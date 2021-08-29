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Група держав отримала запевнення від талібів на свободу виїзду іноземців та низки афганців, - заява

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У спільній заяві групи міжнародних партнерів повідомляється про запевнення руху "Талібан", що іноземці і афганці, які мають дозволи відповідних держав, зможуть вільно виїжджати з Афганістану.

"Ми отримали запевнення від "Талібану" в тому, що всім іноземним громадянам і будь-якому афганському громадянину, який має дозвіл на поїздку від наших країн, будуть дозволені безпечне і впорядковане переміщення до пунктів відправлення і виїзд за межі країни", - йдеться в документі, опублікованому в неділю урядами близько ста держав, а також високим представником ЄС із закордонних справ і генеральним секретарем НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Серед країн-підписантів заяви - країни від США до малих острівних держав. Росії у цьому списку немає.

"Ми всі прагнемо до того, щоб наші громадяни і резиденти, співробітники, афганці, які працювали з нами, і ті, хто піддаються ризику, могли продовжувати безперешкодно виїжджати за межі Афганістану", - сказано в спільній заяві, яку опублікувала на своєму сайті Європейська зовнішньополітична служба.

Автори документа повідомляють, що продовжать видавати проїзні документи певним афганцям, і заявляють про свої "чіткі очікування і зобов'язання з боку талібів", що ці люди можуть виїжджати до відповідних країни.

"Ми відзначаємо публічні заяви талібів, які підтверджують таке розуміння", - резюмують уряди, які підписали заяву.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше в інтерв'ю телеканалу CBS News заявив, що американська адміністрація гарантує безпечний виїзд з Афганістану громадянам США і союзникам і після 31 серпня.

"Ми гарантуємо безпечний виїзд будь-якому громадянину США або будь-якій людині, що має документи на проживання (в США). І, звичайно, після 31 серпня ми забезпечимо безпечний виїзд тим афганцям, які допомагали нам йти", - сказав він.

Рух "Талібан", що захопив владу в Афганістані попередив, що не має наміру терпіти перебування іноземних військ на своїй території після 31 серпня, у зв'язку з чим західні країни поспішають евакуювати всіх охочих до цієї дати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен

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Топ коментарі
+7
таліби наіпуть. Вони схожі на касапів
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29.08.2021 21:59
+3
зарікалась свиня гімна не їсти.
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29.08.2021 21:56
+3
С выходом с Афгана американцев весь мир увидет Талибов в действи и цену их публичных заявлений...
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29.08.2021 22:00
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На коліна потрібно стати і прости.І ще відео записати.Ви що не толерантні?
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29.08.2021 21:47 Відповісти
БЛМ по афганські? Доречі найближчим часом у нас буде можливість спостерігати відданість демократичним принципам та неприпустимість подвійних стандартів так би мовити наживо в реальному часі.
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29.08.2021 22:33 Відповісти
Скоро осень - сезон простудных заболеваний. Талибы просто спешат закрыть страну на локдаун. Забота о людях. Ну кому понравится, что у тебя, по двору шастает всякая нечесть, каждая со своим штаммом.
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29.08.2021 21:55 Відповісти
зарікалась свиня гімна не їсти.
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29.08.2021 21:56 Відповісти
таліби наіпуть. Вони схожі на касапів
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29.08.2021 21:59 Відповісти
С выходом с Афгана американцев весь мир увидет Талибов в действи и цену их публичных заявлений...
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29.08.2021 22:00 Відповісти
Что там делало такое количество инстранцев? Пилили вместе с афганцами триллион США?
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29.08.2021 22:02 Відповісти
Да, ты так на окружной не зарабатываешь/))
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30.08.2021 06:46 Відповісти
Щоб наш МІД так турбувався про хлопчиків на передовій... Та мені тричі побую, хто і як там. У нас своя війна. Будьте мені всі здорові, герої-захисники..Тримайтесь, Сонечки. Дуже вас всіх поважаю і люблю!!!!
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29.08.2021 22:03 Відповісти
Але наші змі цим всім забивають населеню мізки. То навальними забивали, то лукашенками. А зараз різко перемкнулися на Афганістан.
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30.08.2021 02:14 Відповісти
"зеленый калидор " Група держав отримала запевнення від талібів на свободу виїзду іноземців та низки афганців, - заява - Цензор.НЕТ 5
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29.08.2021 22:10 Відповісти
думаю рашкины консультанты им уже подсказали как надо договариваться...
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29.08.2021 22:26 Відповісти
Нє, ну якщо таліби обіцяють, то тоді так і є.
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29.08.2021 22:27 Відповісти
Из статей плавно исчезли слова "террористическая организация" рядом со словам Талибан.
Скоро появятся более мягкие - та сторона, революционеры, уважаемые партнеры, любі друзі и т.д.
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29.08.2021 22:33 Відповісти
"Слюшаай!Мамай клянус!"
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29.08.2021 22:56 Відповісти
"Группа государств получило заверение от талибов ..." Група держав отримала запевнення від талібів на свободу виїзду іноземців та низки афганців, - заява - Цензор.НЕТ 4280 эта пздц !!! Та соберитесь своей группой, та да дайте по бубну талибану и вопрос с эвакуацией закроется сам собой !!! импотенты Група держав отримала запевнення від талібів на свободу виїзду іноземців та низки афганців, - заява - Цензор.НЕТ 6774
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29.08.2021 23:48 Відповісти
 
 