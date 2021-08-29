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Новини Політика України
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Данілов (1191) олігарх (688) Разумков Дмитро (1449)

Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликає секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексія Данілова точно назвати народних депутатів, на яких, на його думку, чиниться тиск з боку олігархів.

"Я  думаю, що пан Данілов як відповідальний громадянин вже звернувся до правоохоронних органів, НАБУ, НАЗК, тому що зв'язок з олігархами, якщо вони мають вплив (на народних депутатів. - Ред.), - це корупція. Навіть більше, я готовий надати для цього і трибуну Верховної Ради України - ну, щоб пальцем показати, на кого саме чиниться такий тиск. І якщо такого не станеться, то можливо, доведеться вибачитися перед народними депутатами і перед українським парламентом", - заявив Разумков у програмі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підтвердив, що у нього були "заочні і очні дискусії" з Даніловим про те, який саме орган повинен визначати перелік "олігархів", і нагадав, що, на його думку, це не повинно належати до повноважень РНБО.

При цьому спікер наголосив, що "йти шляхом домислів або безпідставних обвинувачень" не є його форматом роботи як голови ВР.

"Можливо, в апараті Ради національної безпеки і оборони в цьому сенсі є більше досвіду, але сподіваюся, все-таки, немає", - додав Разумков.

Разом із тим, якщо законопроєкт про деолігархізацію буде об'єктивним і збалансованим, то він може бути проголосований у другому читанні в стінах Верховної Ради.

Також читайте: Потрібно визнати, що є вплив олігархів на законодавчу владу, - Данілов
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Топ коментарі
+25
Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 5034
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29.08.2021 22:21
+18
Перша клоунска заява Розумкова. Далі велосипед, піаніно. Дайте слово генералам по вагнерівцям. Покажіть відео по Трухіну
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29.08.2021 22:16
+15
Абсолютно назависимой Бенядиктовой? Мо,сразу Иванушке-Дурачку бухгалтер-лейтенанту Баканову? Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 5053
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29.08.2021 22:29
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Готов предоставить трибуну Рады, чтобы Данилов рассказал на кого из депутатов влияют олигархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 4743
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29.08.2021 22:07 Відповісти
Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 5034
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29.08.2021 22:21 Відповісти
Только лицо Ахметова, который больше чем Коломойский в теме, почему-то всегда отсутствует на таких шаржах.
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30.08.2021 14:50 Відповісти
Перша клоунска заява Розумкова. Далі велосипед, піаніно. Дайте слово генералам по вагнерівцям. Покажіть відео по Трухіну
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29.08.2021 22:16 Відповісти
Хроніка подій була така. Вранці 23 серпня нардеп Трухін, який є головою обласного осередку партії «Слуга народу», брав участь в урочистому відкритті найвищої щогли з Державним прапором у Полтаві.
Готов предоставить трибуну Рады, чтобы Данилов рассказал на кого из депутатов влияют олигархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 6385
Після завершення урочистостей народний депутат Трухін разом з головою ОДА Синєгубовим та головою облради Біленьким приблизно з 11:00 до 12:00 обідали в полтавському ресторані «Лілея». Народний депутат Трухін пив віскі. На зауваження присутніх, що йому ж сідати за кермо, нардеп віджартувався, що наші закони мають суворе покарання, але вони необов'язкові для виконання. Тож Трухін пив на рівні з полтавцями і потім сів за кермо автомобіля Audi та поїхав у напрямку Києва. Є інформація, що автомобіль Трухіна зупинявся на трасі біля ресторану «Каспій» (с. Лобкова Балка за Хоролом). Цей ресторан належить однопартійцю Трухіна, який зараз є керівником фракції «Слуга народу» в Полтавській обласній раді. Поки що невідомо скільки ще випив народний депутат Трухін у ресторані «Каспій».
Готов предоставить трибуну Рады, чтобы Данилов рассказал на кого из депутатов влияют олигархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 6385
І вже о 15:45 народний депутат Трухін на в'їзді до Києва допустив зіткнення з автомобілем Форд. Серед травмованих у ДТП голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень та водій. Автомобіль стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора. І в цей момент у нього врізався автомобіль Трухіна. Форд відкинуло на Daewoo. У результаті ДТП шестеро осіб, серед яких голова Комітету арбітрів Лучі, а також двоє дітей з Daewoo, були травмовані. Сам Трухін неушкоджений.
Готов предоставить трибуну Рады, чтобы Данилов рассказал на кого из депутатов влияют олигархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 6385
Дивлячись як швидко центральні засоби масової інформації прибирають всі згадки про ДТП, яке скоїв народний депутат Олександр Трухін, стає зрозумілим, що десь на дуже високому рівні дали команду «зам'яти». Досі невідомо чи проводилася після ДТП перевірка Трухіна на предмет алкогольного сп'яніння. Чи перевірялися камери на трасі Київ-Харків-Довжанський на предмет фіксації швидкості автомобіля, яким керував Трухін. Адже, враховуючи зупинку в ресторані «Каспій», їхав народний депутат явно з перевищенням швидкості.
Також дивує відсутність будь-якої реакції з боку керівництва партії «Слуга народу». Керівник осередку партії «Слуга народу» народний депутат Олександр Трухін під час публічного заходу у Полтаві дозволяє собі в присутності багатьох людей і керівництва області зневажливо ставитися до Законів України, п'є віскі, потім сідає за кермо автомобіля і створює ДТП із постраждалими та продовжує далі керувати обласним осередком президентської партії.
Володимир ВЕЛИЧКО, блогер Полтава.
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29.08.2021 22:18 Відповісти
Депутат от Слуги Народа Трухин - вечно пьяный за рулем. Зеленский получит красную карточку от Байдена, - СМИ США*
Скандально известный депутат от Слуги Народа Трухин Александр Николаевич и его пьяное ДТП на левом берегу Киева стали последней каплей в чаше терпения Вашингтона накануне визита президента Зеленского в Соединенные Штаты. Как известно, А.Трухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, едва не убил итальянца Лучано Лучи (председателя комитета арбитров УАФ), его водителя, переводчика и двух детей.
Наступает заключительный отсчет времени до встречи президента Джозефа Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. В США президент Украины прибывает не один. Но присутствие некоторых делегатов явно устраивает не всех. Так, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает включение Александра Трухина неуместным, отмечает американское издание *****************.org в статье «Nancy Pelosi considers the inclusion of Oleksandr Trukhin in Ukrainian delegation inappropriate». "Вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения является серьезным правонарушением, и такие люди не могут быть включены в делегацию высшего ранга. Киев должен избегать услуг А.Трухина, по крайней мере, до тех пор, пока не будет завершено полное, прозрачное и всестороннее расследование", - считает Н.Пелоси.
Александр Трухин включен в состав официальной делегации в качестве члена Группы по межпарламентским отношениям с Соединенными Штатами Америки. Член президентской партии "Слуга народа" и влиятельный народный депутат Александр Трухин подозревается в пьяном ДТП с отягчающими обстоятельствами.
Автомобильная авария произошла в Киеве несколько дней назад. По данным полиции, шесть человек получили ранения, в том числе двое детей. Это стало результатом безответственного поведения на дороге пьяного Трухина, который управлял своим автомобилем марки Ауди. Есть подозрение, что в момент аварии он находился под воздействием алкоголя.
В результате инцидента пострадал Лучано Лючи, ветеран футбольного судейства из Италии, известный футбольный функционер. У него было диагностировано сотрясение головного мозга и повреждение мягких тканей лица. Его жизни ничего не угрожает, но Лючи какое-то время останется в больнице. Лучано Лючи вернется в Италию, как только это станет оправданным с медицинской точки зрения.
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29.08.2021 23:29 Відповісти
Аха-ха а заяв Лероса тобі мало,й де результат? Гнида регіональна , куди зібрався ? Нє та харизма, навіть якщо й Креімль підтягнеться...
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29.08.2021 22:16 Відповісти
Ну не совсем региональная.
Этот еврейчик очень долго работал на бывшего первого секретаря Днепропетровского обкома ВЛКС, а ныне миллиардера, Сергея Тигипко. Даже руководил избирательным штабом партии "Трудовая Украина", Сергея Тигипко, правда проиграли и в Раду не попали.
Ну и родственник (по матери) с Анатолием Гриценко...
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30.08.2021 14:55 Відповісти
у арзумкова есть своя трибуна? он ее сдает-представляет кому и когда ему захочется ?
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29.08.2021 22:17 Відповісти
Разумков действительно не знает, кто из депутатов на левой зарплате сидит или решил поиграться в независимость и лишний раз потявкать на РНБО? Слегка комично выглядит
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29.08.2021 22:18 Відповісти
він перевіряє - чи вистачить Данілову хоробрості когось назвати ...
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29.08.2021 22:20 Відповісти
мабуть він знає що вони йому готують, ВІН ЖЕ НА ШОУ ДАНІЛОВА НЕ ХОДИТЬ ,,,
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29.08.2021 22:23 Відповісти
самостійну скрипку затягує - більше хаю у ВР скоріше їй хана !Доречі, ХАЙП споріднене з українським виразом ПІДНЯТИ ХАЙ , мені так здається... )
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29.08.2021 22:22 Відповісти
Разумков думает, что своими высерами он отмажется от участия в зелёном проекте Кремля.
Не получится- все сорта парашного говна, включая Зелю, Разумкова, Елдака и прочих будут вскоре сметены. Примерно знаю, кто придёт на их место. Зебилы, это будет как раз не Порох. Готов предоставить трибуну Рады, чтобы Данилов рассказал на кого из депутатов влияют олигархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 809
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29.08.2021 22:18 Відповісти
Только Порох!
Второго зебила малоросса, какой бы ни была его фамилия, не надо!
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29.08.2021 22:28 Відповісти
Оля, это не зебил будет. Вам он понравится... Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 2192
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29.08.2021 22:53 Відповісти
Нет уж!
Порох - проверенный человек, а ноу-нейм - нафиг не нужен!
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29.08.2021 23:24 Відповісти
тим більше, вже раз на одному придурку прокатнулися.
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29.08.2021 23:35 Відповісти
Но если опять свою песню затянут Кличко, Тягнибок, Юля и т.д. - то результат непредсказуем.
Хоть бы раз уроды могли бы заткнуться, чтобы совсем не просрать страну.
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29.08.2021 23:48 Відповісти
Есть и другие проверенные люди. Я не говорю, что будет именно он, но от них...
Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 3953
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30.08.2021 07:31 Відповісти
Ну этот, отличный офицер-спецназовец. Воевал.
Но!!! Но у него слабо со стратегическим анализом и мышлением. Когда Зеленский предложил ему (перед выборами) должность Начальника Генерального штаба (после своей победы), то он поставил на заведомо проигрывающего любому другому кандидату Петра Порошенко. А это уже плохая характеристика.
У нас уже был отличный тактик - Леонид Кучма, но до сих пор мы не избирали в Президенты человека со стратегическим мышлением. Может в этом и наши проблемы.
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30.08.2021 15:00 Відповісти
Я себе представляю Кривоноса, служащего начальником Генштаба у агента }{уйла и наркоши... Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 6672
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30.08.2021 17:51 Відповісти
Ты насчёт Иловайска к порохоботам обращайся, а не ко мне.
А насчёт "алкоголика"-диабетика прямо к психиатру. Там помогут. Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 2306
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30.08.2021 19:29 Відповісти
Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 6030
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29.08.2021 23:53 Відповісти
Да тащите сразу рояль, пусть Зебил шоу устроит Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 9379
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29.08.2021 22:19 Відповісти
Какой хитрожопый чувак.
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29.08.2021 22:20 Відповісти
Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 7195
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29.08.2021 22:24 Відповісти
За каждый конверт который получают депутаты надо открывать дело и садить в тюрьму. Интересно, после этого в ВР останутся депутаты?
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29.08.2021 22:24 Відповісти
иди пиши заявление в прокуратуру
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29.08.2021 22:26 Відповісти
Абсолютно назависимой Бенядиктовой? Мо,сразу Иванушке-Дурачку бухгалтер-лейтенанту Баканову? Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 5053
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29.08.2021 22:29 Відповісти
А у нас что, суды есть ?
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29.08.2021 22:45 Відповісти
Лучше СН полным составом пропустить через дыбу. А потом Разумкова через нее же.

Но результат будет ожидаем - СН полным составом (включая Разумкова) под Ахметовым, Коломойским, Фирташем, а в остальных партиях пятое через десятое паршивые овцы.
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29.08.2021 22:29 Відповісти
Так Разумков как раз и был главной говорящей головой партийного проекта "Слуга народа" на выборах!!!
Мне почему-то кажется, что колоться Разумков и всё их монобольшинство, начнут чистосердечно уже на подходе к той дыбе, только вздохнув воздух подвала ))))

Но дыба вне закона, как и пентанол натрия, а полиграф очень зависит от того, КТО расшифровывает. Дыба... Интересное предложение )))
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30.08.2021 15:08 Відповісти
Значить так, головні підори: кравчук, кучма, ющенко, шапкокрад, кондитер, дибіл
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29.08.2021 22:32 Відповісти
Все они разные по политической и экономической сфере. Но объединяет их всех одно - корупция !
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29.08.2021 22:43 Відповісти
Кравчук-комуняка;кучма-красный директор;ющенко-пчеловод Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 6913Забув,чи шо?
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29.08.2021 23:22 Відповісти
Ющенко вор. В 1994-м дал признательные показания, что украл из банка "Украина" денежные средства, на 80 млн. долларов и вывел их в Москву.

Так что из шести, только двое первых, хоть как-то думали про Украину, а остальные просто ворюги.
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30.08.2021 15:13 Відповісти
а в рыбоглаз не боишься получить?
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29.08.2021 22:35 Відповісти
Разумков не хочет пояснит' , как так вышло, шо один жулик международного масштаба заполучил целую Украину в качестве надежного убежища?
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29.08.2021 22:36 Відповісти
Ти диви! Ватна харя комсомольця разумкова щось проблямкнула! А не ты ли ,паскуда прокацапська, нам цього идиота впаривала ?!
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29.08.2021 22:36 Відповісти
Нет, он сделал хуже, он нам впарил эту монокоалицию. До монокоалиции и Клована не особо было слышно и видно. Самое плохое началось позже, после выборов нового состава ВР.
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30.08.2021 15:15 Відповісти
Пока в Украине процветает корупция - толку будет ноль ! Плохо, что все президенты Украины за 30 лет не были заинтересованны в борьбе с корупцией !
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29.08.2021 22:36 Відповісти
Коррупция есть в любой стране, дело в масштабах.
Собственно Кравчук и Кучма не давали коррупции сожрать всю машину государственной власти. А дальше всё становилось только хуже и хуже, с фразы "сынок, возьми в ресторане чек и засунь его этому журналисту" - вот в тот момент я и понял, что Ющенко то еще чмо (((
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30.08.2021 15:17 Відповісти
Насыпай, Разумков, бородатую бабушку на трибуну с обвинениями выставляй, чего уже там. Зебилы будут в восторге, зебиратели может в зеркало наконец-то посмтрят.
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29.08.2021 22:39 Відповісти
пусть скажет, на кого не влияют.
на всех влияют.
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29.08.2021 22:40 Відповісти
Да в первую очередь на тебя и влияют. Ахметову привет))
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29.08.2021 22:44 Відповісти
Больше всего на него влияет Тигипко.
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30.08.2021 15:18 Відповісти
Якось більше схоже на те, що розумков покриває ту корупцію,або очолює у стінах ради, а не бореться з нею. Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 4016
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29.08.2021 22:49 Відповісти
пАдумаешь какие-то депутаты, я знаю цельного *********** и не под влиянием, а под непосредственным руководством олигархов!
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29.08.2021 22:53 Відповісти
Любовь депутатов и Коломойского, Пинчука и примкнувшего к ним Ахметова бескорысная. Большая и чистая- типа свежевымытого слона. А клеветники врут из зависти.Дубинский заявил, что его бывшие коллеги по фракции получают "черную зарплату" в сумме $20 тыс. в месяц. "На сегодняшний день 236 народных депутатов получают конверт из Офиса Президента, который наполняется олигархами. "Общак" Офиса Зеленского составляет от 60 до 80 миллионов доларов ежемесячно", - сказал Лерос.
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29.08.2021 23:02 Відповісти
Это было в каждом созыве рады
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29.08.2021 23:06 Відповісти
Бегом к 100% своей прокурворше Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 4056
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29.08.2021 23:12 Відповісти
Они все были своими, но толку с них если их назначают те же олигархи. Самый максимум что им разрешат это какого то сельского старосту пошугать
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29.08.2021 23:20 Відповісти
Расскажи мне когда все ветви власти, и большинство в парламенте были в руках у одного человека? Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков - Цензор.НЕТ 511
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30.08.2021 09:54 Відповісти
ТАКОГО масштаба раньше не было. Раньше платили за каждый нужный законопроект, причем, в основном депутатам-коммунистам Симоненко и социалистам Мороза.
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30.08.2021 15:20 Відповісти
Разумков, режим дурачка выключай. Как минимум на половину депутатов влияют олигархи
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29.08.2021 23:03 Відповісти
нехай спочатку назове тих олігархів поіменно. І - бажано, чим вони шкодять Україні.
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29.08.2021 23:19 Відповісти
разумков включил гимназистку
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29.08.2021 23:41 Відповісти
Відправте цього діпіла до талібів.
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30.08.2021 00:04 Відповісти
Странно, что Прокуратура не реагирует на сообщения депутатов и СМИ , о ,,конвертах депутатам, за правильное голосование,, .
Если это ложь, клеветники должны быть ответить по закону, если правда, то должно быть возбуждено уголовное дело.
Парадокс в том, что на Западе - политическая коррупция невозможна, это безопасность страны.
Страна с политической коррупцией не может находиться в НАТО, ,,конверты,, могут открыть военные секреты странам-врагам.
Кстати, в 70-е годы, в Киеве был знаменитый судебный процесс над преподавателями ВУЗА, их обвиняли в преступлении против безопасности страны: они за ,,конверты,, принимали абитуриентов в ВУЗЫ и выдавали ,,неучам,, дипломы.
Заключение суда: ,,липовые,, инженеры - угроза безопасности стране ...
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30.08.2021 01:14 Відповісти
Да гнать надо Разумкова в шею! Иуда!
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30.08.2021 01:17 Відповісти
Який "тиск"???!!! Народні депутати ВІДДАЮТЬСЯ олігархам з насолодою (матеріальною)!
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30.08.2021 07:30 Відповісти
**** ОЛИГАРХОВ КРОЕТ !)
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30.08.2021 07:53 Відповісти
долго зачитывать. список будет состоять из 450 морд.
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30.08.2021 08:30 Відповісти
А хорошо бы!
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30.08.2021 10:21 Відповісти
Коврово-кабинетный слизнячок решил поиграть в принципиальность
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31.08.2021 11:07 Відповісти
 
 