Група держав отримала запевнення від талібів на свободу виїзду іноземців та низки афганців, - заява

У спільній заяві групи міжнародних партнерів повідомляється про запевнення руху "Талібан", що іноземці і афганці, які мають дозволи відповідних держав, зможуть вільно виїжджати з Афганістану.

"Ми отримали запевнення від "Талібану" в тому, що всім іноземним громадянам і будь-якому афганському громадянину, який має дозвіл на поїздку від наших країн, будуть дозволені безпечне і впорядковане переміщення до пунктів відправлення і виїзд за межі країни", - йдеться в документі, опублікованому в неділю урядами близько ста держав, а також високим представником ЄС із закордонних справ і генеральним секретарем НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Серед країн-підписантів заяви - країни від США до малих острівних держав. Росії у цьому списку немає.

"Ми всі прагнемо до того, щоб наші громадяни і резиденти, співробітники, афганці, які працювали з нами, і ті, хто піддаються ризику, могли продовжувати безперешкодно виїжджати за межі Афганістану", - сказано в спільній заяві, яку опублікувала на своєму сайті Європейська зовнішньополітична служба.

Автори документа повідомляють, що продовжать видавати проїзні документи певним афганцям, і заявляють про свої "чіткі очікування і зобов'язання з боку талібів", що ці люди можуть виїжджати до відповідних країни.

"Ми відзначаємо публічні заяви талібів, які підтверджують таке розуміння", - резюмують уряди, які підписали заяву.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше в інтерв'ю телеканалу CBS News заявив, що американська адміністрація гарантує безпечний виїзд з Афганістану громадянам США і союзникам і після 31 серпня.

"Ми гарантуємо безпечний виїзд будь-якому громадянину США або будь-якій людині, що має документи на проживання (в США). І, звичайно, після 31 серпня ми забезпечимо безпечний виїзд тим афганцям, які допомагали нам йти", - сказав він.

Рух "Талібан", що захопив владу в Афганістані попередив, що не має наміру терпіти перебування іноземних військ на своїй території після 31 серпня, у зв'язку з чим західні країни поспішають евакуювати всіх охочих до цієї дати.

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