаками различия, вооружены русским оружием, снабжаются русскими пайками,топливом, расходниками с русских складов, получают жалованье в русских срублях. ******, чья же это армия?????
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29.08.2021 18:17 Відповісти
Макс, не поверишь - кацапская (развед.опросы рыдают). Двох українських воїнів поранено в результаті російських обстрілів на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7725
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29.08.2021 18:21 Відповісти
як ці касапи заходять з VPN, зберігаються по тижню-два, і лише потім розконсервовуються?
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29.08.2021 18:01 Відповісти
То боти з ;Зе!диджитал; самодіяльністю займаються.
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29.08.2021 18:05 Відповісти
Вова вроде как к бидону собирался в гости 30-го. Так шо ему некогда...
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29.08.2021 17:52 Відповісти
***** ***** мовчить.....(((

Двох українських воїнів поранено в результаті російських обстрілів на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5043
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29.08.2021 17:54 Відповісти
За сутки ранено 10 воинов ВСУ.
Зеленскай выступило с заявлением
- Йя, й#бане Чмо,никаму, ничего не должно!
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29.08.2021 17:56 Відповісти
«Если действия армии диктуются не столько военными соображениями, сколько политической необходимостью, то такая армия уже наполовину разбита». Ф.Энгельс
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29.08.2021 18:01 Відповісти
Зебіли, де ваше говнокомандуюче сцикло?
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29.08.2021 18:11 Відповісти
В "туалеті" закрився,сцить,з самого ранку висцятися не може🤬
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29.08.2021 18:23 Відповісти
Зеля, видосик давай!!!
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29.08.2021 18:16 Відповісти
В этот день 14-го года, Петро Алексеевич вместе с российскими генералами, убил от 300 до 1000 добровольцев, в результате договорняка о Зеленом коридоре ,так что Вовочке до Пети еще очень далеко.
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29.08.2021 18:17 Відповісти
Питання до чинної влади України-Чому злочинці не покарані??? ))))
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29.08.2021 18:25 Відповісти
Подоляк працює Двох українських воїнів поранено в результаті російських обстрілів на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8292
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29.08.2021 18:30 Відповісти
Цікаво,чому зебілоїдів непокоїть що зробив чи не зробив Порошенко ,проте геть не цікавить що чудить чинна влада !!!!))))
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29.08.2021 18:33 Відповісти
Ті хто верещав про "шекаладний загнав наших в Ілавайск" , а сам біл на парадє - ніхто не переконає в зворотньому. Бо вони або дурні і продажні хохли, або кончєна вата. Вони і за у#бана Зєлю голосили, шоб "он памірілся с расієй, закончіл вайну і нітрогал рускій ізик".
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29.08.2021 18:37 Відповісти
Представляю себе ,как Луценко открывает дело против своего кума Петра, ну а Вовочка только обещания может раздавать.
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29.08.2021 18:33 Відповісти
Так пуйло с беней в сговоре был?...тупые зекрысы -везде на себя выходят
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29.08.2021 18:36 Відповісти
Попередники, це лише досвід минулого ,з якого слід робити висновки і не роблячи помилок минулих років жити далі ,жити сьогоденням ,а не еківоками в бік попередників !!!!))))
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29.08.2021 18:36 Відповісти
Хто такий Луценко??? Чому Бенядіктова не відкриває справи ???))))
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29.08.2021 18:41 Відповісти
ЗЕбанат, yuri yakovlev 7d7f0f8f то есть уже точно установлен факт, что это не было решением Порошенко, уничтожить непослушные и неуправляемые добробаты, загнав их в Иловайский котел, правильно я озвучил версию 100% процентного прокурора Зеленского?

У Венедіктової заявили, що Росія заздалегідь спланувала "Іловайський котел"

Двох українських воїнів поранено в результаті російських обстрілів на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1429
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29.08.2021 18:41 Відповісти
Наркет у Венедіктової заявили, що московія заздалегідь спланувала "Іловайський котел"

Тобто не Бєня і не Корбан відправляли добробати на віджим Ахметівського майна на користь Бєні, так? То була московія?
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29.08.2021 18:34 Відповісти
Естественно Россия расстрел спланировала ,они с Петром договорились,что пропустят наших воинов , а потом его кинули и в упор расстреляли добробатовцев. Вы поклонники Петра, думаете что кидаясь на людей добавляете очков своему лидеру ? Вам пора бы понять, что сивочолый Гетьман упорол столько косяков во время своего президенства, что новое ему не светит, ищите нового лидера, а Петюню пора сдавать в утиль.
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29.08.2021 18:59 Відповісти
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина, - заявление "Европейской Солидарности"
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29.08.2021 18:25 Відповісти
yuri yakovlev 7d7f0f8f *** лично наблюдал и записывал?🤯
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29.08.2021 18:26 Відповісти
Скоро поеду-виживу напишу
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29.08.2021 18:36 Відповісти
А сикока мокшанських псов ранено?
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29.08.2021 18:47 Відповісти
Це не тільки показує що зеля сцикун, в також всю неповагу до поранених воїнів, які його і Державу захищають.
Невже важко висловити співчуття і засудити обстріли москалів? Чи дійсно в хлам обкурений лежить, бонапарт херов😠
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29.08.2021 19:00 Відповісти
так почему беспилотник не сбили может мне кто нибудь обьяснить?
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29.08.2021 19:37 Відповісти
Бо зечмо у руля
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29.08.2021 19:50 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Список літальних апаратів Збройних Сил України
Су-27-41, Су-24-11, і при цьому техніка якого року, яка кількість з них закоесерврвана, а яка виведана в бойовий стан, хто ж його знає, та і як відправляти бойовий літак без прикриття знизу, без розвідданх, якиз в нас немає, там напевно знову всі поля заіновані в зоні розведення військ, Педставте, яка деморалізація армії відбувається! Розвідданих нема, штрафують за повноцінний відстріл, ліди, як на забій там стоять! Це брєд, а некерівницьво армії!
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29.08.2021 19:56 Відповісти
Бо сцикло-вовчка, забрав всю контррозвідку з передової, снайперські групи, відеоспостреження для розвідки та вивів земля-повітря комплекси за 100км до лінії зіткнення! І воно мовчить- це чмо!В нас бомбардуальників робочих набереться 50 штук на всю країну , це за останніми офіційними звітами. А комплекси вільза М, які мали почати вироблчти з 2020 року,, чмо заблокували, так само і нептони- вони пряцють по типу ізраїльського "Залізного куполу", але ж ми мовчимо і в нас все "добре"-сволочі- зелені!
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29.08.2021 19:47 Відповісти
И, блеать, что далее??? Где мелкое хрипатое каффно?
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29.08.2021 20:07 Відповісти
Причина обострения ситуации на восточном фронте. Активизация обстрелов ВСУ российскими террористическими войсками. 1) Визит Меркель 2) Крымская платформа ( с очень большим международным представительством) 3) Масштабное празднование Дня флага Украины, Дня Независимости Украины ( Юбилей) большое количество иностранных гостей, многочисленное представительство военных из других стран участников парада, Дня памяти по погибших украинцах в результате российской агрессии. 4) Намеченный визит Президента Украины в США 5) Нежелание украинской власти идти на капитуляцию 6) судя по празднованиям в Украине дня независимости, сказки Пукина о "разделенном народе" трещат по швам. 6) предосеннее "обострение" родовой травмы рашистского неонацизма. 7) Визит в Украину Вселенского Патриарха. 8) Рашистские думские " выборы"..9) признанное всеми в Украине полным бредом сивой кобылы исторические опусы Вована питерского подворотнего. Ой да много чего...
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29.08.2021 20:32 Відповісти
Что такое "режим тишины"!? Это когда кацапы убивают и ранят украинских воинов на Донбассе - а власть, соблюдает при этом полный режим тишины во ВСЕХ СМИ... ТвариЗеленые !!! Двох українських воїнів поранено в результаті російських обстрілів на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2033
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29.08.2021 20:59 Відповісти
Чому давно не було інформації про кількість знищених ворогів ? Чи не сміють наші "гавлкми" ворожі мундири протсрілити нашими набоями ?
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29.08.2021 21:45 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Двох українських воїнів поранено в результаті російських обстрілів на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3616
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29.08.2021 21:56 Відповісти
 
 